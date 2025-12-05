Новини
Топла вода тече по улица в столичния кв. „Младост 1“

5 Декември, 2025 08:50 408 2

От „Топлофикация София“ заявиха, че са запознати с проблема

Авария на „Топлофикация“ в столичния квартал „Младост 1“. Според жителите повече от четири месеца по улица в квартала тече топла вода, съобщи бТВ.

„Не сме в Панчарево, нито в Павел баня, а в „Младост 1“, казват жителите на квартала. Хората разказват, че аварията е от август. Многократно са се обаждали и са писали писма в „Топлофикация“. От там отговарят, че са взети мерки и се работи по въпроса, но до ден днешен положението е същото.

„Казват ни – извинете за безпокойството и досега никакви мерки не са предприети“, казва жител на квартала.

От „Топлофикация София“ заявиха, че са запознати с проблема. Ето и тяхната позиция:

"Стартирането на ремонтните дейности се бави поради факта, че се прави организация за отстраняване не само на пробивите при блок 7 и 8, но и на други два съпътстващи пробива. Организацията изисква сериозна предварителна подготовка с цел отстраняването на пробивите да стане за възможно най-кратко време, тъй като касае спиране на услугата към 259 абонатни станции в ж.к. "Младост 1". Случаят е приоритетен и другата седмица екипите ще започнат работа по отстраняването на пробивите."

Междувременно хората в „Младост 1“ настояват за незабавното решаване на проблема, тъй като с настъпването на по-студеното време водата ще се заледи и улицата ще е пързалка.


  • 1 Мина Анева

    2 0 Отговор
    Тъкмо щях на улицата с топлата вода да се къпя. Ама навън стана много студено и се отказах.

    08:53 05.12.2025

  • 2 Топлофикация са запознати

    2 0 Отговор
    С проблема и вече са го решили. Изтеклата вода д калкулирана в месечните сметки на абонатите

    09:00 05.12.2025

