„Топлофикация София" е в готовност да започне отоплителния сезон

„Топлофикация София“ има готовност да стартира отоплителен сезон 2025/2026. Това заявяват от дружеството в отговор на запитване от bTV.

"Съгласно нормативните изисквания, дружеството трябва да е в готовност за включване на отоплението от 1 октомври, като масовото подаване започва при три поредни дни със средноденонощни температури под +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството ежедневно следи прогнозата и на този етап, данните показват, че трайно застудяване не е налице", посочват от "Топлофикация София".

Оттам казват още, че клиентите могат да поискат по-ранно включване за отделна сграда чрез заявление в клиентски център и решение на Общото събрание на етажната собственост.

етски градини, училища и здравни заведения също могат да заявят предварително пускане, след писмено искане от упълномощено лице в централно управление или обслужващия ги топлорайон.

В рамките на ден, след получаване на заявлението, топлоподаването ще бъде пуснато.