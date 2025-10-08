Новини
„Топлофикация София" е в готовност да започне отоплителния сезон

8 Октомври, 2025 15:04 689 6

Клиентите могат да поискат по-ранно включване за отделна сграда чрез заявление

„Топлофикация София" е в готовност да започне отоплителния сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Топлофикация София“ има готовност да стартира отоплителен сезон 2025/2026. Това заявяват от дружеството в отговор на запитване от bTV.

"Съгласно нормативните изисквания, дружеството трябва да е в готовност за включване на отоплението от 1 октомври, като масовото подаване започва при три поредни дни със средноденонощни температури под +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството ежедневно следи прогнозата и на този етап, данните показват, че трайно застудяване не е налице", посочват от "Топлофикация София".

Оттам казват още, че клиентите могат да поискат по-ранно включване за отделна сграда чрез заявление в клиентски център и решение на Общото събрание на етажната собственост.

етски градини, училища и здравни заведения също могат да заявят предварително пускане, след писмено искане от упълномощено лице в централно управление или обслужващия ги топлорайон.

В рамките на ден, след получаване на заявлението, топлоподаването ще бъде пуснато.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 танкист

    3 3 Отговор
    Хайде да го започва,че аз и моята сладунка да почваме цуни-гуни под юргана.

    15:07 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Надписването на сметките

    5 1 Отговор
    На сметките върви с бясна скорост. Зайчарник трябва да се пълни.

    15:19 08.10.2025

  • 4 Не е грешен той!!!Те са грешни!

    1 0 Отговор
    Средните денонощни температури в прогнозата на НИМХ
    е под 12°,
    ДВЕМ! :))

    15:20 08.10.2025

  • 5 Разлика

    3 4 Отговор
    Включвайте парно. Но ние, нямащи Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от два милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    Защо хората от градове и села да палащме дълга на Топлото. Това е 1.8 % от националния бюджет.
    Справедливост ли е това?
    Приватизирайте Толото.

    15:22 08.10.2025

  • 6 БОНЧО БОНБОНЧЕВ

    0 0 Отговор
    ДЛЪЖНИЦИТЕ МИШИОНИ ЛИ ?

    15:33 08.10.2025

