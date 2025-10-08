„Топлофикация София" е в готовност да започне отоплителния сезон

„Топлофикация София“ има готовност да стартира отоплителен сезон 2025/2026. Това заявяват от дружеството в отговор на запитване от bTV.
"Съгласно нормативните изисквания, дружеството трябва да е в готовност за включване на отоплението от 1 октомври, като масовото подаване започва при три поредни дни със средноденонощни температури под +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството ежедневно следи прогнозата и на този етап, данните показват, че трайно застудяване не е налице", посочват от "Топлофикация София".
Оттам казват още, че клиентите могат да поискат по-ранно включване за отделна сграда чрез заявление в клиентски център и решение на Общото събрание на етажната собственост.
етски градини, училища и здравни заведения също могат да заявят предварително пускане, след писмено искане от упълномощено лице в централно управление или обслужващия ги топлорайон.
В рамките на ден, след получаване на заявлението, топлоподаването ще бъде пуснато.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 танкист
15:07 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Надписването на сметките
15:19 08.10.2025
4 Не е грешен той!!!Те са грешни!
е под 12°,
ДВЕМ! :))
15:20 08.10.2025
5 Разлика
Защо хората от градове и села да палащме дълга на Топлото. Това е 1.8 % от националния бюджет.
Справедливост ли е това?
Приватизирайте Толото.
15:22 08.10.2025
6 БОНЧО БОНБОНЧЕВ
15:33 08.10.2025