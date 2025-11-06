Обявиха графика на плащанията за земеделските производители

Над 1 млрд. лв. като директни плащания и държавни помощи ще получат за 2025 година земеделските производители, съобщават от Министерството на земеделието. Държавен фонд "Земеделие" публикува индикативния график на плащанията.



За първи път от влизане на Стратегическия план за земеделието и селските райони фонд "Земеделие" планира да разплати до края на декември над 20 интервенции от Директните плащания за тазгодишната кампания.

Първи финансова подкрепа получиха животновъдите по Преходната национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството.

До 10 ноември ще бъдат изплатени подпомагането за отстъпката от акциза на земеделското гориво, както и плащането по Де минимис за компенсиране на фермерите, попаднали в ограничителните зони заради шарката по животните.

Средствата на фермерите за Преходната национална помощ за овце и кози, обвързана с производството, ще бъдат платени до 20 ноември.

Индикативният график предвижда още между 20 и 30 ноември да бъдат преведени компенсациите за щетите, причинени от природни бедствия - измръзване и слана през 2025 г. Подкрепата е насочена към градинари и лозари.

За първа година през месец декември е планирано да бъде преведена и помощта с най-голям бюджет - за "Основно подпомагане на доходите за устойчивост", а също така и Агроекологичните плащания, както и тези за земи в зони Натура.

През втората десетдневка на декември Де минимис ще има и за оранжерийните производители.

Плащанията ще бъдат направени след приключване на всички проверки, предвидени в законодателството, уточняват от Фонда.