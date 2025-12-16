Иван Таков: Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София"

Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София" ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС. "Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на "Топлофикация София" ЕАД, коментира той. - Анализите са хубаво нещо, но досега те не доведоха до никакъв резултат в полза на дружеството. Една голяма международна компания - Black and Veatch - изготви преди няколко години подобен анализ, както и план за действие. Но нищо не последва от това. Истината е, че предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на "Топлофикация София", чиито задължения продължават да се трупат".
Иван Таков подчерта, че категоричната позиция от години на групата на БСП в СОС е против концесия или приватизация на дружеството. "За нас това не е решение. И ще се противопоставим на всяка подобна идея или предложение. "Топлофикация София" трябва да остане публична собственост", добави той.
Председателят на групата на социалистите припомни, че през 2019 година Столичният общински съвет прие решение да бъде избран външен управител, който да осигури и необходимите инвестиции за модернизация на дружеството. "Никой няма съмнение, че без модернизация и нови когенерационни мощности "Топлофикация София" няма как да спре да трупа задължения, каза Иван Таков. - Моментът преди 5-6 години беше изпуснат. Сега вече задълженията надхвърлят 2 милиарда лева".
Според него, решението днес минава през диалог с държавата. "Такъв диалог преди време беше започнат, тъй като това е основният кредитор на "Топлофикация София", припомни председателят на БСП - София. - Това дружество е от стратегическо значение за енергийната система в България. То е част от националната сигурност на държавата. Затова смятам, че може да бъде намерено разумно решение. Да бъдат осигурени необходимите инвестиции и "Топлофикация София" да започне да работи по друг начин, за да спре да трупа загуби".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
15:49 16.12.2025
2 пенчо питанката
все едно някой го пита.....
15:49 16.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #12
15:52 16.12.2025
4 щамов работник
15:53 16.12.2025
5 Типичен комунист!
15:57 16.12.2025
6 Kaлпазанин
16:06 16.12.2025
7 Ефрейтора
16:07 16.12.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ТОПЛОФИКАЦИЯТА Е ЗАМИНАЛА ПРИ
БУЛГАРТАБАК И КТБ...
16:07 16.12.2025
9 Интересно
Коментиран от #10
16:14 16.12.2025
10 Защото е убаво при капитализма!
До коментар #9 от "Интересно":Немаа ревете!
16:29 16.12.2025
11 Банани има за всички!
Кой не скача е червен!
16:31 16.12.2025
12 Търновец
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще вземат ние държавен дълг за топлофикация София а вече с 9% лихва
16:32 16.12.2025
13 гост
16:32 16.12.2025
14 Джо
16:35 16.12.2025
15 Стига бе
Коментиран от #18
16:39 16.12.2025
16 Че как
16:41 16.12.2025
17 Къде сега
16:42 16.12.2025
18 Руския газ
До коментар #15 от "Стига бе":беше над 3 пъти по-скъп от сега!
16:43 16.12.2025