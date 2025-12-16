Новини
Иван Таков: Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София"

16 Декември, 2025 15:43 676 18

Предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на дружеството, чиито задължения продължават да се трупат, предупреди председателят на групата на "БСП за България" в СОС

Иван Таков: Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София" - 1
Снимка: БСП- София
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София" ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС. "Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на "Топлофикация София" ЕАД, коментира той. - Анализите са хубаво нещо, но досега те не доведоха до никакъв резултат в полза на дружеството. Една голяма международна компания - Black and Veatch - изготви преди няколко години подобен анализ, както и план за действие. Но нищо не последва от това. Истината е, че предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на "Топлофикация София", чиито задължения продължават да се трупат".

Иван Таков подчерта, че категоричната позиция от години на групата на БСП в СОС е против концесия или приватизация на дружеството. "За нас това не е решение. И ще се противопоставим на всяка подобна идея или предложение. "Топлофикация София" трябва да остане публична собственост", добави той.

Председателят на групата на социалистите припомни, че през 2019 година Столичният общински съвет прие решение да бъде избран външен управител, който да осигури и необходимите инвестиции за модернизация на дружеството. "Никой няма съмнение, че без модернизация и нови когенерационни мощности "Топлофикация София" няма как да спре да трупа задължения, каза Иван Таков. - Моментът преди 5-6 години беше изпуснат. Сега вече задълженията надхвърлят 2 милиарда лева".

Според него, решението днес минава през диалог с държавата. "Такъв диалог преди време беше започнат, тъй като това е основният кредитор на "Топлофикация София", припомни председателят на БСП - София. - Това дружество е от стратегическо значение за енергийната система в България. То е част от националната сигурност на държавата. Затова смятам, че може да бъде намерено разумно решение. Да бъдат осигурени необходимите инвестиции и "Топлофикация София" да започне да работи по друг начин, за да спре да трупа загуби".


Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ВСИЧКИ СТЕ ОТПАДЪЦИ!

    15:49 16.12.2025

  • 2 пенчо питанката

    12 3 Отговор
    тоя що не се скрие някъде!
    все едно някой го пита.....

    15:49 16.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    То и цяла България не щем да плащаме за топлото на ШОПИЯНЦИ‼️

    Коментиран от #12

    15:52 16.12.2025

  • 4 щамов работник

    3 7 Отговор
    Приватизация или концесия на "Топлофикация -София"означава,че ще трябва да минем на печки с дърва и въглища,което ще замърсява значително софийския въздух.

    15:53 16.12.2025

  • 5 Типичен комунист!

    8 1 Отговор
    Саботажи и демагогия!

    15:57 16.12.2025

  • 6 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    ,кой ли пък ще те пита с такова продажни подлоги ,златото си подаряваме ,водата но я бутилират евреи ,енергетиката и нея я разрушихме като въглища и реактори ,купуваме ток зарзавати от вън ,теглим заеми които но се трупат на гърбовете само на само да има за юдеи и укри ,апропо и тях ги води към гибел пак такъв ,та една топлофикация ли няма да продадат нашите продажници ,ама иначе и данъците ашколсун ни вдигат

    16:06 16.12.2025

  • 7 Ефрейтора

    4 0 Отговор
    Да започнем с оптимизация на персонал.Съкращение на всички парашутисти,борд на директори,началници и всякакви клати..рци.

    16:07 16.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    САМО ДА ИЗПЪЛЗЯТ ОТ СКРИВАЛИЩАТА СИ ДВАТА ШОПАРА
    И ТОПЛОФИКАЦИЯТА Е ЗАМИНАЛА ПРИ
    БУЛГАРТАБАК И КТБ...

    16:07 16.12.2025

  • 9 Интересно

    2 0 Отговор
    Има ли логично обяснение, защо абонатите плащат всичката енергия на производителя, включително и загубите му, които не са по вина на абонатите?

    Коментиран от #10

    16:14 16.12.2025

  • 10 Защото е убаво при капитализма!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Немаа ревете!

    16:29 16.12.2025

  • 11 Банани има за всички!

    0 0 Отговор
    Скачайте без парно и гледайте порно.

    Кой не скача е червен!

    16:31 16.12.2025

  • 12 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще вземат ние държавен дълг за топлофикация София а вече с 9% лихва

    16:32 16.12.2025

  • 13 гост

    1 0 Отговор
    кои бяхте вие?

    16:32 16.12.2025

  • 14 Джо

    0 0 Отговор
    Радвам се че рядко живея в Бг,още по-малко в София. Иначе ако го срещна тоя канадец.....

    16:35 16.12.2025

  • 15 Стига бе

    1 1 Отговор
    Задълженията за 30 г демократично крадене бяха 600 млн лв. Само за 3,5 г замяна на руския със "свободен евро-атлантически" или по-точно д такава надценка газ вече стигнаха 2 млрд лв. Евро-атлантическо ли ви е....

    Коментиран от #18

    16:39 16.12.2025

  • 16 Че как

    1 0 Отговор
    после,ще крадем от бездънната каца?

    16:41 16.12.2025

  • 17 Къде сега

    0 0 Отговор
    са протестърите?

    16:42 16.12.2025

  • 18 Руския газ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бе":

    беше над 3 пъти по-скъп от сега!

    16:43 16.12.2025

