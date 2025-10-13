Вицепрезидентът ще представи България на Световна лидерска среща за жените в Пекин

От 13 до 15 октомври вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Пекин, където ще представи България на Световната лидерска среща за жените. Форумът „Споделено бъдеще: Нов и ускорен процес за всестранно развитие на жените“ се организира от Китай и ООН-Жени и е по повод приетите от 189 правителства преди 30 години Пекинска декларация за правата на жените и Платформа за действие. Срещата в китайската столица се провежда и в юбилейната 80-а година за Организацията на обединените нации, посочи dariknews.bg.

През 1995 г. в Пекин се провежда Четвърта световна конференция на ООН за жените - значима стъпка в световния напредък за равенство между половете. Приетите тогава Декларация от Пекин и Платформа за действие са в основата на редица документи в световен мащаб за правата на нежния пол.

В рамките на форума вицепрезидентът Йотова ще представи напредъка на България в политиките за равнопоставеност, както и предизвикателствата, свързани с динамичното развитие на изкуствения интелект.

По време на посещението си Йотова ще проведе среща с вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джън. Тя ще бъде гост и в Пекинския университет за чужди езици, в който от 1961 г. се изучава специалност „Българистика“. През настоящата година в специалността се обучават над 30 студенти. Вицепрезидентът ще разговаря с ректора на Пекинския университет за чужди езици Дзя Уъндзиен и със студенти по „Българистика“. От името на президента Румен Радев Йотова ще връчи орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен на проф. Ма Сипу в знак на признателност за големия му принос за популяризирането на българската история, език и култура. Проф. Ма Сипу е завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в изследователските му интереси са страните от Балканите. Заедно със свои възпитаници изтъкнатият китайски българист издава двутомен българо-китайски и китайско-български речник.

В програмата на вицепрезидента е предвидено и посещение на Китайската медийна група и нейната българска редакция.