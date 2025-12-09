Новини
България »
Йотова: Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир

Йотова: Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир

9 Декември, 2025 20:25 722 38

  • илияна йотова-
  • етническа толерантност-
  • гражданския мир

За мен по-притеснително е, че се вади етническа карта

Йотова: Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир в страната. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Пловдив.

"Отговорността е на тези, които организират контрапротеста. Ние проследихме историята му. Това е партиен контрапротест. Ролята на полицията ще бъде голяма, защото не бива по никакъв начин да се допуска стълкновения и това, което се случи на първи декември. За мен по-притеснително е, че се вади етническа карта. Аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува. Като човек, който 10 години е бил евродепутат, заявявам, че страната ни винаги - на всеки един форум, във всяко едно заседание в пленарната зала в Страсбург, е давана като пример в Европа за етническа толерантност", поясни тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бяла Мечка

    8 7 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    Коментиран от #8, #19, #25

    20:26 09.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Всъщност истината е, че ще се оправим след като си изпотрошим главите!
    Даже в черна африка тръгнаха наред след като си уредиха сметките по стария начин!
    Иначе вечно ще тъпчем на място!

    20:28 09.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Ако Шиши победи децата ви ще заприличат на неговите примати

    Коментиран от #10

    20:30 09.12.2025

  • 4 Истината

    5 2 Отговор
    Политологът Цветанка Анд...реева през 2018 година описва Пее...вски като пример за мафи...от,по-голям от италиан...ската мафия.... посочва КТБ като пример за маф...ията с основна фигура Делян Пеев...ски.

    20:33 09.12.2025

  • 5 Да,бе

    10 2 Отговор
    С тая робска търпимост и желание за мир се докараме дотук,Йотова...Ама ще се лее невинна кръв,а колко жертви дадохме през тия 35 години от криворазбрана толерантност.От близо 9 милиона под 6,гробищата по-големи от малките населени места.И за капак ни управляват слугите на прислугата.

    20:36 09.12.2025

  • 6 Промяна

    3 1 Отговор
    Най-голямата защитничка на Сви....нята,в статия във Флагман, го описва като мафиот номер 1.

    20:36 09.12.2025

  • 7 Само нови честни избори

    2 5 Отговор
    Ще задържат гражданският мир.

    Коментиран от #12

    20:43 09.12.2025

  • 8 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    Я ГЛЕДАЙ КЬОРВО КУЦА И САКАТО АКТИВИРАНО ОТ ЧЕРЕПНИТЕ МАФИОТИ ПЛАЩАТ ЯКО ТУК И СА ПЪРВИ В ГНУСОТИИТЕ СИ

    Коментиран от #28

    20:45 09.12.2025

  • 9 дядото

    5 1 Отговор
    добре е гражданския мир да бъде опазен,но опазвайки го вече 36 години и народ и държава пропадат и няма дъно.при мир изгубихме половината от населението,а не съм убеден че щяха да са толкова при нарушаване на този мир.къде е истината народе

    20:45 09.12.2025

  • 10 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ШИШИ СЕГА Е АКТИВИРАЛ ОГРОМЕН БРОЙ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ Е СЪС 500 ХИЛЯДИ ХАХАХАХАХА И ТУК ФАКТИ НИЩОООООО НЕ ПИШЕ ЗА ПРОТЕСТИТЕ НА ДПС

    20:46 09.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само нови честни избори":

    Я ми кажи кои нови муцуни ще видиш в тези нови честни избори 🤔😜🤣
    Всички са еднакви след 89-та

    20:50 09.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Промяна

    4 1 Отговор
    ПОЛИТОЛОЖКАТА ЦВЕТАНКА АДРЕЕВА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ОПИСВА ПЕЕ..В..СКИ КАТО МАФИОТ НОМЕР 1.

    20:51 09.12.2025

  • 16 Ами точно

    5 0 Отговор
    Като евродепутат си загубила връзка с реалността и сега вече още повече !? Живееш в друга среда или по точно забравила си къде срт гладните .

    20:51 09.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гражданин

    4 2 Отговор
    Хора които вярват на свине ,никога няма да станат свободни !!

    Коментиран от #24

    20:56 09.12.2025

  • 19 Даката

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    Разни русофили били публикували незнам си що ... защо не застанат с имената си и не съдят Борисов... само пускат разни партенки от сорта на руското производство на нощно шкафче с кюлчета злато и пачки евробанкноти...
    Застанете с имената си и съдете когото си искате, какво се криете като мишки???

    20:56 09.12.2025

  • 20 Кой наложи жанра контрапротест?

    2 0 Отговор
    Годината е 2013, месецът е ноември, мястото е "Орлов мост" в София. Иляна Йотова е евродепутат от БСП и може да е пропуснала тази новина. На трибуна пред множество хора са застанали тогавашният премиер Пламен Орешарски, лидерът на БСП Сергей Станишев и председателят на ДПС Лютви Местан.

    Развяват български знаменца, а зад тях на голям транспарант пише "Да на свободата, не на омразата". Провежда се един от най-запомнящите се контрапротести, ознаменуван с целувка между Станишев и Местан.

    (Дамяна Велева)

    20:57 09.12.2025

  • 21 Боко яде бабички

    1 1 Отговор
    Една я ял два пъти, че бил забравил, че я е ял вече. Тя ми каза. Затова другите и завиждат. Затова в Банкя бабички не останаха. Боко ги изяде!

    21:02 09.12.2025

  • 22 На бас 👍

    3 1 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    21:02 09.12.2025

  • 23 Тъпото руско говедо Румен

    5 2 Отговор
    Илияна Йотова била искала мир, докато президента искал война и призовава за метежи... пак се опитва да си вдигне юмручето... тези двамата що не се разберат какво ще говорят на българския народ... какво се опитвате да го разделите окончателно ли... а хан Кубрат ни е завещал една мъдрост, която от президентството сигурно удобно са я забравили, че обединението прави силата.
    Единна България би била силна, така и единна, Обединена Европа е силна, когато е обединена.

    21:04 09.12.2025

  • 24 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "гражданин":

    А ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ИМАШ ЧЕ ЩЕ ОБИЖДАШ ОГРОМНО МНОЗИНСТВО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 18 РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ ЩЕ СЕ КЛАНЯШ

    21:05 09.12.2025

  • 25 Ваньо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    Нали знаеш, че за клевети се носи наказателна отговорност? Твоят коментар е сниман - ще бъдеш докладван, а коментарът ти ще бъде предаден на хартиен и електронен носител в МВР. Очаквай да бъдеш редовно призован за събеседване с разследващ полицай. Коментарът ми е сериозен.

    Коментиран от #35

    21:08 09.12.2025

  • 26 Другарко

    1 0 Отговор
    Йотова етнически мир имаше , докато любимата ти партия не започна насилствено прекръстване. Анадън? Най- малко комунягите имате право да се обаждате по темата. Нагли червени олуци

    Коментиран от #34

    21:09 09.12.2025

  • 27 Майна

    1 0 Отговор
    Какъв етнически мир ще нарушат ромите?
    Лондонсити рови за етнически конфликт
    Същото се опитва с Босна и Херцеговина , преди месеци..
    Там не се поддадоха.., намесиха се явно хора на новия шериф от САЩ и нещата се предотвратиха
    Вие, с Радев за какъв етнически конфликт говорите?
    Никога не е имало конфликт между турци и българи- все граждани на България!
    Кажете, че Пеевски купува гласове за протест!!!
    Това е !!!!
    Така ли ви инструктира шорош, чието ученичка си!!!!

    21:12 09.12.2025

  • 28 Казах ти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Това, че сменил sexual ориентацията не е промяна! Същия рабош си

    21:12 09.12.2025

  • 29 Няма пък

    2 0 Отговор
    Няма да го пазим гражданския мир ! На който му е работа да си го пази. Ние не сме пазачи

    21:13 09.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На бас 👍

    1 1 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са втори. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    21:15 09.12.2025

  • 33 Тая пък сега

    2 0 Отговор
    На каква се прави?

    21:15 09.12.2025

  • 34 Ботев

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Другарко":

    Отвратителна рошава жена! Нищо свястно не е казала, президентът върви напред и лъже, тази върви след него и маже!

    21:15 09.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да се забранят

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ и ДПС за да опазим гражданския мир

    21:21 09.12.2025

  • 38 малако факти

    0 0 Отговор
    Тая долнопробница пак се прозява с червения си отровен дъх .

    21:23 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове