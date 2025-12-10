Новини
България »
Илияна Йотова ще открие конференция против домашното насилие

10 Декември, 2025 08:04 270 1

  • илияна йотова-
  • конференция-
  • домашно насилие

Събитието е организирано от Българския фонд за жените (БФЖ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Илияна Йотова ще открие конференция против домашното насилие - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предават от БТА.

Събитието е организирано от Българския фонд за жените (БФЖ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права. Конференцията е част от кампанията на БФЖ „Грижа на всяка цена“, която цели да повиши осведомеността и да насърчи реални решения срещу домашното насилие и насилието, основано на пола, допълниха организаторите.

В края на ноември БФЖ започнаха националната кампания „Грижа на всяка цена“, посветена на борбата с домашното насилие и подкрепата на пострадалите жени и деца. Инициативата започна дни преди Международния ден за елиминиране на насилието над жени на 25 ноември и ще продължи до 8 март 2026 г. В рамките на „Грижа на всяка цена“ от фонда организират информационна и дарителска кампания, както и поредица от събития за повишаване на обществената чувствителност и събиране на средства за кризисните центрове, които осигуряват временно убежище и помощ на жертвите.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Айде бе ?! Нали щяхме да гоним соросоидните НПО - та ?! Те са измислили феминизма не за да са добре жените , а за да омалоумят жените и да ги направят леки !!! Продължавам да твърдя , че българските мъже не са насилници !!! Заради това не спират да ни досаждат години наред с някой единичен случай !!!

    08:10 10.12.2025

