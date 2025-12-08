Новини
Илияна Йотова за новия вариант на Бюджет 2026: Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга

Илияна Йотова за новия вариант на Бюджет 2026: Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга

8 Декември, 2025 10:50

Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани, коментира още вицепрезидентът

Илияна Йотова за новия вариант на Бюджет 2026: Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова, цитирана от Нова телевизия.

Йотова коментира и новия вариант на Бюджет 2026. "Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени", обясни тя.

"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", коментира Йотова.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 14 Отговор
    Вицето не вдява нищо от счетоводство. Това да не е като да замениш суфганя с конфитюр с шоколад.

    10:55 08.12.2025

  • 2 Сметката Аз не я одобрявам?

    3 5 Отговор
    Няма да Ви Платя Сметката. Не.

    10:56 08.12.2025

  • 3 щом искат да пишат бюджет

    1 2 Отговор
    но засега им се виждат кат недоволни работодатели и синдикати . а преди седмица недоволни са били синдикати , работодатели , партии , бюджетисти . от кабинета на царя , финансисти от кабинета на ПП , а и още дето сега не ги канят , не ги питат , и се разширява недоволството . демек са си омили ръцете теменуга и бойчо с 2-3 неща дето махат и с срещата с синдикалисти и от криб . грешно е . а другите . над 20 финансисти , икономисти се обявиха за промени . армията взема пари за пенсии , няма реформи . ще трябва още някаква промяна на бюджета . ще видим .

    11:03 08.12.2025

  • 4 Дориана

    2 5 Отговор
    Теменужка Петкова да обясни как са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже.
    Освен това са запазили едни 800 млн. евро "измислени" приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият. Заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация. Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Коалиция Магнитски отново за пореден път се опитва да измами обществото и ЕС. Пълен провал и некадърност.

    11:03 08.12.2025

  • 5 Хората

    5 3 Отговор
    НЕИСКАТ сухари манипулатори … Искат възмездие и справедливост ….

    11:07 08.12.2025

  • 6 Я кажи

    5 0 Отговор
    В бюджета за 2025 сметоизвозване на София не влизаше ли госпожо?

    11:07 08.12.2025

  • 7 1488

    1 8 Отговор
    1ви януари сменяме валутата
    олио 4 лв става 4 евро
    цените са същите

    11:11 08.12.2025

  • 8 Пламен

    11 1 Отговор
    Не мога да сетя как се вицепрезидента на РФ.
    А на Германия , Франция ?

    Тая защо я храним ?

    11:15 08.12.2025

  • 9 РЕФЕРЕНДУМ

    5 8 Отговор
    НИКАКВО ЕВРО!
    НИКАКВА ЕВРОЗОНА!
    ВСИЧКО ТАМ СЕ РАЗПАДА,А ТЕ НИТИКАТ НА СИЛА!

    11:15 08.12.2025

  • 10 Финансист

    3 1 Отговор
    Ами то,това е бюджет!

    11:16 08.12.2025

  • 11 Полиестеров

    8 1 Отговор
    За Боташ има ли пари ?

    11:17 08.12.2025

  • 12 Илияна

    7 0 Отговор
    Искам клатене...на държавата...

    11:19 08.12.2025

  • 13 Илияна

    3 1 Отговор
    1997 ми беше много хубаво!Искам повторение!

    11:24 08.12.2025

  • 14 йотова

    7 1 Отговор
    проста и отблъскващо гнусна

    11:27 08.12.2025

  • 15 Дедо ви...

    1 5 Отговор
    Това е втори нескопосан опит да се предложи бюджет, който отлага мерките за 2027 г. и е опит за заблуда. Няма да стане и по този начин! Да подават оставката до сряда!

    11:28 08.12.2025

  • 16 сю реалист

    5 1 Отговор
    докажи си твърденията, или млъкни!

    11:29 08.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Попода

    3 2 Отговор
    Скъсва се от работа за България.Голяма жена.

    11:34 08.12.2025

  • 19 Йотова

    1 1 Отговор
    има право да се кандидатира за президент!А Радев за вице,може ли?

    11:35 08.12.2025

  • 20 тези счети

    3 3 Отговор
    тези счетоводни триикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият. Заплаатите във Висшшшия съдеебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бююджет няма. Заплатите в съдаа и прокуратууууууурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%,

    11:36 08.12.2025

  • 21 аааа

    6 0 Отговор
    Кажи им да включат в бюджета нови наколенки за вицето! Да не си нараниш коленете следващия път като коленичиш да целуваш ръка на агент от репресивните служби на вражеска държава!

    11:37 08.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Петър

    3 0 Отговор
    И вице президент и президент са все с хастара навън!
    Бюджета е добър, но с вашите приказки нищо не допринасяте. Жалко ме някога гласувах за вас двамзата!!!

    11:47 08.12.2025

  • 24 Тая какви глупости дрънка

    4 0 Отговор
    Е тази може ли да бъде вицепрезидент и да е толкова некомпетентна и да дрънка глупости

    11:47 08.12.2025

  • 25 Ал Бънди

    1 0 Отговор
    Пеги Бънди от кога разбира от политика и бюджети?

    11:52 08.12.2025

  • 26 Йотова е предателка на БСП

    1 0 Отговор
    Или БСП са й казали че няма да издигнат баба Йотова за президент или вицепрезидент или злодеят от Дондуков й е обещал нещо и за да него обвиняват че вдига юмрукът си отново, Йотова се е съгласила да излезе вместо селянинът от Харманското село който като Тодор Живков без да иска бе инсталиран за президент и избран чрез гласовете и на псевдодемократите от Дай България.

    12:01 08.12.2025

  • 27 На бас 👍

    0 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    12:04 08.12.2025

