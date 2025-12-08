Илияна Йотова за новия вариант на Бюджет 2026: Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга

Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова, цитирана от Нова телевизия.
Йотова коментира и новия вариант на Бюджет 2026. "Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени", обясни тя.
"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", коментира Йотова.
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.
Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.
1 честен ционист
10:55 08.12.2025
2 Сметката Аз не я одобрявам?
10:56 08.12.2025
3 щом искат да пишат бюджет
11:03 08.12.2025
4 Дориана
Освен това са запазили едни 800 млн. евро "измислени" приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият. Заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация. Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Коалиция Магнитски отново за пореден път се опитва да измами обществото и ЕС. Пълен провал и некадърност.
11:03 08.12.2025
5 Хората
11:07 08.12.2025
6 Я кажи
11:07 08.12.2025
7 1488
олио 4 лв става 4 евро
цените са същите
11:11 08.12.2025
8 Пламен
А на Германия , Франция ?
Тая защо я храним ?
11:15 08.12.2025
9 РЕФЕРЕНДУМ
НИКАКВА ЕВРОЗОНА!
ВСИЧКО ТАМ СЕ РАЗПАДА,А ТЕ НИТИКАТ НА СИЛА!
11:15 08.12.2025
10 Финансист
11:16 08.12.2025
11 Полиестеров
11:17 08.12.2025
12 Илияна
11:19 08.12.2025
13 Илияна
11:24 08.12.2025
14 йотова
11:27 08.12.2025
15 Дедо ви...
11:28 08.12.2025
16 сю реалист
11:29 08.12.2025
18 Попода
11:34 08.12.2025
19 Йотова
11:35 08.12.2025
20 тези счети
11:36 08.12.2025
21 аааа
11:37 08.12.2025
23 Петър
Бюджета е добър, но с вашите приказки нищо не допринасяте. Жалко ме някога гласувах за вас двамзата!!!
11:47 08.12.2025
24 Тая какви глупости дрънка
11:47 08.12.2025
25 Ал Бънди
11:52 08.12.2025
26 Йотова е предателка на БСП
12:01 08.12.2025
27 На бас 👍
12:04 08.12.2025