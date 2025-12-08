Илияна Йотова за новия вариант на Бюджет 2026: Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга

Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова, цитирана от Нова телевизия.

Йотова коментира и новия вариант на Бюджет 2026. "Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени", обясни тя.

"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", коментира Йотова.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.