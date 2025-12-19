Новини
Илияна Йотова: Вероятно президентът ще насрочи изборите в края на март

19 Декември, 2025 17:48 782 22

Вицепрезидентът каза, че промяната в Конституцията е била направена не просто срещу президентската институция, а срещу Румен Радев.

Ани Ефремова

Независимо от тежкия нихилизъм към Конституцията, която демонстрират българските партии, президентската институция ще извърви целия конституционен път – ще се връчат мандатите така, както са текстовете, ще чакаме да мислят. Ние чухме, че нито една формация не смята, че в рамките на това народно събрание може да има друго правителство. Затова като се извърти рулетката, ще бъде назначена датата за изборите. Всички помолиха президента това да се случи в края на март. Вероятно той тогава ще насрочи и изборите. Предстои да видим. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти, цитирана от Нова телевизия..

Тя изрази надежда за висока избирателна активност, а също така посочи, че вижда желание у хората за промяна и за участие в нов вот, за да се случи „нова конфигурация в страната”.

Илияна Йотова каза, че промяната в Конституцията е била направена не просто срещу президентската институция, а срещу Румен Радев. „Но дори когато правиш такива зли неща, трябва да си професионалист, за да знаеш как да ги направиш. А се забърка такава каша, от която е трудно да се излезе”, допълни тя.

Вицепрезидентът каза още, че някои парти вече са изразили желание старите текстове от Конституцията да бъдат върнати. „Нека бъдем реалисти – няма да им стигне времето, за да намерят това конституционно мнозинство”, подчерта още тя.

Йотова не отговори на въпроса дали ще бъде издигната нейната кандидатура за президент на страната.

Вицепрезидентът коментира още положението, в което се намират българските общини. Според Йотова държавата е длъжна много на общините – и като инфраструктура, и като проекти. „Особено в последните години, в които сякаш общините помагаха повече на държавата, отколкото държавата на общините. В тези турбулентни и тревожни времена това, на което ще се опират гражданите, е местната власт. Правителствата идват и си отиват, кметовете остават и те заедно с общинските съвети трябва да отговарят на всички проблеми на хората и затова трябва да им се помага”, допълни още тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    7 2 Отговор
    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #22

    17:52 19.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 10 Отговор
    Бойко Борисов е велик държавник. Остави Президентската институция на мира, Радев докара шарлатаните и те удариха Президентството с теслата по главата.

    Коментиран от #3, #6

    17:56 19.12.2025

  • 3 ВЕЛИК ПРОСТАК

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Е БОЙО ТЪПОТО.

    17:58 19.12.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    4 3 Отговор
    Април. Най-рано. Да не ми развали секскурзията.

    18:00 19.12.2025

  • 5 Дааа

    3 2 Отговор
    Някои " компетентни" коментатори, пишат ,че Радев бавел нещата и тупа топката..??? Те просто не знаят, че с промените в Конституцията , служебно правителство се назначава 2 месеца преди изборите.... А никой не иска изборите да са през февруари... Затова се налага да изчака дата за напролет, за висока избирателна активност....

    Коментиран от #7, #8

    18:01 19.12.2025

  • 6 Амии

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Твоят велик Бойко ограби България, окраде парите от магистралите в чували ( прокурора, който събра доказателства 400 страници, беше отстранен, когато делото влизаше в съда). Стана послушен слуга на Магнитски, Бойко прокуди над 2 милиона българи... И още куп золуми.....

    Коментиран от #9

    18:05 19.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа":

    Избирателната активност ще е по ниска от предишната.

    Коментиран от #13

    18:05 19.12.2025

  • 8 Галена

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа":

    Колко висока да е, то бая хора ще изпукат от глад и студ.

    18:06 19.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Амии":

    Това са глупости. Ако не беше блокиран строежа на Хемус сега щеше да е 2 пъти по евтина. И да е построена.

    Коментиран от #14

    18:07 19.12.2025

  • 10 123

    3 3 Отговор
    Изборите ще са на площадите

    18:08 19.12.2025

  • 11 Горски

    6 4 Отговор
    Няма да ги спечели! Радев е свършен! Трите служебни кабинета, които той състави и ръководи ни донесоха само щети!
    - Боташ
    - легализиране на просотуцията, но само частично, така че пулицаите да си останат сводници,
    - нито една инвестиция, само разходки до Египет, Япония. Радев е популист и натовски генерал. Нито е русофил, нито еврязиец, нито защитава България.

    Коментиран от #15

    18:08 19.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    ГЕРБ ще има по висок резултат. Шишко тоже.

    18:09 19.12.2025

  • 13 Или

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Много ви се иска, да е ниска избирателната активност, това го искате само феновете на ГЕРБ/ ДПС.... Само, че очаквай този път Много висока избирателна активност, а вашите купени гласове и корпоративен вот, ще бъдат заличени..... Особено, ако Радев направи партия, очаквайте Много, Много хора да гласуват, Особено онези 65 процента, които не гласуваха досега!!!

    18:16 19.12.2025

  • 14 Дааа

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Глупостите, глупостите, ама парите са откраднати, ще видим като се смени главен прокурор и се изчисти съдебната система? Но, дотогава Сретан, вече може да е свършил работата.... Мафиоти работи, сър !!!

    18:19 19.12.2025

  • 15 Амии

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Опорните на Пеевски, за Боташ не вървят вече!!! Никъде няма подпис на президента, а и по - принцип не може да подписва такива договори !!!

    18:22 19.12.2025

  • 16 Бат Петьо Парчето

    1 4 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД УКРАЙНСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    18:26 19.12.2025

  • 17 ококор

    5 1 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    18:26 19.12.2025

  • 18 Бог е Българин

    2 1 Отговор
    Когато България забранява партиите 1934-1939г. аъа закон, ставаме икономическо чудо на Европа, само за 5 години, след забраната им! Българския Лев става Златен, а германците са идвали в България да търсят работа, бягайки от кризата! От тогава в израза: "Какво ме гледаш като изпаднал германец" ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЛИ ПАРТИИТЕ ОТНОВО? Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    18:36 19.12.2025

  • 19 Офльоф

    2 1 Отговор
    Тамплиер (разбирай - масон) на годината. Със сигурност ще ни я предложат и за президент. Обаче червеният електорат така ще е огладнял и обезверял и след ФредФлинстоунските изпълнения, едва ли ще гласува за тях повече.

    18:38 19.12.2025

  • 20 Бог е Българин

    2 1 Отговор
    В днешни времена сме забравили за Истината на Торта с която ние Българите покриваме Земята.
    - Бабо, защо дядо Коледа няма деца?
    - Защото топките му са на елхата.
    Така е понеже забравихме, че след Блазилий дойде крал на име Колад в годината на сътворението на Света 4745/763 преди Хр./ И Колад пожела да бъде Бог и да му се кланят като Бог, а не като крал. И роди двама сина: името на първия бе Болг или Бог; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа си по цялата земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември 24 ден – да ядат и да пият и да пеят песни – сиреч „Болг се роди Коладе, тази вечер, Коладе”. И от тогава народът на Колад, приел името Божествен Народ – Българи. След Болг, се роди втори син Брем. След като пораснали двамата братя Болг и Брем, Брем взел част от народа Български и основал град Бремен. Болг се замислил и казал: „Моят брат Брем изпълни своята Цел” и аз също трябва да изпълня своята „Цел”! Болг взел част от Българския народ, живущ по Балканите, заедно с жените и децата и с лотки преплували през Бяло и Средиземни море и отишли на острова и понеже изпълнил своята Цел, се нарекли Целти – Келти. Затова в днешна Ирландия, в тяхната Сага – История пише, че Кинг Болг е основателя на Ирландия. Не случайно в днешни времена само в Шотландия и България свирят на гайди от овчи кожи!

    18:46 19.12.2025

  • 21 Бог е Българин

    2 1 Отговор
    НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ БЯЛАТА ЧИСТА БОЛГ-БРЕМО-АРИЙСКА РАСА на дяда КОЛЕДА

    18:47 19.12.2025

  • 22 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    АПС..............

    18:48 19.12.2025

Новини по градове:
