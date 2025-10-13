Новини
България »
Риск от поройни наводнения в края на октомври

Риск от поройни наводнения в края на октомври

13 Октомври, 2025 08:46 1 531 5

  • дъжд-
  • циклон-
  • българия-
  • средиземноморски циклон

Облачността ще е динамична, с условия за мъгли в ранните часове

Риск от поройни наводнения в края на октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Облачно време с валежи ще преобладава в България през настоящата седмица, като най-интензивните дъждове се очакват около 20 октомври. Серия средиземноморски циклони ще донесе променливо време с риск от временно интензивни есенни дъждове, съобщи NOVA.

В понеделник метеорологичната обстановка ще е без особени промени. Облачността ще е динамична, с условия за мъгли в ранните часове. През деня облаците ще са с повече разкъсвания в Северна България и по-плътни южно от Стара планина. Валежи не се очакват. Отново ще духа вятър от северозапад, а дневните температури ще се запазят между 15 и 20-22 градуса.

Календарната среда на месеца ще е белязана от студен атмосферен фронт с променлива облачност. Валежите ще са с локален характер. Във вторник такива се очакват в Североизтока и тук-там по планините. В сряда и четвъртък дъждовете ще обхванат южните и източните райони.

Температурите през настоящата седмица ще останат в дневния диапазон 15-20 градуса в понеделник и вторник. В хода на седмицата леко ще се понижат до 11-16 градуса в четвъртък и петък.

В дните около 20 октомври страната ще попадне в обсега на циклони в Средиземноморието. Облачността ще е значителна. В петък и събота валежите ще са на по-малко места. В понеделник валежната зона ще обхване почти цяла България с напоителни, някъде временно интензивни, есенни дъждове.

Ранните прогнози чертаят неустойчиво време с поредица циклони в Средиземноморието до края на месеца. Поради спецификата на тези вихри не са изключени интензивни и продължителни валежи в сериозни количества с риск от поройни наводнения. Най-ниските дневни температури ще са в интервала 10-15 градуса, най-високите – до към 23-24 градуса.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 0 Отговор
    Дано завлече в морето всички незаконни хотели в Елените! Не си заслужава и за събарянето им да плаща дзнъкоплатеца!

    08:49 13.10.2025

  • 2 мутра бизнесмен

    5 0 Отговор
    Напред да застрояваме реките!

    08:52 13.10.2025

  • 3 Карлос Друсар друсаното Карли

    1 4 Отговор
    Оляхте се с тоя Хаарп. И кажете на оня рaшисткия поп Данаил да спре да се моли за дъжд.

    08:55 13.10.2025

  • 4 Дедо Пешо

    3 0 Отговор
    Много е добре даже. Няма нищо страшно, имаме язовири за наваксване.

    09:06 13.10.2025

  • 5 розодендрон

    4 0 Отговор
    Значи в "Елените" пак ще караме лодки.

    09:31 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове