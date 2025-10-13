Нападател на Испания аут за мача с България

Нападателят на Барселона - Феран Торес, отпадна от състава на испанския национален отбор за предстоящата световна квалификация срещу България, обявиха от Испанската федерация.

Двубоят е във вторник във Валядолид.

Торес е получил мускулен дискомфорт веднага след мача с Грузия в Елче преди два дни.

Медицинският щаб на Испания е извършил необходимите прегледи и допълнителни тестове, които са диагностицирали мускулно претоварване без свързана анатомична травма.

Предвид краткото време до мача с България е взето решение Торес да бъде освободен от лагера на отбора. Своевременно в Барселона са информирани подробно за състоянието на футболиста, като се очаква той да бъде на линия за следващия мач на „каталунците“.