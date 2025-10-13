Нападател на Испания аут за мача с България

Нападателят на Барселона - Феран Торес, отпадна от състава на испанския национален отбор за предстоящата световна квалификация срещу България, обявиха от Испанската федерация.
Двубоят е във вторник във Валядолид.
Торес е получил мускулен дискомфорт веднага след мача с Грузия в Елче преди два дни.
Медицинският щаб на Испания е извършил необходимите прегледи и допълнителни тестове, които са диагностицирали мускулно претоварване без свързана анатомична травма.
Предвид краткото време до мача с България е взето решение Торес да бъде освободен от лагера на отбора. Своевременно в Барселона са информирани подробно за състоянието на футболиста, като се очаква той да бъде на линия за следващия мач на „каталунците“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:02 13.10.2025
2 Какво значение има те и Г отбора си
Пак ще вадим топката поне 4 пъти от вратата
14:03 13.10.2025
3 Нямат шанс значи
14:04 13.10.2025
4 Ако играят с играчи от селските отбори
Със всички други сме от поне 3 на 0 и отгоре
14:05 13.10.2025
5 Трол
14:10 13.10.2025