Нападател на Испания аут за мача с България

Нападател на Испания аут за мача с България

13 Октомври, 2025 13:59 319 5

  • феран торес-
  • испания-
  • българия-
  • футбол

Двубоят е във вторник във Валядолид

Нападател на Испания аут за мача с България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона - Феран Торес, отпадна от състава на испанския национален отбор за предстоящата световна квалификация срещу България, обявиха от Испанската федерация.

Двубоят е във вторник във Валядолид.

Торес е получил мускулен дискомфорт веднага след мача с Грузия в Елче преди два дни.

Медицинският щаб на Испания е извършил необходимите прегледи и допълнителни тестове, които са диагностицирали мускулно претоварване без свързана анатомична травма.

Предвид краткото време до мача с България е взето решение Торес да бъде освободен от лагера на отбора. Своевременно в Барселона са информирани подробно за състоянието на футболиста, като се очаква той да бъде на линия за следващия мач на „каталунците“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Те Испания ще ни бият и с децата. Дано Ицето е измолил някоя по-малко драматична загуба, понеже да не се депресират ритнитопчовците, че могат да почнат да искат да излизат заедно с руснаците под неутрален флаг.

    14:02 13.10.2025

  • 2 Какво значение има те и Г отбора си

    2 0 Отговор
    Ще ни отупат
    Пак ще вадим топката поне 4 пъти от вратата

    14:03 13.10.2025

  • 3 Нямат шанс значи

    1 0 Отговор
    По-добре да не излизат да играят срещу нас и да се отърват само с 0:3 служебно. На тяхно място не бих рискувал позор да го размажем.

    14:04 13.10.2025

  • 4 Ако играят с играчи от селските отбори

    1 0 Отговор
    Може би ще паднем с 2:1
    Със всички други сме от поне 3 на 0 и отгоре

    14:05 13.10.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Нека си почине момчето, че му предстоят важни мачове.

    14:10 13.10.2025

