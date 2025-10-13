Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.
Припомняме, че на 12 октомври е подаден сигнал от дежурен диспечер на жп гара Мездра , който е съобщил за мъжа.
49-годишният мъж е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той се е опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и е попаднал под колоосите на вагона.
Мъжът е починал в линейка на път за болницата. Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркоци.
Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, а другият е с положителна проба за метамфетамин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма край тази глупост с тестовете
10:24 13.10.2025
2 Един
Да бяха казали пияни - бих го приел. Ама наркотици... колкото и състезателя беше!
Тия полеви чекери трябва да се натрошат щото нищо не става от тях!
10:25 13.10.2025
3 честен ционист
10:26 13.10.2025
4 Трол
10:27 13.10.2025
5 Карлос Друсар друсаното Карли
10:28 13.10.2025
6 Факт
10:33 13.10.2025
7 Хайде стига
10:33 13.10.2025
8 някой ще ми отговори ли
10:36 13.10.2025
9 Сега трябва да им
10:36 13.10.2025
10 име
10:36 13.10.2025
11 така е
10:36 13.10.2025
12 Пловдив
10:37 13.10.2025
13 питане
10:37 13.10.2025
14 456
10:38 13.10.2025