Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици

Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици

13 Октомври, 2025 10:21 654 14

Единият е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, а другият е с положителна проба за метамфетамин

Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Припомняме, че на 12 октомври е подаден сигнал от дежурен диспечер на жп гара Мездра , който е съобщил за мъжа.

49-годишният мъж е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той се е опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и е попаднал под колоосите на вагона.

Мъжът е починал в линейка на път за болницата. Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркоци.

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, а другият е с положителна проба за метамфетамин.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма край тази глупост с тестовете

    11 2 Отговор
    фалшивите тестове в сила!!! а колегата им се е самоубил от простотия но за жалост сега и колегите му ще ги влачат 6-8 месеца докато се докаже че не са вземали наркотици…

    10:24 13.10.2025

  • 2 Един

    11 2 Отговор
    Даааа... от фалшивите проби дето самоте полицаи не искат да ползват...
    Да бяха казали пияни - бих го приел. Ама наркотици... колкото и състезателя беше!
    Тия полеви чекери трябва да се натрошат щото нищо не става от тях!

    10:25 13.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 3 Отговор
    Навремето свободно се пушеше из вагоните, но не съм ставал свидетел на прегазен.

    10:26 13.10.2025

  • 4 Трол

    2 3 Отговор
    Аман от наркомани. Добре поне, че депутатите и полицаите не ползват наркотици.

    10:27 13.10.2025

  • 5 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 5 Отговор
    Единият от тях е един дpът клoшар на 65+ от Червен бряг, нали? Кажете ми, че познах.

    10:28 13.10.2025

  • 6 Факт

    3 0 Отговор
    Престанете с тези фалшиви тестове...

    10:33 13.10.2025

  • 7 Хайде стига

    1 0 Отговор
    С тия измислени, фалшиви тестове! Защо ги спряха за самите полицаи, като са толкова надеждни, а? А нас ни тормозите до дупка с тях!

    10:33 13.10.2025

  • 8 някой ще ми отговори ли

    0 0 Отговор
    Защо МВР твърдо отказа да се тества със същите тези тестове за наркотици, защото не били точни? Защо тероризират простосмъртните с тези тестове? Кога някой ще осъди тази държавна мафия в Европейския съд?

    10:36 13.10.2025

  • 9 Сега трябва да им

    1 0 Отговор
    вземат влака, според закона! А да видим?

    10:36 13.10.2025

  • 10 име

    0 0 Отговор
    Ей, тва шапкара е доказано просто същество. Цяла българия реве за тия фалшиви тестове, как пък веднъж не си спестиха срама. Онзи рали пилот беше фалшиво положителен, сега машинистите карали надрусани... Като знаете колко са фалшиви тестовете ви, спестете си срама и ги пратете направо на кръвни проби, бавноразвиващи се шапкари!

    10:36 13.10.2025

  • 11 така е

    0 0 Отговор
    Онзи ден и една 77 годишна баба се оказа с положителен тест. Слезнала от облаците казват.

    10:36 13.10.2025

  • 12 Пловдив

    0 0 Отговор
    Възможно ли е да пренасят чували с дрога......вероятно......по ЖПто

    10:37 13.10.2025

  • 13 питане

    0 0 Отговор
    А кое кара тези мъже на отговорни длъжности да приемат наркотици?Защо го правят?

    10:37 13.10.2025

  • 14 456

    0 0 Отговор
    Явно според полицията цялата държава е на наркотици. Спрете тези бързи тестове. 99% са грешни. Само кръвна проба.

    10:38 13.10.2025

