Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Припомняме, че на 12 октомври е подаден сигнал от дежурен диспечер на жп гара Мездра , който е съобщил за мъжа.

49-годишният мъж е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той се е опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и е попаднал под колоосите на вагона.

Мъжът е починал в линейка на път за болницата. Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркоци.

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, а другият е с положителна проба за метамфетамин.