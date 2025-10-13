Новини
Софиянски: Мисля, че проблемът в София е в липсата на добра комуникация между почистващите фирми и общината

13 Октомври, 2025 15:55 506 12

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Не мога да кажа колко са зависими фирмите от политиците. Има очевидно неразбирателство". Това каза пред БНР Стефан Софиянски, бивш кмет на София, във връзка с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село":

"Мисля, че проблемът е в липсата на добра комуникация между почистващите фирми и общината", коментира Софиянски.

В интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" бившият кмет на София разказа за кризата с боклука, през която той е преминал:

"Ние построихме едно ново сметище и спряха достъпа до него, независимо, че то имаше разрешителен режим, беше си абсолютно нормално. Преди едни избори се събраха демонстранти и спряха камионите да отиват към сметището. При това положение нямаше къде да депонираме и се получи така един неприятен проблем. Сега е по-различно. Сметище има, но пък превозвачите бойкотират".


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    Их......от нескопосан хайдук акъл не щем !!! Помните ли "гащите на Софиянски"?

    16:00 13.10.2025

  • 2 майстор

    8 0 Отговор
    Софиянско почистване,ръйш!

    16:00 13.10.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ТОЯ ХИПОПОТАМ ДЕТО ДО УШИТЕ В БЛАТОТО , ОТКЪДЕ ИЗСКОЧИ ?

    16:00 13.10.2025

  • 4 Опааа

    10 0 Отговор
    Тоя защо е прави на луд??? Много добре се знае причината! Мутрите-боклуци!

    16:04 13.10.2025

  • 5 Сила

    7 1 Отговор
    Комуникация с шест нули ....липсва да , на Таки и Вълка ще им липсва завинаги вече ....

    16:12 13.10.2025

  • 6 Иван

    10 1 Отговор
    Тоя защо не е в затвора заради такива като него сме на това дередже заедно с Костов и цялата агитка на СДС всички измамници

    16:14 13.10.2025

  • 7 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    6 0 Отговор
    Стефко е КЛАСИЧЕСКИ СДС КРАДЕЦ.

    16:21 13.10.2025

  • 8 Василеску

    1 0 Отговор
    Ами да, те, почиствощите фирми не са предложили комисионни на новите общинари - няма комуникация. През 1995/6-а и 2005/6-а си имаше регулярна комунизация, пардон комуникация.

    16:21 13.10.2025

  • 9 Значи не е

    2 0 Отговор
    Проблем двойното увеличение на цената за извозване и почистване а лошата комуникация?!?!

    16:29 13.10.2025

  • 10 Гражданин

    5 0 Отговор
    Аман от НАГЛЕЦИ! За каква комуникация става въпрос. Кофите и улиците са заринати от боклук, който разнася зарази! НАПРАВЕТЕ ОБЩИНСКА ФИРМА И СПРЕТЕ С ТЕЗИ ЧАСТНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, които са узаконени форми за кражба и рекет!

    16:36 13.10.2025

  • 11 горски

    1 0 Отговор
    Първия мерцедес в България беше на баща му ,висш кадър на КГБ и комунистическата партия, тогава малкия Софиянски го носеха на училище с тоя мерцедес. През 2007 влязохме в ЕС и вече сме с близо 50 милиарда дълг! Защо сме в ЕС не мога да разбера. Защо търсите мнение от крадеца софийски имоти? Атлантически погром.

    17:24 13.10.2025

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Ти да траеш...

    17:32 13.10.2025

