Софиянски: Мисля, че проблемът в София е в липсата на добра комуникация между почистващите фирми и общината

"Не мога да кажа колко са зависими фирмите от политиците. Има очевидно неразбирателство". Това каза пред БНР Стефан Софиянски, бивш кмет на София, във връзка с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село":

"Мисля, че проблемът е в липсата на добра комуникация между почистващите фирми и общината", коментира Софиянски.

В интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" бившият кмет на София разказа за кризата с боклука, през която той е преминал:

"Ние построихме едно ново сметище и спряха достъпа до него, независимо, че то имаше разрешителен режим, беше си абсолютно нормално. Преди едни избори се събраха демонстранти и спряха камионите да отиват към сметището. При това положение нямаше къде да депонираме и се получи така един неприятен проблем. Сега е по-различно. Сметище има, но пък превозвачите бойкотират".