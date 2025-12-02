Общо 120 хил. лв. са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след протеста, съобщиха от Столична община

На 120 хил. лв. са оценени общо щетите от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, така и коли на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв., съобщи по-рано днес директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и пет пътни знаци.

Оценяването на щетите продължава. По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.

По данни на „Столичния електротранспорт“ щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на Центъра за градска мобилност.

До 7:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени, посочиха още от Столична община. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда, допълниха от администрацията.

Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици. Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите, също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки и бомбички и бяха запалени димки.

По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.