Общо 120 хил. лв. са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след протеста, съобщиха от Столична община

2 Декември, 2025 18:18 667 45

До 7:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени

Общо 120 хил. лв. са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след протеста, съобщиха от Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 120 хил. лв. са оценени общо щетите от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, така и коли на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв., съобщи по-рано днес директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и пет пътни знаци.

Оценяването на щетите продължава. По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.

По данни на „Столичния електротранспорт“ щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на Центъра за градска мобилност.

До 7:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени, посочиха още от Столична община. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда, допълниха от администрацията.

Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици. Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите, също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки и бомбички и бяха запалени димки.

По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.


България
  • 1 В чекмеджето

    11 3 Отговор
    има за бая протести

    Коментиран от #6

    18:22 02.12.2025

  • 2 честен ционист

    7 7 Отговор
    Градската инфраструктура отдавна е загуби всякаква себестойност. Казани на по четвърт век, да не говорим за нелепите декори, дето Васко е окачил по стълбовете и тези пластмасови колчета най-ниско качество. Протърканите гербаджийски столове от офиса така и така бяха за смяна.

    18:23 02.12.2025

  • 3 Димитър

    16 3 Отговор
    До одеве 80 сега 120 утре да не стане колкото дупката в бюджета

    18:23 02.12.2025

  • 4 Британия

    6 8 Отговор
    Каква скапана държава,тресе се от протести и всякакви клоуни ,американофилите са най продажното племе следвани от русофили и еврофили , България от 37 години прилича на американска затворена и разрушена лудница

    18:24 02.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 4 Отговор
    ПРАСЕТО ЩЕ ГИ ПЛАТИ.

    18:25 02.12.2025

  • 6 Прав си!

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "В чекмеджето":

    120 хиляди лева са джобните пари на ден на Борисов и Пеевски.

    18:26 02.12.2025

  • 7 Протеста

    7 5 Отговор
    На претенциозните и презадоволените съдра още 120 000 лева от гърба на бедните.

    Коментиран от #11

    18:27 02.12.2025

  • 8 Британия

    8 2 Отговор
    От България само глупости извират политици който мислят единствено и само за тяхното право и безопасност,но от България най лесно се и бяга

    Коментиран от #34, #39

    18:29 02.12.2025

  • 9 Хмхмхмхмхм

    6 5 Отговор
    Аре, любимите ви политици ДА ПЛАЩАТ, ако ли не и софиянци наистина са достойни българи, би следвало да има ИСТИНСКИ протест пред СО и да питат кмета и СОС за какво отиват местните данъци и такси на ВСИЧКИ софийски местни данъкоплатци. Ако някой от тях излъже, два-трима да хванат Закон за общинската собственост във формат А4 и въпреки, че е рано, да сурвакат с него лъжците....

    18:30 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Минувач

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Протеста":

    Мутрата и Шиши окрадоха КТБ и магистралите за милиарди … факти !

    18:31 02.12.2025

  • 12 И ние се радваме

    0 7 Отговор
    За някаква Саяна, но не обикаляме като бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:31 02.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да пратят

    5 3 Отговор
    Сметката на Костя Копейкин

    18:32 02.12.2025

  • 15 Троловете

    4 2 Отговор
    На сикаджията и приватизатора на Булгартабак шшшшт !

    18:32 02.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кариера

    1 5 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    18:33 02.12.2025

  • 18 Много

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Ама много си проЗЗЗт.

    Коментиран от #24

    18:33 02.12.2025

  • 19 1346

    2 2 Отговор
    Хаха, даже ако ги смятат боко и шиши, може и милиард да надхвърлят! Пропиляхме златни шансове за държавата с тия мутри...

    18:34 02.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Еми

    2 1 Отговор
    Агитките все пак са изпълнили леко поръчката

    18:34 02.12.2025

  • 22 Аз.

    4 1 Отговор
    От ПП да ги платят

    18:35 02.12.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Как пък го изчислиха 120 000, де билите?
    Само ремонта на разбитият офис на Тиквата струва толкова!

    18:35 02.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Е как само 120 бона

    9 1 Отговор
    По ценоразписа на общината само 1 пейка в парка струва поне половин милион евро

    18:38 02.12.2025

  • 26 Цвете

    3 1 Отговор
    А СЕГА, ТЕЗИ КОИТО ОРГАНИЗИРАХА СЪБОТАЖА ПО ВРЕМЕ НА МИРНИЯ ПРОТЕСТ, ДА ПЛАТЯТ ВСИЧКО УНИЩОЖЕНО И ПОЛИЦЕЙСКИЯ БУС СЪЩО. ТОВА БЕШЕ ВЪЗМУТИТЕЛНО. ДА РАЗКРИЯТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА БЕЗРЕДИЦИТЕ И КОЙ ИЛИ КОИ СПРЯХА ТОКА В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ? ВСИЧКО Е БИЛО ОРГАНИЗИРАНО ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЗА ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА, КОЕТО ВИДЯХМЕ ВСИЧКИ. 🇧🇬

    Коментиран от #45

    18:40 02.12.2025

  • 27 Тоя гробищарски пес

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "А теб те възбужда":

    Сега щял да защитава и да помага на семейството на блъснатия и починад полицай!
    Това нищожество да не рови в мъката на хората!

    18:42 02.12.2025

  • 28 Факт

    2 1 Отговор
    120k на фона на милиардите,които това пратилство краде са нищо!

    18:47 02.12.2025

  • 29 Това не са щети

    1 1 Отговор
    Това са бонуси за ГЕРБ и ДПС Дебелото
    Да ситгитплащат.
    Ако бяха за ХОРАТА, хората нямаше да ги нападат.
    Сега измислят агитки и провокатори!
    Е сега е момента истинските агитки да ги попилеят!

    18:49 02.12.2025

  • 30 пак този

    0 1 Отговор
    С тези обществени поръчки, до седмица може да стигне и милион.

    18:49 02.12.2025

  • 31 Мързеливци

    2 0 Отговор
    Ясно е , че и тук има полицейска недоработка.
    Хванали са само един с 31 000 лв.
    Ако ги бяха хванали и и останалите четирима-
    сега щяха да са с 35 хилядарки напред.
    За подаръци по Коледа.

    19:01 02.12.2025

  • 32 Ами дайте ценораспис на

    0 1 Отговор
    повредените елементи на градската среда, че да се посмеем ....

    19:01 02.12.2025

  • 33 И какво е правил там

    0 1 Отговор
    автомобил на Центъра за градска мобилност ?

    19:02 02.12.2025

  • 34 Руди

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Британия":

    Прилича на душата ти.

    19:03 02.12.2025

  • 35 Смешки

    1 0 Отговор
    Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв..... А те не бяха ли незапалими ? А?

    19:04 02.12.2025

  • 36 Как така ще изгорят

    0 1 Отговор
    20 антипаркинг колчета и пет пътни знаци ? Да не би да са дървени?

    19:05 02.12.2025

  • 37 ОСА

    1 0 Отговор
    Кой ще плати щетите ? Би трябвало тези, които ги направиха...в нормалните държави е така ! Тук е безнаказано всяко хулиганско действие, цапане с бои, решение и палене....до кога ???? Къде е уж мирния протест - лъжа и измама, платен и подплатен с ултраси !

    19:06 02.12.2025

  • 38 Едно колче беше 60 лв.

    0 0 Отговор
    Колко е сега бре?

    19:07 02.12.2025

  • 39 Цеко

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Британия":

    Бягай и не се връщай, такива като теб нямат място тук. Най-лесно е да избягаш, страхливецо.

    19:07 02.12.2025

  • 40 Див селянин

    0 0 Отговор
    Нъл 6яха 80 ва?

    Коментиран от #44

    19:08 02.12.2025

  • 41 Лелееее

    0 0 Отговор
    стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв.

    19:08 02.12.2025

  • 42 когато една пейка с държавна

    0 0 Отговор
    поръчка струва 20 000 лв , реални щетите са малки само сумата е голяма

    19:08 02.12.2025

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор
    Медиите цял ден се опитват да нарисуват картинка колко лоши са протестите.

    19:10 02.12.2025

  • 44 60 лв. беше колчето

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Див селянин":

    Не е 80 лв. Сега не знам, може и 560 да е щото няма инфлация

    19:10 02.12.2025

  • 45 И така....

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Бъди БЛАГОДАРНА ,че са спрели тока ,защото можеше да бъде и много по-зле !!!
    А щетите да ги плащат Кирчо и Асенчо, след като НЕ могат да направят едни МИРНИ протести!!!

    19:11 02.12.2025

