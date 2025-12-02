Общо 120 хил. лв. са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след протеста, съобщиха от Столична община

На 120 хил. лв. са оценени общо щетите от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, така и коли на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв., съобщи по-рано днес директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и пет пътни знаци.
Оценяването на щетите продължава. По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.
По данни на „Столичния електротранспорт“ щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на Центъра за градска мобилност.
До 7:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени, посочиха още от Столична община. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда, допълниха от администрацията.
Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици. Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите, също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки и бомбички и бяха запалени димки.
По-рано днес Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В чекмеджето
Коментиран от #6
18:22 02.12.2025
2 честен ционист
18:23 02.12.2025
3 Димитър
18:23 02.12.2025
4 Британия
18:24 02.12.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
18:25 02.12.2025
6 Прав си!
До коментар #1 от "В чекмеджето":120 хиляди лева са джобните пари на ден на Борисов и Пеевски.
18:26 02.12.2025
7 Протеста
Коментиран от #11
18:27 02.12.2025
8 Британия
Коментиран от #34, #39
18:29 02.12.2025
9 Хмхмхмхмхм
18:30 02.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Минувач
До коментар #7 от "Протеста":Мутрата и Шиши окрадоха КТБ и магистралите за милиарди … факти !
18:31 02.12.2025
12 И ние се радваме
18:31 02.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да пратят
18:32 02.12.2025
15 Троловете
18:32 02.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кариера
18:33 02.12.2025
18 Много
До коментар #13 от "Кротко си лежи в Бояна":Ама много си проЗЗЗт.
Коментиран от #24
18:33 02.12.2025
19 1346
18:34 02.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Еми
18:34 02.12.2025
22 Аз.
18:35 02.12.2025
23 Ганя Путинофила
Само ремонта на разбитият офис на Тиквата струва толкова!
18:35 02.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Е как само 120 бона
18:38 02.12.2025
26 Цвете
Коментиран от #45
18:40 02.12.2025
27 Тоя гробищарски пес
До коментар #24 от "А теб те възбужда":Сега щял да защитава и да помага на семейството на блъснатия и починад полицай!
Това нищожество да не рови в мъката на хората!
18:42 02.12.2025
28 Факт
18:47 02.12.2025
29 Това не са щети
Да ситгитплащат.
Ако бяха за ХОРАТА, хората нямаше да ги нападат.
Сега измислят агитки и провокатори!
Е сега е момента истинските агитки да ги попилеят!
18:49 02.12.2025
30 пак този
18:49 02.12.2025
31 Мързеливци
Хванали са само един с 31 000 лв.
Ако ги бяха хванали и и останалите четирима-
сега щяха да са с 35 хилядарки напред.
За подаръци по Коледа.
19:01 02.12.2025
32 Ами дайте ценораспис на
19:01 02.12.2025
33 И какво е правил там
19:02 02.12.2025
34 Руди
До коментар #8 от "Британия":Прилича на душата ти.
19:03 02.12.2025
35 Смешки
19:04 02.12.2025
36 Как така ще изгорят
19:05 02.12.2025
37 ОСА
19:06 02.12.2025
38 Едно колче беше 60 лв.
19:07 02.12.2025
39 Цеко
До коментар #8 от "Британия":Бягай и не се връщай, такива като теб нямат място тук. Най-лесно е да избягаш, страхливецо.
19:07 02.12.2025
40 Див селянин
Коментиран от #44
19:08 02.12.2025
41 Лелееее
19:08 02.12.2025
42 когато една пейка с държавна
19:08 02.12.2025
43 Анонимен
19:10 02.12.2025
44 60 лв. беше колчето
До коментар #40 от "Див селянин":Не е 80 лв. Сега не знам, може и 560 да е щото няма инфлация
19:10 02.12.2025
45 И така....
До коментар #26 от "Цвете":Бъди БЛАГОДАРНА ,че са спрели тока ,защото можеше да бъде и много по-зле !!!
А щетите да ги плащат Кирчо и Асенчо, след като НЕ могат да направят едни МИРНИ протести!!!
19:11 02.12.2025