Калоян Методиев: Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина

Голям срам за държавата и разговор за диваци е да говорим за честни избори в ерата на изкуствения интелект.
Това заяви пред БНР политологът и бивш депутат Калоян Методиев, представител на партия "Непокорна България".
"Къде го има това? Това е Алеко Константинов 1885 година – да говорим за изборни измами, кой ще вземе кодове, кой ще драска. Ние сме ударили дъното в Европа."
Само с цветни камъчета не сме правили изборите. Нямаме доверие на тази политическа гарнитура, избрана с фалшиви избори, те да правят правилата за избори, подчерта той.
Методиев смята, че видеонаблюдението следва да бъде доказателство в съда и да се засили контролът.
"И тези хора, които драскат по моята бюлетина, да ходят в затвора, за една година да е."
Според него обаче не са нужни резки движения за промени на изборното законодателство.
Радев няма време да направи своя проект. Ако реши да прави партия в момента, ще трябва да използва регистрацията "на някои маргинални партии, които са се навъртели около него", смята Методиев.
"Грозно е това, което прави, по-скоро лековато. Продължава месеци наред този сюжет – ще правя партия, няма да правя партия, може и да правя партия, когато най-малко очаквате ще направя партия."
От друга страна "в страната кипи усилен партиен труд" и има користен момент при правенето на тази партия, отбеляза политологът, споделяйки свои наблюдения. По думите му, президентският проект в момента не се прави по идейни подбуди и заради политически ценности, а "от кариеристи и интересчии, които искат да вземат парите на Радев".
"Да не се окаже поредната подмяна на едни кариеристи и интересчии, които виждат в Радев касичката, през която да си влязат пак старите схеми – обществени поръчки, постове. Това е голямата опасност. Не е Радев човекът, който ги пленява – поне тези, които движат на терен и които виждаме в страната, а са неговите финансови възможности."
"Непокорна България" ще участва на следващите избори, съобщи Калоян Методиев. Това ще направят със самочувствието на единствените, "които не са сядали в скута нито на Борисов, нито на Пеевски".
Освобождаването от задкулисието е постижимо, коментира Калоян Методиев в предаването "Хоризонт за вас".
Силата на Пеевски дойде от контрола върху Борисов и "две слугинажни партии", каза той.
"Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина."
Само висока избирателна активност може да разкъса този обръч, изтъкна политологът.
