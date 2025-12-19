Новини
Калоян Методиев: Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина

19 Декември, 2025

Президентският проект в момента не се прави по идейни подбуди и заради политически ценности, а от кариеристи и интересчии, които искат да вземат парите на Радев, коментира политологът

Калоян Методиев: Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Голям срам за държавата и разговор за диваци е да говорим за честни избори в ерата на изкуствения интелект.

Това заяви пред БНР политологът и бивш депутат Калоян Методиев, представител на партия "Непокорна България".

"Къде го има това? Това е Алеко Константинов 1885 година – да говорим за изборни измами, кой ще вземе кодове, кой ще драска. Ние сме ударили дъното в Европа."

Само с цветни камъчета не сме правили изборите. Нямаме доверие на тази политическа гарнитура, избрана с фалшиви избори, те да правят правилата за избори, подчерта той.

Методиев смята, че видеонаблюдението следва да бъде доказателство в съда и да се засили контролът.

"И тези хора, които драскат по моята бюлетина, да ходят в затвора, за една година да е."

Според него обаче не са нужни резки движения за промени на изборното законодателство.

Радев няма време да направи своя проект. Ако реши да прави партия в момента, ще трябва да използва регистрацията "на някои маргинални партии, които са се навъртели около него", смята Методиев.

"Грозно е това, което прави, по-скоро лековато. Продължава месеци наред този сюжет – ще правя партия, няма да правя партия, може и да правя партия, когато най-малко очаквате ще направя партия."

От друга страна "в страната кипи усилен партиен труд" и има користен момент при правенето на тази партия, отбеляза политологът, споделяйки свои наблюдения. По думите му, президентският проект в момента не се прави по идейни подбуди и заради политически ценности, а "от кариеристи и интересчии, които искат да вземат парите на Радев".

"Да не се окаже поредната подмяна на едни кариеристи и интересчии, които виждат в Радев касичката, през която да си влязат пак старите схеми – обществени поръчки, постове. Това е голямата опасност. Не е Радев човекът, който ги пленява – поне тези, които движат на терен и които виждаме в страната, а са неговите финансови възможности."

"Непокорна България" ще участва на следващите избори, съобщи Калоян Методиев. Това ще направят със самочувствието на единствените, "които не са сядали в скута нито на Борисов, нито на Пеевски".

Освобождаването от задкулисието е постижимо, коментира Калоян Методиев в предаването "Хоризонт за вас".

Силата на Пеевски дойде от контрола върху Борисов и "две слугинажни партии", каза той.

"Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина."

Само висока избирателна активност може да разкъса този обръч, изтъкна политологът.


  • 1 Последния Софиянец

    13 15 Отговор
    Само Радев има авторитет да промени нещо в тази кочина и да ни вкара в отбора на победителите.

    16:11 19.12.2025

  • 2 обективен

    13 8 Отговор
    Докато тиквата и прасето са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна !!! А в Темида е заровено кучато ,и там трябва да се рушка здраво !!!

    Коментиран от #46

    16:13 19.12.2025

  • 3 Мда

    16 7 Отговор
    обаче ако имахме гл. прокурор който си върши работата съвестно нито Боко и Шишо щяха да са проблем в държавата!

    16:13 19.12.2025

  • 4 Не слушай какво говоря, гледай какво пра

    9 5 Отговор
    Не сте седалище в скутовете на Пеевски и Борисов, но все още седите в скута на Решетников и ви харесва!🤣🤣🤣

    16:15 19.12.2025

  • 5 Все едно

    11 6 Отговор
    В коалиция "Магнитски" никоя половина не може да съществува без другата!

    16:15 19.12.2025

  • 6 Данчо

    8 7 Отговор
    Дали "Непокорна България" ще премине 4-те процента? След като ИТН и БСП се изложиха като нищо и да влезе.

    16:16 19.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор
    Какво ще реши изборна активност от 120% 🤔
    Вече се пазаруват депутати и цели групи‼️

    Защото влязъл веднъж в Парламента- няма никакъв начин да го отзове народът или партията които са го настанили в мекото кресло🤔‼️

    16:16 19.12.2025

  • 8 Хмм

    8 7 Отговор
    а зад Борисов стои ЕНП на лайен която иска нашите пари

    Коментиран от #23

    16:20 19.12.2025

  • 9 Ами

    7 2 Отговор
    и Възраждане, и МЕЧ, и Величие вече изявиха желание да управляват с Радев, но поставят условия - Радостин само ако я нямало Весела Лечева, която му разкри далаверите като спортен министър

    16:23 19.12.2025

  • 10 малко факти

    4 5 Отговор
    Пак се носи жалък вой от тоя плямпалник , та като уж вече са победили жълтопавентите безпризорници , що така продължават да се жалват и ревът ....???

    16:40 19.12.2025

  • 11 Факт

    5 2 Отговор
    Костов е проблема. Те не позволиха мнозинство на Симеон. Той реши да спира синьо-червената гражданска война и покани БСП и ДПС във властта.

    16:40 19.12.2025

  • 12 Тити

    4 4 Отговор
    И Боко и Шиши са едно също само с разлика в килограмите едият е слава като Тиква а другият като добиче.

    16:40 19.12.2025

  • 13 Майора

    5 3 Отговор
    Ало 1 и 2 , много хората по виновни от тия , за които вие пеете постоянно! Преди да говорите вижте мамините и таткови синчета , върнали се от чужбина уи завършили в Европа и САЩ , а не в Русия и дошли както предците си да лъжат и изживяват като спасители! За какви честни избори говорите след като те с ала бала с машините и резидента мистър Кеш и олигарсите спечелиха изборите!

    16:43 19.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шошо

    6 3 Отговор
    Калоян, проблема е онзи на Дондуков 2,който с интриги руши всичко през последните пет години.

    16:44 19.12.2025

  • 16 жалък си е този

    6 4 Отговор
    тоя вече се явява като резидентскижалкарглашатай

    16:45 19.12.2025

  • 17 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ако в тоалетната камерите киризят бюлетина, доказателство ли е?

    16:45 19.12.2025

  • 18 Сбсолютно вярно!

    4 6 Отговор
    Пеевски е силен и коли и беси чрез регулаторите и службите, които са пряк избор на Мутрата и избрани от депутатите от Герб. Разбира се, че ги ползва и в своя полза и това е цената, на която се е съгласил да е Лошият вместо Тулупа.Иначе трябва Мутрата от Банкя директно да натиска бушоните си в ДАНС,КПК,Прокуратурата, КЗК,НАП, а той не иска да е мразен допълнително

    16:46 19.12.2025

  • 19 къв е тоз непотребник

    6 1 Отговор
    Ха ха , КалоянЖаркарниковРезидентски , няма нужда от повече представяне , всички го знаят вече че не е стока .

    16:48 19.12.2025

  • 20 Най-после

    4 6 Отговор
    Абсолютно вярно !!!

    16:48 19.12.2025

  • 21 Вярно е

    4 5 Отговор
    Евала

    16:48 19.12.2025

  • 22 Точно

    3 5 Отговор
    Казано,Борисов е причината за всичко,разберете това най на края

    16:49 19.12.2025

  • 23 Това отдавна не е така!

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Вече никой не стои зад Тулупа, освен Другата Свиня!

    16:49 19.12.2025

  • 24 За нашите деца

    3 3 Отговор
    Капачки а за фашистката хунта милиарди обещани от бай хаяши.ПОЬОТ ,ИЗРОДИ

    16:50 19.12.2025

  • 25 А разберете се сега!

    4 2 Отговор
    Едни викат, че Пеевски командва Борисов, други викате, че е обратното?!

    Поредната партия, която ще прави предизборна кампания с плювни по Пеевски и Борисов.

    16:51 19.12.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    ТОЧНО ТАКИВА ДРУГАРИ , КАТО .................. КАЛОЯН МЕТОДИЕВ И МИСТЪР КЕШ СА ................... ПРОБЛЕМА НА БЪЛГАРИЯ ................... ФАКТ !

    16:51 19.12.2025

  • 27 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 3 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    16:53 19.12.2025

  • 28 Да си "атланте" е диагноза

    3 3 Отговор
    За съжаление ще искат и ТЕЛК да им плащаме

    16:54 19.12.2025

  • 29 Както казах-

    6 2 Отговор
    ДПС И ПЕЕВСКИ СА ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ НА ХВЪРЧИЛОТО.

    16:55 19.12.2025

  • 30 Бъдете разумни хора

    2 5 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната... истинският враг на българите е Атлантизма и това трябва да се повтаря и повтаря докато се разбере

    16:55 19.12.2025

  • 31 аман от бръщолевници

    5 1 Отговор
    аман от бръщолевници като този долнопробен идивид

    16:56 19.12.2025

  • 32 Чекмеджето

    1 6 Отговор
    Така е и малко хора го осъзнават това !!!
    Точно по времето на ГЕРБ и Борисов, се роди, порасна и преяде с власт Пеевски.

    16:56 19.12.2025

  • 33 Асен Василев е виновен

    1 7 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар

    Коментиран от #36

    16:59 19.12.2025

  • 34 Гнидо Калоянчо Методиев

    2 4 Отговор
    Борисов НЕ е основният проблем, нито пък Пеевски .... Атлантизма пуяк е основният проблем ! Мразя продажните гнусни атлантици до мозъка на костите си ги мразя тези бооклуци които 36 години само вреди , щети и погром нанасят на хората и на държавата ни...
    И някой има ли обяснение
    Защо родните ни атлантици са такива изрооди?

    16:59 19.12.2025

  • 35 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Докато си губите времето в разправии с Радев,
    Бою пак ще се изниже по терлици!

    17:00 19.12.2025

  • 36 Глупости!

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Асен Василев е виновен":

    По големи крадци от твоите ППДБ няма.

    17:01 19.12.2025

  • 37 от кога ги пускат свободно тия

    2 0 Отговор
    Като му видиш физиомутрията на този жълтопаветен безпризорник и се сещаш , че медицинския контрол е силно занижен ....

    17:02 19.12.2025

  • 38 Калоянчо Методиев ?

    3 3 Отговор
    Домашно към урок N1:
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    17:02 19.12.2025

  • 39 Атлантизма пуяк е основният проблем !

    2 2 Отговор
    Атлантизма......

    17:03 19.12.2025

  • 40 Задружният хор

    2 0 Отговор
    от копейки и розово десни срещу Пеевски и ДПС ме кара да се замисля дали да не пуска една бюлетина за тях?!

    17:04 19.12.2025

  • 41 Статукво се крепи на атлантически

    1 1 Отговор
    партии-продажници във война срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    17:06 19.12.2025

  • 42 Бъдете разумни, ей хора

    1 2 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната... истинският враг на българите е Атлантизма и това трябва да се повтаря и повтаря докато се разбере

    17:07 19.12.2025

  • 43 Зад Борисов стои голям електорат

    2 1 Отговор
    И защо Борисов е проблемът, защото ви пречи да яхнете държавата и да я крадеге както по времето на комунизма? Какво сега, отричате българите които гласуват за ГЕРБ, ли? И те ли са ви проблем?

    17:11 19.12.2025

  • 44 "Раферендум"

    2 1 Отговор
    Само тази дума нека да припомним ! И днес Путин на въпроси с часове отговаря човека, а в Брюксел бият земеделци и ги тровят с газ .... къде е демокрацията и къде е свободата на словото ви питам ? В Русия или в ЕС ?

    17:12 19.12.2025

  • 45 За геноцида в Палестина ли сте ей ?

    1 1 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    17:15 19.12.2025

  • 46 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    И двамата могат да бъдат ликвидирани без абсолютно никакво участие на Темида. Да не кажа, че липсата й в този случай е абсолютно ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и всички знаем защо.😎

    17:20 19.12.2025

  • 47 Факт

    1 0 Отговор
    Много е трудно срещу Борисов. 15 години упражнява контрол.

    17:25 19.12.2025

  • 48 Срамота

    0 0 Отговор
    Борисов е главта на октопода, овладял всичко. Пеевски се възползва от разграденият двор който създаде Борисов и стана топ играч.
    Спреш ли Борисов, такива като Пеевски си заминават !!!

    17:45 19.12.2025

