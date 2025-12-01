Новини
Благомир Коцев отново на работа след ареста: Зареден съм и отпочинал

1 Декември, 2025 09:33 917 25

Отваряме нова страница в управлението на тази община, заяви варненският кмет

Благомир Коцев отново на работа след ареста: Зареден съм и отпочинал - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев се върна на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста. Той каза, че първият му работен ден се очаква да е дълъг, "така че с радост ще посрещне варненци на стълбите на Община Варна".

"Зареден, отпочинал, с добро настроение, доколкото е възможно след всичко това то да е такова, но имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината", заяви на влизане в общината Благомир Коцев, цитиран от БНТ.

Изрази убеденост, че има неща, които трябва да бъдат наваксани. Коцев заяви, че не е изненадан "след поредната атака по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията му".

Използват се всякакви инструменти за дискредитация, заяви той.

"Тази атака не е изненада за мен. Тя, разбира се, ще олекне".

Със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване, уточни той.

Като първа задача в общината Благомир Коцев каза, че ще проведат първата понеделнишка оперативка, "за да може да види целия си екип".

"Да видя всички - целият си екип, да ми докладват какво са свършили през тези месеци. Да видя какви са важните, спешни теми, с които бързо трябва да се ангажираме. След оперативката ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна, защото през тази година и половина диалогът не беше добър", обясни той и призова към нормален диалог партиите и общинския съвет.

Отваряме нова страница в управлението на тази община, добави той.

Той заяви, че подкрепя протеста на хората и ги призова да "не се страхуват да отстояват своите права".

Съвсем не стои като тема аз да се кандидатирам за президент, категоричен беше Коцев.

"Аз издържах на едно голямо напрежение, но то най-вече беше към семейството ми и към варненци. Семейството ми го изживя най-тежко. Тя е героиня, днес има рожден ден - искам да я поздравя".

Допълни, че травмата, която се изживява е неописуема.

На въпрос дали са му били отправяни заплахи, за да се присъедини към друга политическа партия, Благомир Коцев отговори: "Да, били са".

"Покани, които биха могли да се тълкуват по всякакъв начин".


  • 1 Варна е руска губерния!

    12 10 Отговор
    Там всички кметове са за карцера, щом са допуснали това!

    09:37 01.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    16 9 Отговор
    ТОЗИ МАЙ МНОГО СЕ ОБИЧАТ С КИРО И КОКОРЧО!ДА ИМ ЗАВИДИ ЧОВЕК! ЯВНО ЗАРЕДЕН ОТ БАЙ СТАВРИ!

    09:38 01.12.2025

  • 3 Много

    11 11 Отговор
    сили и само напред ! Успех !

    09:42 01.12.2025

  • 4 Ами,

    6 9 Отговор
    освен рожден ден, каза, че отвличането му е допринесло за отключване на болест в семейството, с която ще се борят следващите месеци! Но, това не е толкова важно и нормално е да липсва в текста и коментарите! Вас ви интересуват само лъскавините и властта!

    09:43 01.12.2025

  • 7 коко -поет

    12 3 Отговор
    Аз крада
    Ти крадеш
    Той краде
    Кокорчо не краде
    Блажко е невинен!

    09:52 01.12.2025

  • 8 Мдаа

    3 9 Отговор
    Благо за Президент!!!

    09:53 01.12.2025

  • 9 Защо не е вкъщи

    11 6 Отговор
    с гривна, както всички престъпници, пуснати под гаранция? А отново е на хранилката и до обяд ще е изработил 200000-те левчета от гаранцията...

    09:54 01.12.2025

    09:54 01.12.2025

  • 10 дърпай

    10 2 Отговор
    Да им се чуди човек на такива с бизнеси и пари дет се натискат в политиката не е ли им ясно къде попадад ама явно човешкото око и его е ненаситно .

    09:56 01.12.2025

    09:56 01.12.2025

  • 11 Реалист

    5 4 Отговор
    Калпава държава сме! Защо го пуснахте този крадец, нали уж имаше доказателства?! Тези дето му събраха 200 К сигурно са извадили още толкова и за съда, ей така за лицни Коледни бонуси! Скапана корупция, тази съдебна система е жалка...

    09:57 01.12.2025

  • 12 честен ционист

    6 1 Отговор

    09:58 01.12.2025

    Гривна, ама от 5 звезден хотел. Ганчо баламата го лъготят с пиески ала Навални, ама с хепи енд.

    09:58 01.12.2025

  • 13 Домашен любимец

    5 2 Отговор
    Стой си в ареста бе, човече! Навън е по опасно! Тея са способни на всичко! Пуснаха те, като оферта за нова сделка с Академик Денков! Ето, така са изглеждали революционерите, които са оцелели от заточение в Диарбекир и Сен Жан Дакр!

    09:59 01.12.2025

  • 14 ПулеФ

    8 2 Отговор
    Страшен наглец!!!

    10:01 01.12.2025

  • 15 Том Ханкс

    7 0 Отговор
    Човек с брада не значи, че е лежал у голямата къща, може и да е лежал и на хамака опънат между 2 палми на безлюден остров например.

    10:03 01.12.2025

  • 16 Хе!

    7 2 Отговор
    Вижте каква престъпна физиономия, точно по теорията на Чезаре Ломброзо! Сравнете с одухотворените, сякаш обградени с божествен ореол лица на Двамата Големи и разликата е натрапчива! Брадясал като четник, жив разбойник от четата на Робин Хут и Айвънхоу!

    10:05 01.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха-ха

    8 1 Отговор
    След като Благомир Коцев е отново на свобода, строителството на огромния небостъргач/бетонна кочина до Окръжна Болница Варна ще започне.Честито за новите обещани му апартаменти от два етажа,а за варненци остава радостта от новото презастрояване ,засенчване,блокиране на трафика и автомобилни газове в тази възлова точка на града(селото).

    10:07 01.12.2025

  • 19 Хе!

    10:08 01.12.2025

    До коментар #17 от "Ура,,Ура":

    И като напуснат, къде ще отидат!? Там или ще им искат една цифра повече, или да разпознават разни мотори, или регистрация! Даже проверяват дали сте човек и пълнолетие! Този сайт е най гостоприемен, но вие злоупотребявате!

    10:08 01.12.2025

  • 20 Опааа

    7 1 Отговор
    Ужас! Поредният престъпник отново на власт! БГ кО чина!

    10:10 01.12.2025

  • 21 Евродебил

    7 2 Отговор
    Роди се нов дисидент от подмяната.Той ще ни "оправи".Помня, че и асфалт паша и кохортата му, същата подмяна изпираше с разни арести..Нищо ново под слънцето.Комунистите навремето от безгръбначното мекотело Желев,направиха дисидент,та наследниците им няма да пуснат нов кирчо или кокорчо на сцената.Жална ни майка ако русите не дойдат мисля аз,но пък те може да дойдат този път под формата на орешници и ядрени бойни глави,пардон с чипове от украйнски перални и лопати.

    10:11 01.12.2025

  • 22 всъщност

    10:35 01.12.2025

    До коментар #10 от "дърпай":

    много даже са наясно.

    Проблемът е в това, че основните средства в България се генерират през бюджета. Там е голямото раздаване и голямото обогатяване. Мръсен бизнес е политиката, но затова пък - много доходоносен.

    И тоя не прави изключение.

    10:35 01.12.2025

  • 23 Тоя как

    0 0 Отговор
    Е отпочинал и запретнал ръкави каква ли ще я свърши? Не ми се мисли за енергията му след излизане от затвора.

    10:40 01.12.2025

  • 24 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    Срамота за четири часа 200К, а за болните деца дарителската Коледа не може да събере толкова! За един корумпиран кмет от милионерско семейство!

    10:40 01.12.2025

  • 25 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    Ако е изтрезняла за малко, афераджийката и слугиня на Тиквата и на Прасето Веса Афераджийката се е напикала от яд! Нищожество, та дрънка!

    10:47 01.12.2025

