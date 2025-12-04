Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона

Граждани се събраха на протест пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона в столицата. На 13 ноември Столичният общински съвет реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г. , предаде БТА.
Протестиращите скандират "Оставка“ и „Не на зоната“.
На място има засилено полицейско присъствие.
От Столична община съобщиха за БТА, че протестът е съгласуван да продължи пред Общината до 18:00 ч. След това се очаква да има шествие до 20:00 ч., което ще премине през улиците "Московска", "Георги Раковски", бул. "Цар Освободител" до Народното събрание. Според съгласуването не трябва да се възпрепятства движението на граждани и пътни превозни средства. Заявлението е подадено от физическо лице.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
17:42 04.12.2025
2 Правилно
Коментиран от #5
17:43 04.12.2025
3 Край
Коментиран от #8
17:44 04.12.2025
4 демагогия
Коментиран от #10
17:50 04.12.2025
5 шопо
До коментар #2 от "Правилно":Брата софиянци, общинарите нямат пари и сакат здраво да ни дерът !
17:50 04.12.2025
6 Да свалят
И Фандъкова да си го върже на врата и на дървото!
Василе, ти кмет ли си на София или на Киев?
17:53 04.12.2025
7 Ангелогласний
Оставка!
17:53 04.12.2025
8 Тихо
До коментар #3 от "Край":Селяндур, кой те знае от какво Чепръчане си се довлякъл!
Коментиран от #11
17:55 04.12.2025
9 Германия ад
17:56 04.12.2025
10 Като
До коментар #4 от "демагогия":съберем броя на ново обособените вече почасово платени парко места с броя на досегашните свободни от заплащане парко места, то броя на парко местата в столицата се удвоява и гражданите ще има къде да паркират и затова ще са много доволни и с радост ще си плащат.
17:57 04.12.2025
11 Край
До коментар #8 от "Тихо":Бедноста не е порок. Като нямаш пари да имаш кола в града просто се вози на трамвай. Да имаш кола в европейски град колкото София е скъпо. Българачето си мисли че виенчанина няма 3 хил. евро да си купи един варел и да си качи на тротоара пред блока. Има, ама не му дават че стрева много.
Коментиран от #13, #14, #15, #21
18:02 04.12.2025
12 Хахо
18:09 04.12.2025
13 Убуу...
До коментар #11 от "Край":Но не ми дреме как европейските гейеви маршируват между талибаните. Ние сме българи, и който се чувства чужд тук - газ към компиро на робовладелците!
18:10 04.12.2025
14 Ко каза
До коментар #11 от "Край":Бягай вее калъф.Видял си ти Виена на снимка.
18:11 04.12.2025
15 за самозабравилите се
До коментар #11 от "Край":с такива европейски разсъждения е редно да се въведе европейското прогресивно подоходно данъчно облагане.
18:13 04.12.2025
16 Промяна
18:22 04.12.2025
17 Директора
18:31 04.12.2025
18 Орела
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хахахаха, ти па какво си спечелил. Кой те знае от кое село си.
18:32 04.12.2025
19 Поръсен с джоджен
Дали ще кажат "Да народе, слушаме ви"
Или ще ги изгонят със жандармерията както правят често вече...
Коментиран от #25
18:40 04.12.2025
20 ДОБРИЯ, РАБОТЛИВ ПОЧТЕН
18:42 04.12.2025
21 Поръсен с джоджен
До коментар #11 от "Край":Къв европейски град те гони тебе бе?
Много си надут.
18:43 04.12.2025
22 Зимни гуми
18:43 04.12.2025
23 Питар
Да заминава при Благо в централния затвор
18:43 04.12.2025
24 Лумпен
Забрана !
Който паркира си плаща...
Премахване на всички колчета и подобни!
Тротоарите паркоместа..!
Свободно паркиране навсякъде..!
18:58 04.12.2025
25 Ветеран от Протеста
До коментар #19 от "Поръсен с джоджен":Това са меките китки от " Спасявай се София " с мераци един милион собственици на автомобили в София да им плащат Рекет по 200 лева годишно - 200 милиона лева годишен Рекет,щото искали да правят платени паркинги за 280 милиона лева...Като искат платени паркинги - тегли Заем от банка,построй ги и връщай Заема ....Ама е по- лесно да рекетират невинните Софиянци от крайните квартали....
19:02 04.12.2025