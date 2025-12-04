Новини
България »
Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона

Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона

4 Декември, 2025 17:41 766 25

  • протест-
  • софия-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • община

Протестиращите скандират "Оставка“ и „Не на зоната“

Граждани протестират пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха на протест пред сградата на Столична община против разширяването на синя и зелена зона в столицата. На 13 ноември Столичният общински съвет реши да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 г. , предаде БТА.

Протестиращите скандират "Оставка“ и „Не на зоната“.

На място има засилено полицейско присъствие.

От Столична община съобщиха за БТА, че протестът е съгласуван да продължи пред Общината до 18:00 ч. След това се очаква да има шествие до 20:00 ч., което ще премине през улиците "Московска", "Георги Раковски", бул. "Цар Освободител" до Народното събрание. Според съгласуването не трябва да се възпрепятства движението на граждани и пътни превозни средства. Заявлението е подадено от физическо лице.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Спечелихме делото срещу Столична община в съда и по високите такси са спрени

    Коментиран от #18

    17:42 04.12.2025

  • 2 Правилно

    9 3 Отговор
    Не на зоните и рекета над гражданите!

    Коментиран от #5

    17:43 04.12.2025

  • 3 Край

    6 15 Отговор
    Искат паркиране без пари. Може. В Ботунец. Браво на Тепзиев.

    Коментиран от #8

    17:44 04.12.2025

  • 4 демагогия

    4 2 Отговор
    Столичната управа смята, че едно заето и платено парко място освобождава едно неплатено до сега парко място, което ще удвои парко местата в града. затова в услуга на гражданите въвежда реформата.

    Коментиран от #10

    17:50 04.12.2025

  • 5 шопо

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно":

    Брата софиянци, общинарите нямат пари и сакат здраво да ни дерът !

    17:50 04.12.2025

  • 6 Да свалят

    8 2 Отговор
    Укранския парцал!
    И Фандъкова да си го върже на врата и на дървото!
    Василе, ти кмет ли си на София или на Киев?

    17:53 04.12.2025

  • 7 Ангелогласний

    12 1 Отговор
    Сваляйте кмета.
    Оставка!

    17:53 04.12.2025

  • 8 Тихо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Селяндур, кой те знае от какво Чепръчане си се довлякъл!

    Коментиран от #11

    17:55 04.12.2025

  • 9 Германия ад

    2 4 Отговор
    Полицаите ще ви душат до откат ,за да си живеят те,а вие да се гърчите!

    17:56 04.12.2025

  • 10 Като

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "демагогия":

    съберем броя на ново обособените вече почасово платени парко места с броя на досегашните свободни от заплащане парко места, то броя на парко местата в столицата се удвоява и гражданите ще има къде да паркират и затова ще са много доволни и с радост ще си плащат.

    17:57 04.12.2025

  • 11 Край

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо":

    Бедноста не е порок. Като нямаш пари да имаш кола в града просто се вози на трамвай. Да имаш кола в европейски град колкото София е скъпо. Българачето си мисли че виенчанина няма 3 хил. евро да си купи един варел и да си качи на тротоара пред блока. Има, ама не му дават че стрева много.

    Коментиран от #13, #14, #15, #21

    18:02 04.12.2025

  • 12 Хахо

    0 5 Отговор
    Откакто се въведоха зоните, пред нас се изчистиха пушилките и колите. Трябва да стане като в Сингапур. Подкрепям Червени зони.

    18:09 04.12.2025

  • 13 Убуу...

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Край":

    Но не ми дреме как европейските гейеви маршируват между талибаните. Ние сме българи, и който се чувства чужд тук - газ към компиро на робовладелците!

    18:10 04.12.2025

  • 14 Ко каза

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Край":

    Бягай вее калъф.Видял си ти Виена на снимка.

    18:11 04.12.2025

  • 15 за самозабравилите се

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Край":

    с такива европейски разсъждения е редно да се въведе европейското прогресивно подоходно данъчно облагане.

    18:13 04.12.2025

  • 16 Промяна

    1 0 Отговор
    АЙДЕ И ТОЗИ НЕКАДЪРНИК ИЗЛЕЗЕ ДА ПЛЮЕ КАЖИ ЗАЩО ТИ НЕ МОЖА ДА УСВОИШ ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПА БЕЗСРАМНИК НИЩОПРАВЕЩ СИ НО ДА ПЛЮЕШ ИЗЛИЗАШ

    18:22 04.12.2025

  • 17 Директора

    0 2 Отговор
    Колко са, 20 или 30 човека. Стига отразявайте смешни "протести"

    18:31 04.12.2025

  • 18 Орела

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хахахаха, ти па какво си спечелил. Кой те знае от кое село си.

    18:32 04.12.2025

  • 19 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор
    А сега да ги видим ПП-ДБ като ги протестират тях как ще реагират...
    Дали ще кажат "Да народе, слушаме ви"
    Или ще ги изгонят със жандармерията както правят често вече...

    Коментиран от #25

    18:40 04.12.2025

  • 20 ДОБРИЯ, РАБОТЛИВ ПОЧТЕН

    0 0 Отговор
    ЧОВЕК ЛИПСВА.....

    18:42 04.12.2025

  • 21 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Край":

    Къв европейски град те гони тебе бе?
    Много си надут.

    18:43 04.12.2025

  • 22 Зимни гуми

    2 0 Отговор
    Когато застудее, освен синя и зелена, зоната ще стане и доста хлъзгава.

    18:43 04.12.2025

  • 23 Питар

    3 0 Отговор
    Крайно време е това некадърно комунистическо отрече да се маха от Московска
    Да заминава при Благо в централния затвор

    18:43 04.12.2025

  • 24 Лумпен

    1 0 Отговор
    Отмяна на всички служебни абонаменти...!
    Забрана !
    Който паркира си плаща...
    Премахване на всички колчета и подобни!
    Тротоарите паркоместа..!
    Свободно паркиране навсякъде..!

    18:58 04.12.2025

  • 25 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Поръсен с джоджен":

    Това са меките китки от " Спасявай се София " с мераци един милион собственици на автомобили в София да им плащат Рекет по 200 лева годишно - 200 милиона лева годишен Рекет,щото искали да правят платени паркинги за 280 милиона лева...Като искат платени паркинги - тегли Заем от банка,построй ги и връщай Заема ....Ама е по- лесно да рекетират невинните Софиянци от крайните квартали....

    19:02 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове