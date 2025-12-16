Новини
Стефан Софиянски: Огромна грешка е, че ние сега влизаме в Еврозоната. Това е най-неподходящият момент

16 Декември, 2025 22:30 1 066 35

Удължителният бюджет е изкуствено раздухан проблем, коментира още бившият кмет на София

Стефан Софиянски: Огромна грешка е, че ние сега влизаме в Еврозоната. Това е най-неподходящият момент - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"През 1997 г. ситуацията от икономическа гледна точка беше по-тежка. Трудно е, но е много важно да знаеш какво правиш и да поемеш отговорност. Тогава президентът Стоянов и аз, като министър-председател, поехме отговорността. Сега политическите сили се крият, президентът няма пълномощия да състави какъвто иска кабинет", заяви бившият служебен премиер и бивш кмет на София Стефан Софиянски пред Bulgaria ON AIR.

По думите му парламентът в момента е "импотентен" и също няма да поеме отговорност.

Какво постигнаха протестите

Според Софиянски протестиращите не са демонстрирали толкова пряко срещу правителството, колкото срещу системата в България.

"Хората не одобряват тази система, която е реплика на комунистическото време. Една прослойка хора ползваше държавата за лични нужди. Системата беше неефективна и комунизмът падна. Сега е същото. Имаме хора, които еднолично налагат система против съзнанието на хората", на мнение е гостът на предаването "Денят ON AIR".

България на метри от Еврозоната

"Огромна грешка е, че ние сега влизаме в Еврозоната. Трябва да се подбере точният момент, сега е най-неподходящият. Това е напрежение. Имаш политическа и икономическа криза, и стоварваш въвеждането на еврото, което е усложнение", настоя Софиянски.

Бившият кмет на София е на мнение, че не сме могли да използваме членството си в Европейския съюз (ЕС).

"Най-бедната държавата сме и на последно място в ЕС по всички стандарти", посочи Софиянски и добави, че Европа ни дава пари, но ние не ги използваме: "Парите от Европа изчезнаха".

Икономиката на България преди всичко

Едно служебно правителство може да свърши много работа, ако обаче не му се пречи, смята събеседникът.

"Сбъркахме приоритетите. Трябваше парите от Европа да ги вкарваме в икономиката. Ще произвеждаме повече и ще качваме доходите на работещите, след това и пенсиите. Тогава вкарай еврото. Сега ще го преболедуваме. Цялата отговорност ще я носи служебното правителство. Кой поеме отговорността за служебното правителство? То трябва да се съсредоточи върху реализирането на Плана за възстановяване и развитие", обясни Софиянски.

Старият вариант на Конституцията беше по-коректен, отбеляза той и допълни, че е царяла некомпетентност по време на управлението на Бойко Борисов.

Удължителният бюджет е изкуствено раздухан проблем, завърши Софиянски.


  • 1 Още един милиардер от крадени народни

    29 1 Отговор
    пари

    Коментиран от #5, #6

    22:38 16.12.2025

  • 2 ние знаем

    23 0 Отговор
    че пак сме прееебани господин неосъден крадец

    22:41 16.12.2025

  • 3 Прав е човека!

    14 5 Отговор
    Малко поодъртел,ама иначе думите му точни!

    22:42 16.12.2025

  • 4 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Часовникът тик-така .Новогодишните веселби от ресторанта ще се преместят на улицата.Сметката ще се плаща в следващите 50 години.

    22:45 16.12.2025

  • 5 Именно!

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Още един милиардер от крадени народни":

    Затова няма да гласувам за него, въпреки че е прав. Той, който грабеше с пълни шепи народната пара, царят на заменките, сродил се с Черепа, за да бетонира откраднатото, седнал да дава акъл какво, кога и как да се прави. В гардероба има доста скелети и винаги в такива случаи ги изваждат.

    22:46 16.12.2025

  • 6 Попето

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Още един милиардер от крадени народни":

    Сигурно е крал, но всичко, което е казал, е вярно! И за властта, и за парите, за икономиката и Конституцията. Софиянски бе служебен премиер, когато бе направено най - доброто за България-въвеждането на валутния борд.

    Коментиран от #19

    22:47 16.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 5 Отговор
    бреее... той поумнял бе!
    право куме в очи тоя път! макар че за едно нещо греши - няма подходящ момент за еврото - това е една пропаднала валута! бих казал даже изродена! За едни 20тина години еврото губи над 90% от покупателнаата си способност - това е 3 пъти по-бързо от долара!

    22:48 16.12.2025

  • 8 икономист

    16 0 Отговор
    Стефане ,Брюкселските зелки със сигурност виждат какво става и въпреки всичко ни тикат еврото.Имаме си ние едни 80 милиарда прилежно изгладувани от народеца и сложени в борда като гаранция , точно там гледа Брюксел ! Там е обира на най-бедната държава в ЕС и златото разбира се .Ако сме малко по умни ще откажем еврото -имаме това право , защото приемането е доброволен акт и тн . Борда ни пази токова години и ако Европа потъне както се очертава , ние спокойно може да си вържем лева към долара , а сега потъваме заедно с тях и това е много голям проблем .Младото поколение е различно , то не помни социализма , нито мутрнските времена и като види "благините" от еврото ще напрви гражданска война и ще гони политици по къщите им .Старите номера не минават вече ,Хората имат интернет и четат чуджа преса в оригинал .Има още няколко дни в които някой отговорен политик да поиска отлагане на еврото , въпроса е кой е този ДЪРЖАВНИК ? Напраиви ли някой това , ще се превърне в национален герой , който и да е той .България и народа не са готови за еврото .

    22:49 16.12.2025

  • 9 Тоя открадна Халите

    12 0 Отговор
    и Пазарчето в Младост!
    Сега ръси акъл!

    Коментиран от #15

    22:49 16.12.2025

  • 10 Ами сега?

    2 1 Отговор
    Неподходящ за кого?

    22:50 16.12.2025

  • 11 това е син използвач на момента

    2 1 Отговор
    съжалявам че гласувах за този Божко

    И е единдтвено доказано некорумпиран.
    Прокурорът, ГО отказаха да обжалва на втора инстанция

    22:51 16.12.2025

  • 12 Майна

    4 0 Отговор
    Въх...
    Баща ми този не го дишаше
    Какво става?
    Този да каже тази истина?
    Или мисли, че левът вече е глътнат и си прави пиар?

    22:52 16.12.2025

  • 13 ококор

    1 0 Отговор
    oт тoзи нe гo oчaквax тoвa пpeдaтeлcтвo

    22:54 16.12.2025

  • 14 младежа

    4 0 Отговор
    Какво си мислят политиците .Младите няма да търпят , като предишните поколения . Или ще си извоюват държавата или ще се изнесат на талази в чужбина , а тук ще останат роми и пенсионери , а както знаем от тях данъци не се събират.Кое пречи , на един млад човек да се премести в Италия например и да си работи по интернет ? Как ще му събирате данъците , как ще ви плаща синята зона и винетките ? Не ги преценихте правилно нещата, старите методи не работят .Следващите протести няма да са никак мирни и няма да са еднодневни

    22:55 16.12.2025

  • 15 А Надето открадна гаражите на УБО!

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя открадна Халите":

    И ни я показват през ден да ръси ,,демократичен акъл" от екрана на трите казионни тв-та...!
    Тоя поне не са го показвали отдавна...

    22:55 16.12.2025

  • 16 тоя крадец

    3 0 Отговор
    от коя дупка го извадиха?

    22:56 16.12.2025

  • 17 доволни сме че сега влизаме в еврозона

    2 0 Отговор
    Так ще помогнем на нещастните бедни украинци да живеят нормално в елитните курорти на света.

    и да имат пари за гориво за Жипките си.

    Вие дадохте ли една заплата за Украина, както направи Кирчо на Татко Петко.

    Не сте, значи сте длъжници

    22:56 16.12.2025

  • 18 Фльорца Алексиева

    2 0 Отговор
    Ти не си Вайръл бе дядо. Като се научиш да гледаш както Асан В. Без да се кокориш. Той не се кокори! Той гледа така сякаш знае кога ще омреш ве.

    22:56 16.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бягай бе

    2 0 Отговор
    Келеш мазен.....

    22:57 16.12.2025

  • 21 нннн

    3 0 Отговор
    Не искаме в еврозоната, но гласуваме/не гласуваме за политици, които да ни вкарат там. Това на шизофрения ми прилича.

    22:59 16.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Този пък от къде изпълзя?

    23:00 16.12.2025

  • 23 строител

    3 1 Отговор
    Изкарах 400 лева за два дни вътрешен ремонт . Сега господин умник Софиянски , дали не мога да ги изкарам в Германия , Австрия ,Белгия , Холандия и много други ? Защо да стоя тук и да ми крадете парите и бъдещето ? Няма го вече онзи народ който лъгахте толкова години .Така и не разбрахте , че когато качите народа в западната лодка , когато тръгва да потъва , потъвате и вие .

    23:01 16.12.2025

  • 24 Не е за вярване че Софиянски е

    4 0 Отговор
    Направил такова правилно изказване. Но за съжаление няма кой да го послуша. Герб ако имат капка мозък трябва да удължат използването на двете валути поне за шест месеца. Не трябва да бързаме толкова.

    23:01 16.12.2025

  • 25 000000000

    2 0 Отговор
    Прав е

    23:01 16.12.2025

  • 26 Фен

    1 0 Отговор
    Крадлив отпадък.

    23:02 16.12.2025

  • 27 обаче

    3 0 Отговор
    Важното е че знаем кои ни вкараха. Няма да им се размине.

    23:05 16.12.2025

  • 28 Незабавно

    2 1 Отговор
    Добре де ,всички открито казват , че еврото е голям проблем в момента за нас .Няма ли един политик който да говори с Урсулите и да отложим за една година ? Какво е това управление което погубва народ и държава ? Защо ? Утре в 18.00 часа протест за еврото . Имаме няколко дни да замразим влизането ,неотложно е , иначе няма да е добре за никой .

    Коментиран от #31

    23:06 16.12.2025

  • 29 Бай Ставри

    4 0 Отговор
    Гигантски лъжец и крадец!
    Напомня ми крадлата Елена.
    Затворът е тяхното място до живот !

    23:07 16.12.2025

  • 30 Дядо Йоцо

    2 0 Отговор
    Тоя като го гледам само и ми се повръща!
    Стара прогнила свинска тиква !

    23:10 16.12.2025

  • 31 Възраждане

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Незабавно":

    Внасяме предложение в Пленарна зала!
    Подкрепете ни!
    Да видим кой няма да го подкрепи!

    23:11 16.12.2025

  • 32 големсмях

    1 0 Отговор
    Активираха спящите клетки ...ахахахахах....

    23:11 16.12.2025

  • 33 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В пощата продават евро стотинки и срещу 20 лева ми дадоха шепа дребни монети 10.13€ ,с които нищо няма да може може да се купи.

    23:12 16.12.2025

  • 34 Тц,тц

    2 0 Отговор
    И това Ново лице ще ръси акъл...Народееее????

    23:14 16.12.2025

  • 35 Този

    0 0 Отговор
    Юдеин, който три пъти си смени фамилията..
    Който сложи паметника Света София , за да и се покланяте, докато пиете вода на чешмичката
    Забележете, какъв е обема на едно място на...полата и
    Мъж ли е?
    Не си задавате този въпрос
    Кой го изкарва сега ?

    23:23 16.12.2025

