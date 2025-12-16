Стефан Софиянски: Огромна грешка е, че ние сега влизаме в Еврозоната. Това е най-неподходящият момент

"През 1997 г. ситуацията от икономическа гледна точка беше по-тежка. Трудно е, но е много важно да знаеш какво правиш и да поемеш отговорност. Тогава президентът Стоянов и аз, като министър-председател, поехме отговорността. Сега политическите сили се крият, президентът няма пълномощия да състави какъвто иска кабинет", заяви бившият служебен премиер и бивш кмет на София Стефан Софиянски пред Bulgaria ON AIR.
По думите му парламентът в момента е "импотентен" и също няма да поеме отговорност.
Какво постигнаха протестите
Според Софиянски протестиращите не са демонстрирали толкова пряко срещу правителството, колкото срещу системата в България.
"Хората не одобряват тази система, която е реплика на комунистическото време. Една прослойка хора ползваше държавата за лични нужди. Системата беше неефективна и комунизмът падна. Сега е същото. Имаме хора, които еднолично налагат система против съзнанието на хората", на мнение е гостът на предаването "Денят ON AIR".
България на метри от Еврозоната
"Огромна грешка е, че ние сега влизаме в Еврозоната. Трябва да се подбере точният момент, сега е най-неподходящият. Това е напрежение. Имаш политическа и икономическа криза, и стоварваш въвеждането на еврото, което е усложнение", настоя Софиянски.
Бившият кмет на София е на мнение, че не сме могли да използваме членството си в Европейския съюз (ЕС).
"Най-бедната държавата сме и на последно място в ЕС по всички стандарти", посочи Софиянски и добави, че Европа ни дава пари, но ние не ги използваме: "Парите от Европа изчезнаха".
Икономиката на България преди всичко
Едно служебно правителство може да свърши много работа, ако обаче не му се пречи, смята събеседникът.
"Сбъркахме приоритетите. Трябваше парите от Европа да ги вкарваме в икономиката. Ще произвеждаме повече и ще качваме доходите на работещите, след това и пенсиите. Тогава вкарай еврото. Сега ще го преболедуваме. Цялата отговорност ще я носи служебното правителство. Кой поеме отговорността за служебното правителство? То трябва да се съсредоточи върху реализирането на Плана за възстановяване и развитие", обясни Софиянски.
Старият вариант на Конституцията беше по-коректен, отбеляза той и допълни, че е царяла некомпетентност по време на управлението на Бойко Борисов.
Удължителният бюджет е изкуствено раздухан проблем, завърши Софиянски.
