Д-р Иван Маджаров: Никой директор на болница не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива

Напълно неприемливо е някой политик да мисли, че можем да си внесем медици. Медицината е контролирана професия. Младите специализанти имат право да се притесняват как ще влязат в професията и дали ще могат да си посрещат нуждите. Това заяви заместник-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров в предаването „Денят на живо“ по Nova news, цитиран от novini.bg.
Политиците прехвърлят младите лекари към други институции. Правилният подход е, че всяка институция може да допринесе за увеличаването на доходите на младите лекари. Ако всеки се заеме със своите функции можем да гарантираме на младите перспектива, подчерта той.
Трябва да използваме енергията на младите, за да се решат проблеми, забатачени във времето. Нека покажем истинските проблеми, призова Маджаров.
Заместник-председателят на БЛС коментира и темата с размера на здравната вноска. „Как в ЕС нашата вноска е най-ниска пък се иска от нас да сме на нивото на европейските практики? Здравната ни вноска е 8%, докато в ЕС тя е 11-14%. В това отношение ние сме бедни“.
„Очакванията за ръст на бюджета на НЗОК за 2026 г. няма да са големи. Бюджетът за миналата година премина без увеличаване на цените на медицинските услуги. Следващата година се очаква също да няма или да се повиши с малко. Новините не са добри. Няма как да оцелеят всички болници. Никой директор не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива. Кадрите търсят по-добро заплащане и сменят болниците. Всеки ден има кадри, които напускат“, предупреди д-р Маджаров.
„Няма как да оцелеем с тези вноски. Икономическата ситуация е такава, че ще принудим НС да вземе решение за увеличение на здравните вноски, ако не тази година, то следващата“, каза още той.
1 Гост
18:45 13.10.2025
2 9689
Коментиран от #15
18:46 13.10.2025
3 А директорите
18:47 13.10.2025
4 Българин
Частните болници да си направят Частна Здравна каса и да си чакат клиенти.
Коментиран от #20
18:49 13.10.2025
5 но възможностите са такива
ама младите доктори да се интересуват колко идват
от здравна каса и пациенти в касата на здравното заведение където са
и да направят бакалската сметка първо какво остава за тях от шефчетата им
преди да протестират
18:49 13.10.2025
6 койдазнай
Коментиран от #8
18:49 13.10.2025
7 Как
18:50 13.10.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "койдазнай":Голяма част от тези пари са от спонсори, имената на които стоят в златни рамки до кабинетите на директорите. Спонсорът пита за банкова сметка, а няма нормален фин директор, който да даде сметката на болницата.
18:53 13.10.2025
9 Цвете
18:53 13.10.2025
11 Гост
18:53 13.10.2025
13 Дориана
18:55 13.10.2025
14 хихи
Еб.ва?те го и Вие!
18:56 13.10.2025
15 Директорите
До коментар #2 от "9689":На държавните болници са партийни касички, некадърни и крадливи …..
18:56 13.10.2025
16 мда
18:58 13.10.2025
17 Айде нема нужда
18:59 13.10.2025
18 Като сравнявате с европа
19:00 13.10.2025
19 Мими
19:01 13.10.2025
20 По точно
До коментар #4 от "Българин":В държавните болници директорите също вземат огромни заплати.
19:05 13.10.2025
21 Какъв негодник
19:08 13.10.2025