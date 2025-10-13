Новини
България »
Всички градове »
Д-р Иван Маджаров: Никой директор на болница не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива

Д-р Иван Маджаров: Никой директор на болница не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива

13 Октомври, 2025 18:40 598 21

  • иван маджаров-
  • директор-
  • болница-
  • ниски заплати

„Как в ЕС нашата вноска е най-ниска пък се иска от нас да сме на нивото на европейските практики? Здравната ни вноска е 8%, докато в ЕС тя е 11-14%. В това отношение ние сме бедни“, коментира заместник-председателят на БЛС

Д-р Иван Маджаров: Никой директор на болница не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Напълно неприемливо е някой политик да мисли, че можем да си внесем медици. Медицината е контролирана професия. Младите специализанти имат право да се притесняват как ще влязат в професията и дали ще могат да си посрещат нуждите. Това заяви заместник-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров в предаването „Денят на живо“ по Nova news, цитиран от novini.bg.

Политиците прехвърлят младите лекари към други институции. Правилният подход е, че всяка институция може да допринесе за увеличаването на доходите на младите лекари. Ако всеки се заеме със своите функции можем да гарантираме на младите перспектива, подчерта той.

Трябва да използваме енергията на младите, за да се решат проблеми, забатачени във времето. Нека покажем истинските проблеми, призова Маджаров.

Заместник-председателят на БЛС коментира и темата с размера на здравната вноска. „Как в ЕС нашата вноска е най-ниска пък се иска от нас да сме на нивото на европейските практики? Здравната ни вноска е 8%, докато в ЕС тя е 11-14%. В това отношение ние сме бедни“.

„Очакванията за ръст на бюджета на НЗОК за 2026 г. няма да са големи. Бюджетът за миналата година премина без увеличаване на цените на медицинските услуги. Следващата година се очаква също да няма или да се повиши с малко. Новините не са добри. Няма как да оцелеят всички болници. Никой директор не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива. Кадрите търсят по-добро заплащане и сменят болниците. Всеки ден има кадри, които напускат“, предупреди д-р Маджаров.

„Няма как да оцелеем с тези вноски. Икономическата ситуация е такава, че ще принудим НС да вземе решение за увеличение на здравните вноски, ако не тази година, то следващата“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    Хаха! Глупости

    18:45 13.10.2025

  • 2 9689

    12 0 Отговор
    Лъжеш докторе,крадът и не дават.

    Коментиран от #15

    18:46 13.10.2025

  • 3 А директорите

    10 0 Отговор
    Колко взимат

    18:47 13.10.2025

  • 4 Българин

    10 0 Отговор
    Големите заплати ще има когато от НАЦИОНАЛНАТА Зравна каса бъдат изхвърлени ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ, които крадат парите на Българските данъкоплатци.
    Частните болници да си направят Частна Здравна каса и да си чакат клиенти.

    Коментиран от #20

    18:49 13.10.2025

  • 5 но възможностите са такива

    7 0 Отговор
    за да има за зимнина за лапачите с титли

    ама младите доктори да се интересуват колко идват
    от здравна каса и пациенти в касата на здравното заведение където са
    и да направят бакалската сметка първо какво остава за тях от шефчетата им
    преди да протестират

    18:49 13.10.2025

  • 6 койдазнай

    11 0 Отговор
    Наистина, възможностите са такива. След като директора и още няколко. от шайаката си получат заплатите по 275 000, то повече от 2000 за нормалните лекари не остават!

    Коментиран от #8

    18:49 13.10.2025

  • 7 Как

    8 0 Отговор
    Директорите на напускат. Само сестрите.

    18:50 13.10.2025

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Голяма част от тези пари са от спонсори, имената на които стоят в златни рамки до кабинетите на директорите. Спонсорът пита за банкова сметка, а няма нормален фин директор, който да даде сметката на болницата.

    18:53 13.10.2025

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    Така ли??? Защото доста време се мълчи по въпроса. Е, как да няма пари??? А пари за купуване на гласове по всяко време има, нали??? Хайде, старите да дадат път на младите. Стига лъгахте. Изнесоха богатството на Българите, а за младата генерация, няма. Има драги, стига крадене, стига манипулации или сте съгласен да си " внасяме " от другите държави???? Знаете ли, колко много млади лекари от България във Франция??? Ами незнаете. Проверете. Същото и в Германия. Проверете. Не ни гонете докторите, защото един ден ще съжалявате. 👎😢🥹🔔🔔🔔

    18:53 13.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ...ЗА ,,ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ,,...

    18:53 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дориана

    2 1 Отговор
    Българските лекари как не се наядоха на пари ? Колкото и пари да им се дадат все им е малко. А , за работа да не говорим . Много малко от тях са истински професионалисти . Повечето от тях не могат и една диагноза правилно да поставят , но гледат на пациентите като на касички . Лекар беше изписал на моя син лекарство, което е абсолютно противопоказно за него Така, че повечето от тях си гледат работата през пръсти, но за пари очите им стават като понички.

    18:55 13.10.2025

  • 14 хихи

    3 0 Отговор
    Този се еб?в. с Вас!
    Еб.ва?те го и Вие!

    18:56 13.10.2025

  • 15 Директорите

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "9689":

    На държавните болници са партийни касички, некадърни и крадливи …..

    18:56 13.10.2025

  • 16 мда

    2 0 Отговор
    Директорите опъват многото мангизи

    18:58 13.10.2025

  • 17 Айде нема нужда

    2 1 Отговор
    А защо е процент от доходите вноската? Да не би богатите да са по-болни? Вноската трябва да е фиксирана сума. Всеки боледува еднакво. Да не си купувате хляб от магазина с цена пропорционално на дохода? Ами не, цената е фиксирана.

    18:59 13.10.2025

  • 18 Като сравнявате с европа

    4 0 Отговор
    А колко са обезщетенията за лекарски грешки? Щото в България са 0.

    19:00 13.10.2025

  • 19 Мими

    2 0 Отговор
    Нека да се плаща от касата, но само за излекуван пациент. Според мен от 1998 излекувани пациент няма.

    19:01 13.10.2025

  • 20 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    В държавните болници директорите също вземат огромни заплати.

    19:05 13.10.2025

  • 21 Какъв негодник

    1 0 Отговор
    Затова ли са ви такива гушите? Затова ли се возите с джипките? И карате служителите ви да ги мият и лъскат? Дайте да ви се видят сметките и имотите? Същите Тошковци са, като онова нещо от ИТН.

    19:08 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол