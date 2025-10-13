Д-р Иван Маджаров: Никой директор на болница не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива

Напълно неприемливо е някой политик да мисли, че можем да си внесем медици. Медицината е контролирана професия. Младите специализанти имат право да се притесняват как ще влязат в професията и дали ще могат да си посрещат нуждите. Това заяви заместник-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров в предаването „Денят на живо“ по Nova news, цитиран от novini.bg.

Политиците прехвърлят младите лекари към други институции. Правилният подход е, че всяка институция може да допринесе за увеличаването на доходите на младите лекари. Ако всеки се заеме със своите функции можем да гарантираме на младите перспектива, подчерта той.

Трябва да използваме енергията на младите, за да се решат проблеми, забатачени във времето. Нека покажем истинските проблеми, призова Маджаров.

Заместник-председателят на БЛС коментира и темата с размера на здравната вноска. „Как в ЕС нашата вноска е най-ниска пък се иска от нас да сме на нивото на европейските практики? Здравната ни вноска е 8%, докато в ЕС тя е 11-14%. В това отношение ние сме бедни“.

„Очакванията за ръст на бюджета на НЗОК за 2026 г. няма да са големи. Бюджетът за миналата година премина без увеличаване на цените на медицинските услуги. Следващата година се очаква също да няма или да се повиши с малко. Новините не са добри. Няма как да оцелеят всички болници. Никой директор не иска да дава ниски заплати, но възможностите са такива. Кадрите търсят по-добро заплащане и сменят болниците. Всеки ден има кадри, които напускат“, предупреди д-р Маджаров.

„Няма как да оцелеем с тези вноски. Икономическата ситуация е такава, че ще принудим НС да вземе решение за увеличение на здравните вноски, ако не тази година, то следващата“, каза още той.