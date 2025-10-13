Новини
Патрулка катастрофира на Околовръстното в София, задръстването е огромно

13 Октомври, 2025 19:45

Причините се изясняват

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицейска кола е катастрофирала на столичния бул. "Околовръстен път", съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост".

Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.

На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.

Задръстването в района е огромно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се тестват за наркотици

    25 2 Отговор
    Сега тези милиционери! И да им вземат книжките. Аамаха!

    Коментиран от #6, #10

    19:47 13.10.2025

  • 2 666

    13 5 Отговор
    Милиционерска работа.... Като руската в Украйна.

    19:50 13.10.2025

  • 3 Улицата е тяхна

    11 2 Отговор
    Да хванат някой голтак да го глобят и готово!

    19:50 13.10.2025

  • 4 Да не би Полицая !

    8 0 Отговор
    Да не би Полицая !

    Да Пръднал !

    Твърде Рязко !

    Че да Вземе да Повреди Колата ?

    19:54 13.10.2025

  • 5 здрасти

    23 0 Отговор
    Водача теставан ли е за алкохол и наркотици? Ще му реквизират ли патрулката? Свалили ли са и номерата? Ако откаже теста, ще влезе ли в затвора? Или тези мерки са само за простосмъртните?

    19:54 13.10.2025

  • 6 Така е, но

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да се тестват за наркотици":

    важното е, че заплатите им са космически, за разлика от професионализма им. И аматьорщината им е на космическо ниво.

    19:56 13.10.2025

  • 7 полюцай

    8 2 Отговор
    пиу пиу пиу

    19:58 13.10.2025

  • 8 КОЙ

    5 0 Отговор
    откъснат колелото ?

    20:02 13.10.2025

  • 9 Емигрант

    18 0 Отговор
    Освен една анкета тук с въпрос за изборите в Пазарджик дали са честни нищо друго ? Забраниха ли ви да пишете за тези избори на измамата, има толкова много клипове за купуване на изборите от оня ИЛИТЕРАТ от списъкът "Магнитски" с "относително тегло" над 130 кг ? Как е възможно да продължавате да съществувате с тази цензура и под зависимост, журналсти ли сте или как ви нарече онзи от Банкя ?

    20:09 13.10.2025

  • 10 Стар шофьор

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се тестват за наркотици":

    Взе ми думата...

    20:10 13.10.2025

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    Бързали са за хотел Берлин

    20:11 13.10.2025

  • 12 Полюцай

    6 0 Отговор
    И ся кво прайм?

    20:15 13.10.2025

  • 13 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Ей не се научиха тия милиционери как се кара бмв мпауър

    20:21 13.10.2025

  • 14 Важното е че направиха заплатата на

    6 0 Отговор
    Един полуграмотен полицай , за ниво на интелигентност няма да говорим защото може и да е минус 0 , по висока от на някои лекари ,учители служители в българската академия на науките и много специалисти в много области ,повече има ли смисъл да се говори

    20:23 13.10.2025

  • 15 Има ли умрели

    0 0 Отговор
    Прасета?

    20:41 13.10.2025

  • 16 Герберизми

    0 0 Отговор
    Да се обзаложим ли, какво ще покаже, ако ги тестват с фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ?

    20:41 13.10.2025

