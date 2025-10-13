Патрулка катастрофира на Околовръстното в София, задръстването е огромно

Полицейска кола е катастрофирала на столичния бул. "Околовръстен път", съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост".
Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.
На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.
Задръстването в района е огромно.
1 Да се тестват за наркотици
Коментиран от #6, #10
19:47 13.10.2025
2 666
19:50 13.10.2025
3 Улицата е тяхна
19:50 13.10.2025
4 Да не би Полицая !
Да Пръднал !
Твърде Рязко !
Че да Вземе да Повреди Колата ?
19:54 13.10.2025
5 здрасти
19:54 13.10.2025
6 Така е, но
До коментар #1 от "Да се тестват за наркотици":важното е, че заплатите им са космически, за разлика от професионализма им. И аматьорщината им е на космическо ниво.
19:56 13.10.2025
7 полюцай
19:58 13.10.2025
8 КОЙ
20:02 13.10.2025
9 Емигрант
20:09 13.10.2025
10 Стар шофьор
До коментар #1 от "Да се тестват за наркотици":Взе ми думата...
20:10 13.10.2025
11 Гост
20:11 13.10.2025
12 Полюцай
20:15 13.10.2025
13 ООрана държава
20:21 13.10.2025
14 Важното е че направиха заплатата на
20:23 13.10.2025
15 Има ли умрели
20:41 13.10.2025
16 Герберизми
20:41 13.10.2025