Патрулка катастрофира на Околовръстното в София, задръстването е огромно

Полицейска кола е катастрофирала на столичния бул. "Околовръстен път", съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост".

Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.

На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.

Задръстването в района е огромно.