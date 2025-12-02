Важните новини във ФАКТИ на 02.12.2025 г.

Асен Василев: В петък внасяме вот на недоверие

„Продължаваме промяната–Демократична България“ внася вот на недоверие към правителството в петък. Следващата седмица – по време на дебатите – ще има още по-голям протест. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев във видеообръщение в социалните мрежи.

Кола се заби в стълб на "Цариградско шосе" в София и предизвика задръстване

Кола се заби в стълб на бул. "Цариградско шосе" в София, предаде БГНЕС.

И София грейна с Коледна елха на София

Коледната елха на София грейна тази вечер с над 20 000 светлини. Точно в 19:00 ч. светлините озариха площад "Св. Александър Невски", изброи БТА.

Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат, докато коалиция „Наглите“ не подаде оставка

Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция „Наглите“ не бъде принудена да подаде оставка, каза на брифинг пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Слави Ангелов: Новото в тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон

"Новото нещо на тези протести са младите хора, които напуснаха своя комфортен онлайн балон, излязоха на терен. Те виждат, че има резултат от това, което правят и то доста бърз".

Божидар Божанов: Ще има нови демонстрации

След снощните масови протести в София и страната и призива на президента Румен Радев за оставка на кабинета, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че управляващите са загубили легитимност и предстоят нови демонстрации, както и внасяне на вот на недоверие.

Общо 120 хил. лв. са щетите по публичната инфраструктура в центъра на София след протеста, съобщиха от Столична община

На 120 хил. лв. са оценени общо щетите от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, така и коли на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Теменужка Петкова: Трябва да се компенсират близо 1,5 млрд. евро от отпадналите мерки в Бюджет 2026

Нашият диалог с бизнеса и синдикатите продължава. Работихме върху направените предложения. Едно от тях е свързано с оптимизация на разходите. Има заявено искане за актуализиране на възнагражденията в определени сектори и по-точно прилагане на обща политика по доходите, която да бъде в размер на 10%. Смятам, че ще намерим едно добро и разумно решение за бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по повод разговорите със социалните партньори за промяна в параметрите на държавната план-сметка след предложението за оттеглянето ѝ.

Мъж почина след инцидент близо до ЦУМ

Кола катастрофира близо до подлеза на Президентството към ЦУМ, откъм страната на Шератон, предаде "България Он Еър", позовавайки се на очевидци във Фейсбук.

Караджов: Законът за обществения транспорт ще бъде доразвит с приноса на общини, превозвачи и потребителски организации

Законът за обществения транспорт ще бъде доразвит с приноса на общини, превозвачи и потребителски организации. Пътникът остава в центъра на закона. Това е неговата философия и тя няма да се променя. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след среща с автобусните превозвачи и представителите на потребителските организации в рамките на общественото обсъждане на проекта на Закон за обществения транспорт.

Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО

Хиляди скандираха в София за оставката на управляващите. На площада бяха млади и стари. Властта е бламирана, оставката е неизбежна. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха „Оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път!

Щети за над 80 000 лв. след снощния протест

Това, което установихме е, че има изгорели и счупени над 70 контейнера и улични кошчета.

АПС искат оставката на правителството

АПС искат оставката на правителството. Това става ясно от позиция на партията публикувана във Фейсбук. Според АПС спонтанната вълна на гражданско недоволство през последната седмица показа категоричен отпор срещу „модела Пеевски“, изведе на преден план искането за оставка на правителството и постави ясното очакване политическите сили спешно да осигурят условия за честни извънредни избори.

СО: Въпреки обжалванията продължаваме да поддържаме чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс

От вчера, 1 декември, е в сила въведената от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на досегашния договори забавяне на новата обществена поръчка вследствие на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Крум Зарков: Не подлежи на коментар - нови предсрочни избори

"Нещата са отишли до степен, в която това мнозинство не може повече да продължи да управлява. Може да реши да стои на власт формално, но не може да взима решения".

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към народа

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ във вторник в 17 часа.

Умно-красивите се катерят по гърба на хората от протеста към следващата Сглобка

Умните и красивите след протеста на футболните фенове против БФС преди 2 години, и след всяка голяма акция или шествие на агитките:

Зафиров: Социалните придобивки ще бъдат запазени

“Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.” Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров пред медии.

"Да, България": Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал

Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал, защото хората разбраха, че Делян Пеевски и Бойко Борисов ги крадат. Това управление няма легитимност и трябва веднага да подаде оставка, за да отидем на избори. Има само един изход и той е отстраняването на Делян Пеевски от обществено-политическия живот на страната веднага. Ние сме готови да стигнем до края и няма да спрем дотук.

КЗК с шокиращи разкрития за надценки на пазара: Достигат до 91% при млечните продукти

Междинният секторен анализ за състоянието на конкуренцията на пазара на хранителни продукти показва сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки. Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно.

Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

"Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен", заяви премиерът Росен Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

Медицински хеликоптер транспортира млад мъж за спешна мозъчна операция

Медицинският хеликптер транспортира млад мъж от болницата в Благоевград до столично лечебно заведение за операция, съобщи "24 часа".

"Спаси София": Оттеглянето на бюджета е недостатъчно, нужни са оставка и честни избори

Хайде да говорим честно и без илюзии. Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо. Това заявяват в официална позиция от "Спаси София" и допълват:

Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека, после избяга

Жена на 73 години е загинала, след като е била ударена от лек автомобил на пешеходна пътека в беловското село Момина Клисура, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие

"Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието. Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев на брифинг, цитиран от "Фокус".