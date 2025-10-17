Новини
България »
Пиян джигит нацели две патрулки пред районно
  Тема: Войната на пътя

Пиян джигит нацели две патрулки пред районно

17 Октомври, 2025 19:04 1 438 23

  • варна-
  • пиян-
  • патрулка

Инцидентът е станал на ул. "Патлейна" в центъра на Морската столица

Пиян джигит нацели две патрулки пред районно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор блъсна две полицейски коли до дирекцията на ОД на МВР във Варна.

Инцидентът е станал на ул. "Патлейна" в центъра на Морската столица, съобщават очевидци за "Телеграф".

Неадекватният водач на Ауди А3 е влязал в забранена улица и се е забил в две от паркираните служебни Астри пред слисаните погледи на служителите в петъчния ден, точно когато си тръгват от работа.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    31 6 Отговор
    Готов е за полицай. Ще го назначат веднага. Всички меверейци са себеподобни на този шофьор.

    Коментиран от #2

    19:08 17.10.2025

  • 2 Даа

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    И ще взима 6800 лв заплатс

    19:11 17.10.2025

  • 3 Сатана Z

    25 3 Отговор
    Гугъл мач показва ,че в цялата "забранена" улица има паркирани коли.Как са влезли там?

    Коментиран от #5, #21

    19:14 17.10.2025

  • 4 Джигита от максуда

    23 0 Отговор
    Утре съм на свобода и пак ше дрифтим друсан

    19:19 17.10.2025

  • 5 Биско Чекмеджето

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Има подстъп от другата страна от към "Калоян".

    19:23 17.10.2025

  • 6 на друсан

    4 6 Отговор
    иzpoжденец

    Коментиран от #17

    19:31 17.10.2025

  • 7 Рейсър пестин коня

    8 2 Отговор
    Да се награди с медал джигита.

    19:37 17.10.2025

  • 8 Знаещ

    6 1 Отговор
    Този е уцелил 6ца от тото. 2 патрулки. Браво.

    19:39 17.10.2025

  • 9 Наркоман

    9 1 Отговор
    Само две ли бе? Излагаме се.

    Коментиран от #13

    19:40 17.10.2025

  • 10 Даже и да не пиете

    0 3 Отговор
    Нахакайсе и ги натряскаи докато педала ги ръка да е така

    Коментиран от #11

    19:42 17.10.2025

  • 11 обичаш

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Даже и да не пиете":

    та ръгат

    19:43 17.10.2025

  • 12 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Да му се даде медал "национален герой"

    19:45 17.10.2025

  • 13 Еми може да не

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Наркоман":

    е имало повече патрулки, какво е виновен човека?

    19:45 17.10.2025

  • 14 Бай Х

    5 3 Отговор
    Трябвало е да влезе в районното на пълна газ

    Коментиран от #19

    19:46 17.10.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    4 3 Отговор
    Малко е уцелил и защо не е гледал поне да са пълни....

    19:46 17.10.2025

  • 16 На Пича !

    4 2 Отговор
    На Пича !

    Му е Писнало !

    Да се Занимава !

    С Диваци !

    19:47 17.10.2025

  • 17 Поне е Бил ! Откровен !

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "на друсан":

    Поне е Бил ! Откровен !

    19:49 17.10.2025

  • 18 Цензура

    4 3 Отговор
    Ако полицаите не са го прeбили на място, направо да хвърлят оставки.

    19:52 17.10.2025

  • 19 уточнение

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Х":

    Там не е районно.На времето сградата се наричаше "бялата къща" още от царско време.А в нея уличка може да опита да влезе само луд или пиян,както и е станало.

    19:56 17.10.2025

  • 20 Студопор

    0 1 Отговор
    И кво праим ся?

    20:02 17.10.2025

  • 21 не си чувал

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    за еднопосочна улица нали?

    20:05 17.10.2025

  • 22 Луд

    3 0 Отговор
    Имам бегли спомени от соца,Да се блъснеш във милиционерска кола щеше да бъде сензация.Мисля че не е имало толкова нагли шофьори дали премахването на психотехничният изпит преди курса не изигра лоша шега.Сега каратЛУДИ МАЛКО ЛУДИ И МНОГО ЛУДИ.Пази Боже да те срещне челно подобен абсолютно луд.

    20:08 17.10.2025

  • 23 Хосе

    0 0 Отговор
    Късметлия. Няма скоро да му бият рекорда. Сега ще получи чудна награда, известност и аплаузи.

    20:15 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове