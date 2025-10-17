Пиян джигит нацели две патрулки пред районно

Пиян шофьор блъсна две полицейски коли до дирекцията на ОД на МВР във Варна.
Инцидентът е станал на ул. "Патлейна" в центъра на Морската столица, съобщават очевидци за "Телеграф".
Неадекватният водач на Ауди А3 е влязал в забранена улица и се е забил в две от паркираните служебни Астри пред слисаните погледи на служителите в петъчния ден, точно когато си тръгват от работа.
1 Браво!
Коментиран от #2
19:08 17.10.2025
2 Даа
До коментар #1 от "Браво!":И ще взима 6800 лв заплатс
19:11 17.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #5, #21
19:14 17.10.2025
4 Джигита от максуда
19:19 17.10.2025
5 Биско Чекмеджето
До коментар #3 от "Сатана Z":Има подстъп от другата страна от към "Калоян".
19:23 17.10.2025
6 на друсан
Коментиран от #17
19:31 17.10.2025
7 Рейсър пестин коня
19:37 17.10.2025
8 Знаещ
19:39 17.10.2025
9 Наркоман
Коментиран от #13
19:40 17.10.2025
10 Даже и да не пиете
Коментиран от #11
19:42 17.10.2025
11 обичаш
До коментар #10 от "Даже и да не пиете":та ръгат
19:43 17.10.2025
12 ООрана държава
19:45 17.10.2025
13 Еми може да не
До коментар #9 от "Наркоман":е имало повече патрулки, какво е виновен човека?
19:45 17.10.2025
14 Бай Х
Коментиран от #19
19:46 17.10.2025
15 Наивник на средна възраст
19:46 17.10.2025
16 На Пича !
Му е Писнало !
Да се Занимава !
С Диваци !
19:47 17.10.2025
17 Поне е Бил ! Откровен !
До коментар #6 от "на друсан":Поне е Бил ! Откровен !
19:49 17.10.2025
18 Цензура
19:52 17.10.2025
19 уточнение
До коментар #14 от "Бай Х":Там не е районно.На времето сградата се наричаше "бялата къща" още от царско време.А в нея уличка може да опита да влезе само луд или пиян,както и е станало.
19:56 17.10.2025
20 Студопор
20:02 17.10.2025
21 не си чувал
До коментар #3 от "Сатана Z":за еднопосочна улица нали?
20:05 17.10.2025
22 Луд
20:08 17.10.2025
23 Хосе
20:15 17.10.2025