Кола се заби в стълб на "Цариградско шосе" в София и предизвика задръстване

Кола се заби в стълб на бул. "Цариградско шосе" в София, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал днес около 16:00 часа в посока Орлов мост, малко след хотел "Плиска", като вследствие се е образувало голямо задръстване.

Очакват се на място да пристигнат екипи на полицията

.