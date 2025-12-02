Кола се заби в стълб на "Цариградско шосе" в София и предизвика задръстване

Кола се заби в стълб на бул. "Цариградско шосе" в София, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал днес около 16:00 часа в посока Орлов мост, малко след хотел "Плиска", като вследствие се е образувало голямо задръстване.
Очакват се на място да пристигнат екипи на полицията
.
1 ВЕЛИНСКИ
БЮДЖЕТА НАЛИ СНОЩИ СВЕРШИ...🤔
20:47 02.12.2025
2 Колко навременна
20:50 02.12.2025
3 ТИГО
20:57 02.12.2025
4 Ами да, те така
21:01 02.12.2025
5 Крият причините
21:05 02.12.2025
6 Тити
Коментиран от #7
21:25 02.12.2025
7 Либерал
До коментар #6 от "Тити":Само ядрената 🍄 ще ни спаси от собствената ни дебилщина
21:42 02.12.2025
8 Инцидента станал днес около 16 часа но
21:57 02.12.2025
9 Марче той и
22:16 02.12.2025