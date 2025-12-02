Новини
Кола се заби в стълб на "Цариградско шосе" в София и предизвика задръстване

2 Декември, 2025 20:44 859 9

Очакват се на място да пристигнат екипи на полицията

Мария Атанасова

Кола се заби в стълб на бул. "Цариградско шосе" в София, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал днес около 16:00 часа в посока Орлов мост, малко след хотел "Плиска", като вследствие се е образувало голямо задръстване.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕЛИНСКИ

    5 2 Отговор
    Е ТО ПЪРФОРМАНСА СРЕЩУ
    БЮДЖЕТА НАЛИ СНОЩИ СВЕРШИ...🤔

    20:47 02.12.2025

  • 2 Колко навременна

    8 0 Отговор
    и актуална информация

    20:50 02.12.2025

  • 3 ТИГО

    9 0 Отговор
    И ВИЕ го публикувахте когато го казаха по телевизора ! Единствено Лили Маринкова ви мие лицето другите сте преразказ по картинка!

    20:57 02.12.2025

  • 4 Ами да, те така

    5 0 Отговор
    правят колите по Цариградско...

    21:01 02.12.2025

  • 5 Крият причините

    4 0 Отговор
    Технически или болест, или засичане, или загуба на контрол, или дупка. Там е голям трафика. Има и локално със стълб. Има и стълбове по двулентовия път. То от 16 до 20 часа все са я измъкнали. Допреди година две коментара на уличните баби и политикани беше ако е до 40 г е джигит и наркоман, ако е на 60-70 г е прилошал и виновна е държавата. Рядка катастрофа. Караш и в стълб. Няма ограда.

    21:05 02.12.2025

  • 6 Тити

    1 1 Отговор
    Пореден ден в гетото. наречено София.

    Коментиран от #7

    21:25 02.12.2025

  • 7 Либерал

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    Само ядрената 🍄 ще ни спаси от собствената ни дебилщина

    21:42 02.12.2025

  • 8 Инцидента станал днес около 16 часа но

    0 0 Отговор
    Съобщават едва сега защо така.

    21:57 02.12.2025

  • 9 Марче той и

    0 0 Отговор
    Стълба се обади в общината да каже колко са щетите

    22:16 02.12.2025

