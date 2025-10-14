Новини
България »
Вадефул в София: Радваме се, че инвестирате в отбраната. Русия е все по-агресивна. Нека надградим способностите на НАТО

Вадефул в София: Радваме се, че инвестирате в отбраната. Русия е все по-агресивна. Нека надградим способностите на НАТО

14 Октомври, 2025 04:02, обновена 14 Октомври, 2025 04:16 531 10

  • германия-
  • българия-
  • георг георгиев-
  • министри-
  • йохан вадефул

България и Германия устояват заедно в дни на конфликти и гледат в една посока, заяви българският външен министър Георг Георгиев, който посрещна германския си колега

Вадефул в София: Радваме се, че инвестирате в отбраната. Русия е все по-агресивна. Нека надградим способностите на НАТО - 1
Снимка: МВнР
БТА БТА

България и Германия са истински партньори в областта на сигурността. Нашите отбранителни индустрии си сътрудничат тясно и искаме да задълбочаваме това сътрудничество. Това каза германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който бе на посещение в България и се срещна с българския си колега Георг Георгиев, предаде БТА.

„Много се радваме, че българското правителство инвестира в отбранителната индустрия. Много решително трябва да задълбочим това сътрудничество. Трябва да доизградим, да надградим отбранителните способности в европейската част на НАТО“, смята Йохан Вадефул.

Германският външен министър коментира темата с постигнатото примирие между Израел и Хамас.

„Това е първи труден и тежък етап, който успяхме да завършим успешно, особено по отношение на заложниците, които изтърпяха неизмерими страдания. Ние също чакахме да видим каква ще бъде развръзката, затова се радваме на тази постигната важна крачка“, каза той. По думите му сега трябва да се работи и върху приключването на хуманитарната криза в Газа.

С това започва и следващата глава. Трябва да се справим с новите задачи, защото с това споразумение далеч не е постигнат мир в региона. Трябват още много стъпки. Много държавни глави и правителствени ръководители заседават, за да може да се стигне до решението, свързано със създаването на две държави, за което ние в момента се застъпваме, каза още Йохан Вадефул.

„Трябва да обърнем внимание на случващото се в Европа. Виждаме нарастващата агресия на Русия, както и хибридната заплаха. Дронове над нашите летища, кибератаки, актове на саботаж е Балтийско море и нарушения на въздушното пространство на съюзниците по протежение на Източния фланг на НАТО – ние се противопоставяме на това разумно, но решително“, каза още германският външен министър на съвместното изявление след срещата.

По думите му на Украйна ѝ предстои още една тежка зима в условията на война, а според него задачата Европейския съюз е да подкрепи Украйна и да бъде увеличен натискът по отношение на Москва.

От началото на тази година България е пълноправен член на Шенгенското пространство и България, и Германия ще се свържат още повече именно чрез присъединяването към еврозоната, каза още Вадефул.

Той обърна внимание и на темата за разширяването на Европейския съюз.

Страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова – за тях е ясно. Те са част от нашето европейско семейство и ние ще ги подкрепяме в техния път към Европейския съюз. Стъпка по стъпка, в рамките на критериите за присъединяване, допълни германският министър на външните работи. Той припомни обаче, че условията за присъединяване трябва да бъдат изпълнени.

Естествено и самият ЕС трябва да е готов за разширяването. Ще се справим с това, само ако станем още по-стабилни. Как можем да ускорим процеса? Трябва да вървим заедно, отговори той.

Важно е държавите кандидати за членове на Европейския съюз, да спазват критериите, политиките и условията, за които сами са се съгласили. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул.

„За нас е важно да се запази принципът на собствените заслуги“, каза министър Георгиев пред германския си колега.

„За нас разширяването на Европейския съюз с държавите от Западните Балкани е важно, защото то е инвестиция в нашата собствена регионална сигурност, но това да бъдат спазвани условията, да се поддържа дух на добросъседство, на партньорство и, в крайна сметка, на демонстрация на добра воля за спазване на международните спогодби също е от съществено значение. Радвам се, че тук нямаме никакво разминаване по отношение на това дали нашите западни съседи трябва да променят своята конституция, като начална стъпка за започване на преговорите си за членство в Европейския съюз и по какъв начин трябва да бъде структурирано позитивното политическо говорене, независимо от това какви вътрешно политически процеси протичат в държавите“, каза още министър Георгиев.

„Това е ангажимент, към който ние се придържаме, но към който бихме се радвали да се придържат и нашите партньори“, посочи още той.

Двустранните отношения между България и Германия са отлични, като Германия е сред най-близките ни стратегически партньори, продължи Георгиев.

Министър Георгиев посочи, че посещението на германския му колега показва близките отношения между двете страни и подчерта, че разговор е проведен и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Демонстрацията на парламентарна подкрепа за съвместните усилия, които полагат двете правителства, доказва, че между България и Германия стоят много силни връзки. Връзки, които в дни на конфликти – войната в Украйна и руската агресия, доскорошният конфликт в Близкия изток, нашите държави устояват и гледат в една посока“, посочи министър Георгиев.

Той подчерта, че на днешните разговори е обсъждано сътрудничество в икономиката, военната промишленост, общата сигурност и отбрана, партньорството в НАТО и ЕС, прекратяването на войната в Украйна, както и продължаване на оказваната ѝ помощ. Министър Георгиев конкретизира, че са обсъждани още проект за изграждането на обща европейска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, която по думите му среща българската подкрепа. „Защото съвсем наскоро видяхме какви са провокациите срещу европейското въздушно пространство с навлизането на безпилотните летателни апарати въздушното пространство на Полша, на Румъния, държави, стоящи изключително близко до нас“, припомни Георгиев.

Той посочи също, че България силно иска да привлече вниманието върху Черноморския регион и сигурността в Черно море.

„Важна част, която не мога да подмина в нашето сътрудничество по линия на сигурността и отбраната, разбира се, е партньорството с германската компания „Райнметал“. Която очакваме заедно с ВМЗ да започне изграждането на два завода във България. Това е изключително съществен етап от развитието на нашите двустранни икономически, търговски, но също така и отношения в сферата на сигурността“, подчерта още министърът.

Той увери, че България е надежден партньор в сферата на сигурността, който по думите му е позволил помощта за Украйна да остане солидна. Но също така не бива да забравяме, че България полага изключително системни усилия по отношение на модернизацията на своите въоръжени сили, каза още министърът на външните работи.

Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток, каза още българският министърът на външните работи.

Черно море е граничен с войната регион. Нашето настояване е Черно море да присъства все повече в дневния ред и на НАТО и Европейския съюз, посочи Георг Георгиев.

Министърът на външните работи подчерта, че страната ни има интерес да поддържа региона сигурен, да поддържа теми като сигурност на корабоплаването и други. Той даде пример с транспортните коридори и тези за военна мобилност, като посочи важното значение на транспортен коридор 8.

"Постигнатото примирие между Израел и Хамас, на което се надявахме дълго време, за което трябва да отдадем дължимото на президента Тръмп и неговата администрация и примирие, е много ценно и важно, и за нас като държави и народи", каза още министър Георгиев по време на съвместното изявление сред срещата.

"С освобождаването на заложниците от терористите от Хамас бе освободен български гражданин, бяха освободени германци, бяха освободени невинни хора", припомни той.

"От тук нататък започва оздравителният процес, надяваме се възстановяването на Газа, прекратяването на страданията и хуманитарната катастрофа и даването на една нова посока за района на Близкия изток. В този процес България и Германия също бяха приятели и партньори, и стояха на много близки позиции за това как трябва да се подхожда към установяването на мир в този регион", допълни още българският министър на външните работи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жико

    8 2 Отговор
    Колко пъти ще потъваме с немците като им играем по либаралната сбръкания,народа е със Русия драги сбръканяци

    04:29 14.10.2025

  • 2 Никой

    8 2 Отговор
    Стана много опасна играта. Това е лудост - насила сме в Европа, Сега - насила - във война ли ще отидем. Нямаме дронове.

    Идват за мако делегации - да се разтъпчат. А този Министър - българският - много ясно е на страната - на който му кажат - той ако се раздели с поста - няма парички. Страхът на един чиновник е нещо ужасно.

    04:31 14.10.2025

  • 3 Хи хи

    7 1 Отговор
    С наште 2 счупени ф-ки ние сме изключително важен партньор в отбраната на нато !!!

    Коментиран от #6

    04:36 14.10.2025

  • 4 Вимаги грешен избор

    7 2 Отговор
    защото Еуропа търси дребни като нас само като е закъсала А ние се радеаме че ни обръщат внимание. Жалка работа.

    04:38 14.10.2025

  • 5 Тия живеят в

    5 0 Отговор
    Паралелен свят. А България пак е с Германия в големи, геополитически игри.

    04:42 14.10.2025

  • 6 Е, да и немците

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    След урсула, като министър на отбраната са така. За това за този ние "сме надежден военен партньор "! Това иде са рече: " Също толкова куци и сакати, като и тяхната армия...."! Ние се надяваме на тях. Те на нас!

    04:47 14.10.2025

  • 7 сусо

    2 1 Отговор
    Едно време комунистите така агитираха: Другари, начи, дайте да дадем!

    04:52 14.10.2025

  • 8 Артилерист

    1 0 Отговор
    Как не му е съвестно на германеца, бе, страдали били заложниците, израелците избиха близо 100 палестинци, а сигурно милион останаха без домове, той се загрижил за неудобствата на израелските заложници. А гузният български министър, ГеорГ, нали, бърза да признае слугинажа в НАТО и ЕС, и че трябва да сме послушни, да изпълняваме безропотно нарежданията да си даваме взетите на заем пари за въоръжаване, а народа да се оправя както може с растящите цени на най-необходимото за живот и инфлацията. Щото Русия идвала да ни напада! Но той и ГеорГ знае, че болшинството българи няма да се бием с нея, а ще я посрещнем за пореден път като освободител!

    Коментиран от #10

    05:05 14.10.2025

  • 9 Коалиция на лаещите

    1 0 Отговор
    След като Русия се превъоръжи още преди 15-20 години, подобни оптимистични изявления и срещи между Вафелдул и ГеЙоргиев изглеждат нелепо. А поведението на външно министерство в международен план би могло да бъде и много опасно.

    05:06 14.10.2025

  • 10 Артилерист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    ...избиха 100 ХИЛЯДИ имам предвид...

    05:07 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове