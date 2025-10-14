Вадефул в София: Радваме се, че инвестирате в отбраната. Русия е все по-агресивна. Нека надградим способностите на НАТО

България и Германия са истински партньори в областта на сигурността. Нашите отбранителни индустрии си сътрудничат тясно и искаме да задълбочаваме това сътрудничество. Това каза германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който бе на посещение в България и се срещна с българския си колега Георг Георгиев, предаде БТА.

„Много се радваме, че българското правителство инвестира в отбранителната индустрия. Много решително трябва да задълбочим това сътрудничество. Трябва да доизградим, да надградим отбранителните способности в европейската част на НАТО“, смята Йохан Вадефул.

Германският външен министър коментира темата с постигнатото примирие между Израел и Хамас.

„Това е първи труден и тежък етап, който успяхме да завършим успешно, особено по отношение на заложниците, които изтърпяха неизмерими страдания. Ние също чакахме да видим каква ще бъде развръзката, затова се радваме на тази постигната важна крачка“, каза той. По думите му сега трябва да се работи и върху приключването на хуманитарната криза в Газа.

С това започва и следващата глава. Трябва да се справим с новите задачи, защото с това споразумение далеч не е постигнат мир в региона. Трябват още много стъпки. Много държавни глави и правителствени ръководители заседават, за да може да се стигне до решението, свързано със създаването на две държави, за което ние в момента се застъпваме, каза още Йохан Вадефул.

„Трябва да обърнем внимание на случващото се в Европа. Виждаме нарастващата агресия на Русия, както и хибридната заплаха. Дронове над нашите летища, кибератаки, актове на саботаж е Балтийско море и нарушения на въздушното пространство на съюзниците по протежение на Източния фланг на НАТО – ние се противопоставяме на това разумно, но решително“, каза още германският външен министър на съвместното изявление след срещата.

По думите му на Украйна ѝ предстои още една тежка зима в условията на война, а според него задачата Европейския съюз е да подкрепи Украйна и да бъде увеличен натискът по отношение на Москва.

От началото на тази година България е пълноправен член на Шенгенското пространство и България, и Германия ще се свържат още повече именно чрез присъединяването към еврозоната, каза още Вадефул.

Той обърна внимание и на темата за разширяването на Европейския съюз.

Страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова – за тях е ясно. Те са част от нашето европейско семейство и ние ще ги подкрепяме в техния път към Европейския съюз. Стъпка по стъпка, в рамките на критериите за присъединяване, допълни германският министър на външните работи. Той припомни обаче, че условията за присъединяване трябва да бъдат изпълнени.

Естествено и самият ЕС трябва да е готов за разширяването. Ще се справим с това, само ако станем още по-стабилни. Как можем да ускорим процеса? Трябва да вървим заедно, отговори той.

Важно е държавите кандидати за членове на Европейския съюз, да спазват критериите, политиките и условията, за които сами са се съгласили. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул.

„За нас е важно да се запази принципът на собствените заслуги“, каза министър Георгиев пред германския си колега.

„За нас разширяването на Европейския съюз с държавите от Западните Балкани е важно, защото то е инвестиция в нашата собствена регионална сигурност, но това да бъдат спазвани условията, да се поддържа дух на добросъседство, на партньорство и, в крайна сметка, на демонстрация на добра воля за спазване на международните спогодби също е от съществено значение. Радвам се, че тук нямаме никакво разминаване по отношение на това дали нашите западни съседи трябва да променят своята конституция, като начална стъпка за започване на преговорите си за членство в Европейския съюз и по какъв начин трябва да бъде структурирано позитивното политическо говорене, независимо от това какви вътрешно политически процеси протичат в държавите“, каза още министър Георгиев.

„Това е ангажимент, към който ние се придържаме, но към който бихме се радвали да се придържат и нашите партньори“, посочи още той.

Двустранните отношения между България и Германия са отлични, като Германия е сред най-близките ни стратегически партньори, продължи Георгиев.

Министър Георгиев посочи, че посещението на германския му колега показва близките отношения между двете страни и подчерта, че разговор е проведен и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Демонстрацията на парламентарна подкрепа за съвместните усилия, които полагат двете правителства, доказва, че между България и Германия стоят много силни връзки. Връзки, които в дни на конфликти – войната в Украйна и руската агресия, доскорошният конфликт в Близкия изток, нашите държави устояват и гледат в една посока“, посочи министър Георгиев.

Той подчерта, че на днешните разговори е обсъждано сътрудничество в икономиката, военната промишленост, общата сигурност и отбрана, партньорството в НАТО и ЕС, прекратяването на войната в Украйна, както и продължаване на оказваната ѝ помощ. Министър Георгиев конкретизира, че са обсъждани още проект за изграждането на обща европейска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, която по думите му среща българската подкрепа. „Защото съвсем наскоро видяхме какви са провокациите срещу европейското въздушно пространство с навлизането на безпилотните летателни апарати въздушното пространство на Полша, на Румъния, държави, стоящи изключително близко до нас“, припомни Георгиев.

Той посочи също, че България силно иска да привлече вниманието върху Черноморския регион и сигурността в Черно море.

„Важна част, която не мога да подмина в нашето сътрудничество по линия на сигурността и отбраната, разбира се, е партньорството с германската компания „Райнметал“. Която очакваме заедно с ВМЗ да започне изграждането на два завода във България. Това е изключително съществен етап от развитието на нашите двустранни икономически, търговски, но също така и отношения в сферата на сигурността“, подчерта още министърът.

Той увери, че България е надежден партньор в сферата на сигурността, който по думите му е позволил помощта за Украйна да остане солидна. Но също така не бива да забравяме, че България полага изключително системни усилия по отношение на модернизацията на своите въоръжени сили, каза още министърът на външните работи.

Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток, каза още българският министърът на външните работи.

Черно море е граничен с войната регион. Нашето настояване е Черно море да присъства все повече в дневния ред и на НАТО и Европейския съюз, посочи Георг Георгиев.

Министърът на външните работи подчерта, че страната ни има интерес да поддържа региона сигурен, да поддържа теми като сигурност на корабоплаването и други. Той даде пример с транспортните коридори и тези за военна мобилност, като посочи важното значение на транспортен коридор 8.

"Постигнатото примирие между Израел и Хамас, на което се надявахме дълго време, за което трябва да отдадем дължимото на президента Тръмп и неговата администрация и примирие, е много ценно и важно, и за нас като държави и народи", каза още министър Георгиев по време на съвместното изявление сред срещата.

"С освобождаването на заложниците от терористите от Хамас бе освободен български гражданин, бяха освободени германци, бяха освободени невинни хора", припомни той.

"От тук нататък започва оздравителният процес, надяваме се възстановяването на Газа, прекратяването на страданията и хуманитарната катастрофа и даването на една нова посока за района на Близкия изток. В този процес България и Германия също бяха приятели и партньори, и стояха на много близки позиции за това как трябва да се подхожда към установяването на мир в този регион", допълни още българският министър на външните работи.