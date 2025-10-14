Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи - над 3000 гласа. Това мнение изрази политологът Татяна Буруджиева в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.
Извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17.1%). Така, след като в предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници. На второ място се нареди коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11.7%. Трета е партия „Свобода“ с 10.3%. Според изчисленията на Общинската избирателна комисия, поне 700 гласа са необходими на един кандидат, за да влезе в Общинския съвет. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.
Според Буруджиева Пазарджик е вътрешнопартиен проблем за ГЕРБ - заради две воюващи групи. "За първи път частични избори и то за общински съветници, привличат такъв огромен интерес. Различните политически сили им придадоха такъв фокус. Имаше нагласа този вот да бъде използван като аргумент в политическия дебат. Ако ПП-ДБ има постоянни подозрения за купуване на гласове, трябваше да бъдат във всички секции и да търсят виновници. Не са нужни драматургични сценки. Много е трудно да се докаже, че определена сума пари са за купен вот", коментира Буруджиева.
Въпреки ниската активност, изборният ден беше белязан от напрежение и множество сигнали за нарушения. Най-сериозна ескалация имаше в село Огняново, където се стигна до граждански арест и се наложи намеса на жандармерията. От полицията съобщиха, че петимата мъже, пътували в два луксозни автомобила, са освободени след разпит. В чантичката на единия от тях бе открита сума от 5050 лева.
Журналистът Веселин Стойнев от своя страна посочи, че има подозрения, че бившият дългогодишен кмет на Пазарджик Тодор Попов е пренасочил гласовете си за ДПС. "От това евентуално губи ГЕРБ, отслабва още повече, защото се вижда нов силен играч в т.нар. клиентелистки вот. Досегашният градоначалник работеше без нито един съветник, а сега ще трябва да прави странно мнозинство. Неговият лидер Асен Василев вече издаде стратегията - всички срещу ДПС. Развитието на изборите в Пазарджик може да се обвърже с това, което би могло да излезе от един вот на национално ниво", изрази мнение Стойнев.
оня с коня
Тоя крокннзил
Не се чува какви глупотевини дрънка. Жено, това да повишаваш тон, да прекъсваш събеседника си, да хапеш с беззъбата си уста не те правитнито по- убедителна, нито по- умна. Изчерпа се ти и другите като тебе, които гастролирате от студио до студие!

Пазарджик възстана! Вълната от негодуване ще ви повлече в мръсния канал!
Пазарджик възстана! Вълната от негодуване ще ви повлече в мръсния канал!
Знаещ
Можр и още как. Всички видяха как за час 300 бледолики избиратели вкупом се втурнаха да гласуват. И честно казано, не са толкова скъпи. Това са общо около 200000 лв. и вече си първа сила в Пазарджик. Въпросът е другите гласоподаватели защо ходят за гъби а не да гласуват.
Или
Правилно
Много точен коментар! Тази нелицеприятна жена е много далеч от възпитание, поведение и морал. Изключително дразнеща, с нетърпимо плоски коментари!
50/50
Кокорчо имаше предвид резултата в самия Пазарджик! И техния резултат е обясним, защото един кмет привлича гласове по ясни причини! Докато по интересно е как ДПС с нула съветници предните избори сега са с най много, а печелещите избори с 25-30% гербове са в пъти по малко! Борисов направил подарък! Подарък, разбирам, но да запазиш и своя анторитет, примерно като отстъпиш първата, най много втората позиция! Защото, представете си как отеква това сред дежурния електорат на 200 км от Пазарджик - Пеевски дава, Пеевски е сила, Певски е наш, а тия вече ги отпиши!
РАВЕН ШАНС
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА----ТЪРСЕНЕТО ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА
Оххх
Целта е
Иван Грозни
Коиловци брадърс
Ти си функционално неграмотен
Василев каза,че ППДБ печелят в град Пазарджик.Което е вярно.Тези 17% на Пеевски са в селата.
Малка поправка
Василев не каза това, което твърдиш. Не подвеждай хората!
Ужас безкрай
3000гласа х 100лв., много ли са за една партия. Никак даже. ще ги избият още първия месец.
Парадокс БГ
ПП-ДБ са прави да поставят под въпрос легитимността на резултатите в Пазарджик. Проблемът не е в тяхната реакция, а в мълчанието на институциите и в удобното "експертно" прикриване на очевидното.
Истината
Точно такъв резултат е характерен за масиран купен вот. Никой не говори за купуване на 5508 гласа, а за контролиране на ключови 2–3 хиляди гласа в ниска избирателна активност, които обръщат изборите. Това не е новост – това е добре разработен модел в българската политическа корупция, особено в райони като Пазарджик, където местни феодали, икономически зависимости и етническа мобилизация работят заедно.
Възмутен
Освен това, ако доказателствата са трудни, това не означава, че престъплението го няма. Същата логика би оневинила половината организирана престъпност в България.
Мнение
ПП-ДБ няма как да присъства във всяка секция – те нямат такъв капацитет. Това е точно моделът, срещу който се борят – модел, в който големите „играчи“ печелят не чрез убеждаване, а чрез контрол, страх и пари.
Подкрепа за ПП-ДБ
Ниска активност + масов наплив от "контролирани" избиратели = перфектната среда за изборен туризъм и купен вот.
•Има конкретни сигнали, включително задържани лица, пари, напрежение, жандармерия – това не е „драматургия“, а системен проблем.
ПП-ДБ са единствените, които постоянно поставят въпроса за честността на изборите – всички други, включително ГЕРБ и ДПС, си мълчат. Случайно?
За Пеевски ли работите, г-жо „политолог"
Това сериозно ли?!
• ДПС печелят 5508 гласа – в частични избори, с рекордно ниска активност, и в район, където корупционните мрежи, социалната зависимост и страхът управляват.
• Не е нужно да купиш всички гласове – нужно е да купиш или контролираш правилните 2–3 хиляди. Това е елементарна аритметика от наръчника на всеки политически брокер.
• Доказателства? В изборния ден в село Огняново арест, жандармерия, луксозни коли и 5050 лв. в чантичка. Това не е "случайност", това е визитна картичка на изборната корупция.
И как реагира Буруджиева? С оправдателен рефрен:
„Трудно се доказвало... Не били нужни драматизации...“
Сериозно ли? Да намериш пачки в деня на изборите вече било "драматизация"?
Кого заблуждава Буруджиева?
Ако тя наистина вярва, че този резултат е чист, това е професионална некомпетентност. Ако не вярва, но го казва така или иначе – това вече е публично съучастие в манипулация на демокрацията.
ПП-ДБ посочват гнилото ДПС НН
• Те имат пълно право да сигнализират за съмнения за купен вот.
• Те са единствената сила, която последователно и аргументирано изобличава корупционната схема, в която ДПС, ГЕРБ и местни феодали си прехвърлят влияние в зависимост от сезона.
• Те не само говорят – те действат. Искат институции, реформи, механизми за прозрачност, камери в секции, проверка на списъци.
Докато останалите мълчат и броят калкулаторно кой с кого да направи поредната „стабилна коалиция“, ПП-ДБ посочват гнилото и го наричат с име. За това ги мразят. И за това ги подкрепят мислещите.
Буруджиева манипулира в полза на Пеевски
Достатъчно. Прекалено дълго подобни „експерти“ се ползват с медиен достъп, за да омаловажават кражбата на демокрация и да внушават на хората, че „всички са маскари“.
Г-жо Буруджиева, ако не виждате как в Пазарджик се пренарежда моделът на контролирания вот – или сте слепи, или участвате.
А ПП-ДБ имат не само право, но и задължение да вдигат шум. Защото когато вотът се купува, мълчанието е съучастие, а вие вече сте част от проблема.
Слаб 2 по математика
Пеевски има 5508 гласа,а ППДБ 3324.Разлуката е точно 2184гласа,а не 3000 !Политолозите,учете я тая математика,бе!!!
Тази дъщеря на убиец нещо
Партията на Делян Пеевски е получила 5508 гласа или 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината."Продължаваме промяната-Демократична България" с 11,75% или 3880 гласа, ПП "Свобода" с 10,34% или 3324 гласа, "БСП-Обединена левица" с 2385 гласа доверие или 7,42%, коалицията, в която участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов - "ВМРОБНД" с 2201 гласа или 6,84% и ПП "ГЕРБ", събрала доверието на 6,16% или 1882 гласа.
11:13 14.10.2025
Дааа
1600 гласа е разликата между първия и втория а за пеевски свинята е само купен вот в двете ромски махали в Пазарджик и околните села
