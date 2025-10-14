Новини
Буруджиева: Пазарджик е вътрешнопартиен проблем за ГЕРБ - заради две воюващи групи

14 Октомври, 2025 09:19

"Развитието на изборите в Пазарджик може да се обвърже с това, което би могло да излезе от един вот на национално ниво", коментира и журналистът Веселин Стойнев. 

Буруджиева: Пазарджик е вътрешнопартиен проблем за ГЕРБ - заради две воюващи групи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи - над 3000 гласа. Това мнение изрази политологът Татяна Буруджиева в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия.

Извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17.1%). Така, след като в предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници. На второ място се нареди коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11.7%. Трета е партия „Свобода“ с 10.3%. Според изчисленията на Общинската избирателна комисия, поне 700 гласа са необходими на един кандидат, за да влезе в Общинския съвет. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.

Според Буруджиева Пазарджик е вътрешнопартиен проблем за ГЕРБ - заради две воюващи групи. "За първи път частични избори и то за общински съветници, привличат такъв огромен интерес. Различните политически сили им придадоха такъв фокус. Имаше нагласа този вот да бъде използван като аргумент в политическия дебат. Ако ПП-ДБ има постоянни подозрения за купуване на гласове, трябваше да бъдат във всички секции и да търсят виновници. Не са нужни драматургични сценки. Много е трудно да се докаже, че определена сума пари са за купен вот", коментира Буруджиева.

Въпреки ниската активност, изборният ден беше белязан от напрежение и множество сигнали за нарушения. Най-сериозна ескалация имаше в село Огняново, където се стигна до граждански арест и се наложи намеса на жандармерията. От полицията съобщиха, че петимата мъже, пътували в два луксозни автомобила, са освободени след разпит. В чантичката на единия от тях бе открита сума от 5050 лева.

Журналистът Веселин Стойнев от своя страна посочи, че има подозрения, че бившият дългогодишен кмет на Пазарджик Тодор Попов е пренасочил гласовете си за ДПС. "От това евентуално губи ГЕРБ, отслабва още повече, защото се вижда нов силен играч в т.нар. клиентелистки вот. Досегашният градоначалник работеше без нито един съветник, а сега ще трябва да прави странно мнозинство. Неговият лидер Асен Василев вече издаде стратегията - всички срещу ДПС. Развитието на изборите в Пазарджик може да се обвърже с това, което би могло да излезе от един вот на национално ниво", изрази мнение Стойнев.


  • 1 БОЖЕЕЕЕ

    18 0 Отговор
    КОЛКО МЪКА ИМА ПО ТОЯ СВЯТ

    09:38 14.10.2025

  • 2 Хе!

    22 0 Отговор
    Бегло прескочих по сутрешните блокове! Изнервени Какички - Герб анализират Пазарджик! Борисов го бил подарил на коалиционния си приятел Ново начало, нямало нищо нередно с провеждане на избора, някакви конспирации, нищо доказано, противозаконни прояви от страна на някои фигури! Тази тук, Цеветанка Андреева много изнервени! Да обвиняваш някой в агресия, след като тейко ти лично ликвидирал генерал Луков е най малкото нахален гьон сурать!? Трудно е да обясниш как партия, която на предните избори няма нито един общински съветник, сега е победител, а друга, която е имала 20-30%, сега пада на 6%!? Не, че е трудно, по скоро неприятно! Когато има някое величие в комисията и не можеш да нарисуваш протокола, резултата е видим!

    09:47 14.10.2025

  • 3 оня с коня

    7 15 Отговор
    Кокорчо Василев в Статия от вчера се хвали Гръмогласно че ПП са "Първа сила",а Ново начало изяла ГЕРБ.Оказва се обаче ЛЪЖЕ като Канадски циганин и първата сила е НН със 17%,а ПП са далеч назад със 11,7%- малко пред Третата партия.Колкото до 6-то място за ГЕРБ- бат Бойко като Дългогодишен ПЕРФЕКТЕН Политик се интересува да не Отърве"Питомното" т.е. Цялостния Електорат в Държавата което е решаващо за Управление на Страната ,а че Дребосъкът "Пазарджик" "бегал" - ами нека да има малко Щастие и за другите Политици!:)

    Коментиран от #8, #14, #15

    09:52 14.10.2025

  • 4 Тоя крокннзил

    14 0 Отговор
    Все повече затъва в говнята на господарите си!
    Не се чува какви глупотевини дрънка. Жено, това да повишаваш тон, да прекъсваш събеседника си, да хапеш с беззъбата си уста не те правитнито по- убедителна, нито по- умна. Изчерпа се ти и другите като тебе, които гастролирате от студио до студие!
    Пазарджик възстана! Вълната от негодуване ще ви повлече в мръсния канал!

    Коментиран от #7

    09:53 14.10.2025

  • 5 Знаещ

    14 1 Отговор
    ,,Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи - над 3000 гласа.,,
    Можр и още как. Всички видяха как за час 300 бледолики избиратели вкупом се втурнаха да гласуват. И честно казано, не са толкова скъпи. Това са общо около 200000 лв. и вече си първа сила в Пазарджик. Въпросът е другите гласоподаватели защо ходят за гъби а не да гласуват.

    09:54 14.10.2025

  • 6 Или

    14 0 Отговор
    Единственото положително нещо от тези избори беше факта, че ДПС тотално смачка ГЕРБ! Взе им редовните гласове от ромските махали.... Така ще бъде и при следващите избори, защото се знае, че гласовете за ГЕРБ досега идваха основно от ромските махали и от държавната администрация... Е вече са наддаване от Пеевски и ще са прекарани, защото губят поне 300 000 ромски гласа вече национален мащаб....

    09:55 14.10.2025

  • 7 Правилно

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя крокннзил":

    Много точен коментар! Тази нелицеприятна жена е много далеч от възпитание, поведение и морал. Изключително дразнеща, с нетърпимо плоски коментари!

    10:05 14.10.2025

  • 8 50/50

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Кокорчо имаше предвид резултата в самия Пазарджик! И техния резултат е обясним, защото един кмет привлича гласове по ясни причини! Докато по интересно е как ДПС с нула съветници предните избори сега са с най много, а печелещите избори с 25-30% гербове са в пъти по малко! Борисов направил подарък! Подарък, разбирам, но да запазиш и своя анторитет, примерно като отстъпиш първата, най много втората позиция! Защото, представете си как отеква това сред дежурния електорат на 200 км от Пазарджик - Пеевски дава, Пеевски е сила, Певски е наш, а тия вече ги отпиши!

    Коментиран от #9

    10:20 14.10.2025

  • 9 РАВЕН ШАНС

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "50/50":

    ПАЗАРНА ИКОНОМИКА----ТЪРСЕНЕТО ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА

    10:23 14.10.2025

  • 10 Оххх

    5 0 Отговор
    На къде отива тая държава

    10:28 14.10.2025

  • 11 Целта е

    5 0 Отговор
    Постигната ,убиха желанието на българите да гласуват ,купиха римляните ,и сега ще правят каквото си поискат

    10:31 14.10.2025

  • 12 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Колелото на историята не спира да се върти. Настъпва началото на края. Всички тикви на терен! Трябва да се докаже, че избирателите не са прави щом не гласуват за мен.7526

    10:33 14.10.2025

  • 13 Коиловци брадърс

    3 0 Отговор
    За тази пача трябва да има специално въже.

    10:44 14.10.2025

  • 14 Ти си функционално неграмотен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Василев каза,че ППДБ печелят в град Пазарджик.Което е вярно.Тези 17% на Пеевски са в селата.

    10:48 14.10.2025

  • 15 Малка поправка

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Василев не каза това, което твърдиш. Не подвеждай хората!

    10:54 14.10.2025

  • 16 Ужас безкрай

    1 0 Отговор
    "Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи - над 3000 гласа."

    3000гласа х 100лв., много ли са за една партия. Никак даже. ще ги избият още първия месец.

    Коментиран от #27

    10:58 14.10.2025

  • 17 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Буруджиева или е наивна, или умишлено омекотява тежестта на проблема, в услуга на Пеевски. Да твърдиш, че 3000 гласа не могат да бъдат купени в България, е обида към разума и към българските граждани, които години наред наблюдават как вотът им се подменя.
    ПП-ДБ са прави да поставят под въпрос легитимността на резултатите в Пазарджик. Проблемът не е в тяхната реакция, а в мълчанието на институциите и в удобното "експертно" прикриване на очевидното.

    11:01 14.10.2025

  • 18 Истината

    1 0 Отговор
    Резултатите на ДПС не само могат да бъдат купени – те миришат на това!!
    Точно такъв резултат е характерен за масиран купен вот. Никой не говори за купуване на 5508 гласа, а за контролиране на ключови 2–3 хиляди гласа в ниска избирателна активност, които обръщат изборите. Това не е новост – това е добре разработен модел в българската политическа корупция, особено в райони като Пазарджик, където местни феодали, икономически зависимости и етническа мобилизация работят заедно.

    11:03 14.10.2025

  • 19 Възмутен

    1 0 Отговор
    Това е цинично, а не аналитично твърдение. Намирането на голяма сума пари в брой в чантичка на човек, спрян в луксозна кола в деня на изборите, не е театър – това е реален, физически факт. Ако една политоложка не вижда връзка между такива „съвпадения“ и резултата на ДПС, тя или не иска, или ѝ е удобно да не вижда.
    Освен това, ако доказателствата са трудни, това не означава, че престъплението го няма. Същата логика би оневинила половината организирана престъпност в България.

    11:03 14.10.2025

  • 20 Мнение

    2 0 Отговор
    Това е подмяна на отговорността. Не ПП-ДБ са отговорни за охраната на изборите – това е работа на държавата, на МВР, прокуратурата и институциите, които години наред си затварят очите пред схемите на купен вот.
    ПП-ДБ няма как да присъства във всяка секция – те нямат такъв капацитет. Това е точно моделът, срещу който се борят – модел, в който големите „играчи“ печелят не чрез убеждаване, а чрез контрол, страх и пари.

    11:04 14.10.2025

  • 21 Подкрепа за ПП-ДБ

    2 0 Отговор
    Защо от ПП-ДБ имат право да се съмняват?!
    Ниска активност + масов наплив от "контролирани" избиратели = перфектната среда за изборен туризъм и купен вот.
    •Има конкретни сигнали, включително задържани лица, пари, напрежение, жандармерия – това не е „драматургия“, а системен проблем.
    ПП-ДБ са единствените, които постоянно поставят въпроса за честността на изборите – всички други, включително ГЕРБ и ДПС, си мълчат. Случайно?

    11:05 14.10.2025

  • 22 За Пеевски ли работите, г-жо „политолог“

    2 0 Отговор
    Твърдението на Татяна Буруджиева, че "такъв резултат не може да се купи", е не просто невярно – то е опасно, позорно и абсолютно обслужващо корумпирания модел на клиентелистка власт, срещу който ПП-ДБ се борят.

    11:07 14.10.2025

  • 23 Това сериозно ли?!

    1 0 Отговор
    Истината: Да, такъв резултат може да се купи. В Пазарджик точно това се случи.
    • ДПС печелят 5508 гласа – в частични избори, с рекордно ниска активност, и в район, където корупционните мрежи, социалната зависимост и страхът управляват.
    • Не е нужно да купиш всички гласове – нужно е да купиш или контролираш правилните 2–3 хиляди. Това е елементарна аритметика от наръчника на всеки политически брокер.
    • Доказателства? В изборния ден в село Огняново арест, жандармерия, луксозни коли и 5050 лв. в чантичка. Това не е "случайност", това е визитна картичка на изборната корупция.
    И как реагира Буруджиева? С оправдателен рефрен:
    „Трудно се доказвало... Не били нужни драматизации...“
    Сериозно ли? Да намериш пачки в деня на изборите вече било "драматизация"?

    11:10 14.10.2025

  • 24 Кого заблуждава Буруджиева?

    2 0 Отговор
    Буруджиева не говори като политолог, тя мисли и звучи като говорител на Пеевски. Целта ѝ очевидно не е анализ, а легитимация на резултатите на ДПС, облечени във фалшив академичен авторитет.
    Ако тя наистина вярва, че този резултат е чист, това е професионална некомпетентност. Ако не вярва, но го казва така или иначе – това вече е публично съучастие в манипулация на демокрацията.

    11:11 14.10.2025

  • 25 ПП-ДБ посочват гнилото ДПС НН

    2 0 Отговор
    ПП-ДБ – единствените, които имат топки да нарекат нещата с истинските им имена
    • Те имат пълно право да сигнализират за съмнения за купен вот.
    • Те са единствената сила, която последователно и аргументирано изобличава корупционната схема, в която ДПС, ГЕРБ и местни феодали си прехвърлят влияние в зависимост от сезона.
    • Те не само говорят – те действат. Искат институции, реформи, механизми за прозрачност, камери в секции, проверка на списъци.
    Докато останалите мълчат и броят калкулаторно кой с кого да направи поредната „стабилна коалиция“, ПП-ДБ посочват гнилото и го наричат с име. За това ги мразят. И за това ги подкрепят мислещите.

    11:12 14.10.2025

  • 26 Буруджиева манипулира в полза на Пеевски

    2 0 Отговор
    Време е да спрем да търпим „анализатори“, които полират фалшификациите
    Достатъчно. Прекалено дълго подобни „експерти“ се ползват с медиен достъп, за да омаловажават кражбата на демокрация и да внушават на хората, че „всички са маскари“.
    Г-жо Буруджиева, ако не виждате как в Пазарджик се пренарежда моделът на контролирания вот – или сте слепи, или участвате.
    А ПП-ДБ имат не само право, но и задължение да вдигат шум. Защото когато вотът се купува, мълчанието е съучастие, а вие вече сте част от проблема.

    11:13 14.10.2025

  • 27 Слаб 2 по математика

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ужас безкрай":

    Пеевски има 5508 гласа,а ППДБ 3324.Разлуката е точно 2184гласа,а не 3000 !Политолозите,учете я тая математика,бе!!!

    11:13 14.10.2025

  • 28 Тази дъщеря на убиец нещо

    1 0 Отговор
    Се е объркала. Какви 3000 гласа разлика ? Ето резултатите в цифри -

    Партията на Делян Пеевски е получила 5508 гласа или 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината."Продължаваме промяната-Демократична България" с 11,75% или 3880 гласа, ПП "Свобода" с 10,34% или 3324 гласа, "БСП-Обединена левица" с 2385 гласа доверие или 7,42%, коалицията, в която участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов - "ВМРОБНД" с 2201 гласа или 6,84% и ПП "ГЕРБ", събрала доверието на 6,16% или 1882 гласа.

    Коментиран от #29

    11:13 14.10.2025

  • 29 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тази дъщеря на убиец нещо":

    1600 гласа е разликата между първия и втория а за пеевски свинята е само купен вот в двете ромски махали в Пазарджик и околните села

    11:15 14.10.2025

