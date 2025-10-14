Новини
България »
Официално: Избраха съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

Официално: Избраха съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

14 Октомври, 2025 16:41 968 16

  • избраха-
  • съдия-
  • мариника чернева-
  • и.ф. шеф-
  • вас

Решението е било взето единодушно с 9:0 гласа

Официално: Избраха съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС - 1
Източник: Пресцентър на Върховния административен съд
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Официално Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Мариника Чернева за изпълняващ функциите на и.ф. административен ръководител на Върховния административен съд.

Решението е било взето единодушно с 9:0 гласа.

Това стана, след като преди седмица на продължил три часа дебат беше решено да бъдат попитани съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. При допитването съдия Чернева първа даде съгласието си да заеме поста.

Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС. От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.

Зам.-председателите на ВАС застават начело на съда

Днес е последният работен ден на Георги Чолаков като и.ф. ръководител на институцията

До избирането на временен шеф на ВАС се стигна, след като мандатът на Георги Чолаков начело на съда изтече миналата година, но той остана на поста като временно изпълняващ функциите до избора на следващ титуляр.

Промените в Закона за съдебната власт, които бяха приети в началото на годината, обаче забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността повече от шест месеца. Този период изтече на 21 юли.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 значи нова боркиня

    9 1 Отговор
    срещу корупцията и беззаконието

    Коментиран от #7

    16:55 14.10.2025

  • 2 Ако не се справи

    7 1 Отговор
    И тя ще бере гнева на Народа !

    16:56 14.10.2025

  • 3 Гост

    2 3 Отговор
    пеефка ли е тая, че вече ги загубих??

    Коментиран от #14

    16:58 14.10.2025

  • 4 Оня

    8 1 Отговор
    Решението е било взето единодушно с 9:0 гласа....ясно.

    16:59 14.10.2025

  • 5 ОУУУУУУ МААААЗЕН КУРБАН

    0 2 Отговор
    БАЯ МИЛИОНИ ША ИМА.........

    17:01 14.10.2025

  • 6 Горски

    7 0 Отговор
    Очаквайте само корупция и престъпност в съдебната система. Каква е разликата между Чолаков и Чернева? Все едно пак Чолаков ще управлява. Ако се провери как дъщерята на Чернева спечели конкурса за нотариуси, ще разберете на кого е задължена. От години лично Чолаков решава кой ще стане нотариус или административен съдия, а това е плетка от зависимости, в резултат на което качеството на хората в системата е стигнало дъното. Така двете върховни съдилища ще бъдат оглавени от дами, които на конкурса за нотариуси миналата година успяха да уредят децата си - Захарова сина си, а Чернева дъщеря си. И на двете мъжете им сгъват пачки като нотариуси, удивителна прилика просто, ще рече човек, че са сестри близначки.

    17:05 14.10.2025

  • 7 Видьо Видев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "значи нова боркиня":

    ОТВОРЕНО ПИСМО

    При всякакви избори и за портиер, и за Президент,
    поименно се посочва един измежду кандидатите за дадена позиция!
    Само при изборите на депутатите не е така!
    Навсякъде и винаги, без посочен поименно кандидат,
    гласуването се отчита като недействително!
    Навсякъде в ЕС, гласуване без преференция за даден кандидат за депутат,
    се отчита, като недействително!

    България вече е в ЕС и в НАТО,
    но изборите са все още по руски обрацец!

    От изборите зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха смешните мукавени трабанти в ГДР и грациозните мерцедеси в ГФР!
    Изборите правят така, че по-малката по площ и от България и с по-малко природни ресурси Южна Корея,
    да има по-голям БВП от най-голямата в света държава по площ Русия, с несметни природни богатства!

    Невъзможна е просперираща България, без демократични избори!
    Въпреки непрекъснатите субсидии,
    България ще продължава да затъва на дъното на Европейският съюз!
    Вече далече дори и от Румъния!

    Докато изборите не са демократични, както в другите държави от ЕС!

    Единствено в България няма активна регестрация за изборите.
    В резултат на това, в избирателните списъци има почти милион фалшиви избиратели,
    за заблуда наричани "мъртви души"!
    И след като избирателните списъци за фалшиви, следователно
    и изборите са фалшиви!

    Освен в България, навсякъде в ЕС може да се гласува и по пощата!
    И то седмица преди денят на изборите!
    Така всеки желаещ гласоподавател,
    независимо къде и п

    Коментиран от #9

    17:06 14.10.2025

  • 8 Браво, колежке!

    2 1 Отговор
    Седна на високия стол! Една съдната мечта!
    Но, както е казал народа, от високо се пада с тежки последствия!
    Успех! Ханъм!

    17:16 14.10.2025

  • 9 Нещо не

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Видьо Видев":

    Ти е наред програмата!
    Опитай пак, ама по- кратко!

    17:17 14.10.2025

  • 10 Гост

    3 2 Отговор
    Това, на снимката, е лицето на низостта. Не знам как се раждат такива...

    17:18 14.10.2025

  • 11 Вашта .ама смотана,

    2 2 Отговор
    пускайте Парното, не ни занимайте с глупотевини.

    17:26 14.10.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АЗ ГИ ПЛЮЩЯ НАПРАВО В ЕВРО-ПРОКУРАТУРАТА
    ... ТОВА МИ СПЕСТЯВА МНОГО НЕРВИ
    ....
    ПОНЕЖЕ КАКТО БЕШЕ КАЗАЛ ВЕЛИКИЯ ПЕНЬО ПЕНЕВ
    ....КОГАТО ЦЪФНАТ ТЕМЕНУГИТЕ
    И РАБОТИТЕ ТРЪГНАТ ЗЛЕ
    ХХХ МАЙКАТА НА ДРУГИТЕ
    И ГЛЕДАЙ ТИ ДА СИ ДОБРЕ
    ....
    ДА ВИДИТЕ ТОГАВА КАК КРИВО СЕДИ, ПРАВО СЪДИ
    СТАРА КЪДИЙКА

    17:42 14.10.2025

  • 13 Обаче всички са с едни особени имена

    4 0 Отговор
    И журналистите от електронните медии са така.

    17:46 14.10.2025

  • 14 Стефанов

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Пак е някакъв прогрес че избраха поне сламен човек за разлика от прокурорите където Шиши по Бойко Борисов остава

    17:55 14.10.2025

  • 15 Какви са тези съдии които допускат

    1 0 Отговор
    Адвокати в Конституционния съд

    17:58 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове