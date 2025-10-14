Официално: Избраха съдия Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

Официално Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Мариника Чернева за изпълняващ функциите на и.ф. административен ръководител на Върховния административен съд.
Решението е било взето единодушно с 9:0 гласа.
Това стана, след като преди седмица на продължил три часа дебат беше решено да бъдат попитани съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. При допитването съдия Чернева първа даде съгласието си да заеме поста.
Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС. От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.
Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.
Зам.-председателите на ВАС застават начело на съда
Днес е последният работен ден на Георги Чолаков като и.ф. ръководител на институцията
До избирането на временен шеф на ВАС се стигна, след като мандатът на Георги Чолаков начело на съда изтече миналата година, но той остана на поста като временно изпълняващ функциите до избора на следващ титуляр.
Промените в Закона за съдебната власт, които бяха приети в началото на годината, обаче забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността повече от шест месеца. Този период изтече на 21 юли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
