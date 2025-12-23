Васил Терзиев: Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени, дори в съмнителния сектор на сметопочистването

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе на 22 декември в полза на Столична община по подадените жалби срещу решенията на Общината по обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на София. Решението в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на предприетите действия и показва, че трудните решения са били взети в защита на обществения интерес и на средствата на столичани.

„Така както никой не вярваше, че София ще издържи повече от две седмици без действащи договори, вече над два месеца градът не се е предал. Така както имаше съмнения в решенията ни по поръчката, днес КЗК потвърждава, че в голямата си част сме били прави“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) част от решението на КЗК, с което комисията връща за преразглеждане процедурата за Зона 4.

“И така както някои не вярват, че можем да направим този тежък, натоварен с основателни съмнения, сектор да работи в интерес на хората - ще докажем, че е възможно да има качествена услуга на оправдани цени, дори в сметопочистването.”

Какво реши КЗК

1. Потвърждаване на прекратяването на процедурите по 4 обособени позиции

КЗК оставя без уважение жалбите срещу решенията на Столична община за прекратяване на процедурите по четири от обособените позиции. Комисията приема, че Общината е имала основания да прекрати процедурите, поради липса на конкуренция.

С това КЗК потвърждава правото и задължението на възложителя да не приема условия, които биха довели до неоправдано оскъпяване на услугата и до ощетяване на гражданите.

2. Процедурата за Зона 4 (районите „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“)

По отношение на Зона 4 КЗК уважава жалбите на двама участници и връща процедурата за преразглеждане. Комисията приема, че част от мотивите за отстраняване следва да бъдат по-прецизно аргументирани и подкрепени с допълнителна конкретика.

Важно е да се подчертае, че:

КЗК не задължава Столична община да сключва договор;

КЗК не се произнася по изгодността на офертите;

решението касае процесуални въпроси, а не принципната позиция на Общината.

Столична община ще упражни правото си да обжалва тази част от решението пред Върховния административен съд (ВАС).

3. Процедури с избрани изпълнители

По две от обособените позиции има избрани изпълнители, като съответните решения към момента не са предмет на обжалване пред КЗК.

Позиция на Столична община

„Сметопочистването е сектор с натрупано недоверие и напълно основателни обществени съмнения. Именно затова отказахме да приемем икономически необосновани оферти и да правим компромиси с интереса на столичани“, подчертава кметът Васил Терзиев.

Докато текат процедурите и съдебните производства, Столична община гарантира непрекъснатост на услугата чрез временни решения, развитие на общинския капацитет и активна работа на терен. Паралелно с това се изгражда дългосрочен модел, който да осигури стабилност, по-високо качество и контрол върху разходите.

„Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени - дори в сектор като сметопочистването. Това изисква търпение, последователност и твърдост. Ние ще продължим по този път“, заяви още кметът на София.

Столична община ще продължи да информира гражданите и медиите за развитието на процедурите, като приоритет остават прозрачността, защитата на обществения интерес и осигуряването на чист и подреден град.