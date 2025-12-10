Новини
Съдия Емил Дечев се отведе от делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, бил зам.-министър в тяхното правителство

10 Декември, 2025 16:45

В началото на заседанието пък стана ясно, че едната от съдебните заседателки е била член на "Движение 21", но е подала документи за напускане

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд се отведе по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането беше направено от Софийската градска прокуратура в началото на разпоредителното заседание, а причината е, че Дечев е бил зам.-министър в правителството на Кирил Петков, а после и на акад. Николай Денков, изброи "24 часа".

Кирил Петков и Божанов са подсъдими за престъпления по служба. Според обвинението Петков е заплашвал бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, който също се яви в залата. А Божанов е нарушил служебните си задължения по отношение на обществена поръчка.

Близо половин час съдия Дечев обясняваше за своята независимост по делото. Той изтъкна, че съдийската му кариера, която е 22-годишна, по никакъв начин не е зависела от Петков и Божанов. За поста зам.-министър той бил поканен от бившите министри на правосъдието Надежда Йорданова, Атанас Славов, а в двете служебни правителства на Гълъб Донев от Крум Зарков. За да подкрепи тезата си, че съдиите могат да бъдат независими, дори и от тези, които са ги назначили, той цитира решението на Върховния съд на САЩ срещу президента Никсън от 1974 г., пише "24 часа".

Дечев посочи, че Никола Филчев също е бил зам.-министър на правосъдието преди да стане главен прокурор в кабинета на Обединените демократични сили с премиер Иван Костов, а после няколко министри от това правителство са станали обвиняеми. Дечев обаче изтъкна, че все пак у една част у гражданите може да остане съмнение. Затова той се отведе от делото. Сега то трябва да бъде разпределено на друг съдия.

В началото на заседанието пък стана ясно, че едната от съдебните заседателки е била член на "Движение 21", но е подала документи за напускане. Кирил Петков и Божидар Божанов бяха със своите защитнички, топадвокатките Даниела Доковска и Ина Лулчева. А Йоловски с повереника си също така много известният адвокат Христо Ботев.


България
  • 1 Питам:

    7 1 Отговор
    Миме, къде се ОТВЕДЕ съдия Дечев?

    16:49 10.12.2025

  • 2 страхотно

    9 1 Отговор
    Значи съдията не се е отвел сам, а е чакал прокурорът да му поиска отвод? Заместник министър ще съди премиера си и не се сеща да се отведе? ВСС и Инспекторатът нещо да кажете, а?

    16:53 10.12.2025

  • 3 Миле

    10 1 Отговор
    Защо К. Петков подаде оставка след като в ПП няма корупция?
    Дали пак не се е объркал, за валията?

    16:54 10.12.2025

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    ТОВА ЗНАЧИ ,ЧЕ СЪДИЯТА ДЕЧЕВ Е БИЛ ОТ ...................... МАФИЯТА НА ШАРЛАТАНИТЕ И КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА МИСТЪР БОТАШ .................,... ФАКТ !

    17:18 10.12.2025

  • 5 Народът .

    4 0 Отговор
    Хора , Тези Изтипосаните на Снимката са Завършени Мошенници , както и цялата им партия . При тяхното управление Корупциятя , така Избуя , че немам думи !

    17:19 10.12.2025

