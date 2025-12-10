Съдия Емил Дечев се отведе от делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, бил зам.-министър в тяхното правителство

Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд се отведе по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането беше направено от Софийската градска прокуратура в началото на разпоредителното заседание, а причината е, че Дечев е бил зам.-министър в правителството на Кирил Петков, а после и на акад. Николай Денков, изброи "24 часа".

Кирил Петков и Божанов са подсъдими за престъпления по служба. Според обвинението Петков е заплашвал бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, който също се яви в залата. А Божанов е нарушил служебните си задължения по отношение на обществена поръчка.

Близо половин час съдия Дечев обясняваше за своята независимост по делото. Той изтъкна, че съдийската му кариера, която е 22-годишна, по никакъв начин не е зависела от Петков и Божанов. За поста зам.-министър той бил поканен от бившите министри на правосъдието Надежда Йорданова, Атанас Славов, а в двете служебни правителства на Гълъб Донев от Крум Зарков. За да подкрепи тезата си, че съдиите могат да бъдат независими, дори и от тези, които са ги назначили, той цитира решението на Върховния съд на САЩ срещу президента Никсън от 1974 г., пише "24 часа".

Дечев посочи, че Никола Филчев също е бил зам.-министър на правосъдието преди да стане главен прокурор в кабинета на Обединените демократични сили с премиер Иван Костов, а после няколко министри от това правителство са станали обвиняеми. Дечев обаче изтъкна, че все пак у една част у гражданите може да остане съмнение. Затова той се отведе от делото. Сега то трябва да бъде разпределено на друг съдия.

В началото на заседанието пък стана ясно, че едната от съдебните заседателки е била член на "Движение 21", но е подала документи за напускане. Кирил Петков и Божидар Божанов бяха със своите защитнички, топадвокатките Даниела Доковска и Ина Лулчева. А Йоловски с повереника си също така много известният адвокат Христо Ботев.