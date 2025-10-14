Новини
От утре камионите ще бъдат контролирани за претоварване в реално време и в движение

14 Октомври, 2025 17:50 534 5

  • мррб-
  • камиони

Тестовете само днес са засекли над 200 нарушения

От утре камионите ще бъдат контролирани за претоварване в реално време и в движение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един от основните ангажименти на това управление беше да въведе пълната функционалност на тол системата. Част от процеса е функцията за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Прилагането ѝ започва от утре, 15 октомври, чрез използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Днес той заедно с началника на Национално тол управление проф. Олег Асенов провери готовността за използване на тази функционалност на системата.

Един от основните проблеми през годините беше претоварването на автомобилите. На база сензорите от утре автомобилите ще бъдат заснемани в реално време. На нарушителите ще бъдат изпращани снимки и покана за заплащане на доброволна компенсаторна такса. Ако не бъде платена в срок, ще бъдат налагани санкции в по-голям размер, обясни министърът. Той обърна внимание, че на днешното заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се очаква да бъдат разгледани промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат още по-тежки санкции за претоварването на тежкотоварни автомобили. Нарушението е една от предпоставките за по-бърза амортизация на републиканските пътища, подчерта той.

Към момента са сертифицирани 10 портални рамки, на които е извършено калибриране на измервателните устройства. Целта е до края на следващата година да достигнат 100, тъй като това нарушение е едно от най-сериозните и засяга безопасността на движението, информира още министър Иванов. Той съобщи, че само в рамките на днешния ден сензорите са засекли над 200 нарушения с претоварване на автомобили над 3,5 тона.

Проф. Олег Асенов подчерта, че сертифицирането на този инструмент е реформа, която е постигната само от още една или две държави в ЕС. Той връчи на министър Иванов документите, удостоверяващи сертифицирането на първите 10 сензора, и благодари за получената подкрепа за въвеждането на функционалността на системата. Към момента тя е разположена на най-натоварените локации, за които в продължение на 3 месеца е събирана статистика, обясни началникът на НТУ. До края на следващата година ще бъдат сертифицирани и останалите сензори, които са инсталирани при изграждането на тол системата. За всеки от тях е извършено калибриране. Транспортните фирми са участвали в процеса по сертифициране с пътни средства и с представители, за да бъда запознати с функционалността, каза още проф. Асенов. Той изрази очакване с контрола за претоварване на тежкотоварните превозни средства да се съхрани качеството на пътната инфраструктура, да се намали рискът за участниците в движението заради претоварени камиони и да се осигурят равни условия за представителите на транспортния бранш.

В 40% от рамките има такива кантари. Те са във всички основни транспортни направления. Още утре на сайта на НТУ, в секцията за проверка на нарушения, ще може да се прави проверка за регистрирани нарушения. Реализирана е и интеграция с доставчиците на услуги, за да може всички, които имат договори с тях, да получават съобщения за претоварени автомобили, информира още проф. Асенов. Той увери, че системата работи обективно, защото е електронна, и правилата ще бъдат за всички. И допълни, че е намерен механизъм, който да сигнализира за претоварени чуждестранни превозни средства и те също да бъдат санкционирани.

Министър Иванов подчерта, че Националното тол управление е ключово за осигуряване на пътна безопасност и равни правила за всички придвижващи се по републиканската пътна мрежа. И допълни, че с интеграцията на системите МВР може да използва функционалността, която позволява санкциониране на чуждестранни водачи на леки автомобили, които нарушават правилата на движение, за което екипи на НТУ подпомагат МВР. Целта е всички нарушители на бъдат наказани, така че да не създават предпоставки за опасност на другите участници в движението.


  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Освен митниците,сега и ТОЛ системата ще пълни гушите на двете 🐷

    17:52 14.10.2025

  • 2 Тома

    4 0 Отговор
    Пари няма действайте.Основно перо в икономиката са глобите.

    17:53 14.10.2025

  • 3 айде бе

    3 0 Отговор
    На бас че колата на НСО, която вози шишо, няма да я спират за претоварване.

    17:54 14.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Ексклузивно! Бойко Борисов подава оставка.

    17:54 14.10.2025

  • 5 Гошко

    0 0 Отговор
    Аз пък искам още по сериозен контрол..така кадърните мотокаристи ще взимаме повече..а не като отида на интервю за работа и им кажа 2500 за начало и ме гледаат все едно съм им бръкнал на място където слънце не огрява...

    18:12 14.10.2025

