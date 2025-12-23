Издадено е разрешение за ползване на язовир „Луда Яна“

От ДНСК е издадено Разрешение за ползване на „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500 м по течението на гасителния басейн на преливника, Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона“, Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна, Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“, находящи се в землището на гр. Панагюрище, област Пазарджик.
С издаването на това Разрешение приключи строителството на язовир „ЛУДА ЯНА“, започнало през 2016 г.
Възложител на обекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025 г. да приключи реализацията на този толкова важен обект за региона.
