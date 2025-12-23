Новини
Издадено е разрешение за ползване на язовир „Луда Яна“

23 Декември, 2025 15:48 1 125 10

  • луда яна-
  • мррб-
  • язовир

Възложител на обекта е МРРБ

Издадено е разрешение за ползване на язовир „Луда Яна“ - 1
Лиляна Павлова дава старт на строителството през 2016 г. Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От ДНСК е издадено Разрешение за ползване на „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500 м по течението на гасителния басейн на преливника, Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона“, Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна, Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“, находящи се в землището на гр. Панагюрище, област Пазарджик.

С издаването на това Разрешение приключи строителството на язовир „ЛУДА ЯНА“, започнало през 2016 г.

Възложител на обекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025 г. да приключи реализацията на този толкова важен обект за региона.


    8 2 Отговор
    Арестували са в Лондон 22-годишната шведска активистка Грета Тумберг. Кукумберг.

    15:50 23.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Уиука Моржа ка са е прекършила🤣

    15:54 23.12.2025

  • 3 бушприт

    3 1 Отговор
    язовирния район на язовир „Луда Яна, водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска зона“, намиращи се в землището на гр. Панагюрище и в областта на град Пазарджик.

    15:55 23.12.2025

  • 4 Браво

    11 1 Отговор
    Путин за 7 месеца построи цял град в разрушен район,но тука нищо не се споменава.
    А ние за 70 години нямаме една магистрала завършена.
    Ново,важно е да има пари за просяка фашист

    15:58 23.12.2025

  • 5 щурецъ

    2 2 Отговор
    „Луда ПромЯна“ Вятърът на обмяната с подмяната.

    15:59 23.12.2025

  • 6 Сила

    5 1 Отговор
    Това Дебелото Лили ли е ...чий го дири там !!!

    16:04 23.12.2025

  • 7 ВиК

    3 2 Отговор
    ВиК да си ремонтира тръбопровода, а не само да прибират милиарди печалби на година и общината да им ремонтира, с нашите пари. Има 80% загуба на вода. Електроснабдяването и водоснабдяване, не трябваше да се приватизират, като тръбопроводите гният, трафопостове гният и се разпадат, далекопроводите също започнаха да падат. Дружествата само прибират печалби и нищо не ремонтират. В Норвегия, Швеция и Финландия са държавни.

    16:11 23.12.2025

  • 8 за 40г първия ремонт на микро язовирче

    6 2 Отговор
    Към е тоя открит клозет дето прикляка Лилиту Крадлева.

    16:13 23.12.2025

  • 9 Горски

    2 1 Отговор
    Браво! Почти едно поколение ще види как се строи язовир след 1990г.

    16:27 23.12.2025

  • 10 писарке

    1 1 Отговор
    таз червена калинка за кво си я изтипосала там
    кво прави
    да не бае за повече вода в язовирчето

    17:07 23.12.2025

