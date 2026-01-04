Новини
Олег Асенов: Пътните такси за камионите ще се увеличат средно с 30%

4 Януари, 2026 11:04

През 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата

Олег Асенов: Пътните такси за камионите ще се увеличат средно с 30% - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите“.

Това каза в студиото на „Тази неделя“ по бТВ проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

За категория Евро 6, както и автомобилите, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от тази такса.

Той уточни мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база.

Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта, подчерта той.

„Ефектът „средна скорост“ доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол“, обясни Олег Асенов.

Отсечките, които се измерват, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието.

От тол управлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.

„Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност“, каза Асенов.

„Като държавни такси парите влизат в държавния бюджет. Оттам нататък те се разпределят спрямо Закона за държавния бюджет. Много повече пари от този 1 млрд. лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка“, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От там и храната и други стоки с 30%

    49 7 Отговор
    Абе вие акъл имате ли?

    11:07 04.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    41 4 Отговор
    Оттам веднага ще се увеличат отново и превозваните стоки и така увеличения безкрай!

    11:07 04.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    33 1 Отговор
    ТОЗИ.ЕБИЛ ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА КАТАСТРОФА?

    11:08 04.01.2026

  • 4 Пич

    40 3 Отговор
    Урсула , Кая и тая-оная , и жалките им наколенкаджии тук :
    - Няма да има никакви поскъпвания и инфлация след приемането на еврото , защото ще следим всичко !!! Е , следят - да не би да ви оставят някоя неприбрана кинта !!!
    А най тъпите рипаха по паветата !!!

    11:09 04.01.2026

  • 5 Ще вдигате инфлацията

    28 1 Отговор
    За да има пари за крадене.

    11:11 04.01.2026

  • 6 ООрана държава

    34 1 Отговор
    Народа плаща, вие само се гушите и нищо след това! Пътищата стават все по зле

    11:12 04.01.2026

  • 7 Голям праз!

    26 3 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите, така че на никой не му пука!

    11:13 04.01.2026

  • 8 Скоро

    23 2 Отговор
    От февруари таксите на пос терминалите ще скочат с 300%

    11:14 04.01.2026

  • 9 тоя да обясни като на идиот

    22 0 Отговор
    как се мери средна скорост в 19 км отсечка, която мина през 3 села и има сума ти ограничения, но липсват знаци В-34 и реално ме можеш да се оривнтираш в пътната обстановка? въпроса е за първостепенната пътна мрежа I-1 до I-5

    11:14 04.01.2026

  • 10 бою циганина

    28 0 Отговор
    голямо крадене падна, не смогвам да броя

    11:14 04.01.2026

  • 11 Студопор

    29 0 Отговор
    Защо?? Нали сме с евро вече? Нали икономиката щеше да се оправи и да забогатеем?

    Коментиран от #14, #22

    11:16 04.01.2026

  • 12 Тоя е гербаджия.

    25 0 Отговор
    Организатор на 30%.

    11:17 04.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Данъците европейски а заплатите и пенсиите африкански.

    11:18 04.01.2026

  • 14 Еврото го приеха с лъжи

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Студопор":

    И продължават да лъжат. Без никаква икономическа обосновка. За обогатяване на управляващите.

    11:21 04.01.2026

  • 15 Ааа

    24 0 Отговор
    Абе само добри новини от влизането на Еврото, това се вдигна - другото също го вдигаме... Ама скоро ще ни писне и ще играят криваците...

    11:25 04.01.2026

  • 16 Хайде пак

    21 0 Отговор
    Това е помпене цените на всяка една стока.

    11:25 04.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Де6или, повече от 80%

    21 1 Отговор
    Малко са 30%.Българите са пр0сти ,ще и3търпят и това 6езумие.

    11:27 04.01.2026

  • 19 Пловдив

    15 0 Отговор
    Елате да видите пътя от Ямбол до Елхово,за няколко години тировете от Турция направиха пътя на вълни.Трябва спешен ремонт, защото е път от изключителна важност за хората от региона.

    11:27 04.01.2026

  • 20 Болка

    14 0 Отговор
    Писъкът на жертвата, утолява злобата на убиеца. Не правете от хората садисти, за да разберете, че не сте прави!

    11:31 04.01.2026

  • 21 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    От сутринта четем само за увеличение ,а санкции и да теглим заеми за да има за укри и евреи ще продължаваме ли да налагаме по команда ,ай честито и хаирлия да ни е ,само банани да има

    11:32 04.01.2026

  • 22 да де

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Студопор":

    защото сме с евро, затова поскъпването е 30%, иначе в лева е 60%. Това са на Урсула въглеродните емисии, защото видиш ли камионите отделяли много въглеродни емисии. Обаче Урсулата мълчи за въглеродните емисии, които отделят взривовете, в които инвестираме за Украйна. Докато всички европейски народи не въстанат срещу това безумие и отвратително лицемерие, ще тънем във все по-задълбочаваща се мизерия. И ако на някой не му е ясно защо чужди компании се изнасят от България, сега вече би трябвало да му се изясни.

    11:34 04.01.2026

  • 23 уелкъм бългериънс

    8 0 Отговор
    Още един пирон в ковчега.

    11:35 04.01.2026

  • 24 Някой

    14 0 Отговор
    Така де, асфалтаджиите нали трябва да отчитат процент на двамата шопари. Колкото по-висока е цената на асфалта, толкова повече прибират шопарите.

    11:47 04.01.2026

  • 25 Винеткаджия на аванта

    8 0 Отговор
    От утре дай боже винетките по 99.99€

    11:50 04.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е в такъв случай

    5 0 Отговор
    Частният сектор какво да прави?

    12:17 04.01.2026

  • 28 Айзомби

    12 0 Отговор
    Тоя защо не е в затвора , ами дава и интервюта ?!?!?!

    12:18 04.01.2026

  • 29 Гошо

    12 0 Отговор
    И къде отиват тия пари? Над 1 милиард лева... Имало значи достатъчно пари пътищата ни да са супер,а те са най-лошите не само в Европа.

    12:19 04.01.2026

  • 30 градски

    3 0 Отговор
    Странно родопско име .

    12:28 04.01.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    30% увеличение на една от най-важните компоненти и нямало да има инфлация?
    И ква му е файдата на някой да си хвърли камиона, като има недостиг на транспорт и просто може да си надуе цената?!
    А някой да е видял нещо от тоя 1 милиард? Да е видял път някъде направен?!! Егати гнусния старец!

    12:43 04.01.2026

  • 32 Така е в клуба на клошарите

    2 0 Отговор
    Не, бе, не е заради еврозоната.

    12:43 04.01.2026

  • 33 Тоя

    0 0 Отговор
    Дърта защо не е в затвора

    12:57 04.01.2026

