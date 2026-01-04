Олег Асенов: Пътните такси за камионите ще се увеличат средно с 30%

„От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите“.
Това каза в студиото на „Тази неделя“ по бТВ проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.
За категория Евро 6, както и автомобилите, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от тази такса.
Той уточни мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база.
Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта, подчерта той.
„Ефектът „средна скорост“ доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол“, обясни Олег Асенов.
Отсечките, които се измерват, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието.
От тол управлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.
„Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност“, каза Асенов.
„Като държавни такси парите влизат в държавния бюджет. Оттам нататък те се разпределят спрямо Закона за държавния бюджет. Много повече пари от този 1 млрд. лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка“, допълни той.
Еврото го приеха с лъжи
И продължават да лъжат. Без никаква икономическа обосновка. За обогатяване на управляващите.
да де
защото сме с евро, затова поскъпването е 30%, иначе в лева е 60%. Това са на Урсула въглеродните емисии, защото видиш ли камионите отделяли много въглеродни емисии. Обаче Урсулата мълчи за въглеродните емисии, които отделят взривовете, в които инвестираме за Украйна. Докато всички европейски народи не въстанат срещу това безумие и отвратително лицемерие, ще тънем във все по-задълбочаваща се мизерия. И ако на някой не му е ясно защо чужди компании се изнасят от България, сега вече би трябвало да му се изясни.
ДрайвингПлежър
И ква му е файдата на някой да си хвърли камиона, като има недостиг на транспорт и просто може да си надуе цената?!
А някой да е видял нещо от тоя 1 милиард? Да е видял път някъде направен?!! Егати гнусния старец!
