Желязков отменя правителственото заседание

Благомир Коцев пред Европейски комитет: Когато демокрацията е атакувана в една членка, тя е отслабена в цяла Европа

„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.“ Това заявява кметът на Варна, Благомир Коцев, в обр ...