Желязков отменя правителственото заседание

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствения пресцентър като не се посочват причини.
14 Октомври, 2025 18:10 1 923 35
2 нано
18:12 14.10.2025
3 Град Симитли
18:13 14.10.2025
4 Не да отменя,
Коментиран от #7
18:13 14.10.2025
5 Ъхъъъъ
Май е време на за въпроси а за разправа!!!!!
18:13 14.10.2025
6 Нещо ново
18:15 14.10.2025
7 Пациент 62
До коментар #4 от "Не да отменя,":Боко си отива и идва Великия Джаба. Дръжте се да не ви отнесе вълната..
18:16 14.10.2025
8 Пропаднал крадлив мафиот
18:18 14.10.2025
9 Дориана
Коментиран от #25, #33
18:18 14.10.2025
10 Хотелиера с водопада
18:19 14.10.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #26
18:23 14.10.2025
12 9ти септември
18:25 14.10.2025
13 Един
18:26 14.10.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... СКОРО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ САМО - АРЕСТУВАТ
Коментиран от #19
18:28 14.10.2025
15 55 от Козлодуй
18:29 14.10.2025
16 така ли
18:32 14.10.2025
17 прокопи
Коментиран от #20
18:32 14.10.2025
18 АМАH OT ИДИOTИ
ЗНАЕТЕ ЛИ К"ВО СЛЕДВА?!
НЯМА ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА. МВФ ЩЕ КАЖЕ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е ВИСОКА, ДЪЛГОВЕТЕ СА ГОЛЕМИ И ЛЕВ/ЕВРО ВЕЧЕ Е 3,14. 😝🤣😆🥺
18:32 14.10.2025
19 Един
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Напротив, дано не устискат до еврото!
Крадците ББ и ДП ако са за еврото значи народа трябва да е против!
Няма икономист, който да не ти каже, че това е една изначално сбъркана валута и да се натискаш за нея точно в настоящия несигурен момент е равносилно на самоубийство!
Коментиран от #24
18:33 14.10.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #17 от "прокопи":Фалираха държавата и ни вкараха в еврозоната и войната и бягат
Коментиран от #30
18:33 14.10.2025
21 Не се напъвай!
До коментар #1 от "оня с коня":Най-много да ти гр.ъ.мне п.ъ.рдялника и да ти падне зайчарника!
18:39 14.10.2025
22 Просто
18:40 14.10.2025
23 Хмм
18:42 14.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":Ти нещо си се объркала Диктатура ти налагаш и шарлатаните от 5 години насам А колкото до Борисов не го мисли ГЛЕДАЙ да вървиш да плашиш българите по селата и поланки Вземай Хубавец Барек Рашков и тръгвайте
18:45 14.10.2025
26 Промяна
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Последният лъжец си шар.атански платен безделник си
18:47 14.10.2025
27 пътниче
18:47 14.10.2025
28 Премиера водопад
18:55 14.10.2025
29 Име
19:15 14.10.2025
30 Напротив
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Веднъж ще направят нещо добро!
Няма да влезем в Еврозоната!
Един единствен път !
19:21 14.10.2025
31 Хмм
19:29 14.10.2025
32 Майна
Ха..
Да видим сега и Радев!
Да видим сега кой ще има смелостта да вкара България в к,раницата!
Густо!
19:31 14.10.2025
33 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":Дориана А следващото управление ще е от Пеевски и шарлатаните Първите и вторите Дориана Шестита ги няма Сега да те видя какво ще лъжеш
19:33 14.10.2025
34 ООрана държава
19:36 14.10.2025
35 Майна
Не съм очаквал да го кажа!
Не ме интересува друго освен спасяването на България!
Ако го направи и ни спаси от това заколение- Еврозоната, и дебелото Д - наполовина съм му простил!
И змията Радев да си понесе предателството!
19:37 14.10.2025