Желязков отменя правителственото заседание

Желязков отменя правителственото заседание

14 Октомври, 2025 18:10

То трябваше да се проведе в сряда

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствения пресцентър като не се посочват причини.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нано

    41 3 Отговор
    Най-добрия начин да заметеш всички мизерии след себе си е да предизвикаш предсрочни избори ахах

    18:12 14.10.2025

  • 3 Град Симитли

    45 4 Отговор
    Причината е, че Боко му нашока кубето! :))

    18:13 14.10.2025

  • 4 Не да отменя,

    44 2 Отговор
    да се омитат още в сряда.

    Коментиран от #7

    18:13 14.10.2025

  • 5 Ъхъъъъ

    34 3 Отговор
    Защо получават заплати като не работят!!!!!!
    Май е време на за въпроси а за разправа!!!!!

    18:13 14.10.2025

  • 6 Нещо ново

    39 3 Отговор
    Той прасчо Магнитски ши ва оправи.

    18:15 14.10.2025

  • 7 Пациент 62

    35 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не да отменя,":

    Боко си отива и идва Великия Джаба. Дръжте се да не ви отнесе вълната..

    18:16 14.10.2025

  • 8 Пропаднал крадлив мафиот

    39 1 Отговор
    Как е хотела с водопада

    18:18 14.10.2025

  • 9 Дориана

    36 4 Отговор
    Крайно време е кабинета Желязков да си подаде оставката. Желязков освен да се подмазва и рабополепничи пред лидерите на ЕС нищо друго не прави. Всички знаят , че реалните премиери са Борисов и Пеевски и колкото Борисов го отрича толкова по- зле за цяла България. Борисов упорито не иска да .признае реалността, а тя е че той и неговия кабинет и партия са зависими от Пеевски. Превръщат България в диктатура , с подчинена и зависима Прокуратура и съд , с политически затворници , с репресии и компромати към неудобните. Борисов сляп и глух ли е какво става в България и защо се стига до там?

    Коментиран от #25, #33

    18:18 14.10.2025

  • 10 Хотелиера с водопада

    22 1 Отговор
    После кажете че Роско не слушкал Тулупа !

    18:19 14.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    Фалираха държавата и бягат с чувалите пари.

    Коментиран от #26

    18:23 14.10.2025

  • 12 9ти септември

    17 4 Отговор
    Беляне

    18:25 14.10.2025

  • 13 Един

    22 2 Отговор
    Да нЕма спешна ситуация с Водопада?

    18:26 14.10.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 3 Отговор
    ДАНО УСТИСКАТ ДО ЕВРОТО АМА ЕДВА ЛИ
    ..... СКОРО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ САМО - АРЕСТУВАТ

    Коментиран от #19

    18:28 14.10.2025

  • 15 55 от Козлодуй

    19 2 Отговор
    Човекът си има проблеми. Водопадът му не работи.

    18:29 14.10.2025

  • 16 така ли

    14 2 Отговор
    Аде -метла....

    18:32 14.10.2025

  • 17 прокопи

    24 2 Отговор
    Тия май се канят да бягат по островите ...С краденото ...

    Коментиран от #20

    18:32 14.10.2025

  • 18 АМАH OT ИДИOTИ

    17 3 Отговор
    ОЩЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА ГОВОРЕХ НАЛЯВО И НАДЯСНО ЧЕ ШИMПAH3ETO OT БAHKЯ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СЕ ИЗНИЖЕ. 😝
    ЗНАЕТЕ ЛИ К"ВО СЛЕДВА?!
    НЯМА ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА. МВФ ЩЕ КАЖЕ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е ВИСОКА, ДЪЛГОВЕТЕ СА ГОЛЕМИ И ЛЕВ/ЕВРО ВЕЧЕ Е 3,14. 😝🤣😆🥺

    18:32 14.10.2025

  • 19 Един

    22 4 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Напротив, дано не устискат до еврото!
    Крадците ББ и ДП ако са за еврото значи народа трябва да е против!
    Няма икономист, който да не ти каже, че това е една изначално сбъркана валута и да се натискаш за нея точно в настоящия несигурен момент е равносилно на самоубийство!

    Коментиран от #24

    18:33 14.10.2025

  • 20 Последния Софиянец

    24 6 Отговор

    До коментар #17 от "прокопи":

    Фалираха държавата и ни вкараха в еврозоната и войната и бягат

    Коментиран от #30

    18:33 14.10.2025

  • 21 Не се напъвай!

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Най-много да ти гр.ъ.мне п.ъ.рдялника и да ти падне зайчарника!

    18:39 14.10.2025

  • 22 Просто

    8 1 Отговор
    ей така , хоп - троп !

    18:40 14.10.2025

  • 23 Хмм

    13 1 Отговор
    оставка?

    18:42 14.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяна

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ти нещо си се объркала Диктатура ти налагаш и шарлатаните от 5 години насам А колкото до Борисов не го мисли ГЛЕДАЙ да вървиш да плашиш българите по селата и поланки Вземай Хубавец Барек Рашков и тръгвайте

    18:45 14.10.2025

  • 26 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Последният лъжец си шар.атански платен безделник си

    18:47 14.10.2025

  • 27 пътниче

    6 2 Отговор
    Да не ходи пак някъде на посещение?

    18:47 14.10.2025

  • 28 Премиера водопад

    7 2 Отговор
    Да подава оставка.Хаяши в бе...не

    18:55 14.10.2025

  • 29 Име

    7 2 Отговор
    Желязков и сие падат.

    19:15 14.10.2025

  • 30 Напротив

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Веднъж ще направят нещо добро!
    Няма да влезем в Еврозоната!
    Един единствен път !

    19:21 14.10.2025

  • 31 Хмм

    5 0 Отговор
    като цветанов, остави го да наприказва глупости след асансьора, как никой не можел да го накаже и шат, същото сега, нямал алтернатива, назначен от борисов а слугува на пеевски, отговаря веднага на всяка дума на пеевски пред журналисти, щото пеевски повече от една минута не може да говори

    19:29 14.10.2025

  • 32 Майна

    2 1 Отговор
    Тоя път го поздравявам- че му го ,,такова с 200та на онова с голямото Д"!
    Ха..
    Да видим сега и Радев!
    Да видим сега кой ще има смелостта да вкара България в к,раницата!
    Густо!

    19:31 14.10.2025

  • 33 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Дориана А следващото управление ще е от Пеевски и шарлатаните Първите и вторите Дориана Шестита ги няма Сега да те видя какво ще лъжеш

    19:33 14.10.2025

  • 34 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тая държава по зле не е била, чак бойче вдигна кръвното и взе да вие пред електората си

    19:36 14.10.2025

  • 35 Майна

    1 1 Отговор
    Поздравявам го!
    Не съм очаквал да го кажа!
    Не ме интересува друго освен спасяването на България!
    Ако го направи и ни спаси от това заколение- Еврозоната, и дебелото Д - наполовина съм му простил!
    И змията Радев да си понесе предателството!

    19:37 14.10.2025

