Харизанов: Бойко Борисов няма проблем да се разделя с властта

Бойко Борисов има инстинкта да усеща промяната в обществените настроения и няма проблем да се разделя с властта. Така политическият анализатор Георги Харизанов коментира в „Лице в лице“ по бТВ думите на лидера на ГЕРБ, че партията му повече няма място в това управление и не иска да бъде параван.
Реакцията на Борисов идва след резултатите от изборите в Пазарджик за общински съветници, където „ДПС-Ново начало“ станах първи, а ГЕРБ – шести. Малко след коментара му, премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание, насрочено за сряда.
Харизанов не изключи възможността да отидем на предсрочни парламентарни избори.
„ГЕРБ не са параван на това правителство, напротив. Аз забелязвам, че те много често си измиват ръцете с правителството“, коментира журналистът Александър Симов и допълни, че Борисов има два изхода – да се примири с резултата на партията в Пазарджик или предизвиква предсрочни избори.
Журналистите Емилия Милчева посочи, че не е изненадана от думите на Борисов: „Един от вариантите ГЕРБ да се измъкне от това правителство е да предизвика предсрочни избори по любимия на Борисов начин – като подаде оставка. Ако отидем на предсрочни избори, те ще са непосредствено след влизането ни в еврозоната. ГЕРБ изпълни своята историческа задача, съвсем нормално ми се струва на мен да поиска нови избори за ново доверие“.
Според нея „Пеевски е започнал много да „тежи“ на управлението. „По този начин Борисов изпреварва хода на президента Румен Радев – да излезе на тепиха в удобен за него момент“, посочи Милчева.
„50 на 50 е всичко. Но не смятам, че Борисов ще отиде към избори точно сега – няма да изглежда добре, ще изглежда като ударен“, допълни Симов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #12, #23, #32
19:48 14.10.2025
2 Джоко
19:49 14.10.2025
3 Кую
19:49 14.10.2025
4 Джоко
19:49 14.10.2025
5 Абе
19:50 14.10.2025
6 Да,бе
19:50 14.10.2025
7 Тръбата Харизанов
Коментиран от #17
19:50 14.10.2025
8 Джоко
19:51 14.10.2025
9 Мисит
19:52 14.10.2025
10 Хмм
19:52 14.10.2025
11 Даниел
Коментиран от #14
19:52 14.10.2025
12 Ами
До коментар #1 от "Българин":да ги изкара на улицата да ги видим, в София видяхме с кого са хората
19:54 14.10.2025
13 Това
19:54 14.10.2025
14 Да бе
До коментар #11 от "Даниел":реално властта е у него, пеевски премина прага
19:55 14.10.2025
15 ДАНО ДАНО
19:56 14.10.2025
16 Ами да
20:00 14.10.2025
17 ТРЪБАТО ГОШО
До коментар #7 от "Тръбата Харизанов":АКО СЕ СРЕШНА С НЕГО ЩЕ ГО ЛЮБЯ И ЩЕГО НАПРАВЯ ФРЕНСКА ПРОСТИТУТКА ЖОРЕ МОЛИСЕ
20:02 14.10.2025
18 ганев
20:07 14.10.2025
19 ДоФрор
20:08 14.10.2025
20 Какъв
20:09 14.10.2025
21 тома
20:09 14.10.2025
22 ФЕЙК - либераст
20:11 14.10.2025
23 Кабакрадев
До коментар #1 от "Българин":Не е верно,община Кар..лово,от ГЕПИ ,отива директно при М.аг...ни..та,...защото той ще ми пъл..ни тор..бата с мили..они.
20:14 14.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 дедо
20:35 14.10.2025
26 боико борисуф
20:38 14.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този е нещо средно между мутра и дебил
20:55 14.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гост
20:59 14.10.2025
31 граф Монте Кристо
21:04 14.10.2025
32 Видьо Видев
До коментар #1 от "Българин":В България комунистите всичко обърнаха наопъки! По света опозицията критикува управляващите, у нас ТУ ТУ критикува опозицията!
21:14 14.10.2025
33 Чики-Рики
21:25 14.10.2025