Новини
България »
Харизанов: Бойко Борисов няма проблем да се разделя с властта

Харизанов: Бойко Борисов няма проблем да се разделя с властта

14 Октомври, 2025 19:46 1 342 33

  • бойко борисов-
  • герб-
  • власт-
  • георги харизанов

Журналистите Емилия Милчева и Александър Симов коментираха дали страната ни стои пред нови предсрочни избори

Харизанов: Бойко Борисов няма проблем да се разделя с властта - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов има инстинкта да усеща промяната в обществените настроения и няма проблем да се разделя с властта. Така политическият анализатор Георги Харизанов коментира в „Лице в лице“ по бТВ думите на лидера на ГЕРБ, че партията му повече няма място в това управление и не иска да бъде параван.

Реакцията на Борисов идва след резултатите от изборите в Пазарджик за общински съветници, където „ДПС-Ново начало“ станах първи, а ГЕРБ – шести. Малко след коментара му, премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание, насрочено за сряда.

Харизанов не изключи възможността да отидем на предсрочни парламентарни избори.

„ГЕРБ не са параван на това правителство, напротив. Аз забелязвам, че те много често си измиват ръцете с правителството“, коментира журналистът Александър Симов и допълни, че Борисов има два изхода – да се примири с резултата на партията в Пазарджик или предизвиква предсрочни избори.

Журналистите Емилия Милчева посочи, че не е изненадана от думите на Борисов: „Един от вариантите ГЕРБ да се измъкне от това правителство е да предизвика предсрочни избори по любимия на Борисов начин – като подаде оставка. Ако отидем на предсрочни избори, те ще са непосредствено след влизането ни в еврозоната. ГЕРБ изпълни своята историческа задача, съвсем нормално ми се струва на мен да поиска нови избори за ново доверие“.

Според нея „Пеевски е започнал много да „тежи“ на управлението. „По този начин Борисов изпреварва хода на президента Румен Радев – да излезе на тепиха в удобен за него момент“, посочи Милчева.

„50 на 50 е всичко. Но не смятам, че Борисов ще отиде към избори точно сега – няма да изглежда добре, ще изглежда като ударен“, допълни Симов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 40 Отговор
    Хората са с Бойко и изборите това ще го докажат. Отново!

    Коментиран от #12, #23, #32

    19:48 14.10.2025

  • 2 Джоко

    22 0 Отговор
    Отнемана му е не веднъж. Трудно беше първия път, като загубата на честта при момите!

    19:49 14.10.2025

  • 3 Кую

    25 2 Отговор
    Накраде се.Какъв му е проблема,освен,че кайсийте му вече са до коленете.

    19:49 14.10.2025

  • 4 Джоко

    11 0 Отговор
    Отнемана му е не веднъж. Трудно беше първия път, като загубата на честта при момите!

    19:49 14.10.2025

  • 5 Абе

    22 3 Отговор
    какво иска Тулупа от Къдрава Сю като той го насади на пачи яйца?!

    19:50 14.10.2025

  • 6 Да,бе

    21 2 Отговор
    Проблема му е да не му вземат парите,че гол ще си лежи в мавзолея...И поради що се е мъчил цял живот да ги краде...

    19:50 14.10.2025

  • 7 Тръбата Харизанов

    24 2 Отговор
    Руси мозък който няма

    Коментиран от #17

    19:50 14.10.2025

  • 8 Джоко

    11 0 Отговор
    Отнемана му е не веднъж. Трудно беше първия път, като загубата на честта при момите!

    19:51 14.10.2025

  • 9 Мисит

    19 2 Отговор
    Тръбите,,къде са тръбите,,Харизаноов,,,,?

    19:52 14.10.2025

  • 10 Хмм

    16 1 Отговор
    заблудиха го и със стачката, и с боклука, че софийският кмет ще си подаде оставката, а също и във Варна, вече 20 години край него ласкатели и съвсем загуби чувството за реалност, като се има предвид, че е нарцистичен тип и иска да го харесват, а това вече е невъзможно, помня преди години някаква такса бяха приели и шофьорите протестираха със съответните епитети, привика шефа на АПИ и му се развика "знаеш какво мога да ти направя" и това пред камерите

    19:52 14.10.2025

  • 11 Даниел

    13 2 Отговор
    Реално много отдавна се е разделил с властта и дано никога пак не я домогне!

    Коментиран от #14

    19:52 14.10.2025

  • 12 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    да ги изкара на улицата да ги видим, в София видяхме с кого са хората

    19:54 14.10.2025

  • 13 Това

    18 1 Отговор
    алчното с челюсти на акула , секретарка ли му е на Боко ? Всичките му ортаци в престъпления и грабежи се появяват с всевъзможни измишльотини и потъват ли потъват все повече и повече . Излизане няма !

    19:54 14.10.2025

  • 14 Да бе

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел":

    реално властта е у него, пеевски премина прага

    19:55 14.10.2025

  • 15 ДАНО ДАНО

    14 1 Отговор
    СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ ДВЕТЕ ПРАСЕТА ДА ВИ ПРАТИ ВЪВ ВЕЧНИТЕ ПОЛЯ И ДА ОТТЪРВЕ МАЙКА БЪЛГАРИЯ ДАНО ДАНО

    19:56 14.10.2025

  • 16 Ами да

    9 0 Отговор
    услужливите журналисти и "анализатори" в нокдаун, само преди час хвалеха изборите в Пазарджик, а преди това говореха за 4-годишен мандат, сега се чудят какво да говорят, а водопадът загуби ума и дума, сигнали, кола пълна с пари в деня на изборите, а полицията не си дава зор, даже напротив, ами как, уволнение и край на тлъстите заплати

    20:00 14.10.2025

  • 17 ТРЪБАТО ГОШО

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръбата Харизанов":

    АКО СЕ СРЕШНА С НЕГО ЩЕ ГО ЛЮБЯ И ЩЕГО НАПРАВЯ ФРЕНСКА ПРОСТИТУТКА ЖОРЕ МОЛИСЕ

    20:02 14.10.2025

  • 18 ганев

    8 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕЕЕ.....КАКЪВ ....ДРЪВНИК

    20:07 14.10.2025

  • 19 ДоФрор

    5 0 Отговор
    Пий си хаповете, ши-зак!

    20:08 14.10.2025

  • 20 Какъв

    6 0 Отговор
    Велик аналлизатор

    20:09 14.10.2025

  • 21 тома

    13 0 Отговор
    Жоро тръбата след като наряза поливните тръби и ги продаде парите ги занесе в зайчарника.Иот тогава винаги с фенерче свети навсякъде на бати му боко тиквата

    20:09 14.10.2025

  • 22 ФЕЙК - либераст

    12 0 Отговор
    Господи, какъв ум, какъв анализ се лее като Ниагарския водопад от корифея Жоро тръбата по няколко пъти на ден !

    20:11 14.10.2025

  • 23 Кабакрадев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не е верно,община Кар..лово,от ГЕПИ ,отива директно при М.аг...ни..та,...защото той ще ми пъл..ни тор..бата с мили..они.

    20:14 14.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дедо

    4 0 Отговор
    А, с чувалите кеш от Хемус има ли проблем?

    20:35 14.10.2025

  • 26 боико борисуф

    9 0 Отговор
    харизаноф не си заслужава човек да те коментира просто си незначителен

    20:38 14.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този е нещо средно между мутра и дебил

    4 0 Отговор
    Този гнусен ръб, на всяко ядене мерудия. Същия неумитник, като нидал алгафарчето

    20:55 14.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гост

    3 0 Отговор
    Е брееее, така ли мислиш бе, тръба???? Чак експерт се зовеш....майко мила

    20:59 14.10.2025

  • 31 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Опитва се да се измъкне от кашата,която забърка,от друга страна е крайно време да се предизвика криза в управлението и да се провали влизането в еврото.И тоя желязков да се пръждосва,да внимаваме само шиши да не грабне властта,която се търкаля по улицата,че това е най-лошия вариант.

    21:04 14.10.2025

  • 32 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    В България комунистите всичко обърнаха наопъки! По света опозицията критикува управляващите, у нас ТУ ТУ критикува опозицията!

    21:14 14.10.2025

  • 33 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Жоро,, тръбата,, дава вид ,че е някакъв политически анализатор,но всъщност е един абсолютно безличен коментатор!Да не би да забравихме,как Бойко Борисов се молеше на фона на лек снеговалеж под навеса в Банкя за включването му в управленска схема, след едни априлски избори преди няколко години?!

    21:25 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове