Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

14 Октомври, 2025 20:20 1 575 68

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • управление

Настъпи преломен момент за управлението на България, смята лидерът на "ДПС-Ново начало"

Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

“Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки, че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт”, коментира той.

Пеевски е съгласен, че има нужда от преформатиране на управлението. “С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност”.

“Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори”, каза той.

Пеевски подчерта, че за "ДПС-Ново начало” най-важни са хората и България. “И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите”.

“Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции”, коментира Пеевски.

“А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България”, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боко на задна

    10 1 Отговор
    Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".

    Това заяви председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, провокиран от изказването на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов час по-рано.
    " А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание" - заяви още Пеевски.

    Коментиран от #4

    20:21 14.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    Заради гъбарите 🐷 ще управлява България с ромските гласове.

    20:21 14.10.2025

  • 3 Гражданин на НРБ

    40 4 Отговор
    Цар Шиши абсолютен монарх доживот. Това иска Ганю.

    20:22 14.10.2025

  • 4 Така е

    48 4 Отговор

    До коментар #1 от "Боко на задна":

    Вече тиквун няма полезен ход. Или влиза официално с подпис в коалиция с Пеев свинята с негови министри и съвсем се срива или отива на избори и спасява остатъците на ГЕРБ

    Коментиран от #31

    20:22 14.10.2025

  • 5 Майна

    42 4 Отговор
    Борисов имаш шанс да си опростен
    Това голямо Д е осъдено от САЩ.
    Надявам се , че ще разбереш , че отстраняването му е животоспасяващо за България и ...теб
    С 200 - този път съм за!

    20:23 14.10.2025

  • 6 Хмм

    38 0 Отговор
    Киселова е аут, а толкова се стара, ако има нови избори, остава и без депутатска заплата, трябва да се върне в университета, на няколко пъти по-ниска заплата

    Коментиран от #8

    20:24 14.10.2025

  • 7 Ами

    31 1 Отговор
    о, пеевски иска вече и министри

    Коментиран от #29

    20:25 14.10.2025

  • 8 Гражданин на НРБ

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Да минава веднага към Новото начало и ще оцелее. Няма да е първата.

    20:26 14.10.2025

  • 9 Мда

    20 1 Отговор
    Бою поиска Ново начало за правителството.
    И Той му рече: "Поискай, и ще ти се даде!"

    20:26 14.10.2025

  • 10 Иван

    18 1 Отговор
    Едно е да искаш друго е да можеш,трето да го направиш.

    20:27 14.10.2025

  • 11 Рон Джереми

    22 2 Отговор
    Баце - председател на Народното събрание!!! Не може да се отрече дебелашкото чувство за хумор на Дебелото момче. Баце е толкова напред със законите и парламентаризма, че искам да гледам този филм.

    Коментиран от #27

    20:27 14.10.2025

  • 12 Майна

    19 1 Отговор
    Ако се прегърнеш с този Борисов- краят ти ще е ...унищожителен, дори си нямаш идея..
    Вярвам, че инстинкта ти не е умрял.
    Със 200 - имаш подкрепата ми!

    20:27 14.10.2025

  • 13 Кирил Веселински народен представител

    27 0 Отговор
    От партия МЕЧ . Тошко Йорданов отиде днес и целуна Бойко Борисов под благия и милостив поглед на Балабанов да не сваля правителството защото на предсрочни избори ИТН са приключени.

    Коментиран от #35, #58

    20:27 14.10.2025

  • 14 оня с коня

    13 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    20:27 14.10.2025

  • 15 Майна

    23 2 Отговор
    Като му видя физиономията на това същество, Борисов ми стана симпатичен!
    Смачкай го, Борисов!

    20:29 14.10.2025

  • 16 Дани кучето

    5 3 Отговор
    Евала, за сега е много стабилен, само така

    20:29 14.10.2025

  • 17 нннн

    30 4 Отговор
    Хора, ако не го спрем, чудовището ще ни изяде.
    Гласувайте за която искате партия, но се ядосвайте и излезте! Всичко не може да се фалшифицира, особено, ако сме ядосани.

    Коментиран от #22

    20:31 14.10.2025

  • 18 боико борисуф

    18 1 Отговор
    нии пък сме готови на протести до като те изхвърлим от бг. отиваи при твоити хостеси в дубаи не те иска никои тук не си ни нужен просто се земаш прекалено сериозно шишко

    20:31 14.10.2025

  • 19 мунчо в затвора!

    8 14 Отговор
    Шиши официално поема властта, а мунчо само грухти в кочината си.

    20:32 14.10.2025

  • 20 Град Симитли

    7 5 Отговор
    Ромляните и малоумните онлайн излъчвания на Мирчо Шопарчето, легализираха бат Шиши в управлението

    Коментиран от #60

    20:32 14.10.2025

  • 21 Йсйдй

    10 1 Отговор
    И кво от тайна връзка вече ще имат брак ли ха

    20:33 14.10.2025

  • 22 Последния Софиянец

    23 4 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    Заради гъбарите 🐷 превзе 50 000 град Пазарджик с 4000 купени ромски гласове.

    Коментиран от #39

    20:34 14.10.2025

  • 23 Боко

    16 2 Отговор
    и шайката му са изритани с 200 !

    Коментиран от #26

    20:34 14.10.2025

  • 24 Да бе

    10 1 Отговор
    пеевски бие отбой

    20:35 14.10.2025

  • 25 Г-н чудо

    6 0 Отговор
    За електричарите няма ли да има по-високо възнаграждение!

    20:35 14.10.2025

  • 26 12340

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "Боко":

    Нищо не е изритано
    Бат Шиши е аватар на Боко Тиквата!

    20:36 14.10.2025

  • 27 Тогава

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рон Джереми":

    Всичко ще мине на режим Сървайвър 😀 Дано само не ни докарат война. Ама да видят хубаво ли е да се оцелява.

    20:36 14.10.2025

  • 28 Майна

    12 1 Отговор
    Надявам се Борисов е наясно на кого е обявил война Тръмп..
    На този- с купените медии...
    Има и друго..
    САЩ ( администрацията на Тръмп) следи изкъсо Балканите..
    Изборът му за него е съдбоносен.

    20:38 14.10.2025

  • 29 пеефски

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    искам министри! ИСКАМ ПАРИ!!!

    20:38 14.10.2025

  • 30 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Бсп ще бегат и шиши ще ги замести официално, ще запопне да иска все повече и повече всеки ден докато не излапа герб който и без това вече смърдят на политически tруп

    20:38 14.10.2025

  • 31 Мда

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Зависи кой как чете. Не прилича на желание за влизане в коалуции. Следват избори.

    20:40 14.10.2025

  • 32 Svijo просташка

    10 3 Отговор
    Ще ти се видим България, шсвиньо проклета!

    20:42 14.10.2025

  • 33 Хмм

    15 1 Отговор
    очаквал покана от г-н желязков, ами борисов няма намерение вече ГЕРБ да гласуват и одобряват решенията на правителството, правителството пада, край на екскурзиите на водопада и зафиров

    20:43 14.10.2025

  • 34 Странно

    9 1 Отговор
    Пеевски явно не е гледал брифинга на генерал Борисов!!! Но генерала няма да допусне да бъде поредния му изритан баща и това е сигурно.

    20:44 14.10.2025

  • 35 Абе

    0 11 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил Веселински народен представител":

    Честните и почтени Слави ,Тошко и Станислав Балабанов помолиха лидера на България и 3 пъти премиер Бойко Борисов правителството да продължи под тяхното вещо ръководство с Делян не заради нас че изпадаме при нови избори а да приемем еврото от 1 януари 2026 година и да сме пълноправен член на ЕС. Патриотичните партии сме ние,ДПС ,ГЕРБ и БСП. Зад нас е България!

    20:47 14.10.2025

  • 36 граф Монте Кристо

    13 3 Отговор
    Шиши видя известно разколебаване в партньора си боко и иска да се метне върху властта с цялото си туловище.

    20:48 14.10.2025

  • 37 Можете ли

    7 2 Отговор
    Да върнете времето назад и да индексирате пенсиите с пропуснатото по швейцарското правило по времето на Г-н Борисов?! Нашите родители са ощетени,един Господ знае защо???!!!Но тогава правителството е решило друг процент за индексация?!Ами успех, хората го желаят!!!!Ако и това направите,значи за хората се грижите!!!!

    Коментиран от #44

    20:49 14.10.2025

  • 38 Цвете

    10 3 Отговор
    Незнам, кой кого е целувал, но нас Истинските Българи, ни изтискват, като лимон. Не се " натанцуваха " тия дебелаци???? Те си играят с нервите на хората и ще се види ли скоро краят???? БЪЛГАРИ, СТЕГНЕТЕ СИ КОЛАНИТЕ И КОГАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ, ТРЯБВА ВСИЧКИ, НО НАИСТИНА ВСИЧКИ ДА ОТИДЕМ ДО УРНАТА И С ПЪЛНОТО СЪЗНАНИЕ, ДА ГЛАСУВАМЕ ПО СЪВЕСТ, ЗАЩОТО ТОВА ПРОДЪЛЖИ ТВЪРДЕ МНОГО. ГОРКО НИ, АКО НЕ СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ. МИСЛЕТЕ ЗА ДЕЦАТА И ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ. И ЗА САМИТЕ НАС СЕ ОТНАСЯ. СТИГА " ОТСТЪПКИ " СТИГА. 🇧🇬💯🇧🇬💯🇧🇬💯👍👍👍

    20:49 14.10.2025

  • 39 Пазарджик е близо 55 хиляди

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    А областта 124 хиляди и с 4000 купени гласа свинята стана първи заради стоящите си в тях Българи-

    Население
    54 297 души1 (31 декември 2024 г.)
    1452 души/km²
    Землище
    37,382 km²
    Надм. височина
    205 m
    Пощ. код
    4400
    Тел. код
    034
    МПС код
    РА
    ЕКАТТЕ
    55155

    20:50 14.10.2025

  • 40 !!!?

    6 5 Отговор
    ДеПеСето на Прасето ще избави НеРеБето...!!!

    20:50 14.10.2025

  • 41 Невероятно

    8 3 Отговор
    Какъв срам и какво падение за държавата. Властта отново се върна в ръцете на най-дивите и тъпи прасета произлезли от съветско време. Срам срам срам!

    20:50 14.10.2025

  • 42 ГОШО

    7 3 Отговор
    Всичките прасета на мезета

    20:51 14.10.2025

  • 43 граф Монте Кристо

    6 1 Отговор
    Сега,от къде следва,че ако герб изпадне в такова недоумение и колебание,и шиши да застане на олука под златния дъжд,точно той,гениалния и ненадминат разрушител на всичко ,до което се докосне.

    20:51 14.10.2025

  • 44 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Можете ли":

    Още Иван Костов пумияра се изгаври с работещите хора за им бъдат днес оряза и пенсиите.

    20:52 14.10.2025

  • 45 граф Монте Кристо

    1 1 Отговор
    Кой е той,универсален терминатор на българската политика,ледоразбивача и неотразимия таран за превземане крепостта на цялата власт.

    20:54 14.10.2025

  • 46 Гост

    9 2 Отговор
    Какво ще управляваш ти бе, магнитния???? Никой не желае да те гледа, даже и тия дето ги купуваш. Имаш 50-100 човека, дето ако не има даваш, ще те оставят на секундата. Какво ще управляваш. Никой не те иска

    20:57 14.10.2025

  • 47 Хмм

    2 1 Отговор
    радостта беше кратка

    21:00 14.10.2025

  • 48 Този парламент е нелегитимен

    10 3 Отговор
    Конституционният съд нареди на ЦИК повторно преброяване на резултатите от изборите НА НАЦИОНАЛНО НИВО и те не го изпълниха!

    21:01 14.10.2025

  • 49 Тепърва

    5 6 Отговор
    господин Пеевски ще печели още много области с Новото начало

    21:03 14.10.2025

  • 50 Мама мама мааа............

    2 0 Отговор
    Боклуци мръсни Всички сте за ................Айде че щетрият ,,благословиите" са големи и за всички от сърцеееее

    21:04 14.10.2025

  • 51 Борисов

    4 11 Отговор
    веднъж ни натресе Радевм втори път ни натресе зорлем ППДБ, трети път няма да има!

    Мнозинството българи искат коалиция ГЕРБ СДС - ДПС!

    Имам сериозни съмнения, че Борисов пак ще се извърти и ще докара от девет кладенеца вода, за да не направи каквото трябва!

    За това ще гласуваме за ДПС, за да бъдат поне ВТОРА СИЛА В БЪДЕЩИЯ ПАРЛАМЕНТ и ако Борисов пак играе игрички с Радев и Доган, премиер ще е Пеевски с втория мандат!

    Коментиран от #54

    21:06 14.10.2025

  • 52 пееефски

    4 1 Отговор
    Глътна току-що сламения железко барабар с хотела и водопада......

    21:06 14.10.2025

  • 53 Тоя Шопар говори за себе си

    3 1 Отговор
    точно той е с болните амбиции.Жалко за България и още много загубени години.

    21:10 14.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хехе

    5 5 Отговор
    Клоунадата с дебелото Д се втурва в нови начални дивотии. Палячовци. Радев е крайно време да поеме историческата отговорност и излезе от спокойнотото адресче на №1 , да разхвърля тия самодоволници, коит със 7 % общонационална подкрепа тероризират и заграбват цялата власт. Но пасаран Дебелеци!

    21:11 14.10.2025

  • 56 Само да добавя

    4 2 Отговор
    Хайде няма нужда от вашата отговорност! Трябват умни и кадърни хора в управлението независимо от коя партия са. Така мисля. Няма нужда от еврозоната, страната да реши вътрешните си проблеми - инфлацията да спадне, да управляват хора с много мозък и грижа за народа. Да се възстановят връзките с Русия, от която имаме само полза. Не ни трябват празни приказки и надути фрази за европейски ценности, които май не са в наша полза. Точка!

    21:11 14.10.2025

  • 57 Хмм

    5 0 Отговор
    борисов каза ако знаел, че ПП-ДБ толкова ще се радват на второто място щял да положи всички усилия да спечели, сега да си управляват първите пет партии без ГЕРБ, не му е за шестото място, а за подигравките от Мирчев, че пеевски е погълнал ГЕРБ

    21:11 14.10.2025

  • 58 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил Веселински народен представител":

    Не се напрягайте!😆 Лидерите Бойко и Делян продължават да управляват съвместно вече и официално,подкрепени от честните Слави и Тошко милеещи за България и за Европейски правила!

    21:13 14.10.2025

  • 59 Пеевски

    3 4 Отговор
    е в момента най-силният политик затова и печели с Новото начало

    Коментиран от #63

    21:13 14.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Смотаняк

    2 2 Отговор
    Ти, дебеланчо, дететотна мама, не можеш да приеиеш нищо, освен куршум между веждите ти!

    21:18 14.10.2025

  • 62 Европейският път на България

    2 2 Отговор
    се гарантира от ГЕРБ СДС и ДПС, такава трябва да е и следващата управляваща коалиция.

    Всички са добре дошли в нея - и ИТН, и БСП , но без Нинова!

    Борисов е единственият , който може да разбие тази конструкция и като гледам май точно това се опитва да прави!

    Да видим как ще се развият нещата, но ако Борисов почне да шикалкави , всички ще подкрепим Пеевски!

    21:19 14.10.2025

  • 63 Смешки

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пеевски":

    Най - платежоспособен е и ,ако на другите избори мнозинството Българи пак спи и нехае пеевски ще направи същото и в национален мащаб.....Айде лека вечер и живи и здрави всички!!!

    21:19 14.10.2025

  • 64 Трябва ли да виждаме това?

    1 0 Отговор
    ...Смотаняк

    Ти, дебеланчо, дететотна мама, не можеш да приеиеш нищо, освен куршум между веждите ти!...

    И не ме трийте, питам ви сериозно!

    21:21 14.10.2025

  • 65 Кабамилиончев

    1 0 Отговор
    Мъчно ми е за Ме..си,но Маг...нита,вместо да е в зат...вора,ще управлява терито...рията Маг.ни...тис...тан.....

    21:22 14.10.2025

  • 66 Кюлчетата на Буци.

    0 0 Отговор
    Боко мутрата няма какво да квичи, като се беше разпасал и таковаше с 200 всичко наред и и крадеше като безумец, сега като има сники и запики за всичко ще слушка Пеевски. А гробаджиъските избиратели първи ще го предадат. Шиши унищожи мутрата Борисов и неговата шайка.

    21:24 14.10.2025

  • 67 Доктор

    0 0 Отговор
    Защо това прасе не слиза от първите страници на всички медии?

    21:25 14.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

