Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
“Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки, че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт”, коментира той.
Пеевски е съгласен, че има нужда от преформатиране на управлението. “С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност”.
“Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори”, каза той.
Пеевски подчерта, че за "ДПС-Ново начало” най-важни са хората и България. “И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите”.
“Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции”, коментира Пеевски.
“А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България”, допълни той.
1 Боко на задна
До коментар #1 от "Боко на задна":Вече тиквун няма полезен ход. Или влиза официално с подпис в коалиция с Пеев свинята с негови министри и съвсем се срива или отива на избори и спасява остатъците на ГЕРБ
Това голямо Д е осъдено от САЩ.
Надявам се , че ще разбереш , че отстраняването му е животоспасяващо за България и ...теб
С 200 - този път съм за!
7 Ами
До коментар #6 от "Хмм":Да минава веднага към Новото начало и ще оцелее. Няма да е първата.
И Той му рече: "Поискай, и ще ти се даде!"
10 Иван
12 Майна
Вярвам, че инстинкта ти не е умрял.
Със 200 - имаш подкрепата ми!
15 Майна
Смачкай го, Борисов!
17 нннн
Гласувайте за която искате партия, но се ядосвайте и излезте! Всичко не може да се фалшифицира, особено, ако сме ядосани.
19 мунчо в затвора!
20 Град Симитли
21 Йсйдй
До коментар #17 от "нннн":Заради гъбарите 🐷 превзе 50 000 град Пазарджик с 4000 купени ромски гласове.
До коментар #23 от "Боко":Нищо не е изритано
Бат Шиши е аватар на Боко Тиквата!
27 Тогава
До коментар #11 от "Рон Джереми":Всичко ще мине на режим Сървайвър 😀 Дано само не ни докарат война. Ама да видят хубаво ли е да се оцелява.
На този- с купените медии...
Има и друго..
САЩ ( администрацията на Тръмп) следи изкъсо Балканите..
Изборът му за него е съдбоносен.
До коментар #7 от "Ами":искам министри! ИСКАМ ПАРИ!!!
31 Мда
До коментар #4 от "Така е":Зависи кой как чете. Не прилича на желание за влизане в коалуции. Следват избори.
35 Абе
До коментар #13 от "Кирил Веселински народен представител":Честните и почтени Слави ,Тошко и Станислав Балабанов помолиха лидера на България и 3 пъти премиер Бойко Борисов правителството да продължи под тяхното вещо ръководство с Делян не заради нас че изпадаме при нови избори а да приемем еврото от 1 януари 2026 година и да сме пълноправен член на ЕС. Патриотичните партии сме ние,ДПС ,ГЕРБ и БСП. Зад нас е България!
37 Можете ли
39 Пазарджик е близо 55 хиляди
До коментар #22 от "Последния Софиянец":А областта 124 хиляди и с 4000 купени гласа свинята стана първи заради стоящите си в тях Българи-
Население
54 297 души1 (31 декември 2024 г.)
1452 души/km²
Землище
37,382 km²
Надм. височина
205 m
Пощ. код
4400
Тел. код
034
МПС код
РА
ЕКАТТЕ
55155
44 Абе
До коментар #37 от "Можете ли":Още Иван Костов пумияра се изгаври с работещите хора за им бъдат днес оряза и пенсиите.
51 Борисов
Мнозинството българи искат коалиция ГЕРБ СДС - ДПС!
Имам сериозни съмнения, че Борисов пак ще се извърти и ще докара от девет кладенеца вода, за да не направи каквото трябва!
За това ще гласуваме за ДПС, за да бъдат поне ВТОРА СИЛА В БЪДЕЩИЯ ПАРЛАМЕНТ и ако Борисов пак играе игрички с Радев и Доган, премиер ще е Пеевски с втория мандат!
58 Абе
До коментар #13 от "Кирил Веселински народен представител":Не се напрягайте!😆 Лидерите Бойко и Делян продължават да управляват съвместно вече и официално,подкрепени от честните Слави и Тошко милеещи за България и за Европейски правила!
59 Пеевски
62 Европейският път на България
Всички са добре дошли в нея - и ИТН, и БСП , но без Нинова!
Борисов е единственият , който може да разбие тази конструкция и като гледам май точно това се опитва да прави!
Да видим как ще се развият нещата, но ако Борисов почне да шикалкави , всички ще подкрепим Пеевски!
63 Смешки
До коментар #59 от "Пеевски":Най - платежоспособен е и ,ако на другите избори мнозинството Българи пак спи и нехае пеевски ще направи същото и в национален мащаб.....Айде лека вечер и живи и здрави всички!!!
64 Трябва ли да виждаме това?
Ти, дебеланчо, дететотна мама, не можеш да приеиеш нищо, освен куршум между веждите ти!...
И не ме трийте, питам ви сериозно!
