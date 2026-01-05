Новини
България »
Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор

Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор

5 Януари, 2026 20:49 2 152 93

  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • явор дачков-
  • интервю-
  • политика-
  • корупция

В своя Facebook профил Дачков категорично отхвърли обвиненията, че е спестил неудобните теми на бившия премиер

Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Явор Дачков публикува остра позиция в социалните мрежи след вълната от негативни реакции, предизвикана от скорошното му интервю с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вместо да влезе в обяснителен режим за тона на разговора, журналистът предприе контраатака срещу своите критици от кръговете на ПП-ДБ, наричайки ги "секта" и обвинявайки ги в тежки финансови зависимости.

В своя Facebook профил Дачков категорично отхвърли обвиненията, че е спестил неудобните теми на бившия премиер. Той изброи редица въпроси, които твърди, че е поставил на масата – от отношенията с Делян Пеевски и влиянието им в съдебната власт, до отказа от АЕЦ "Белене" и геополитическата ориентация на страната.

"Интервюто не е дебат между противници, а жанр, в който интервюираният трябва да има възможност да разгърне идеите си", написа Явор Дачков в защита на своя подход. Според него очакванията на публиката за "публичен линч" са нереалистични и издават неразбиране на журналистическата професия.

Дачков подчерта, че е задал въпроси, които липсват в ефира на националните телевизии и в парламентарните кулоари, където по думите му Борисов се появява ежедневно без реален натиск от страна на медиите.

Основната част от позицията на Дачков обаче не беше фокусирана върху Бойко Борисов, а върху журналистите и привържениците на коалицията ПП-ДБ. Той използва остри квалификации, обвинявайки опонентите си, че страдат от "комплекси" спрямо лидера на ГЕРБ.

"Разбирам комплексите на хората, които се смятат за по-умни от Бойко Борисов, а той вече 20 години ги управлява, но не мога да им помогна", коментира журналистът.

Дачков отиде и по-далеч, като намекна за чуждо финансиране на критикуващите го медии: "Журналистите на ПП-ДБ, които получават пари от чужда държава и се финансират от нейното разузнаване, в никакъв случай не могат да бъдат мерило за журналистика".

В края на своя коментар създателят на "Гласове" противопостави своята независимост на зависимостите в големите медии. Той подчерта, че зад него не стоят нито "Америка за България", нито руски интереси, което му дава "лукса да бъде свободен".

Въпреки опитите за самооправдание, анализът на ситуацията показва дълбокото разделение в българската медийна среда, където всяко интервю с политически лидер се разглежда не през призмата на получената информация, а като акт на предателство или героизация от съответните политически агитки.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    37 5 Отговор
    Дачкуфф,не сЪ заблуждавай,всички знаят,че си нежната част на Люба Курлезич...

    20:51 05.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    10 53 Отговор
    Бойко Борисов е строителят на съвременна България.

    Коментиран от #55

    20:51 05.01.2026

  • 3 Абе и аз не очаквах точно духов оркестър

    41 6 Отговор
    Ама то не бяха флейти, кларинети, тромбони, саксофони... без малко Баце да почине от оpалнo препиране.

    20:52 05.01.2026

  • 4 Свободните западни медии муахахах

    22 4 Отговор
    "Журналистите на ПП-ДБ, които получават пари от чужда държава и се финансират от нейното разузнаване, в никакъв случай не могат да бъдат мерило за журналистика".

    20:52 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БабоЛюб Колезичов екс-костовист

    26 4 Отговор
    Еми, постарах се. За тия пари - толкоз.

    20:53 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    25 5 Отговор
    УСЕТИХТЕ ЛИ,ЧЕ ПАРИТЕ ВИ НАМАЛЯХА ДВА ПЪТИ,ЗА СМЕТКА НА ЦЕНИТЕ!

    20:54 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1234

    29 8 Отговор
    Дачков е прав, НО Борисов вече 25 години си развива тезите, че ни писна.
    Просто нямахме нужда от това интервю....

    20:56 05.01.2026

  • 12 Адрес 4000

    25 6 Отговор
    Абе ти се показа каква си проституга и пред копеите
    Жалко че те имат две мозъчни клетки и няма да загреят
    Дачка вкусно ли е омразното герберско евро което получи за фелациото.

    20:56 05.01.2026

  • 13 от комунета

    21 7 Отговор
    с шкембета,какво да очакваш?Буда ако си мисли,че пак ще управлява, е леко в грешка.

    20:57 05.01.2026

  • 14 Питане

    20 5 Отговор
    Цайса - новият пи-ар на зайчара ?

    20:58 05.01.2026

  • 15 анонимен

    27 6 Отговор
    Фактът ,че се защитава доказва ,че е платен от Герб ,за да им направи реклама.

    Коментиран от #24

    20:58 05.01.2026

  • 16 Дачков

    21 9 Отговор
    "Той вече 20 години ги управлява..."
    Така е заради такива малоумници като теб.
    Обиждате хората като презентирате тоя.

    Коментиран от #29

    20:58 05.01.2026

  • 17 Тошев

    8 3 Отговор
    Който се е опрял до интервюирания все се е окепазил . А другия журналистина знае ,че оня кога му зададат неудобен въпрос се попипва за желязото по кръста или веднага обръща гръб и аут. А и има съвсем скорошен пример освен многото други как от водещ журналист се става безработен на свободна практика . Тоест -търсене на кого да слугуваш. На никой от тези не им се гони дивото докато им снасят за словоблудство. Политик ,политолог , политолизач и платените журналисти са все една марка пропагандатори за парите на другите. Кърлежи и търтеи.

    20:59 05.01.2026

  • 18 Дани

    18 5 Отговор
    Дачков ти си "независим журналист-безпристратен"ама друг път бб колко ти даде ???Дачков сега ще станеш и дупетат от гробарите ???!!!

    21:00 05.01.2026

  • 19 анонимен

    12 5 Отговор
    Браво на Герб.Първо изказвания в тик ток,после техните пиар журналисти диана дамянова и явор дачков.Много добре платена предизборна къмпания.Но само едно трябва да се знае никой от т-нар поколение зет няма да гласува за Герб.

    Коментиран от #40, #86

    21:01 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Севделина Арнаутова

    4 1 Отговор
    С/Р ми

    21:05 05.01.2026

  • 22 малко истински факти

    12 7 Отговор
    Ха ха хааааа "Разбирам комплексите на хората, които се смятат за по-умни от Бойко Борисов, а той вече 20 години ги управлява, но не мога да им помогна", коментира журналистът. - това изчерпва цялата тема за соросжурналите и ДБдрънкачките мисирски .

    Коментиран от #31

    21:05 05.01.2026

  • 23 Сзо

    11 4 Отговор
    Да бе. И аз се чудя какво са очаквали хората от подлогата Дачков? Или че Боко ще даде интервю ако не е предварително уговорено??

    Коментиран от #25

    21:06 05.01.2026

  • 24 Промяна

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "анонимен":

    15 А ТИ КАКЪВ СИ И ЗАЩО ДА НЕ ОТГОВОРИ НА ПЛЮВНИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ ШАРЛАТАНИ БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ ТУК РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ А ШАРЛАТАНИЯТА САБОТИРА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И ТО БЕЗНАКАЗАНО

    21:06 05.01.2026

  • 25 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Сзо":

    ДАЧКОВ БИЛ ПОДЛОГА ХАХАХАХА КАКЪВ ИНТЕЛЕКТ ВАДИШ ХАХАХАХАХАХА

    21:07 05.01.2026

  • 26 Гледах 10-тина минути не издържах повече

    10 4 Отговор
    Дачка, ти за 10 минути толкова тpъби извъртя на Бацуланяка, че засенчи каките от най-скъпите обяви.

    21:07 05.01.2026

  • 27 Деций

    13 3 Отговор
    Подлога,много си отворен при Карбовски,ама тук още малко и да му смъкнеш ципа.Повече не се показвай,смешник,ще го оставиш да дрънка глупости,как България не била най бедната и как румънският модел се е провалил.Румъния е с 850 евро МРЗ ,а България с 620 и е замразена за две години.Направил пречиствателно станции,нищо не е направил,откраднаха десетки милиарди,по цялото море заустени фекални тръби и за това децата се разболяват,за това хората ходят в Гърция и за това черноморието му казват лайноморие.Този човек трябва да получи заслуженото,а то е доживотен затвор при възможно най тежките условия,там трябва да изгние ,само защото не може да се постъпи по-лошо,такива ще му ги измисля ,че светата инквизиция ще се изплаши!

    Коментиран от #33, #35

    21:08 05.01.2026

  • 28 Бойко и идеи?

    8 4 Отговор
    След 20 години в политиката, Дачков дал възможност на Бойко да изложи идеите си.Това е най тъпото нещо...
    Дачковв, голям фал направиха май в Кремъл, като не дадоха това интервю на Карбовски.
    И всички русжфили да гласувате ва Бойко, ей

    21:09 05.01.2026

  • 29 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Дачков":

    А КОГО ДА ПРЕЗЕНТИРА ТЕБ ЛИ ИЛИ ОНАЗИ ФЛЬОР ИЛИ КАЖИ КОГО ПОСОЧИ ДЪРЖАВНИК С ИСТИНСКА РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОСОЧИ КОЙ ДА ПРЕЗЕНТИРА ДАЧКОВ ЗА ДА ТИ УГОДИ ЛИЧНО

    21:09 05.01.2026

  • 30 Ахаха

    6 6 Отговор
    Те от ПП-ДБ от какво разбират??

    Коментиран от #63, #80

    21:10 05.01.2026

  • 31 С това казва че

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "малко истински факти":

    Ако поръчковите миcиpkи в официалните медии са тиня, то "независимите" пyяци като Дачков са тиня под тинята.

    Коментиран от #37

    21:11 05.01.2026

  • 32 Подкрепям Дачков

    3 8 Отговор
    На въпрос за Урсула и лично негативно мнение на Дачков Борисов се въздържа и не изказа свои аргументи което говори че е марионетка и защитник на чужди интереси. Иначе във ВМЗ го даваше много бойно в подкрепа на Урсулата.

    Коментиран от #77

    21:11 05.01.2026

  • 33 Промяна

    4 12 Отговор

    До коментар #27 от "Деций":

    27 А ТАКИВА КАТО ТЕБ КОГА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ ПО САЙТОВЕТЕ ФАКТИ БГ КОГА ТУК ЩЕ ВАЖАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ТРОЛОВЕ ЗАКАНИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ РАЗДАВАНЕ НА ПРИСЪДИ И НИЩО

    Коментиран от #39, #58

    21:12 05.01.2026

  • 34 Град Симитли

    9 2 Отговор
    Същото направи Славуца през 2018 или 19 г!
    Зъби се, зъби се на Бою, той му дойде на крака на диванчето...
    .. И Славуца цял час му близа г.....

    21:13 05.01.2026

  • 35 Батеее

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Деций":

    Нямаше време да му смъкне ципа, направо през гащите го пое в гърлото.

    21:13 05.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "С това казва че":

    31 а защо не станеш журналист нали се смяташ за някакъв ТИНЯ ВИКАШ А КАТО ПОТЪВАШ В ШАРЛАТАНСКАТА ТИНЯ ЯВНО ТИ ДОПАДА

    Коментиран от #61

    21:15 05.01.2026

  • 38 Бойко Българоубиец

    7 2 Отговор
    Аз очаквах свироци и ги получих 😏😋 ГЕРБ ПОБЕДА!

    21:16 05.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИЯТА МОЖЕ ДА ЛЪЖЕ ДА КЛЕВЕТИ ДА ЗАБЛУЖДАВА ДА ТРОЛИ 19 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ОСВЕН ТЕБ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ И КАКВО МИ ПУКА ЧЕ НЯКАКВИ БЕЗДЕЛНИЦИ ЩЕ ТИЧАТ СЛЕД РОЗОВИТЕ ШАРЛАТАНИ ХАХАХАХАХА СЪЩИТЕ НАЛИ ГЛАСУВАХТЕ ЗА БОНЕВЦИ И КАКВО ПОЛУЧИХТЕ ХАХАХАХАФА Х

    21:18 05.01.2026

  • 41 Никой

    7 5 Отговор
    То за пари или да се подмажеш. Въобще е глупаво да се хвали ГЕРБ - то е вряскане и кряскане - това им е силата.

    Коментиран от #49

    21:18 05.01.2026

  • 42 Бойко евроатлантика-СРАМ

    4 3 Отговор
    Две са положенията при Дачков....Или е идеологически идвалид или е агент на Кремъл.

    21:19 05.01.2026

  • 43 Хмм

    5 2 Отговор
    и защо се обяснява, така решил, така го прави, не разбирам тези, които са отишли да гледат интервюто, не им ли стига че гледат и слушат борисов всеки ден.

    21:20 05.01.2026

  • 44 Ето другата какво написала

    7 5 Отговор
    Коня Солтуклиева.... След като интервюто е гледано от 130 хиляди наближавали до протеста в София от 150 хиляди..Само че не информира че от тези 130 хиляди 93 процента пишат че искат веднага боко в затвора

    Коментиран от #78

    21:21 05.01.2026

  • 45 Па махни

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":

    Са ти е, да не си дърво?!

    21:21 05.01.2026

  • 46 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":

    ДА ТИ КАЖА СПРИ ДА МЕ ОБИЖДАШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА И СИВАТА ИКОНОМИКА ЛЕКА ПОЛЕКА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ВСИЧКИ 39

    21:22 05.01.2026

  • 47 Чвор Неудачков

    3 3 Отговор
    Не съм гледал интервюто с Тиквоний Банкянски, но много добре помня интервюто му с Александър Лилов (тежка му пръст)! Такова мазнене, раболепие и подлизурство не съм виждал нито преди, нито след това. Космическа висота!!!

    21:23 05.01.2026

  • 48 дачкоооов

    4 2 Отговор
    И ти му оЛ иза дЪто

    21:24 05.01.2026

  • 49 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Никой":

    А Е УМНО ДА СЕ КРЕЩИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ МЕТЕЖИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ГЕРБ ЩЕ Е ПЪРВА СЕГА ХАХАХАХАХАХА КОЛКОТО И НЯКОЛКО ТУК ДА ДРАСКАТ КЛЕВЕТИ

    21:24 05.01.2026

  • 50 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 1 Отговор
    Боговете - пиари на Шишко сигурно са полудели!?

    “За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”
    Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
    Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.
    Ами мен, примерно, почти всяка седмица ме гледат по толкова за 24 часа в YouTube каналите на Ивелин Николов и Мартин Карбовски. Но има една разлика - не ме хейтят. Докато 90% от тези 130 хиляди, гледали за по някоя и друга минута кючек интервюто на Борисов, го хейтят яко и му пожелават съдбата на Мадуро заедно с Пеевски. Понеже надали ГЕРБ вече има и твърдо ядро от 150 хиляди, тези, които са гледали Борисов, са основно хората, които му искаха оставката на жълтите павета и му желаят да свърши в затвора.
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с ка

    Коментиран от #57

    21:25 05.01.2026

  • 51 Хмм

    5 1 Отговор
    вече трети ден го предъвкваме това интервю сякаш е събитие от световен мащаб, ако медиите не бяха го отразили и коментирали кой щеше да му обърне внимания

    21:25 05.01.2026

  • 52 Не гледах до края "интервюто" и да питам

    6 2 Отговор
    Накрая преди изпроводяк Дачков врътна ли и фе дер ка на Банкята?

    21:26 05.01.2026

  • 53 Гост

    3 4 Отговор
    Как па всички имате един и същи подход към тоя, който най много ограби държавата и иска още да я граби. Този е един обикновен крадец, който тлябва да върне всичко и да полежи.

    21:26 05.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Петър

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Стига си се излагал Борисов е крадецът на съвременна България а ти си герой на Алеко Константинов.

    Коментиран от #70

    21:27 05.01.2026

  • 56 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 4 Отговор
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с каквито и лъжи и малоумни опорки да ни облъчват пиарките на Шиши. Този път Румен Радев се задава на хоризонта, а на хората им писна да ги правят на идиоти. Ту-туу! Слухът за политическото Възкресение на Борисов е силно преувеличен, както би се пошегувал Марк Твен.
    П.С. Зная и сумата която журналиста на повикване Дачков получи от черната каса на ГЕРБ за поръчковото интервюто. А тези пари са нашите ,тоест откраднати от Българския народ.

    Николай Бареков

    Коментиран от #60, #71

    21:27 05.01.2026

  • 57 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕКОВ ЗАМЕРЯН С ФЕКАЛИИ СЛУГА ПЛАТЕН НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗА ПАРИ ПРОДАВАИ РОДНАТА СИ МАЙКА ХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #69

    21:28 05.01.2026

  • 58 Деций

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Ти какво искаш,с перо ли да го галя този,заради който умряха хиляди хора,и ще продължават да умират,от кражбите му от пътища,кражбите на бизнес, разпространението на наркотици,или той не е виновен,той не знае,о той ако знае охоооо как ще я оправи работата,нали? Наивник!Колко хора си изнесоха бизнеса от тук в Гърция и в Румъния,или викаш чекмеджето е фейк,или ало Ваньо,аз ли направих руската тръба,или мислете с главите си или стойте на коневръза и мълчете Сигурно аз откраднах два милиарда от парите за здраве,или 2.5 милиарда за електронно правителство,или ,500 милиона за сухи язовири,или аз платих 1.2 милиарда на "пътно строителни" фирми които нямат техника,без строителни книжа,без нищо,парите дадени на зелено и една лопата асфалт няма сложен,или аз изтеглих 63 милиона в чували от Асет банк?

    Коментиран от #67

    21:28 05.01.2026

  • 59 Къртев ✍️

    4 4 Отговор
    Аз смятам, че интервюто беше нормално и въпросите бяха добре зададени. Разбра се, къде Борисов казва истина, и къде не. Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #68

    21:29 05.01.2026

  • 60 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕКАТА ЧЕ ПО ГОЛЕМИ ГРОЗНИ ЛЪЖИ ОТ ТВОИТЕ ДРАСКАНИЦИ ПЛАТЕНИ ОТ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИМА ЛИ ХАХАХАХАХА А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ

    Коментиран от #64

    21:29 05.01.2026

  • 61 Алоооо

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    ПъКъПъто ти ли си това?

    21:29 05.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ахаха":

    При всички положения разбират по виче от Борисов.

    21:32 05.01.2026

  • 64 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Е аз го мисля защото като русофил гласувах за него!
    А те преди 25 дни го изхвърлиха от властта с масови протести!
    Как да не го мисля?

    21:32 05.01.2026

  • 65 Всъщност

    4 0 Отговор
    БКП е секта и вече ясно се виждат всичките и разклонения.

    21:33 05.01.2026

  • 66 Няма по - голям

    4 2 Отговор
    Нарцис от банкянския тарикат

    21:33 05.01.2026

  • 67 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "Деций":

    ИЗВИНЯВАЙ НО ВСИЧКОТО НАПИСАНО ОТ ТЕБ СА СКАЗКИ ПО ТВОЕ ЛИЧНА ИЗМИСЛИЦА ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕРНО НА БЯЛО КЪДЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА КОИТО ЩЕ ИЗДЪРЖАТ В СЪДА ИМАШ ЛИ ПОКАЖИ ГИИ ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО НА ТВОИТЕ ОБВИНЕНИЯ АКО ВЯРНО ИМАШ ИСТИНСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ДОБРЕ ОСТАНАЛОТО СА ОГРОМНИ ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ

    Коментиран от #85

    21:33 05.01.2026

  • 68 1111

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Къртев ✍️":

    А аз не вярвам на интервюта, които започват с пояснение за зрителите, че не са по предварителен сценарий.

    21:34 05.01.2026

  • 69 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    Преди месец и половина ти написах че съвсем злепоставяш нашата партия ГЕРБ защото или се правиш или наистина си толкова прoЗт,неграмотен и тъп колкото изглеждаш. И съвсем населението да намрази Герб . И така се оказа- след дни площадите ни изхвърлиха от властта. Може да направиш и ГЕРБ да е вече на 3 място на изборите.

    Коментиран от #73

    21:35 05.01.2026

  • 70 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Петър":

    ПЕТЪР ЛИ СИ МЕТЪР ЛИ СИ НЕЗНАМ НО АКО ИМАШ ДОКАЗАТЕЛСТВА ГИ ПРЕДАЙ В СЪДА ИНАЧЕ Е КЛЕВЕТА ДА ЗНАЕШ

    Коментиран от #75, #76

    21:35 05.01.2026

  • 71 Ддд

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Бареков, и тебе те видяхме какъв политик си.
    Яко се Ос%ра и се върна като журналист, защото всички видяха че в политиката не ставаш за нищо. Но имаш наглостта да критикуваш Борисов, а забрави когато му правеше св%ки в БТВ и Канал 3?
    После изведнъж се обърна срещу него, когато Ц.Василев ти наля мангизи за партия.
    Помним много добре историята ти.

    21:36 05.01.2026

  • 72 баце

    4 2 Отговор
    Като почна да се кръсти често,често и стана ясно ,че големи лъжи ще падат до края на интервюто 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    21:37 05.01.2026

  • 73 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "оня с коня":

    НАПРОТИВ ГЕРБ Е ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ОСТАНАЛИТЕ СА В ПОДНОЖИЕТО И И ЗАТОВА ЛЪЖАТ МАЖАТ ОБИЖДАТ ЗАПЛАШВАТ А И НЯКОЛКОТО ТУК ДЕЖУРНИ НЕ СА КРИТЕРИЙ УСПЕХ НА БОРИСОВ ОПОНЕНТИТЕ НЯМАТ НИЩО САМО ГРОЗНИ КЛЕВЕТИ ТОВА Е

    21:39 05.01.2026

  • 74 тома

    2 1 Отговор
    Вярваме ти дачков държахте ли се с тиквата под масата

    21:41 05.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Загрижен

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    На кой съд, бре, убавецо, на българския съд ли? Шегата ти е неуместна, освен ако не живееш някъде на друга планета и не знаеш, че този съд е на тиквата. Колкото до заплахата ти... Хахахаха

    Коментиран от #82

    21:42 05.01.2026

  • 77 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Подкрепям Дачков":

    Бойно го даваше, защото тогава все още не знаеше, че сглобката ще падне.😄

    21:42 05.01.2026

  • 78 Анонимни

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ето другата какво написала":

    44 а аз искам всички които открито заплашват Борисов да и се търси отговорност

    Коментиран от #81

    21:43 05.01.2026

  • 79 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 2 Отговор
    Три пъти съм приеман в Белия дом като Евродепутат! Папките с престъпления там за Борисов и Пеевски ограбили Българският народ са ужасяващи!
    🚨🅱️Извънредно! Европрокуратурата повдига обвинения на Делян Пеевски, Владимир Малинов и “касичка” на Борисов за корупция, рекет и пране на пари💰‼️

    Кьовеши Борисов Пеевски Чирен ГЕРБ ДПСНеНе Европрокуратура ВладимирМалинов Обвинение

    Следващите месеци се очакват тежки удари от Брюксел и Вашингтон срещу корпулентните корупционери Пеевски и Бойко Борисов.
    За искането за екстрадация на Пеевски от Вашингтон, за да бъде обвинен и съден за нарушаване на санкциите по Магнитски,вече ви информирах подробно и това се очаква да стане в следващите месеци.
    Новината сега идва от Европейската прокуратура в Люксембург. Екипът на отиващата си топ прокурорка Лаура Кьовеши продължава да рови стабилно около Пеевски и Малинов, съобщават от сайта BIRD. Малинов се разследва заедно със строителната фирма от обръчите на ГЕРБ и ДПС ГБС за нагласена поръчка с европари за газохранилището в Чирен.

    Коментиран от #84, #89

    21:46 05.01.2026

  • 80 Петър

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ахаха":

    Поне знаят английски всички от ПП. Байрвм Майрям и български не знае.

    21:47 05.01.2026

  • 81 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимни":

    И аз искам анонимни( Промяна) да им се търси но явно вече масово са го намразили и затова толкова открито го заплашват 93 процента от народа!

    21:47 05.01.2026

  • 82 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Загрижен":

    нещо много си се объркал И имай уважение към хората У ВАС СИГУРНО ИМА ТИКВИ КАТО НЯМАШ ВЪЗПИТАНИЕ ИЛИ ИМАШ НЯКАКВИ НЕУРЕДИЦИ В ЖИВОТА СИ СЕ ОПРАВЯЙ САМ А НЕ ВИНИ НИКОГО АМАН ОТ НЯКОКВИ КОИТО НОН СТОП САМО ВРЕЩЯТ ЖИВОТЪТ Е СЪВСЕМ ДРУГО И АКО ИСКАШ ЕВРОПЕЙСКИ ЖИВОТ РАБОТИ ЗА НЕГО А НЕ МЕ ОБИЖДАЙ И НЕ СЕ ОСТАВЯЙ НА ЛЪЖИТЕ НА ШАРЛАТАНИЯТА

    21:48 05.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕКАТА СПРИ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЛАЩА БАРЕКАТА ЛЪЖЕ ТУК ПОСТОЯННО ЗАЩО

    21:51 05.01.2026

  • 85 Деций

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Промяна":

    Ако има честни избори е я видиш колко е голяма.Пеевски ви взема кметовете,е и области управители,напазарувал е като овце половината ви депутати,те били най голямата парти.Пълно със случайници и посредствени хора.Хърватите взеха ли ядки от севрната тангента,по колко асвалт липсва между 4 и 8 см по малко.Ти или си голям наивник или си на хранилка,няма друг вариант.На Гешев не му стигна времето,а и президентът помогна на Борисов като подписа бързо освобождаването,ако се беше забавил две седмици щеше да го видиш твоя Борисов.Какво искаш с този ВСС,със Сарафов приятел на Еврото,как да стане.В ДАНС и а всичко,само чака момент да се извади.Отделно може да го намагнитизират скоро,щото министъра му на финансите по магнитски с той сълза.Един ден всичко ще излезе и тогава ще се хванеш за главата,освен ако не ми се правиш на убита хлебарка ,че не вдяваш нищо.Ти сляп ли си,минаха десетки милиарди и накрая нищо,нищо няма на яве,там където и а е една имитация и всичко пада след работниците,ремонт ,на ремонта.То бива да сте овце,ама чак толкова не бива.Но това дава своето обяснение защо всичко това минава,и започвам да хо разбирам Борисов , че на такива малоумници такава пръчка им ходи.И може би е прав в действията си.

    Коментиран от #88, #93

    21:51 05.01.2026

  • 86 Зъбар

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    Много важно,не им трябват зомбита,травестити никога няма да упрвляват България!🤨😑😑

    21:54 05.01.2026

  • 87 Боклуците на Боклука

    4 1 Отговор
    Пълен боклук и помияр като Тиквата е този Дачков, подлога на Шиши. 🤜👊🚽

    21:57 05.01.2026

  • 88 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Деций":

    Не ме интересува Пеевски а България Ако имаш истински доказателства в съда Тук не му е мястото НЕ разбирам защо се радвате на злословията си срещу държавата в която живеете Ако наистина искате европейско развитие развитие зависи единство и само от вас лично Обидно е постоянно всичко написано тук Държавата това сме ние а не да се вярва на МЕСИЯ Всеки сам си е месия

    21:58 05.01.2026

  • 89 Алооо

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Дай боже, от твоята уста в неговите уши.

    21:58 05.01.2026

  • 90 Сск

    1 0 Отговор
    Не знам, какво са очаквали, но се получи бибитка.

    22:00 05.01.2026

  • 91 Умник

    0 0 Отговор
    Дачков кого рекламираше преди известно време, преди да обърне частично палачинката. Заедно с някои дуги журналисти, които също смениха позицита.

    22:02 05.01.2026

  • 92 Тиква - смешник

    0 0 Отговор
    Изпълнил си бил задачите пред началниците и ,, партньорите" ......Само за България не се погрижи ,а я зароби жестоко.....

    22:04 05.01.2026

  • 93 Естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Деций":

    На хранилка е.

    22:05 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове