Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор

Явор Дачков публикува остра позиция в социалните мрежи след вълната от негативни реакции, предизвикана от скорошното му интервю с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вместо да влезе в обяснителен режим за тона на разговора, журналистът предприе контраатака срещу своите критици от кръговете на ПП-ДБ, наричайки ги "секта" и обвинявайки ги в тежки финансови зависимости.

В своя Facebook профил Дачков категорично отхвърли обвиненията, че е спестил неудобните теми на бившия премиер. Той изброи редица въпроси, които твърди, че е поставил на масата – от отношенията с Делян Пеевски и влиянието им в съдебната власт, до отказа от АЕЦ "Белене" и геополитическата ориентация на страната.

"Интервюто не е дебат между противници, а жанр, в който интервюираният трябва да има възможност да разгърне идеите си", написа Явор Дачков в защита на своя подход. Според него очакванията на публиката за "публичен линч" са нереалистични и издават неразбиране на журналистическата професия.

Дачков подчерта, че е задал въпроси, които липсват в ефира на националните телевизии и в парламентарните кулоари, където по думите му Борисов се появява ежедневно без реален натиск от страна на медиите.

Основната част от позицията на Дачков обаче не беше фокусирана върху Бойко Борисов, а върху журналистите и привържениците на коалицията ПП-ДБ. Той използва остри квалификации, обвинявайки опонентите си, че страдат от "комплекси" спрямо лидера на ГЕРБ.

"Разбирам комплексите на хората, които се смятат за по-умни от Бойко Борисов, а той вече 20 години ги управлява, но не мога да им помогна", коментира журналистът.

Дачков отиде и по-далеч, като намекна за чуждо финансиране на критикуващите го медии: "Журналистите на ПП-ДБ, които получават пари от чужда държава и се финансират от нейното разузнаване, в никакъв случай не могат да бъдат мерило за журналистика".

В края на своя коментар създателят на "Гласове" противопостави своята независимост на зависимостите в големите медии. Той подчерта, че зад него не стоят нито "Америка за България", нито руски интереси, което му дава "лукса да бъде свободен".

Въпреки опитите за самооправдание, анализът на ситуацията показва дълбокото разделение в българската медийна среда, където всяко интервю с политически лидер се разглежда не през призмата на получената информация, а като акт на предателство или героизация от съответните политически агитки.