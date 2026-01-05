Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор

Явор Дачков публикува остра позиция в социалните мрежи след вълната от негативни реакции, предизвикана от скорошното му интервю с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вместо да влезе в обяснителен режим за тона на разговора, журналистът предприе контраатака срещу своите критици от кръговете на ПП-ДБ, наричайки ги "секта" и обвинявайки ги в тежки финансови зависимости.
В своя Facebook профил Дачков категорично отхвърли обвиненията, че е спестил неудобните теми на бившия премиер. Той изброи редица въпроси, които твърди, че е поставил на масата – от отношенията с Делян Пеевски и влиянието им в съдебната власт, до отказа от АЕЦ "Белене" и геополитическата ориентация на страната.
"Интервюто не е дебат между противници, а жанр, в който интервюираният трябва да има възможност да разгърне идеите си", написа Явор Дачков в защита на своя подход. Според него очакванията на публиката за "публичен линч" са нереалистични и издават неразбиране на журналистическата професия.
Дачков подчерта, че е задал въпроси, които липсват в ефира на националните телевизии и в парламентарните кулоари, където по думите му Борисов се появява ежедневно без реален натиск от страна на медиите.
Основната част от позицията на Дачков обаче не беше фокусирана върху Бойко Борисов, а върху журналистите и привържениците на коалицията ПП-ДБ. Той използва остри квалификации, обвинявайки опонентите си, че страдат от "комплекси" спрямо лидера на ГЕРБ.
"Разбирам комплексите на хората, които се смятат за по-умни от Бойко Борисов, а той вече 20 години ги управлява, но не мога да им помогна", коментира журналистът.
Дачков отиде и по-далеч, като намекна за чуждо финансиране на критикуващите го медии: "Журналистите на ПП-ДБ, които получават пари от чужда държава и се финансират от нейното разузнаване, в никакъв случай не могат да бъдат мерило за журналистика".
В края на своя коментар създателят на "Гласове" противопостави своята независимост на зависимостите в големите медии. Той подчерта, че зад него не стоят нито "Америка за България", нито руски интереси, което му дава "лукса да бъде свободен".
Въпреки опитите за самооправдание, анализът на ситуацията показва дълбокото разделение в българската медийна среда, където всяко интервю с политически лидер се разглежда не през призмата на получената информация, а като акт на предателство или героизация от съответните политически агитки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
20:51 05.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #55
20:51 05.01.2026
3 Абе и аз не очаквах точно духов оркестър
20:52 05.01.2026
4 Свободните западни медии муахахах
20:52 05.01.2026
7 БабоЛюб Колезичов екс-костовист
20:53 05.01.2026
9 Боруна Лом
20:54 05.01.2026
11 1234
Просто нямахме нужда от това интервю....
20:56 05.01.2026
12 Адрес 4000
Жалко че те имат две мозъчни клетки и няма да загреят
Дачка вкусно ли е омразното герберско евро което получи за фелациото.
20:56 05.01.2026
13 от комунета
20:57 05.01.2026
14 Питане
20:58 05.01.2026
15 анонимен
Коментиран от #24
20:58 05.01.2026
16 Дачков
Така е заради такива малоумници като теб.
Обиждате хората като презентирате тоя.
Коментиран от #29
20:58 05.01.2026
17 Тошев
20:59 05.01.2026
18 Дани
21:00 05.01.2026
19 анонимен
Коментиран от #40, #86
21:01 05.01.2026
21 Севделина Арнаутова
21:05 05.01.2026
22 малко истински факти
Коментиран от #31
21:05 05.01.2026
23 Сзо
Коментиран от #25
21:06 05.01.2026
24 Промяна
До коментар #15 от "анонимен":15 А ТИ КАКЪВ СИ И ЗАЩО ДА НЕ ОТГОВОРИ НА ПЛЮВНИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ ШАРЛАТАНИ БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ ТУК РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ А ШАРЛАТАНИЯТА САБОТИРА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И ТО БЕЗНАКАЗАНО
21:06 05.01.2026
25 Промяна
До коментар #23 от "Сзо":ДАЧКОВ БИЛ ПОДЛОГА ХАХАХАХА КАКЪВ ИНТЕЛЕКТ ВАДИШ ХАХАХАХАХАХА
21:07 05.01.2026
26 Гледах 10-тина минути не издържах повече
21:07 05.01.2026
27 Деций
Коментиран от #33, #35
21:08 05.01.2026
28 Бойко и идеи?
Дачковв, голям фал направиха май в Кремъл, като не дадоха това интервю на Карбовски.
И всички русжфили да гласувате ва Бойко, ей
21:09 05.01.2026
29 Промяна
До коментар #16 от "Дачков":А КОГО ДА ПРЕЗЕНТИРА ТЕБ ЛИ ИЛИ ОНАЗИ ФЛЬОР ИЛИ КАЖИ КОГО ПОСОЧИ ДЪРЖАВНИК С ИСТИНСКА РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОСОЧИ КОЙ ДА ПРЕЗЕНТИРА ДАЧКОВ ЗА ДА ТИ УГОДИ ЛИЧНО
21:09 05.01.2026
30 Ахаха
Коментиран от #63, #80
21:10 05.01.2026
31 С това казва че
До коментар #22 от "малко истински факти":Ако поръчковите миcиpkи в официалните медии са тиня, то "независимите" пyяци като Дачков са тиня под тинята.
Коментиран от #37
21:11 05.01.2026
32 Подкрепям Дачков
Коментиран от #77
21:11 05.01.2026
33 Промяна
До коментар #27 от "Деций":27 А ТАКИВА КАТО ТЕБ КОГА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ ПО САЙТОВЕТЕ ФАКТИ БГ КОГА ТУК ЩЕ ВАЖАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ТРОЛОВЕ ЗАКАНИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ РАЗДАВАНЕ НА ПРИСЪДИ И НИЩО
Коментиран от #39, #58
21:12 05.01.2026
34 Град Симитли
Зъби се, зъби се на Бою, той му дойде на крака на диванчето...
.. И Славуца цял час му близа г.....
21:13 05.01.2026
35 Батеее
До коментар #27 от "Деций":Нямаше време да му смъкне ципа, направо през гащите го пое в гърлото.
21:13 05.01.2026
37 Промяна
До коментар #31 от "С това казва че":31 а защо не станеш журналист нали се смяташ за някакъв ТИНЯ ВИКАШ А КАТО ПОТЪВАШ В ШАРЛАТАНСКАТА ТИНЯ ЯВНО ТИ ДОПАДА
Коментиран от #61
21:15 05.01.2026
38 Бойко Българоубиец
21:16 05.01.2026
40 Промяна
До коментар #19 от "анонимен":ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИЯТА МОЖЕ ДА ЛЪЖЕ ДА КЛЕВЕТИ ДА ЗАБЛУЖДАВА ДА ТРОЛИ 19 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ОСВЕН ТЕБ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ И КАКВО МИ ПУКА ЧЕ НЯКАКВИ БЕЗДЕЛНИЦИ ЩЕ ТИЧАТ СЛЕД РОЗОВИТЕ ШАРЛАТАНИ ХАХАХАХАХА СЪЩИТЕ НАЛИ ГЛАСУВАХТЕ ЗА БОНЕВЦИ И КАКВО ПОЛУЧИХТЕ ХАХАХАХАФА Х
21:18 05.01.2026
41 Никой
Коментиран от #49
21:18 05.01.2026
42 Бойко евроатлантика-СРАМ
21:19 05.01.2026
43 Хмм
21:20 05.01.2026
44 Ето другата какво написала
Коментиран от #78
21:21 05.01.2026
45 Па махни
До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":Са ти е, да не си дърво?!
21:21 05.01.2026
46 Промяна
До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":ДА ТИ КАЖА СПРИ ДА МЕ ОБИЖДАШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА И СИВАТА ИКОНОМИКА ЛЕКА ПОЛЕКА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ВСИЧКИ 39
21:22 05.01.2026
47 Чвор Неудачков
21:23 05.01.2026
48 дачкоооов
21:24 05.01.2026
49 Промяна
До коментар #41 от "Никой":А Е УМНО ДА СЕ КРЕЩИ ПО ПЛОЩАДИТЕ И ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ МЕТЕЖИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ГЕРБ ЩЕ Е ПЪРВА СЕГА ХАХАХАХАХАХА КОЛКОТО И НЯКОЛКО ТУК ДА ДРАСКАТ КЛЕВЕТИ
21:24 05.01.2026
50 Николай Бареков бивш евродепутат
“За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”
Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.
Ами мен, примерно, почти всяка седмица ме гледат по толкова за 24 часа в YouTube каналите на Ивелин Николов и Мартин Карбовски. Но има една разлика - не ме хейтят. Докато 90% от тези 130 хиляди, гледали за по някоя и друга минута кючек интервюто на Борисов, го хейтят яко и му пожелават съдбата на Мадуро заедно с Пеевски. Понеже надали ГЕРБ вече има и твърдо ядро от 150 хиляди, тези, които са гледали Борисов, са основно хората, които му искаха оставката на жълтите павета и му желаят да свърши в затвора.
Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с ка
Коментиран от #57
21:25 05.01.2026
51 Хмм
21:25 05.01.2026
52 Не гледах до края "интервюто" и да питам
21:26 05.01.2026
53 Гост
21:26 05.01.2026
55 Петър
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Стига си се излагал Борисов е крадецът на съвременна България а ти си герой на Алеко Константинов.
Коментиран от #70
21:27 05.01.2026
56 Николай Бареков бивш евродепутат
П.С. Зная и сумата която журналиста на повикване Дачков получи от черната каса на ГЕРБ за поръчковото интервюто. А тези пари са нашите ,тоест откраднати от Българския народ.
Николай Бареков
Коментиран от #60, #71
21:27 05.01.2026
57 Промяна
До коментар #50 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕКОВ ЗАМЕРЯН С ФЕКАЛИИ СЛУГА ПЛАТЕН НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗА ПАРИ ПРОДАВАИ РОДНАТА СИ МАЙКА ХАХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #69
21:28 05.01.2026
58 Деций
До коментар #33 от "Промяна":Ти какво искаш,с перо ли да го галя този,заради който умряха хиляди хора,и ще продължават да умират,от кражбите му от пътища,кражбите на бизнес, разпространението на наркотици,или той не е виновен,той не знае,о той ако знае охоооо как ще я оправи работата,нали? Наивник!Колко хора си изнесоха бизнеса от тук в Гърция и в Румъния,или викаш чекмеджето е фейк,или ало Ваньо,аз ли направих руската тръба,или мислете с главите си или стойте на коневръза и мълчете Сигурно аз откраднах два милиарда от парите за здраве,или 2.5 милиарда за електронно правителство,или ,500 милиона за сухи язовири,или аз платих 1.2 милиарда на "пътно строителни" фирми които нямат техника,без строителни книжа,без нищо,парите дадени на зелено и една лопата асфалт няма сложен,или аз изтеглих 63 милиона в чували от Асет банк?
Коментиран от #67
21:28 05.01.2026
59 Къртев ✍️
Коментиран от #68
21:29 05.01.2026
60 Промяна
До коментар #56 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕКАТА ЧЕ ПО ГОЛЕМИ ГРОЗНИ ЛЪЖИ ОТ ТВОИТЕ ДРАСКАНИЦИ ПЛАТЕНИ ОТ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИМА ЛИ ХАХАХАХАХА А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ
Коментиран от #64
21:29 05.01.2026
61 Алоооо
До коментар #37 от "Промяна":ПъКъПъто ти ли си това?
21:29 05.01.2026
63 Иван
До коментар #30 от "Ахаха":При всички положения разбират по виче от Борисов.
21:32 05.01.2026
64 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #60 от "Промяна":Е аз го мисля защото като русофил гласувах за него!
А те преди 25 дни го изхвърлиха от властта с масови протести!
Как да не го мисля?
21:32 05.01.2026
65 Всъщност
21:33 05.01.2026
66 Няма по - голям
21:33 05.01.2026
67 Промяна
До коментар #58 от "Деций":ИЗВИНЯВАЙ НО ВСИЧКОТО НАПИСАНО ОТ ТЕБ СА СКАЗКИ ПО ТВОЕ ЛИЧНА ИЗМИСЛИЦА ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕРНО НА БЯЛО КЪДЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА КОИТО ЩЕ ИЗДЪРЖАТ В СЪДА ИМАШ ЛИ ПОКАЖИ ГИИ ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО НА ТВОИТЕ ОБВИНЕНИЯ АКО ВЯРНО ИМАШ ИСТИНСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ДОБРЕ ОСТАНАЛОТО СА ОГРОМНИ ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ
Коментиран от #85
21:33 05.01.2026
68 1111
До коментар #59 от "Къртев ✍️":А аз не вярвам на интервюта, които започват с пояснение за зрителите, че не са по предварителен сценарий.
21:34 05.01.2026
69 оня с коня
До коментар #57 от "Промяна":Преди месец и половина ти написах че съвсем злепоставяш нашата партия ГЕРБ защото или се правиш или наистина си толкова прoЗт,неграмотен и тъп колкото изглеждаш. И съвсем населението да намрази Герб . И така се оказа- след дни площадите ни изхвърлиха от властта. Може да направиш и ГЕРБ да е вече на 3 място на изборите.
Коментиран от #73
21:35 05.01.2026
70 Промяна
До коментар #55 от "Петър":ПЕТЪР ЛИ СИ МЕТЪР ЛИ СИ НЕЗНАМ НО АКО ИМАШ ДОКАЗАТЕЛСТВА ГИ ПРЕДАЙ В СЪДА ИНАЧЕ Е КЛЕВЕТА ДА ЗНАЕШ
Коментиран от #75, #76
21:35 05.01.2026
71 Ддд
До коментар #56 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Бареков, и тебе те видяхме какъв политик си.
Яко се Ос%ра и се върна като журналист, защото всички видяха че в политиката не ставаш за нищо. Но имаш наглостта да критикуваш Борисов, а забрави когато му правеше св%ки в БТВ и Канал 3?
После изведнъж се обърна срещу него, когато Ц.Василев ти наля мангизи за партия.
Помним много добре историята ти.
21:36 05.01.2026
72 баце
21:37 05.01.2026
73 Промяна
До коментар #69 от "оня с коня":НАПРОТИВ ГЕРБ Е ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ОСТАНАЛИТЕ СА В ПОДНОЖИЕТО И И ЗАТОВА ЛЪЖАТ МАЖАТ ОБИЖДАТ ЗАПЛАШВАТ А И НЯКОЛКОТО ТУК ДЕЖУРНИ НЕ СА КРИТЕРИЙ УСПЕХ НА БОРИСОВ ОПОНЕНТИТЕ НЯМАТ НИЩО САМО ГРОЗНИ КЛЕВЕТИ ТОВА Е
21:39 05.01.2026
74 тома
21:41 05.01.2026
76 Загрижен
До коментар #70 от "Промяна":На кой съд, бре, убавецо, на българския съд ли? Шегата ти е неуместна, освен ако не живееш някъде на друга планета и не знаеш, че този съд е на тиквата. Колкото до заплахата ти... Хахахаха
Коментиран от #82
21:42 05.01.2026
77 мда
До коментар #32 от "Подкрепям Дачков":Бойно го даваше, защото тогава все още не знаеше, че сглобката ще падне.😄
21:42 05.01.2026
78 Анонимни
До коментар #44 от "Ето другата какво написала":44 а аз искам всички които открито заплашват Борисов да и се търси отговорност
Коментиран от #81
21:43 05.01.2026
79 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨🅱️Извънредно! Европрокуратурата повдига обвинения на Делян Пеевски, Владимир Малинов и “касичка” на Борисов за корупция, рекет и пране на пари💰‼️
Кьовеши Борисов Пеевски Чирен ГЕРБ ДПСНеНе Европрокуратура ВладимирМалинов Обвинение
Следващите месеци се очакват тежки удари от Брюксел и Вашингтон срещу корпулентните корупционери Пеевски и Бойко Борисов.
За искането за екстрадация на Пеевски от Вашингтон, за да бъде обвинен и съден за нарушаване на санкциите по Магнитски,вече ви информирах подробно и това се очаква да стане в следващите месеци.
Новината сега идва от Европейската прокуратура в Люксембург. Екипът на отиващата си топ прокурорка Лаура Кьовеши продължава да рови стабилно около Пеевски и Малинов, съобщават от сайта BIRD. Малинов се разследва заедно със строителната фирма от обръчите на ГЕРБ и ДПС ГБС за нагласена поръчка с европари за газохранилището в Чирен.
Коментиран от #84, #89
21:46 05.01.2026
80 Петър
До коментар #30 от "Ахаха":Поне знаят английски всички от ПП. Байрвм Майрям и български не знае.
21:47 05.01.2026
81 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #78 от "Анонимни":И аз искам анонимни( Промяна) да им се търси но явно вече масово са го намразили и затова толкова открито го заплашват 93 процента от народа!
21:47 05.01.2026
82 Промяна
До коментар #76 от "Загрижен":нещо много си се объркал И имай уважение към хората У ВАС СИГУРНО ИМА ТИКВИ КАТО НЯМАШ ВЪЗПИТАНИЕ ИЛИ ИМАШ НЯКАКВИ НЕУРЕДИЦИ В ЖИВОТА СИ СЕ ОПРАВЯЙ САМ А НЕ ВИНИ НИКОГО АМАН ОТ НЯКОКВИ КОИТО НОН СТОП САМО ВРЕЩЯТ ЖИВОТЪТ Е СЪВСЕМ ДРУГО И АКО ИСКАШ ЕВРОПЕЙСКИ ЖИВОТ РАБОТИ ЗА НЕГО А НЕ МЕ ОБИЖДАЙ И НЕ СЕ ОСТАВЯЙ НА ЛЪЖИТЕ НА ШАРЛАТАНИЯТА
21:48 05.01.2026
84 Промяна
До коментар #79 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕКАТА СПРИ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАШ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЛАЩА БАРЕКАТА ЛЪЖЕ ТУК ПОСТОЯННО ЗАЩО
21:51 05.01.2026
85 Деций
До коментар #67 от "Промяна":Ако има честни избори е я видиш колко е голяма.Пеевски ви взема кметовете,е и области управители,напазарувал е като овце половината ви депутати,те били най голямата парти.Пълно със случайници и посредствени хора.Хърватите взеха ли ядки от севрната тангента,по колко асвалт липсва между 4 и 8 см по малко.Ти или си голям наивник или си на хранилка,няма друг вариант.На Гешев не му стигна времето,а и президентът помогна на Борисов като подписа бързо освобождаването,ако се беше забавил две седмици щеше да го видиш твоя Борисов.Какво искаш с този ВСС,със Сарафов приятел на Еврото,как да стане.В ДАНС и а всичко,само чака момент да се извади.Отделно може да го намагнитизират скоро,щото министъра му на финансите по магнитски с той сълза.Един ден всичко ще излезе и тогава ще се хванеш за главата,освен ако не ми се правиш на убита хлебарка ,че не вдяваш нищо.Ти сляп ли си,минаха десетки милиарди и накрая нищо,нищо няма на яве,там където и а е една имитация и всичко пада след работниците,ремонт ,на ремонта.То бива да сте овце,ама чак толкова не бива.Но това дава своето обяснение защо всичко това минава,и започвам да хо разбирам Борисов , че на такива малоумници такава пръчка им ходи.И може би е прав в действията си.
Коментиран от #88, #93
21:51 05.01.2026
86 Зъбар
До коментар #19 от "анонимен":Много важно,не им трябват зомбита,травестити никога няма да упрвляват България!🤨😑😑
21:54 05.01.2026
87 Боклуците на Боклука
21:57 05.01.2026
88 Промяна
До коментар #85 от "Деций":Не ме интересува Пеевски а България Ако имаш истински доказателства в съда Тук не му е мястото НЕ разбирам защо се радвате на злословията си срещу държавата в която живеете Ако наистина искате европейско развитие развитие зависи единство и само от вас лично Обидно е постоянно всичко написано тук Държавата това сме ние а не да се вярва на МЕСИЯ Всеки сам си е месия
21:58 05.01.2026
89 Алооо
До коментар #79 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Дай боже, от твоята уста в неговите уши.
21:58 05.01.2026
90 Сск
22:00 05.01.2026
91 Умник
22:02 05.01.2026
92 Тиква - смешник
22:04 05.01.2026
93 Естествено
До коментар #85 от "Деций":На хранилка е.
22:05 05.01.2026