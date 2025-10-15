Депутатите от ГЕРБ изпълниха заръката на Бойко Борисов: Кворум няма в парламента

Депутатите не събраха кворум за днешния си пленарен ден. От ГЕРБ така и не се появиха в залата. Председателят на заседанието Наталия Киселова дори не си направи труда да обяви почивка в опит за събиране на народните представители и направо обяви, че ще се видят утре в 9 часа.
От опозицията вдигнаха плакати с надписи "Оставка".
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заръча на депутатите си отново да започнат да обикалят из изборните си райони и намекна, че хората му няма да помагат за кворума в парламента. В профилите си в социалните мрежи народните му представители започнаха да обявяват приемни часове за днешния ден във времето, предназначено за пленарно заседание.
"Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат", обърна се към своите Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Депутати на Тиквата ли?!
Коментиран от #7, #35
09:30 15.10.2025
3 Пич
Коментиран от #26
09:30 15.10.2025
4 Петър
Коментиран от #30
09:30 15.10.2025
5 Какви
09:31 15.10.2025
6 Смешник
Коментиран от #31
09:31 15.10.2025
7 Не обиждайте
До коментар #2 от "Депутати на Тиквата ли?!":тиквата, като плод или зеленчук, тя е полезна и със стопанско значение, за разлика от Боко
09:32 15.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Карлос Друсар
Коментиран от #32
09:32 15.10.2025
10 Въпрост
09:33 15.10.2025
11 Хайде
09:34 15.10.2025
12 Специалистът
09:35 15.10.2025
13 Или
09:36 15.10.2025
14 защо
Бойко Борисов заяви, че хората му няма да помагат за кворума в парламента.
А на Слави му забраниха да си кръсти партията "Няма такава държава "
Е, има!!!
09:37 15.10.2025
15 Последния Софиянец
09:38 15.10.2025
16 Гост
09:38 15.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
той вдигна кръвно 200‼️
09:40 15.10.2025
18 Дон Дони
09:40 15.10.2025
19 бочко
Коментиран от #24
09:41 15.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тагарев Тошко
09:44 15.10.2025
22 Мутрата
ОСТАВКА, съд и затвор за мутрата и шиши.
Герб, дпс,итн,бсп и възраждане са холдинг МАФИЯ
09:46 15.10.2025
23 факт
Коментиран от #40
09:46 15.10.2025
24 Хмм
До коментар #19 от "бочко":те нямат нужда от заплати, за да няма кворум значи отсъстват още 54 души от другите партии, сигурно са на екскурзии с подписа на киселова, която е пътник, ако махнат киселова ново правителство няма да има, БСП затова влязоха в правителството, защото я избраха за председател, но пуста завист, тя ходи на разни празници и откривания, дето ходеше преди борисов, снима се с олимпийски шампиони
09:47 15.10.2025
25 Забравяте
Така става пределно ясно, че ГЕРБ са същата измет ....
09:51 15.10.2025
26 Пич-ка
До коментар #3 от "Пич":Е да ,ама Урсулата оцелява ,а ние ще затънем още повече.Коя" умна глава" мислите че ще успее да ни извади от дъното?
Коментиран от #44
09:55 15.10.2025
27 цвете гербер
Коментиран от #33
09:56 15.10.2025
28 смях
09:56 15.10.2025
29 Емигрант
09:57 15.10.2025
30 Зъл пес
До коментар #4 от "Петър":И кой ще ги спечели?Народа все ходи за гъби в деня на избори!!!
09:57 15.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ти вече
До коментар #9 от "Карлос Друсар":дразниш с простотията си, не се ли усещаш, че си достатъчно просст ?
10:02 15.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Вчера
Коментиран от #38
10:03 15.10.2025
35 Зъл пес
До коментар #2 от "Депутати на Тиквата ли?!":Днес фафти са наострили гумичката за триене.Да ви имам свободата на словото.
10:05 15.10.2025
36 И преди имаше един Росен,
И пак някой друг му е виновен за "помията" в която сам се е овъргалял - беше Първанов, беше Станишев, беше Орешарски (и Пеевски като шеф на ДАНС рабира се; да не забравяме как се биеше в гърдите, че ГЕРБ протестирали против назначението), беше задкулисието на комунистите (да не забравяме как се отказа от МВР, за да запази партийната си книжка), после за негов късмет се появи Радев (избран щото герб така пожелали), толкова удобен за оправдания вече толкова години.
Питаме се всеки ден - може ли човек да падне толкова ниско - и всеки ден, той, вожда ни показва - да, може!
10:07 15.10.2025
37 без думи
10:08 15.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Емигрант до коментар 34
10:16 15.10.2025
40 факт 2..
До коментар #23 от "факт":То иво сиромахов избяга от 7/8..и нарече партията на слави-предатели,тва итн дето се избъзикаха с бг избирателите са до тук..тошо вече само ще сънува бутонките в парламента..а оня дебелио на попската певачка ще пее у църковния хор с нея
10:17 15.10.2025
41 Хотелче с водопадче
10:17 15.10.2025
42 Вън от ЕС!
10:18 15.10.2025
43 Прасето прекали
10:20 15.10.2025
44 Донка
До коментар #26 от "Пич-ка":Урсула оцелява?Временно!Който се е захванал с нас,или ние с него,добро не е видял.
10:23 15.10.2025
45 Шиши
10:23 15.10.2025
46 Наглост ГЕРБерастка
10:24 15.10.2025