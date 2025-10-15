Новини
Депутатите от ГЕРБ изпълниха заръката на Бойко Борисов: Кворум няма в парламента

15 Октомври, 2025 09:26 2 052 46

  • герб-
  • депутати-
  • парламент-
  • бойко борисов-
  • кворум

От опозицията вдигнаха плакати с надписи "Оставка"

Депутатите от ГЕРБ изпълниха заръката на Бойко Борисов: Кворум няма в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатите не събраха кворум за днешния си пленарен ден. От ГЕРБ така и не се появиха в залата. Председателят на заседанието Наталия Киселова дори не си направи труда да обяви почивка в опит за събиране на народните представители и направо обяви, че ще се видят утре в 9 часа.

От опозицията вдигнаха плакати с надписи "Оставка".

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заръча на депутатите си отново да започнат да обикалят из изборните си райони и намекна, че хората му няма да помагат за кворума в парламента. В профилите си в социалните мрежи народните му представители започнаха да обявяват приемни часове за днешния ден във времето, предназначено за пленарно заседание.

"Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат", обърна се към своите Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Депутати на Тиквата ли?!

    55 6 Отговор
    Правилно е да се напише, крадците и бандитите на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #7, #35

    09:30 15.10.2025

  • 3 Пич

    52 9 Отговор
    Де този късмет , да се разкарат ГЕРБ , да падне правителството , и да се измъкнем от Урсулианците !!!

    Коментиран от #26

    09:30 15.10.2025

  • 4 Петър

    48 2 Отговор
    Трябва да има нови парламентарни избори.

    Коментиран от #30

    09:30 15.10.2025

  • 5 Какви

    31 2 Отговор
    изпълнителни далаверажии и престъпници за 1000 години затвор ! Пазят кожа и скараните милиони и милиарди ! Обречени !

    09:31 15.10.2025

  • 6 Смешник

    43 4 Отговор
    Време е Тиквата и Шиши да напуснат политиката

    Коментиран от #31

    09:31 15.10.2025

  • 7 Не обиждайте

    30 3 Отговор

    До коментар #2 от "Депутати на Тиквата ли?!":

    тиквата, като плод или зеленчук, тя е полезна и със стопанско значение, за разлика от Боко

    09:32 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Карлос Друсар

    7 25 Отговор
    Редно е да се даде мандат на ДПС-Ново начало и те да съставят правителство, може и експертно.

    Коментиран от #32

    09:32 15.10.2025

  • 10 Въпрост

    24 2 Отговор
    Само не разбрах точно защо Бойко разтури работещо правителство и мнозинство без БСП и Пеевски и то баш когато неговата Мария Габриел щеше да стане премиер, само за да направи друго правителство заедно с БСП и Пеевски.

    09:33 15.10.2025

  • 11 Хайде

    32 3 Отговор
    И накрая след обиколките си заедно с главатаря си, да посетят бай Ставри в поскоите му!

    09:34 15.10.2025

  • 12 Специалистът

    25 2 Отговор
    Тръм не го подкрепя, пролича си по Финешъл таймс. Лена му каза вчера, за кръвното, 2013 се скри в правителствена, заради кръвно, всъщност стоя до посолството да вземат решение.

    09:35 15.10.2025

  • 13 Или

    25 2 Отговор
    След като ДПС смачка ГЕРБ.... защо на Боко, сега са му виновни БСП и ИТН????????????

    09:36 15.10.2025

  • 14 защо

    14 0 Отговор
    ГЕРБ - първа политическа сила, сформирала правителство в коалиция.
    Бойко Борисов заяви, че хората му няма да помагат за кворума в парламента.
    А на Слави му забраниха да си кръсти партията "Няма такава държава "
    Е, има!!!

    09:37 15.10.2025

  • 15 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Медиите на Шиши лъжеха Бойко че е номер едно но на изборите в Пазарджик лъсна горчивата истина.

    09:38 15.10.2025

  • 16 Гост

    19 0 Отговор
    Е нали са по родните си села, а премиерът у хаяши на инспекция

    09:38 15.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    ШИ² мина БО² с 200 и ....
    той вдигна кръвно 200‼️

    09:40 15.10.2025

  • 18 Дон Дони

    11 0 Отговор
    Дават добър пример на децата , да не ходят на училище! Само че тях не ги изключват!

    09:40 15.10.2025

  • 19 бочко

    20 0 Отговор
    а за заплати ще питат ли , като не ходят на работа или ще са в неплатена

    Коментиран от #24

    09:41 15.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тагарев Тошко

    9 0 Отговор
    Как ще разтурите работеща сглобка? Трябваше да изчакате президента да сгафи та да може Бойко да го обвинява!

    09:44 15.10.2025

  • 22 Мутрата

    18 1 Отговор
    От Банкя си играе с държавата както си поиска.
    ОСТАВКА, съд и затвор за мутрата и шиши.
    Герб, дпс,итн,бсп и възраждане са холдинг МАФИЯ

    09:46 15.10.2025

  • 23 факт

    17 0 Отговор
    От управляващата коалиция днес в зала е имало само няколко депутати от ИТ /Има Такива Негодници/. Целта е била да си получат надницата за деня, защото след разтурянето на кочината, те депутати никога повече няма да станат.

    Коментиран от #40

    09:46 15.10.2025

  • 24 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "бочко":

    те нямат нужда от заплати, за да няма кворум значи отсъстват още 54 души от другите партии, сигурно са на екскурзии с подписа на киселова, която е пътник, ако махнат киселова ново правителство няма да има, БСП затова влязоха в правителството, защото я избраха за председател, но пуста завист, тя ходи на разни празници и откривания, дето ходеше преди борисов, снима се с олимпийски шампиони

    09:47 15.10.2025

  • 25 Забравяте

    12 0 Отговор
    да споменете, че и Ново начало не се регистрираха заедно с ГЕРБ...
    Така става пределно ясно, че ГЕРБ са същата измет ....

    09:51 15.10.2025

  • 26 Пич-ка

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Е да ,ама Урсулата оцелява ,а ние ще затънем още повече.Коя" умна глава" мислите че ще успее да ни извади от дъното?

    Коментиран от #44

    09:55 15.10.2025

  • 27 цвете гербер

    2 7 Отговор
    Както и да го въртят , без Герб не може . Нека да помислят , при нови избори , ако Герб е втори и после е опозиция

    Коментиран от #33

    09:56 15.10.2025

  • 28 смях

    6 1 Отговор
    Не мога да спра да се смея. Докато Баце беше готов да продаде половин държавата, за да се подмаже на Пеевски, като го измъкне от намагнитването, през това време Пеевски го е дъвчал и преглъщал. Сега на Баце му трябва някоя Мата Хари, за да му сваля кръвното. С оглед на факта, че Баце се намира в пенсионерската трета възраст подобаващата му сегашна Мата Хари трябва да има три зъба в устата и пет косъма по главата. А беше време, когато за Мата Хари се спрягаха коя от коя по-големи красавици. Но Баце, колкото и мощен да е, не можа да спре времето и сега е вече изгаснала звезда на политическия небосклон. А каква мечешка услуга направи на намагнитения Горанов, когото бяхме забравили, че го има. Сега и американците и ние, простосмъртните, ще питаме често за него. Баце ще го сполети съдбата на Доган - вече е полупреглътнат. Всичко на този свят има своето начало и своя край.

    09:56 15.10.2025

  • 29 Емигрант

    5 0 Отговор
    Тиквата изпълнява нареждане на Намагнитения, който иска избори за да управлява народ-будала ! Истината е, че не иска избори Тиквата, след изборите в Пазарджик той разбра, че е загубил надпреварата с "покупко-продажбата" и няма логика да иска нови избори, но знае, че ортаклъка с Намагнитения се оказа "загубена кауза" и сега имитира противник за да запази собственото си бъдеще, защото знае, че не трябва да разреши да се разприказва Магнита и така все повече ще му се навежда, все пак да си наведен не е като да си затворен зад решетки, а избори са най--първото искане в този момент за корумпето намагнитено ! Това е сценарият подготвян и вече в изпълнение на г-н "Магнитски" !

    09:57 15.10.2025

  • 30 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    И кой ще ги спечели?Народа все ходи за гъби в деня на избори!!!

    09:57 15.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ти вече

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Карлос Друсар":

    дразниш с простотията си, не се ли усещаш, че си достатъчно просст ?

    10:02 15.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Вчера

    4 0 Отговор
    ги гледах на брифинга. Борисов унижи най- много Желязков, а след това и всички в залата. Чудя се що за хора са това, които години наред търпят този доказан лъжец, крадец, мафиот и бандит. Нито едно негово правителство не е било успешно. Те бяха кратки и с много малко експертиза. За кадърно управление да не говорим.

    Коментиран от #38

    10:03 15.10.2025

  • 35 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Депутати на Тиквата ли?!":

    Днес фафти са наострили гумичката за триене.Да ви имам свободата на словото.

    10:05 15.10.2025

  • 36 И преди имаше един Росен,

    1 0 Отговор
    на който менискуса му дърпаще ушето. Сега пак имаме един Росен, на който Винету му казва: "Отвързвам те...". Върви му с послушните кученца.
    И пак някой друг му е виновен за "помията" в която сам се е овъргалял - беше Първанов, беше Станишев, беше Орешарски (и Пеевски като шеф на ДАНС рабира се; да не забравяме как се биеше в гърдите, че ГЕРБ протестирали против назначението), беше задкулисието на комунистите (да не забравяме как се отказа от МВР, за да запази партийната си книжка), после за негов късмет се появи Радев (избран щото герб така пожелали), толкова удобен за оправдания вече толкова години.
    Питаме се всеки ден - може ли човек да падне толкова ниско - и всеки ден, той, вожда ни показва - да, може!

    10:07 15.10.2025

  • 37 без думи

    1 0 Отговор
    Депутатите Му са зависими.Те са там благодарение на Борисов.Нямат никакво собствено мнение или ход.Те са негова собственост.Или изпълняват заповеди,или са вън,на улицата и ако имат бизнес остават и без него.

    10:08 15.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Емигрант до коментар 34

    2 0 Отговор
    И какво следва да се направи в заключение на тази истина която си изложил ? Че ГЕРБ са управлявали толкова дълго благодарение на изключително проsст народ който е мнозинство в България и за "капак" за да си самодокаже, че е толкова проsст, сега е на път да "ръкоположи" чрез избори да го управлява престъпник който е в списък за най-корумпираните в света персони !

    10:16 15.10.2025

  • 40 факт 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "факт":

    То иво сиромахов избяга от 7/8..и нарече партията на слави-предатели,тва итн дето се избъзикаха с бг избирателите са до тук..тошо вече само ще сънува бутонките в парламента..а оня дебелио на попската певачка ще пее у църковния хор с нея

    10:17 15.10.2025

  • 41 Хотелче с водопадче

    1 0 Отговор
    Правителството ще работи за хората ама друг път. Сега да гепим парите от продажбата на Нефтохим и Балкански поток и да се разпръснем по света. ЕС за нищо не става

    10:17 15.10.2025

  • 42 Вън от ЕС!

    1 0 Отговор
    Нови избори и вън от еврозоната на здрача!

    10:18 15.10.2025

  • 43 Прасето прекали

    2 0 Отговор
    Омаза цялата кочина и замириса много ама идва Коледа

    10:20 15.10.2025

  • 44 Донка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пич-ка":

    Урсула оцелява?Временно!Който се е захванал с нас,или ние с него,добро не е видял.

    10:23 15.10.2025

  • 45 Шиши

    0 0 Отговор
    А бе бойко не на мен тези номерца.после нали знаеш,че ще ти дърпам ушенцата.Стегни се малко,стига рева за това шесто място.Много съм разочарован от теб да знаеш!!!

    10:23 15.10.2025

  • 46 Наглост ГЕРБерастка

    0 0 Отговор
    Банкянската мутрата от СИК, дето ограби, съсипа и срути дъйржавата, продължава пъклено си дело! Наглец и мерзавец! Газ пикае, че началтикът му - уродливото 190 - килограмово туловище, признант в Щатите и Великобритания за корумпиран престъпник от световно ниво, му открадна партията, унизи го и го напарви за смях и резил! Газ пикае магистралният бандит Боко тиквата! Така е, наглец банкянски, така е, като си дал з.....а си под наем на другия дебелак! Така е!

    10:24 15.10.2025

Новини по градове:
