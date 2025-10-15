Новини
Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов

Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов

15 Октомври, 2025 14:18

АПС: Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет

Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

"Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет." Така депутатът от "Алианс за права и свободи" Танел Али коментира пред медиите в парламента отмененото още вчера заседание на Министерския съвет.

Това стана, след като на пресконференция в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че след като ГЕРБ-СДС са шестата политическа сила на изборите за общински съвет в Пазарджик, той вече не носи отговорност за управлението и "няма да им прави кворума", припомни news.bg.

По повод думите на Борисов, че в правителството има министерства, дадени на концесия, Танер Али заяви, че няма какво да коментира нещо очевидно и добави: "Всички министерства са на концесия."

Той уточни, че от парламентарната му група ще се съберат, ще изчакат да видят каква е ситуацията и ще преценяват как да действат.

"Мисля, че тук се играе някаква игра - дано не съм прав. Едното е официално Делян Пеевски да влезе в управлението, а другото - Борисов да е разбрал, че Делян Пеевски му извива ръцете и ГЕРБ пада, както той направи с нас - АПС. Унищожи ни като партия, открадна Движението за права и свободи и този път може би това предстои да видим и с ГЕРБ" заяви Танер Али.

На въпрос дали е възможно Делян Пеевски и Бойко Борисов да влязат в официална коалиция, Танер Али отговори, че вече очаква всичко да се случи в българската политика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кой

    21 1 Отговор
    каквото сам си направи , никой друг не може да му го направи .

    14:23 15.10.2025

  • 2 Влязат ли тиквата и свинята

    23 3 Отговор
    В официална коалиция това ще е краят на тиквун и ще виси на уличен стълб като Наджибула в Афганистан

    Коментиран от #8, #9

    14:24 15.10.2025

  • 3 Българин

    6 30 Отговор
    Пеевски и Бойко са тандем, който мачка шорошките шмекери. За това е тоя вой и измислени интриги. Но българите знаем, кой ни спаси от натрапените ни от азб харвари! За това ДПС и ГЕРБ ще печелят всички избори идните десетилетия!

    14:25 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    ПОЛИТ/УТКИ ❗

    14:25 15.10.2025

  • 5 Г.Георгиев

    15 4 Отговор
    БЕЗПРЕЦИДЕНТНО ни НАЛОЖИХА да се ОТКАЖЕМ от БЪЛГАРСКАТА национална валута, БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ с лъжливи финансови "справки"

    Вече спокойно можем да си работим с ТУРСКИ ЛИРИ, румънски ЛЕИ, унгарски ФОРИНТИ, полски ЗЛОТИ или чешки КРОНИ !

    Българските ДЕПУТАТА и ПРАВИТЕЛСТВА са за НАРОДЕН СЪД !

    Със закони, като този за "САМОТНИТЕ МАЙКИ с по 5-6 деца" , НАМАЛИХА БЪЛГАРСКОТО население в България, за сметка на МАЛЦИНСТВАТА, унищожиха българския ЛЕВ, който се явава част от националния СУВЕРЕНИТЕТ, разпродадоха ЗЕМЯТА ( територия от България ) на ЧУЖДЕСТРАННИ фирми !

    Превърнаха България в ПРОТЕКТОРАТ, управляван от някаква ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, коята не се избира от европейските народи.

    Коментиран от #11

    14:34 15.10.2025

  • 6 Защо?

    12 3 Отговор
    Защо Дърварков, пардон - Желязков отмени заседание на кабинета?! Този сламен нещастник, тази марионетка на на Дебелака Пеевски и слугата му БокоТиквата, трябваше все някога да разбере, че е премиер на всички българи, а не мутрата от СИК и магистрален бандит Боко Тиквата! Как така Боко, обикновен депутат, може да нарежда на премиера на България кога да свиква заседания на кабинета и какво да прави?! Че много ниско падна бе, Джелязков, много! Направо вече си до шията в тинята! Ама, мълчиш, нали, няма къде да вървиш, че онзи хотел с водопада за 90 милиона така страшно ти виси на шията, че вече едва дишаш! Затова си по-нисък и от тревата! Затова те унижават всички и си станал за срам и резил!

    14:41 15.10.2025

  • 7 Пътник

    5 2 Отговор
    Ами нали имаше едни спрени разговори от ДП във връзка с инвеститор за лукоил. Разговорите с потенциалния инвестиро бяха водени от ББ. Явно ДП се е полакомил за комисионна или за целия лукоил. Е сега ББ ще го приземи набързо, ако трябва и с избори.

    14:44 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Видьо Видев

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Влязат ли тиквата и свинята":

    Шищи обла..да Туту в Пазарджик и преЕ..бА ГЕРБ

    14:51 15.10.2025

  • 10 Емигрант

    10 1 Отговор
    Танерчо, Доган знае всички кражби, присвоявания , изнудвания, измами и далавери на голямото "Д-----упе" защо не се разприказва пред прокуратурата и да се реши проблемното ново начало ? Знаят го чак в САЩ и Великобритания, защо мълчи, нали сте се замислили за България разкрийте му кражбите и изнудванията бе, така само с приказки пред мисирките нищо не постигате, а само дразните населението, че имитирате дейност против корумпираните ? Излизате и разказвате всичко, бяхте заедно, заедно се защитавахте за всичко, значи знаете всичко !

    15:00 15.10.2025

  • 11 Я си стегни една

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Г.Георгиев":

    верига около черепа бе копейка, коя земя са продали и на какво я товарят за да я закарат на м.... ти в п....! Продали били земята мами опростачените ПРОСsТАКЪТ ?

    15:07 15.10.2025

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Дебелян ни извива дедовио,ма нема файда деа-одрътехме!

    15:09 15.10.2025

  • 13 ЧИКО

    3 0 Отговор
    Тоя Танерчо продаваше чушки на пазаря. С връзки завърши ШУ и стана учител,сега е голямата работа.

    15:09 15.10.2025

  • 14 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Извива му, ама не точно ръцете! :))

    15:09 15.10.2025

  • 15 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Не знам за ръцете ама яко го е напънал отзад. Чака го съдбата на Доган-без власт и после без пари, а може и в панделата

    15:14 15.10.2025

  • 16 Заблуждават

    1 1 Отговор
    До генерал Борисов не достига достоверна информация, какво става по регионите в пълния и вид. Когато отиде някъде му пълнят зали за замазване на очи и галене на уши с хвалебствени слова. Хайде да отиде сам и да направи извънредни срещу да видим, какво ще му чуят ушите от автентичните истински партийни членове по места. А не от ренегатите, които влязоха в партията на хранилка

    15:24 15.10.2025

  • 17 Хрус хрус

    2 1 Отговор
    Проскубаното соколче и Тиквуня си отгледаха и отхраниха Ш0п@ря, а сега ревът че Ш0п@ря изял сокола и е напът да схруска една тиква. Ми те така правят ш0парите, хрускат

    15:28 15.10.2025

  • 18 КАК ДА

    1 0 Отговор
    ИЗЛЯЗАТ И ДА РАЗКАЖАТ ВСИЧКО!!?
    НАЛИ ЗАЕДНО КРАДАХА.

    15:33 15.10.2025

