Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов

"Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет." Така депутатът от "Алианс за права и свободи" Танел Али коментира пред медиите в парламента отмененото още вчера заседание на Министерския съвет.

Това стана, след като на пресконференция в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че след като ГЕРБ-СДС са шестата политическа сила на изборите за общински съвет в Пазарджик, той вече не носи отговорност за управлението и "няма да им прави кворума", припомни news.bg.

По повод думите на Борисов, че в правителството има министерства, дадени на концесия, Танер Али заяви, че няма какво да коментира нещо очевидно и добави: "Всички министерства са на концесия."

Той уточни, че от парламентарната му група ще се съберат, ще изчакат да видят каква е ситуацията и ще преценяват как да действат.

"Мисля, че тук се играе някаква игра - дано не съм прав. Едното е официално Делян Пеевски да влезе в управлението, а другото - Борисов да е разбрал, че Делян Пеевски му извива ръцете и ГЕРБ пада, както той направи с нас - АПС. Унищожи ни като партия, открадна Движението за права и свободи и този път може би това предстои да видим и с ГЕРБ" заяви Танер Али.

На въпрос дали е възможно Делян Пеевски и Бойко Борисов да влязат в официална коалиция, Танер Али отговори, че вече очаква всичко да се случи в българската политика.