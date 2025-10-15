Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов

"Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет." Така депутатът от "Алианс за права и свободи" Танел Али коментира пред медиите в парламента отмененото още вчера заседание на Министерския съвет.
Това стана, след като на пресконференция в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че след като ГЕРБ-СДС са шестата политическа сила на изборите за общински съвет в Пазарджик, той вече не носи отговорност за управлението и "няма да им прави кворума", припомни news.bg.
По повод думите на Борисов, че в правителството има министерства, дадени на концесия, Танер Али заяви, че няма какво да коментира нещо очевидно и добави: "Всички министерства са на концесия."
Той уточни, че от парламентарната му група ще се съберат, ще изчакат да видят каква е ситуацията и ще преценяват как да действат.
"Мисля, че тук се играе някаква игра - дано не съм прав. Едното е официално Делян Пеевски да влезе в управлението, а другото - Борисов да е разбрал, че Делян Пеевски му извива ръцете и ГЕРБ пада, както той направи с нас - АПС. Унищожи ни като партия, открадна Движението за права и свободи и този път може би това предстои да видим и с ГЕРБ" заяви Танер Али.
На въпрос дали е възможно Делян Пеевски и Бойко Борисов да влязат в официална коалиция, Танер Али отговори, че вече очаква всичко да се случи в българската политика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
14:23 15.10.2025
2 Влязат ли тиквата и свинята
Коментиран от #8, #9
14:24 15.10.2025
3 Българин
14:25 15.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:25 15.10.2025
5 Г.Георгиев
Вече спокойно можем да си работим с ТУРСКИ ЛИРИ, румънски ЛЕИ, унгарски ФОРИНТИ, полски ЗЛОТИ или чешки КРОНИ !
Българските ДЕПУТАТА и ПРАВИТЕЛСТВА са за НАРОДЕН СЪД !
Със закони, като този за "САМОТНИТЕ МАЙКИ с по 5-6 деца" , НАМАЛИХА БЪЛГАРСКОТО население в България, за сметка на МАЛЦИНСТВАТА, унищожиха българския ЛЕВ, който се явава част от националния СУВЕРЕНИТЕТ, разпродадоха ЗЕМЯТА ( територия от България ) на ЧУЖДЕСТРАННИ фирми !
Превърнаха България в ПРОТЕКТОРАТ, управляван от някаква ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, коята не се избира от европейските народи.
Коментиран от #11
14:34 15.10.2025
6 Защо?
14:41 15.10.2025
7 Пътник
14:44 15.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Видьо Видев
До коментар #2 от "Влязат ли тиквата и свинята":Шищи обла..да Туту в Пазарджик и преЕ..бА ГЕРБ
14:51 15.10.2025
10 Емигрант
15:00 15.10.2025
11 Я си стегни една
До коментар #5 от "Г.Георгиев":верига около черепа бе копейка, коя земя са продали и на какво я товарят за да я закарат на м.... ти в п....! Продали били земята мами опростачените ПРОСsТАКЪТ ?
15:07 15.10.2025
12 Архимандрисандрит Бибиян
15:09 15.10.2025
13 ЧИКО
15:09 15.10.2025
14 Град Симитли
15:09 15.10.2025
15 Хохо Бохо
15:14 15.10.2025
16 Заблуждават
15:24 15.10.2025
17 Хрус хрус
15:28 15.10.2025
18 КАК ДА
НАЛИ ЗАЕДНО КРАДАХА.
15:33 15.10.2025