Новини
България »
Близките на загиналия багерист в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лева

Близките на загиналия багерист в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лева

15 Октомври, 2025 14:10 1 137 9

  • загинал-
  • багерист-
  • елените-
  • наводнение

Малко след това четириметрова вълна залива "Елените". Цанко Иванов, който работи като багерист към ВиК - Несебър излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи

Близките на загиналия багерист в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близките на загиналия багерист при потопа в "Елените" ще съдят държавата за милион и четиристотин хиляди лева. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Според тях те носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж.

Последният разговор между Живко и баща му е в деня на потопа, 3 октомври, минути преди багеристът да изгуби живота си, спасявайки хора от потопените къщи. "Обадих му се в 2.17, разговорът протече около 11 секунди. Каза, че е на "Елените" с още един човек и не може да говори в момента и по- късно ще се чуем . Този разговор за по- късно така и не се случи . Това му бяха последните думи - ще се чуем по- късно", разказва синът му Живко.

Малко след това четириметрова вълна залива "Елените". Цанко Иванов, който работи като багерист към ВиК - Несебър излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи. За близките остават мъката и тежките въпроси.

"Жертва е на бездействието на институциите, жертва е на корупцията, на цялата държава. Искаме някой да поеме отговорност за застрояването на реката, всички длъжностни лица, които са си затваряли очите в годините".

Потопът в "Елените" взе четири жертви. Близките искат виновните за трагедията да бъдат наказани, и обезщетение от държавата в размер на милион и четиристотин хиляди лева.

"Не може честни, добри хора да си отиват по този начин, хора, които обичат живота, обичат семейството си", каза пред bTV Живко Иванов, син на загиналия багерист.

Дни преди трагедията Цанко разбира, че дъщеря му очаква дете, което ще носи неговото име. След смъртта му близките не са известени официално, и сами тръгват да търсят къде е баща им.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    От къде ще вземат 50 000 лв. държавна такса за да се открие дело? И още толкова за адвокат...

    Коментиран от #3

    14:22 15.10.2025

  • 2 Мнение

    12 0 Отговор
    Правилно е да искат и повече. Държавата ще ги плати от нашите данъци, но няма да може да си ги събере после от виновните лица, защото е крайна сметка няма да намерят такива.

    Коментиран от #4

    14:28 15.10.2025

  • 3 не го мисли

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Исковете по ЗОДОВ са с държавна такса 10 лв., а адвокат все ще се намери.

    Коментиран от #5

    14:30 15.10.2025

  • 4 истината е

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    че държавата никога досега не е предявявала регресен иск срещу отговорните лице, било то прокурори, съдии, или директори на разни служби. Може да го направи, но не го прави, затова винаги ние плащаме сметката, а виновните продължават да си получават големите заплати и да трупат корупционни пачки.

    14:32 15.10.2025

  • 5 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "не го мисли":

    По-скоро адвоката ги е издирил и склонил да заведат иск....

    14:38 15.10.2025

  • 6 Съчувствам на близките на Цанко

    4 1 Отговор
    Съчувствам на близките на Цанко, но за какво точно ще съдят държавата не разбрах? Ще се наложи да доказват вината на държавата за конкретното действие, довело до смъртта на багериста. Трудна работа.

    14:54 15.10.2025

  • 7 Тома

    5 1 Отговор
    Кмета на Несебър каза кръв повръщам пари не връщам и да живее герб

    15:08 15.10.2025

  • 8 Защо свалихте предишните

    0 0 Отговор
    Коментари? Имаше и снимка на багериста.
    Маро, да не настъпи нечий интерес????

    15:13 15.10.2025

  • 9 Разбирач

    2 0 Отговор
    За 1 милиард ги осъдете! Да фалира дано тая отвратителна държава

    15:22 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове