Гори "Стомана Индъстри" в Перник

Пожар е избухнал в металургичната фирма "Стомана Индъстри" в Перник, предаде БНР.

Според информацията причината за пожара е самозапалили се стружки в Шредерен цех. Към момента огънят е ограничен и на място има два противопожарни автомобила - на пернишката пожарна и на завода, както и екипи на полицията.

Няма данни за пострадали хора и гасенето на огъня продължава.