Гори "Стомана Индъстри" в Перник

Пожар е избухнал в металургичната фирма "Стомана Индъстри" в Перник, предаде БНР.
Според информацията причината за пожара е самозапалили се стружки в Шредерен цех. Към момента огънят е ограничен и на място има два противопожарни автомобила - на пернишката пожарна и на завода, както и екипи на полицията.
Няма данни за пострадали хора и гасенето на огъня продължава.
14:43 15.10.2025
14:44 15.10.2025
14:46 15.10.2025
ех като направят и за барут❗❗❗❗❗
14:49 15.10.2025
15:10 15.10.2025
15:12 15.10.2025
15:18 15.10.2025