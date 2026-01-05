Новини
На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник

На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник

5 Януари, 2026 21:51 328 0

  • перник-
  • ураган-
  • бурен вятър-
  • щети

В областния град не е имало сериозни инциденти

На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На над 15 сигнала, свързани с аварии, причинени от силния вятър в Перник, са реагирали пернишките пожарникари, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БНТ.

Той допълни, че основно те са били на терен, за да окажат техническа помощ, като са работили по отстраняването и обезопасяването на висящи ламарини от покривни конструкции, паднали големи клони и други подобни. Венцислав Алексов съобщи още, че към момента няма пострадали хора, автомобили или сгради.

Експертът "Връзки с обществеността" в Община Перник Адриан Скримов каза, че в областния град не е имало сериозни инциденти. Единствено е било съборено голямо иглолистно дърво в района на Младежкия дом. Инцидентът е от 3 януари.

Подобна ситуация е имало ден по-късно в Западния парк. От днес има постъпил сигнал за висяща опасна ламарина, която е била на покрива на Гимназията с преподаване на чужди езици "Симеон Радев". На място е работил екип на Аварийно-спасителния отряд.


