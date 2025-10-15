Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“. Това заяви президентът Румен Радев по повод политическата криза след изявлението от вчера на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщават от bTV.
Той не пожела да коментира повече пред журналисти и заяви, че ще го направи утре.
Румен Радев присъства на празника на Медицинския университет в Пловдив, който отбелязва 80-годишнината от създаването си.
Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Поиска и смени във всички висши органи на управлението.
"Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред съпартийците си.
По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.
