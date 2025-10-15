Новини
Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

15 Октомври, 2025 17:35 2 124 53

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Поиска и смени във всички висши органи на управлението.

„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“. Това заяви президентът Румен Радев по повод политическата криза след изявлението от вчера на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщават от bTV.

Той не пожела да коментира повече пред журналисти и заяви, че ще го направи утре.

Румен Радев присъства на празника на Медицинския университет в Пловдив, който отбелязва 80-годишнината от създаването си.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред съпартийците си.

По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.


  • 1 си дзън

    19 41 Отговор
    Радев е по скъпите неща - един милион на ден!!! например ни струва неговият
    договор с Боташ

    17:39 15.10.2025

  • 2 Новичок

    42 6 Отговор
    "Гербавите" са като националният отбор по футбол - пълен таш...

    17:39 15.10.2025

  • 3 бай Бай

    26 6 Отговор
    Какво му стана на бЪбЪ та превъртя шайбата?
    Само не заради някакво си там Пазарджик или Павликени....
    Откачалка на закачалка.

    17:41 15.10.2025

  • 4 съгласен съм

    33 5 Отговор
    дпс-гроб е една мафия

    17:41 15.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    28 1 Отговор
    МАЙ ОТИВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ НА МАЙ....НАТА СИ!

    17:41 15.10.2025

  • 6 виждане

    20 3 Отговор
    Бе, май е прав, артистите са добри.

    17:42 15.10.2025

  • 7 Майна

    5 8 Отговор
    Що , бе?
    Заради твоите зелени паспорти ректорската изключи всеки неваксан!
    Не те ли е срам!
    Знаеш ли какви са последиците от тези вакси?!
    Празник, а..
    Ти нямаш срам, страхливецо

    17:43 15.10.2025

  • 8 Град Симитли

    19 5 Отговор
    Кво да коментира словестните извержения в хашлашки стил на Тлъстия Бою?!
    Игнор, да си кара "влака" сам с Делян!

    17:44 15.10.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    19 18 Отговор
    Отивай да плащаш договора с БОТАШ бе,зелен чорап миризлив....Бегом марш към БОТАШ !!!?

    Коментиран от #15

    17:45 15.10.2025

  • 10 Горски

    19 3 Отговор
    Хитрец е бате ви Бойко! Видя, че работата става напечена и прави опит да хвърли кърпата! Тоя тарикат има адски развито чувство за оцеляване-не може да му се отрече. Леле какъв сценарий. Направо си е за мега продукция. В главните роли Еднокнижник и Шопар. Още 200-300 второстепенни роли и около 5 милиона статисти. Бюджет - стотици милиарди евро. Е това, ако не слага в малкото джобче всички филмови студиа взети заедно, здраве му кажи. Помня, точно преди около година как двамцата - Еднокнижника и Шопара се псуваха, вторият си плащаше щедро за присъствие на протести, митинги, селски седянки и прочее, първият се тупаше в гърдите, че без него държавата приключва, общо взето шоу без завеси.

    17:45 15.10.2025

  • 11 Бойко

    15 3 Отговор
    протестира срещу власт имащите. Вече няма да им прави кворум. Да си го осигуряват сами. Смешник.

    17:45 15.10.2025

  • 12 Майна

    11 4 Отговор
    Пак мълчиш!!!!
    Нещо за фалшивите избори!
    След произнасяне на КС ,ти им ръчи мандата!
    Нямаш какво да кажеш..?!

    17:45 15.10.2025

  • 13 Ленивецът

    6 1 Отговор
    Много си куух.

    17:56 15.10.2025

  • 14 .......

    8 9 Отговор
    Боко се е предал, Шиши е новия властелин, чака сега льотчика - зеления чорап, да го смачка и него,той затова си се крие в президентството и не прави партийка, ама той ще е следващия.

    Коментиран от #24

    17:57 15.10.2025

  • 15 Ветеран 2.

    13 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":

    Истината за Ботош е Че той беше възложен от Н Събрание във връзка с ПЪЛНОТО спиране на Руския газ за което има решение на ЕС . ТОГАВА друг варинат за ГАЗ нямаше . АКО се изпълни спирането на газ от Русия , БОТАШ е СПАСЕНИЕТО ни . Това че нашите ДАЛАВЕРАДЖИИ продължават по заобиколен път да купуват Руски газ е ДРУГА работа . Ако имаше нещо нередно прокуратурата на БОКО и ШИШИ досега да са обявили виновния .

    Коментиран от #17, #22

    17:59 15.10.2025

  • 16 Нормално е

    10 3 Отговор
    В Пазарджик ГЕРБ да се класира на шесто място. Даже е огромен успех за тях

    18:00 15.10.2025

  • 17 Майна

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ветеран 2.":

    Ти на кой ги говориш ?
    Явно реши ,че сме на нивото на Радев?

    18:02 15.10.2025

  • 18 Както винаги

    15 3 Отговор
    Борисов протестира срещу правителството си. Цирк. Евтин политик, евтин цирк.

    Коментиран от #36

    18:02 15.10.2025

  • 19 1000+

    7 6 Отговор
    Тоя, с всеки изминат ден, все повече побеснява, погрознява и вампирясва. Пораженията на кремълския вирус са необратими. Абе, направо луд за връзване.

    Коментиран от #25

    18:03 15.10.2025

  • 20 Венета борисона дъщера

    2 6 Отговор
    Идоле наш остави предидендтното и ни поведи срещу мутрите. Само на теб вярваме генерале, поведи ни срещу Борисов ш шаъкага му.

    18:04 15.10.2025

  • 21 Всичко се свежда до статията

    4 0 Отговор
    "Разярената горила с големия задник строши защитното стъкло на ограждението си в зоопарка" ...

    18:06 15.10.2025

  • 22 Майна

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ветеран 2.":

    ,,.. как старши пилотът старши лейтенант Радев от 15-и изтребителен авиополк Равнец се е оказал в САЩ. без знанието на нито един от командирите в Равнец!"
    Как и кои го доведе след " шлифоването му" в Максуел - отличен стратегически воин на.." бъдещето"

    Кой го направи Президент

    18:06 15.10.2025

  • 23 Пешо от панелката

    7 5 Отговор
    Страх ги е от Радев, спусната е опорна "договора с Боташ, един милион на ден". Тулупа го повтаря всеки ден, но ако ги попиташ какво е това Боташ и какъв е този договор, ще отговорят като ромите на изборите. Питат ги за кой, за коя партия отива да гласува у той вика "за България"

    18:06 15.10.2025

  • 25 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "1000+":

    a борисов и пеевски стават все по-умни, красиви и добри?

    Коментиран от #29

    18:07 15.10.2025

  • 26 Я па Тоя

    7 6 Отговор
    Ето така изглежда днес, един високо платен, некадърен и побеснял от злоба индивид, който струва на България един милион и петдесет хиляди лева на ден!Срам, та срам!

    18:07 15.10.2025

  • 28 Нормално е хора

    6 4 Отговор
    ГЕРБ да се класира на шесто място. Няма разумен човек който би гласувал за атлантически нацисти и ционисти !

    18:08 15.10.2025

  • 29 1000+

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    и те са същите идиоти!

    18:09 15.10.2025

  • 30 РАДЕВ

    3 7 Отговор
    РАЗТУРИ ТАЯ МИРИЗЛИВА КОЧИНА.САМО ТИ МОЖЕШ.

    Коментиран от #33

    18:09 15.10.2025

  • 31 Пурко Боташ

    4 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА ПОСЛЕДВАШ СЪДБАТА НА ЯНКОВИЧ

    18:12 15.10.2025

  • 32 Относно зеления чорап

    5 6 Отговор
    Тоя зеления чорап е изтъкан от злоба,завист и двуличие!
    Никога до сега не сме имали толкова зъл и отмъстителен президент.

    18:14 15.10.2025

  • 33 Майна

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "РАДЕВ":

    Да.., ама ги няма Бабикян и адвокатчето и склупторчето, дето се оказаха платени..
    Няма кой да ни подведе ..вече!
    Този мишок е готов да излезне, когато масовката идва по" западна инициатива"

    18:14 15.10.2025

  • 34 Мунчо

    4 1 Отговор
    Ми хубо... значи президентската инстутиция се е превърнала в новинарска емисия и обяснява това, което виждаме. Сега да каже и че има слънце и е топло... 😃 С коментари не става, слизаш на терен с партия и вземаш решения, като нямаш си мълчиш.

    18:14 15.10.2025

  • 35 театър, театър ама

    2 0 Отговор
    ГЕЙргиев отиде в Перник и възникна голям пожар в „Стомана индъстри“ – Перник...

    18:14 15.10.2025

  • 36 Борисов протестира срещу

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Както винаги":

    правителството си ама няма пък ...нека дЖилезку и ГЕЙргиев да доразсипят ГЕРБ

    18:18 15.10.2025

  • 37 Как

    3 3 Отговор
    Нашият президент е с две лица. Едното е агент на КГБ . Другото е агент на Боташ. Само българския интерес не защитава!

    Коментиран от #40

    18:21 15.10.2025

  • 38 Вуйчо Спас

    2 0 Отговор
    Надзорника им Спас Русев не разрешава. Шефа му не ще и да чуе.

    18:27 15.10.2025

  • 39 ГЕРБ

    4 1 Отговор
    Тъпанар

    18:27 15.10.2025

  • 40 А какъв

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Как":

    според теб е българския интерес? Сигурно евроатлантическите ценности или някакви други?

    18:29 15.10.2025

  • 41 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата!Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и 6оциално слабите да го дyyxxатт

    18:35 15.10.2025

  • 42 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата!Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    18:36 15.10.2025

  • 43 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата!Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!!

    18:36 15.10.2025

  • 44 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата!Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!!!

    18:37 15.10.2025

  • 45 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Ами за евтини политици и Президенти - евтин спектакъл ! За да е и РАЗБИРАЕМ !

    18:41 15.10.2025

  • 47 Отец Спиридон

    2 0 Отговор
    Анатемааа за атлантиците и ционистите ! Анатемаааа

    18:42 15.10.2025

  • 48 оня с коня

    0 0 Отговор
    Сега приказва Радев разни неща и те се тиражират от Медиите ЕДИНСТВЕНО защото е Президент.Не след дълго няма да бъде Президент и ПАК ще дрънка същите неща като Нинова,Методиев,Янев и разни други,но ЩЕ БЪДЕ "НИКОЙ" И няма да има кой да му даде трибуна.

    18:43 15.10.2025

  • 49 Разачарован избир. На Радев след първият

    1 0 Отговор
    Веднъж се подведох да гласувам за Радев но тогава избора бре прееедсказуем спрямо Цачева

    18:43 15.10.2025

  • 50 Пазарджик не иска

    2 0 Отговор
    дЖилезку и ГЕЙргиев да ги правят на палестинци.... Много се изплаши народа ...

    18:44 15.10.2025

  • 51 Колко неадекватен трябва да си верно

    2 0 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    18:48 15.10.2025

  • 52 ГЕРБ на 6-то място в Пазарджик

    1 0 Отговор
    Е огромен успех за тях. Много им е даже.

    18:50 15.10.2025

  • 53 ГЕРБ трябва не само

    1 0 Отговор
    Да бъдат преформатирани а и раирани ! И дЖилезку моментално да бъде арестуван

    18:53 15.10.2025

