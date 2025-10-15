Новини
Учени: Критичните точки и в Царево, и в "Елените" са 3: Сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове

15 Октомври, 2025 20:40 795 15

  • учени-
  • елените-
  • царево-
  • критични точки-
  • наводнения

От университетския център за геопространствени изследвания подчертават, че събират данни от години, но нито една институция не ги е съобразила в плановете против наводнения или с изграждането на инфраструктурата

Учени: Критичните точки и в Царево, и в "Елените" са 3: Сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Какви са причините за наводненията по Южното Черноморие? Учени от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии представиха модели на приливните вълни в Царево и "Елените". И на двете места - три са критичните точки, разказват от bTV.

В случая на "Елените" - незаконно сметище, подземният тунел, в който е вкарана реката, както и апартаментният комплекс "Негреско".

Подобна е ситуацията и в Царево. Там три моста по поречието на реката образуват бентове и препречват пътя на водата, като така се наводняват къщи и имоти.

С помощта на дронове учените от Софийския университет правят фотогеометрично заснемане на потопените курорти. Кристиян Георгиев е един от екипа учени.

"Самите апарати летят по предварително зададени маршрути, които покриват територията на водосборите", коментира той.

Данните събрани от полетите показват кои са критичните точки.

"От снимка в "Гугъл" ние веднага видяхме, че тук има някакво депо. Това е 16 метра високо, 109 хиляди кубични метра. Вижте колко много стеснява речната корито", посочва доц. Стелиян Димитров от центъра за геопространствени изследвания и технологии.

Учените опровергават и твърдението на управата на комплекса, че подземният тунел, в който е вкарана реката, е 20 метра.

"Този колектор, който отвежда водата в морето, е с широчина 9 метра - не са 20 метра", казва доц. Стелиян Димитров.

"Третата основна причина е този апартаментен комплекс "Негреско", който също играе ролята на бент. Вижте къде се събира водата - между сметището, колектора и "Негреско", допълва той.

При водния апокалипсис в Царево - за втори път в рамките на последните три години - три моста са причината.

"Ето ги трите препятствия. Тук има отново едно такова подземно съоръжение, което не е добре изчислено, защото виждате колко отломки има. В момента, когато се е запушило, водата е преляла от тази страна, стигнала е при следващо препятствие, отново е станало запушване. Оттам вече е стигнала до последния мост, където са се нанесли всички тези наноси и водата е отишла в морето", коментира доц. Стелиян Димитров.

От университетския център за геопространствени изследвания подчертават, че събират данни от години, но нито една институция не ги е съобразила в плановете против наводнения или с изграждането на инфраструктурата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Царева ливада

    5 1 Отговор
    Бойко се разсърди, като госпожичка, че е последен на избори и прати най-приближената му свита преторианци да стяга редиците на герберастите.

    20:53 15.10.2025

  • 2 Ние.

    4 4 Отговор
    Путине ела и у нас!!!!!

    20:57 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 карлос ромски халифат

    0 5 Отговор
    карам дачия 1300, жена ми има бурка, живея в Кушадасъ, дерибей съм и бг раята може само да ми завижда

    20:59 15.10.2025

  • 5 си дзън

    2 0 Отговор
    Там където тия виждат дерета, съдът ще види планиски зъбери...

    21:01 15.10.2025

  • 6 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Реката била вкарана под земята без необходимата обосновка и се запушила, та преляла отгоре и нанесла щети..
    Изчислени ли са евентуалните щети при Перловска река при метростанция Театрална, която също е натикана под земята, а върху коритото й е изграден наказателен паркинг за коли с паяците и десетина етажна жилищна сграда на мястото на бивши гаражи.

    21:05 15.10.2025

  • 7 емил

    2 1 Отговор
    Събирайте данни колкото си искате след 3-4 седмици никой повече няма да споменава за случилото си . Тъй като не Държавата а Мафията определя кое е правилно и кое не така ,че журналистите колкото си искат могат да повдигат тоя въпрос. Държавата е безсилна няма и не може да направи нищо само може да наблюдава тъй като не е в състояние за да промени нещата защото до тука щом върху коритото на реката се изгражда огромен хотел и Държавата е безсилна не само тоя хотел и останалите когато всеки е правил това което си искал което означава ,че имат власт и влияние и са по силни от Държавата .

    Коментиран от #8, #10

    21:06 15.10.2025

  • 8 Строителната

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "емил":

    мафия е по-могъща от държавата, понеже има средствата да купи който държавен служител й е необходим от всяко едно стъпало на властта.

    21:12 15.10.2025

  • 9 Хаджи Папурко

    3 0 Отговор
    Жалко за Царево допреди 15 години беше много хубаво място.

    21:19 15.10.2025

  • 10 БМБ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "емил":

    Държавата съм аз, целувай ръка.

    21:22 15.10.2025

  • 11 Да,бе

    2 0 Отговор
    Критичните точки са кметовете и архитектите на Несебър и Приморско.Тумори с разсейки по територията...

    21:38 15.10.2025

  • 12 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Тоя зяпа Гугъл мап, а не отиде на терен да мери.Такива са всички калинки захапали кокала.За пари да готови от девет кладенеца вода да донесат.Природата ще си свърши работата .

    21:38 15.10.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    След дъжд-качулка.

    21:39 15.10.2025

  • 14 стойчо

    1 0 Отговор
    Тия институти и учени за какъв ...... са. Да се правят на разбирачи и да обясняват всичко пост фактум. Защо не кажат че елените - св влас - слънчев бряг има още поне пет или шест идентични дерета напълно застроени по същият начин. като разбират толкова от материята да алармират за това а не да дават обяснения ....след дъжд качулка.

    21:42 15.10.2025

  • 15 Учен

    0 0 Отговор
    Когато дойдоха бананите след ,,Великите промени"...разните му шофьори,сервитьори станаха ,,бизнесмени", а ние с по една-две висши...останахме на пазара на безработните за да разлистваме страниците с обяви за каква и да е работа...Спомени от 90-те...

    22:07 15.10.2025

