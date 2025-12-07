Гуцанов: Имаме готовност да подпомогнем пострадалите от наводненията

Екипите на Агенцията за социално подпомагане имат пълна готовност да окажат помощ на пострадалите от наводненията от преди ден в Бургаско. Ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага по закон като помощ при бедствие, но и допълнителни средства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.
„Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства”, допълни министърът.
Той отбеляза, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.
„Очакваме одобрението, за да подпомогнем почистване на сухи дерета, на реки, корита, залесяване, тоест превантивно да се вземат мерки, а не след като стане проблемът, ние тогава да се чудим какво се е случило“, каза Гуцанов.
Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт той коментира и Бюджет 2026.
„Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни. След тригодишно замразяване на майчинските за втората година, сега е заложено да се вдигнат от 780 лева на 900 лева“, припомни той. Прави се още една важна крачка – процентът от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа, нараства от 50 на 75 на сто или 675 лева.
„По този начин правим, може да е малка, но крачка напред към справяне с демографската криза и втори път се помага и на реалната икономика на държавата“, обясни Гуцанов.
Минималната работна заплата се покачва както предвижда законът и от 1077 лева става 1213 или 620, 20 евро. „Това според мен е правилно решение и вярната посока. Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в цялия Европейски съюз. Икономиката не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност“, каза социалният министър. Гуцанов припомни, че се запазва и швейцарското правило, с което пенсиите ще се покачат между 7 и 8 процента.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
13:57 07.12.2025
2 Гуцата
13:57 07.12.2025
3 Майна
В сряда- всички срещу гуцитата
13:59 07.12.2025
4 Само празни приказки
14:04 07.12.2025
5 Майна
Какво направихте?!
Разследване за всички ви!
14:06 07.12.2025
6 Майна
Какво правите с турския танкер в Черно море?!
Кой ще отговори?!
Коментиран от #20
14:08 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Емигрант
14:10 07.12.2025
9 Елин Пелин
14:11 07.12.2025
10 Тозие
14:12 07.12.2025
11 Майна
Защо в България продължават!!!
Събуди се, бе, народе!!!
Коментиран от #12
14:15 07.12.2025
12 Майна
До коментар #11 от "Майна":За украинци
14:15 07.12.2025
13 нолико
14:17 07.12.2025
14 По-Последният Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Споко!
Парите, които е зараборил Борисов ще му стигнат до края на живота.Дори да умре следващото хилядолетие!
14:17 07.12.2025
15 Феникс
Коментиран от #16
14:30 07.12.2025
16 Не не
До коментар #15 от "Феникс":Тези ги сваляме
Разследване и съд
Ще се справим като си върнем държавата!!!
Стига с това пораженчество.
14:36 07.12.2025
17 Гуцанооов, математико!
За да има по-високи минимални работни заплати, трябва да има по-висока производителност на труда.
Откъде ще дойдат парите за по-високите заплати, след като спада българското производството за вътершния и външния пазар на стоки за потребление и на стоки за производствения сектор?
От инфлацията, нали!?
Защо българското селско стопанство не може да изхрани шест милионна България, след като по времето на Народната република изхранваше не само девет милионна България, но изнасяще храни и консерви за целия СИВ, част от ЕИО и за арабския свят?
Говорите ли си със земеделския министър или само се чудите как да оцелеете?
14:37 07.12.2025
18 Стига с пораженчество
То , че направиха Родината кочина , стана щото се държим като поданици
В сряда- да си върнем държавата!!!
Коментиран от #19
14:40 07.12.2025
19 Неточно
До коментар #18 от "Стига с пораженчество":Дрисльовци
14:40 07.12.2025
20 Всички са се покрили
До коментар #6 от "Майна":и чакат летния туристически сезон! :)
НАТОВСКА ТУРЦИЯ ИЗВЪРШИ ЕКО-ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ СРЕЩУ НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ, НО СВОНЕТЕ В АНТИНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И В АНТИБЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СА НИ-ЧИЛИ, НИ ВИДЕЛИ!!!!
По същия начин ще реагират и когато Турция стовари децанти във Варна и Бургас и завземе пловдив и Стара Загора!
В София ще се правят, че не знаят!!!!
14:42 07.12.2025
21 Пропаднал крадлив мафиот
14:51 07.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Само едно..
14:54 07.12.2025