Новини
България »
Гуцанов: Имаме готовност да подпомогнем пострадалите от наводненията

Гуцанов: Имаме готовност да подпомогнем пострадалите от наводненията

7 Декември, 2025 13:55 546 23

  • борислав гуцанов-
  • наводнения-
  • пострадали

Той отбеляза, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия

Гуцанов: Имаме готовност да подпомогнем пострадалите от наводненията - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипите на Агенцията за социално подпомагане имат пълна готовност да окажат помощ на пострадалите от наводненията от преди ден в Бургаско. Ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага по закон като помощ при бедствие, но и допълнителни средства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.

„Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства”, допълни министърът.

Той отбеляза, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.

„Очакваме одобрението, за да подпомогнем почистване на сухи дерета, на реки, корита, залесяване, тоест превантивно да се вземат мерки, а не след като стане проблемът, ние тогава да се чудим какво се е случило“, каза Гуцанов.

Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт той коментира и Бюджет 2026.

„Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни. След тригодишно замразяване на майчинските за втората година, сега е заложено да се вдигнат от 780 лева на 900 лева“, припомни той. Прави се още една важна крачка – процентът от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа, нараства от 50 на 75 на сто или 675 лева.

„По този начин правим, може да е малка, но крачка напред към справяне с демографската криза и втори път се помага и на реалната икономика на държавата“, обясни Гуцанов.

Минималната работна заплата се покачва както предвижда законът и от 1077 лева става 1213 или 620, 20 евро. „Това според мен е правилно решение и вярната посока. Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в цялия Европейски съюз. Икономиката не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност“, каза социалният министър. Гуцанов припомни, че се запазва и швейцарското правило, с което пенсиите ще се покачат между 7 и 8 процента.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Имайте готовност за Белене .Стягайте мешките

    Коментиран от #14

    13:57 07.12.2025

  • 2 Гуцата

    14 0 Отговор
    Тоя готов винаги да подпомага с нашите пари нали не ги изкарва той 🖕

    13:57 07.12.2025

  • 3 Майна

    14 0 Отговор
    Времето на гуцитата свършва
    В сряда- всички срещу гуцитата

    13:59 07.12.2025

  • 4 Само празни приказки

    11 0 Отговор
    Давате трохи и подаяния , но си гарантирате лапането на милиони от народният джоб.

    14:04 07.12.2025

  • 5 Майна

    11 0 Отговор
    Кво става със турския талер?!
    Какво направихте?!
    Разследване за всички ви!

    14:06 07.12.2025

  • 6 Майна

    9 0 Отговор
    Питам-
    Какво правите с турския танкер в Черно море?!
    Кой ще отговори?!

    Коментиран от #20

    14:08 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Емигрант

    11 0 Отговор
    Какво говори този първокачествен б+о+к+л+Y+k, до сега не са ли подпомогнати пострадалите ?

    14:10 07.12.2025

  • 9 Елин Пелин

    12 0 Отговор
    Най-добрата помощ е да се омитате вдън Гори Тилилейски и оттам да се не връщате!

    14:11 07.12.2025

  • 10 Тозие

    9 0 Отговор
    Най големия мафиот от варна

    14:12 07.12.2025

  • 11 Майна

    7 0 Отговор
    В цяла Европа се спират помощите за улеите , които се намират в страните им.
    Защо в България продължават!!!
    Събуди се, бе, народе!!!

    Коментиран от #12

    14:15 07.12.2025

  • 12 Майна

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    За украинци

    14:15 07.12.2025

  • 13 нолико

    8 0 Отговор
    Ти не разбра ли че българите искат да ви изритат цялата мафия??? Какви пари ще даваш за наводнението, дето защото сте окрали парите пак наводнихте хората??? Не ти ние ще ти помогнем като те изритаме с фругите мафиоти дето ограбихте България и все е неизвестен извършител. Слава на Господ Иисус Христос, поне няма жертви. Не ти а ние българите ще ви помогнем, като ви изритаме и срете да правите схеми и да крадете парите.

    14:17 07.12.2025

  • 14 По-Последният Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Споко!
    Парите, които е зараборил Борисов ще му стигнат до края на живота.Дори да умре следващото хилядолетие!

    14:17 07.12.2025

  • 15 Феникс

    4 0 Отговор
    Тези ни поставиха на колене, другото ще свърши водата и огъня през лятото!

    Коментиран от #16

    14:30 07.12.2025

  • 16 Не не

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Тези ги сваляме
    Разследване и съд
    Ще се справим като си върнем държавата!!!
    Стига с това пораженчество.

    14:36 07.12.2025

  • 17 Гуцанооов, математико!

    4 0 Отговор
    Дрънчиш на кухо. Каква математика си учил в математическата гимназия?

    За да има по-високи минимални работни заплати, трябва да има по-висока производителност на труда.

    Откъде ще дойдат парите за по-високите заплати, след като спада българското производството за вътершния и външния пазар на стоки за потребление и на стоки за производствения сектор?

    От инфлацията, нали!?

    Защо българското селско стопанство не може да изхрани шест милионна България, след като по времето на Народната република изхранваше не само девет милионна България, но изнасяще храни и консерви за целия СИВ, част от ЕИО и за арабския свят?

    Говорите ли си със земеделския министър или само се чудите как да оцелеете?

    14:37 07.12.2025

  • 18 Стига с пораженчество

    3 0 Отговор
    Тези стисльовци ли ще търпим
    То , че направиха Родината кочина , стана щото се държим като поданици
    В сряда- да си върнем държавата!!!

    Коментиран от #19

    14:40 07.12.2025

  • 19 Неточно

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стига с пораженчество":

    Дрисльовци

    14:40 07.12.2025

  • 20 Всички са се покрили

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    и чакат летния туристически сезон! :)

    НАТОВСКА ТУРЦИЯ ИЗВЪРШИ ЕКО-ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ СРЕЩУ НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ, НО СВОНЕТЕ В АНТИНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И В АНТИБЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СА НИ-ЧИЛИ, НИ ВИДЕЛИ!!!!

    По същия начин ще реагират и когато Турция стовари децанти във Варна и Бургас и завземе пловдив и Стара Загора!

    В София ще се правят, че не знаят!!!!

    14:42 07.12.2025

  • 21 Пропаднал крадлив мафиот

    2 0 Отговор
    Позор сте всички от бсп мафията

    14:51 07.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само едно..

    0 0 Отговор
    ЗА ПРЕДАТЕЛИ МУШИКИ БЕЗ МОРАЛ ГОТОВИ БЪДЕТЕ ЗА НАКАЗАНИЕ. СЪС ВАС ПОВЕЧЕ НИКОГА. ПОЗОР СТЕ. ПЕНЯВИШ ГОВОРИШ МАНИПУЛИРАШ САМО. И ДАВАТЕ ТРОХИ НА БЕДНИТЕ ХОРА А ВИЕ С БОНУСИ КОМИСИОННИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ.

    14:54 07.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове