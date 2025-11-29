Скоро може да имаме още един български космонавт

"Мястото на учените от Института по космически изследвания и технологии е едно от челните в света. 55 години наши учени са работили в почти всички сфери на космическите изследвания. Развиваме се, модернизираме се, все по-често работим по новия начин, чрез проектно финансиране. Можем да се похвалим, че само през последната година сме направили две сътрудничества с фирми от Китай. Едната е с технологичния инженерен център за използване на Космоса, който е част от тяхната академия на науките.
Другата китайска организация, с която скоро сключихме меморандум – това е лабораторията за изследване на дълбокия Космос, която има задача да изгради първата китайска база на Луната. Ние сме поканени да участваме в този процес. Ние имаме много учени, които разработват апаратура, както знаете дозиметрите "Люлин" се използват и в момента, разположени са както на международната космическа станция, така и в самия Космос. При конкретизиране на задачата, ние можем да изработим необходимия продукт.
Имаме и колаборация с Европейската космическа агенция, с НАСА, знаете вече сме членове на програмата "Артемида", която е продължение на програмата "Аполо". И защо по тази програма да нямаме и космонавт. До преди 4-5 години бе трудно да се привлекат млади хора, които да се занимават с наука в България, тъй като те още като студенти могат да заминат в Европа и след това да се реализират там.
През последните години се наблюдава тенденция за завръщане на млади учени с желание да работят тук, но трудности все още има. На 30-ти ноември в зала "Марин Дринов" – БАН, заедно с китайското посолство ще бъде представен филм "Синята планета през илюминатора на станцията". Това е филм за живота на тайконавтите, за това което те наблюдават отвън от станцията и онова, което се вижда с поглед към нашата планета. На страницата в БАН всеки може да намери подробна информация за прожекцията , разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" проф. Георги Желев, директор на института.
"Интересът ми към използването на географски информационни системи и сателитни данни, като основната ми идея беше свързана използването на тези данни в биологичното земеделие и това реално ме доведе тук в института. Дисертацията ми бе на тема използването на аерокосмически методи за мониторинг на биомаса и добиви от културата лимец, отглеждан в условията на биологично земеделие. Използвах два типа дистанционни данни. Единият тип бяха сателитни данни, а другите данни от дрон.
Целта е да се прогнозира добива от тази култура тук на нашата планета, за да можем да прогнозираме примерно през март стопаните какви добиви могат да очакват, ако няма катастрофични климатични явления. Като тези данни могат да се използват от различни организации у нас с цел управление и превенция. Работата в института ми дава много възможности за разнообразни срещи, контакти и информация и възможност за работа по различни проекти, разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" младият учен от институт Милен Чанев.
Проф. Георги Желев е директор на Института за космически изследвания и технологии към БАН. Завършил е Минно-геоложкия институт "Свети Иван Рилски". Минал е през цялата стълба на научното израстване – от асистент до професор. Член е на осмото общо събрание на БАН, както и на Комисията за международно и европейско сътрудничество. Участвал е в 70 проекта, има над 100 научни публикации. Награден е за заслуги и принос в космическите изследвания по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания и технологии.
1 БОКО И ШИШИ
Коментиран от #4, #6
18:54 29.11.2025
2 Последния Софиянец
18:54 29.11.2025
3 Слави
18:55 29.11.2025
4 Неподписан
До коментар #1 от "БОКО И ШИШИ":Мхххх,той Славчо обеща...
18:55 29.11.2025
5 поСкоро може да имаме
18:56 29.11.2025
6 сладкопоен чучулиг
До коментар #1 от "БОКО И ШИШИ":Няма ракета която да побере бъбъ и шъшъ.
Остава вариант Мюнхаузен.
Направо да яхнат пи една ракета и да палят фитила.
18:58 29.11.2025
7 Макробиолог
19:00 29.11.2025
8 хи хи
19:01 29.11.2025
9 Стефко
19:02 29.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
19:02 29.11.2025
11 Опааа
19:04 29.11.2025
12 Сийка
19:04 29.11.2025
13 Фантазии
Коментиран от #16
19:05 29.11.2025
14 ЦИРК
Някога бяхме на челните места от нациите изследвователи на космоса. Българи са били в космоса, и Български учени са допринесли много за изследването му. Крайно време е да започнем да възстановяваме това което бяхме и имахме и да учим децата да се гордеят че са Българи. Да ги научим че има много по-смилеснни неща които могат да направят с живота си от това да подражяват на чалга певачки и мутро биячи.
19:09 29.11.2025
15 Пасито ще го изстреляме
Коментиран от #17
19:11 29.11.2025
16 ЦИРК
До коментар #13 от "Фантазии":Вижте колко и кога за първи път западно европейци (от различните държави) са имали космонавти. Разликата между НАСА и китайската и руската програми е че, ако ще те праща НАСА и не си американец си плащаш, ако те пращат руснаци или китайци те ти плащат.
19:14 29.11.2025
17 ЦИРК
До коментар #15 от "Пасито ще го изстреляме":Не му трябва каска ! Да взема трабанта, ще му е като скафандър.
19:15 29.11.2025
18 Хохо Бохо
19:17 29.11.2025
19 Посетител
19:28 29.11.2025
20 Хеми значи бензин
19:36 29.11.2025
21 Само братята китайци
19:38 29.11.2025
22 Данко Харсъзина
19:42 29.11.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
19:43 29.11.2025
24 Винкело
19:45 29.11.2025
25 И за какво ни е
19:46 29.11.2025
26 Не един, а двама ще имаме!
Коментиран от #31
19:46 29.11.2025
27 Ако си намаже
19:48 29.11.2025
28 И ТОЯ НА СНИМКАТА
19:49 29.11.2025
29 Много болни хора има верно
19:49 29.11.2025
30 МОЖЕ, МОЖЕ
19:49 29.11.2025
31 Посетител
До коментар #26 от "Не един, а двама ще имаме!":В Далечния Космос?!? Иха-а-а!!!
19:50 29.11.2025
32 Чинии ли ще мие на Марс
19:50 29.11.2025
33 Прасета в космоса
19:55 29.11.2025