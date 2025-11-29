Новини
Скоро може да имаме още един български космонавт

Скоро може да имаме още един български космонавт

29 Ноември, 2025 18:51 1 235 33

  • георги желев-
  • космонавт-
  • учени

Учените от института по космически изследвания и технологии ще работят по изграждането на китайска база на Луната

Скоро може да имаме още един български космонавт - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Мястото на учените от Института по космически изследвания и технологии е едно от челните в света. 55 години наши учени са работили в почти всички сфери на космическите изследвания. Развиваме се, модернизираме се, все по-често работим по новия начин, чрез проектно финансиране. Можем да се похвалим, че само през последната година сме направили две сътрудничества с фирми от Китай. Едната е с технологичния инженерен център за използване на Космоса, който е част от тяхната академия на науките.

Другата китайска организация, с която скоро сключихме меморандум – това е лабораторията за изследване на дълбокия Космос, която има задача да изгради първата китайска база на Луната. Ние сме поканени да участваме в този процес. Ние имаме много учени, които разработват апаратура, както знаете дозиметрите "Люлин" се използват и в момента, разположени са както на международната космическа станция, така и в самия Космос. При конкретизиране на задачата, ние можем да изработим необходимия продукт.

Имаме и колаборация с Европейската космическа агенция, с НАСА, знаете вече сме членове на програмата "Артемида", която е продължение на програмата "Аполо". И защо по тази програма да нямаме и космонавт. До преди 4-5 години бе трудно да се привлекат млади хора, които да се занимават с наука в България, тъй като те още като студенти могат да заминат в Европа и след това да се реализират там.

През последните години се наблюдава тенденция за завръщане на млади учени с желание да работят тук, но трудности все още има. На 30-ти ноември в зала "Марин Дринов" – БАН, заедно с китайското посолство ще бъде представен филм "Синята планета през илюминатора на станцията". Това е филм за живота на тайконавтите, за това което те наблюдават отвън от станцията и онова, което се вижда с поглед към нашата планета. На страницата в БАН всеки може да намери подробна информация за прожекцията , разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" проф. Георги Желев, директор на института.

"Интересът ми към използването на географски информационни системи и сателитни данни, като основната ми идея беше свързана използването на тези данни в биологичното земеделие и това реално ме доведе тук в института. Дисертацията ми бе на тема използването на аерокосмически методи за мониторинг на биомаса и добиви от културата лимец, отглеждан в условията на биологично земеделие. Използвах два типа дистанционни данни. Единият тип бяха сателитни данни, а другите данни от дрон.

Целта е да се прогнозира добива от тази култура тук на нашата планета, за да можем да прогнозираме примерно през март стопаните какви добиви могат да очакват, ако няма катастрофични климатични явления. Като тези данни могат да се използват от различни организации у нас с цел управление и превенция. Работата в института ми дава много възможности за разнообразни срещи, контакти и информация и възможност за работа по различни проекти, разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" младият учен от институт Милен Чанев.

Проф. Георги Желев е директор на Института за космически изследвания и технологии към БАН. Завършил е Минно-геоложкия институт "Свети Иван Рилски". Минал е през цялата стълба на научното израстване – от асистент до професор. Член е на осмото общо събрание на БАН, както и на Комисията за международно и европейско сътрудничество. Участвал е в 70 проекта, има над 100 научни публикации. Награден е за заслуги и принос в космическите изследвания по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания и технологии.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОКО И ШИШИ

    19 0 Отговор
    Двама да бъдат , и никога да не с връщат !!

    Коментиран от #4, #6

    18:54 29.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    С Буревестника ще стигаме за няколко часа до Лунната база.

    18:54 29.11.2025

  • 3 Слави

    9 0 Отговор
    Един българин и един македонец.

    18:55 29.11.2025

  • 4 Неподписан

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОКО И ШИШИ":

    Мхххх,той Славчо обеща...

    18:55 29.11.2025

  • 5 поСкоро може да имаме

    8 0 Отговор
    още един български чекмеджар или повече

    18:56 29.11.2025

  • 6 сладкопоен чучулиг

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОКО И ШИШИ":

    Няма ракета която да побере бъбъ и шъшъ.
    Остава вариант Мюнхаузен.
    Направо да яхнат пи една ракета и да палят фитила.

    18:58 29.11.2025

  • 7 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Пеевски?

    19:00 29.11.2025

  • 8 хи хи

    7 0 Отговор
    A с македонския космонавт какво става? Чалгите обещаха, а сега имат и министър по транспорта.

    19:01 29.11.2025

  • 9 Стефко

    5 0 Отговор
    Македонец? Не е честно, зулуса обеща двама!

    19:02 29.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 2 Отговор
    За да имаме КОСМОНАВТ трябва да лети с руска ракета и екипаж 🚀❗

    19:02 29.11.2025

  • 11 Опааа

    7 0 Отговор
    Скоро…😆 2050г.най-рано…😆

    19:04 29.11.2025

  • 12 Сийка

    6 0 Отговор
    Пеевски ?!?!

    19:04 29.11.2025

  • 13 Фантазии

    7 2 Отговор
    Как така с китайците? Защо не с нашите съюзници по НАТО с европейци или американци?

    Коментиран от #16

    19:05 29.11.2025

  • 14 ЦИРК

    1 2 Отговор
    Добра статия. На България и трябват още подобни новини !

    Някога бяхме на челните места от нациите изследвователи на космоса. Българи са били в космоса, и Български учени са допринесли много за изследването му. Крайно време е да започнем да възстановяваме това което бяхме и имахме и да учим децата да се гордеят че са Българи. Да ги научим че има много по-смилеснни неща които могат да направят с живота си от това да подражяват на чалга певачки и мутро биячи.

    19:09 29.11.2025

  • 15 Пасито ще го изстреляме

    5 1 Отговор
    Веднага. Само каска да си купи

    Коментиран от #17

    19:11 29.11.2025

  • 16 ЦИРК

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Фантазии":

    Вижте колко и кога за първи път западно европейци (от различните държави) са имали космонавти. Разликата между НАСА и китайската и руската програми е че, ако ще те праща НАСА и не си американец си плащаш, ако те пращат руснаци или китайци те ти плащат.

    19:14 29.11.2025

  • 17 ЦИРК

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пасито ще го изстреляме":

    Не му трябва каска ! Да взема трабанта, ще му е като скафандър.

    19:15 29.11.2025

  • 18 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Жената на Лорер дали може да работи космонаФт????

    19:17 29.11.2025

  • 19 Посетител

    2 0 Отговор
    Хубаво е да се мечтае. Дано го видим.

    19:28 29.11.2025

  • 20 Хеми значи бензин

    1 4 Отговор
    Българските комунистически пияници пак тледат на изток. От падъци от класа.

    19:36 29.11.2025

  • 21 Само братята китайци

    3 0 Отговор
    Могат на луната да ни закарат

    19:38 29.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Сключва се договор, а не меморандум. Меморандумът е намерение за нещо, и не ангажира страните с нищо. Вятър и мъгла.

    19:42 29.11.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    НА КОМУНОПИТЕЦИТЕ ОКОТО ИМ .......................... ГЛЕДА КЪМ АZИЯ И САТРАПИТЕ ДИКТАТОРИ ......................,.. ФАКТ !

    19:43 29.11.2025

  • 24 Винкело

    3 0 Отговор
    Така-а-а... Поглеждаме, и що да видим - дозиметърът "Люлин" е създаден за полета на втория български космонавт. А това е било - кога? Точно така! Година преди края на проклетия социализъм.

    19:45 29.11.2025

  • 25 И за какво ни е

    2 1 Отговор
    още един български космонавт ?

    19:46 29.11.2025

  • 26 Не един, а двама ще имаме!

    3 0 Отговор
    Прасчо и Тиквун в космоса!

    Коментиран от #31

    19:46 29.11.2025

  • 27 Ако си намаже

    3 0 Отговор
    косата с нафта, шъ стане космонафт, ако кара опел астра - дизел, шъ бъде астро-нафт, ако тренира тай-куондо шъ бъде тайко-нафт, нъл тъй центаджию бай-той

    19:48 29.11.2025

  • 28 И ТОЯ НА СНИМКАТА

    1 0 Отговор
    Май не си вярва.

    19:49 29.11.2025

  • 29 Много болни хора има верно

    0 0 Отговор
    (аерокосмически методи за мониторинг на биомаса и добиви от културата лимец, отглеждан в условията на биологично земеделие.)........хм...

    19:49 29.11.2025

  • 30 МОЖЕ, МОЖЕ

    1 0 Отговор
    Ама друг път

    19:49 29.11.2025

  • 31 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не един, а двама ще имаме!":

    В Далечния Космос?!? Иха-а-а!!!

    19:50 29.11.2025

  • 32 Чинии ли ще мие на Марс

    1 0 Отговор
    Освен Кирил Десподов, стига с такива "космонавти", дай водолази.

    19:50 29.11.2025

  • 33 Прасета в космоса

    1 0 Отговор
    Да не е Спецов, че той дялан камък за навсякъде става и без кетап.

    19:55 29.11.2025

