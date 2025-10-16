Новини
"Обнови Европа" предупреждава, че демокрацията в България е застрашена

"Обнови Европа" предупреждава, че демокрацията в България е застрашена

16 Октомври, 2025

"Обнови Европа" има три основни искания

"Обнови Европа" предупреждава, че демокрацията в България е застрашена - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Демокрацията в България е под атака. Това гласи позиция на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, публикувана на фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Групата подчертава, че иска да види България, която е демократична и свободна. Евродепутатите подчертават нуждата от спешен парламентарен дебат.

"Обнови Европа" има три основни искания. Това са освобождаване на кмета на Варна Коцев и представителите на опозицията, възстановяване на демократичните институции и върховенството на правото, както и защита на фондовете на ЕС.

От "Продължаваме промяната" отбелязват, че от 11:00 часа на 16.10.2025 г. съдът отново ще гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Временното явление ЕС

    13 1 Отговор
    ТеЯ пък "обновители" кои са ?!

    09:23 16.10.2025

  • 2 Баце

    10 2 Отговор
    Да, застрашена е от чичковци, лелички и кръговете с лице дебелото Д

    09:25 16.10.2025

  • 3 коя демокрация бе

    13 1 Отговор
    Вашата ли е застрашена ...или на българския народ.... Бо.к.л..у.ци.. долни

    09:25 16.10.2025

  • 4 Пич

    15 0 Отговор
    Това че в ЕС е пълно с идиоти и врабчетата го знаят и не фърчат близо до ЕП за да не прихванат тъпотия !!! А фразата - Демокрацията е застрашена, отдавна преведохме като - Мое да ни прецакат да не крадеме !!!

    09:26 16.10.2025

  • 5 Хмм

    10 0 Отговор
    Не е вярно! Демокрацията в България не е застрашена и никога не може да бъде застрашена. Защото тук тая демокрация я няма. Никога не е идвала. Проверете документите и паспортния контрол на границата и митниците и ще видите, че такова нещо никога не е идвало у нас.

    09:27 16.10.2025

  • 6 Иванов

    5 0 Отговор
    В България демокрация не е имала, че да бъде застрашена. Просто комунисти и Дс агенти водят битка за овладяването на кокала. Това си е нормална практика през последните повече от 35 години.

    09:27 16.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Гласуване на всеки закон по телефона -това е пряка демокрация.

    09:29 16.10.2025

  • 8 Няма

    6 1 Отговор
    никаква демокрация , а явна тероризация !

    09:29 16.10.2025

  • 9 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    В България никога не е имало демокрация бе клоуни

    09:30 16.10.2025

  • 10 мъкаааа

    5 0 Отговор
    Това в България не е демокрация.Самата България е застрашена да се разпадне и да не остане нищо от нея.

    09:31 16.10.2025

  • 11 Не е вярно

    5 0 Отговор
    не може да се застраши нещо което го няма!

    09:31 16.10.2025

  • 12 права си мила

    3 4 Отговор

    Така е в Русия 😂, така избраха и путинчо и медведчо докато си менкаха президентството 😀

    09:32 16.10.2025

  • 13 Питам и отговор не искам

    6 0 Отговор
    А кой.............мамата на конституцията и съдебната система?

    09:32 16.10.2025

  • 14 Трол

    1 0 Отговор
    За да защитим демокрацията, трябва да поемем лична отговорност и редовно да сигнализираме за нередности, които гражданите извършват.

    09:32 16.10.2025

  • 15 Само питам

    7 2 Отговор

    Нали се сещаш, че едно дебело момче феномен може да купи и регистрира колкото си иска телефони? И какво става тогава с демокрацията по телефона?

    09:36 16.10.2025

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    България след 1989 г винаги е била мутренска държава, мафията управлява и само водопададжии от ГЕРБ говорят за демокрация като за утопия!

    09:36 16.10.2025

  • 17 Перо

    2 0 Отговор
    Джендърията не командва парада!

    09:49 16.10.2025

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Европата не се трогва от подобни неща. Там такива като дебелото дъ с лопати да ги ринеш. Дреме и на Европа за България, докато плащаме всичко е точно. От Европа помощ не очакваме

    10:06 16.10.2025

  • 20 Кой полезен идиот от Брюксел

    1 0 Отговор
    взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    10:15 16.10.2025

  • 21 В България !

    1 0 Отговор
    В България !

    Законност !

    И Демокрация !

    Одавна !

    Няма !

    Ако Въобще !

    Някога !

    Е Имало !

    10:23 16.10.2025

