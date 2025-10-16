"Обнови Европа" предупреждава, че демокрацията в България е застрашена

Демокрацията в България е под атака. Това гласи позиция на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, публикувана на фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".
Групата подчертава, че иска да види България, която е демократична и свободна. Евродепутатите подчертават нуждата от спешен парламентарен дебат.
"Обнови Европа" има три основни искания. Това са освобождаване на кмета на Варна Коцев и представителите на опозицията, възстановяване на демократичните институции и върховенството на правото, както и защита на фондовете на ЕС.
От "Продължаваме промяната" отбелязват, че от 11:00 часа на 16.10.2025 г. съдът отново ще гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев.
1 Временното явление ЕС
09:23 16.10.2025
2 Баце
09:25 16.10.2025
3 коя демокрация бе
09:25 16.10.2025
4 Пич
09:26 16.10.2025
5 Хмм
09:27 16.10.2025
6 Иванов
09:27 16.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #15
09:29 16.10.2025
8 Няма
09:29 16.10.2025
9 Хохо Бохо
09:30 16.10.2025
10 мъкаааа
09:31 16.10.2025
11 Не е вярно
09:31 16.10.2025
12 права си мила
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Така е в Русия 😂, така избраха и путинчо и медведчо докато си менкаха президентството 😀
09:32 16.10.2025
13 Питам и отговор не искам
09:32 16.10.2025
14 Трол
09:32 16.10.2025
15 Само питам
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Нали се сещаш, че едно дебело момче феномен може да купи и регистрира колкото си иска телефони? И какво става тогава с демокрацията по телефона?
09:36 16.10.2025
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:36 16.10.2025
17 Перо
09:49 16.10.2025
18 Гост
10:06 16.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кой полезен идиот от Брюксел
10:15 16.10.2025
21 В България !
Законност !
И Демокрация !
Одавна !
Няма !
Ако Въобще !
Някога !
Е Имало !
10:23 16.10.2025