"Обнови Европа" предупреждава, че демокрацията в България е застрашена

Демокрацията в България е под атака. Това гласи позиция на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, публикувана на фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Групата подчертава, че иска да види България, която е демократична и свободна. Евродепутатите подчертават нуждата от спешен парламентарен дебат.

"Обнови Европа" има три основни искания. Това са освобождаване на кмета на Варна Коцев и представителите на опозицията, възстановяване на демократичните институции и върховенството на правото, както и защита на фондовете на ЕС.

От "Продължаваме промяната" отбелязват, че от 11:00 часа на 16.10.2025 г. съдът отново ще гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев.