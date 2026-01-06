Новини
Каракачанов: Желязков не представлява България на срещата в Париж

6 Януари, 2026 14:56 1 559 41

Премиерът в оставка няма право да обещава още пари от нашия джоб за Украйна, казва лидерът на ВМРО

Каракачанов: Желязков не представлява България на срещата в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи. Още по-малко с финансови проекти, които бъркат дълбоко в джоба на българските граждани. Срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж е среща на провалени и отиващи си лидери. Тяхната безпомощност и некадърност не може да въвлича България в поредните лоши за европейските граждани решения.

Това се казва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, разпространена от пресцентъра на формацията. Ето и още от думите на Каракачанов:

Позицията на ВМРО е ясна и категорична: премиер, който е загубил доверието на народа си, притежава единствено формални функции до назначаването на служебен министър-председател. Той няма авторитет и мандат да подписва стратегически документи, да поема дългосрочни ангажименти или да изразява позиции, които определят курса на България за години напред и които може да нанесат щети на българския народ.

Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ.

Реални са опасенията, че прогоненият от улицата премиер търси лични възможности за кариера оттук нататък и може да допусне всякакви компромиси с националния суверенитет, само за да получи потупване по рамото от външни фактори или скъпо платена служба в Брюксел, подобно на редица други като него.

Желязков отива в Париж не като уважаван държавен лидер, а като беглец от народния гняв. Няма как да се скрие в прегръдките на групичката около Урсула фон дер Лайен. България не е упълномощавала никого да търгува с нейния интерес в последните часове на едно компрометирано управление!

Държавата ни се намира в икономическа криза, без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг. Затова и никой политик няма право да товари българския народ с нови непосилни ангажименти.

Партньорите на България в ЕС трябва да са наясно, че всяка позиция, изразена от Желязков на срещата в Париж, в качеството му на премиер в оставка, ще бъде подложена на ревизия от следващото легитимно управление на България и няма да бъде призната от гражданското общество.

ВМРО призовава президентът на Република България да заеме позиция и да се разграничи от поведението на министър-председателя и правителството в оставка, като ги предупреди, че нямат легитимност да поемат подобни ангажименти от името на страната.


  • 1 Стършели

    25 13 Отговор
    Каракачанов притежава единствено формални функции на български гражданин.

    Коментиран от #7, #8

    15:00 06.01.2026

  • 2 Каракачамак

    24 7 Отговор
    Де факто голия охлюв в оставка не представлява никого, ама де юре представлява всички.

    15:01 06.01.2026

  • 3 Има - няма ,

    20 6 Отговор
    ама гласува , агент Иване !

    15:02 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Милиарди ЕВРО под леда

    27 10 Отговор
    В този момент не е важно какво си мисли Каракачанов, а какво е изгодно да мислят шефовете на "желаещите". За нас е ясно, че лицето е изпратено от гаваз бей, да подписва, каквото му подадат. После мърдане няма.

    15:02 06.01.2026

  • 6 Малък Воевода

    24 8 Отговор
    Бате, да ми редиш един паспорт?

    Коментиран от #25

    15:05 06.01.2026

  • 7 Мимчят

    26 17 Отговор

    До коментар #1 от "Стършели":

    Нама значение какви функции изпълнява,в случая е прав ,че Железов не треби да товари България и народа с още дарения на пари към провалени лидери,като зеления.Той само такива будали търси,като нашите....

    15:06 06.01.2026

  • 8 Някой

    22 14 Отговор

    До коментар #1 от "Стършели":

    Куклата на конци Желязков какви повече функции притежава, освен да е посредник на каквото му кажат?
    Този досега не знам дали веднъж е изразил собствено мнение?

    15:07 06.01.2026

  • 9 пешо

    25 11 Отговор
    най скапаната държава сме благодарение на ГЕРБ и СВИНЯТА ПЕЕВСКИ

    Коментиран от #19

    15:07 06.01.2026

  • 10 сламения

    16 9 Отговор
    дреме ми на водопада важното е аз да се уредя.

    15:08 06.01.2026

  • 11 от коалицията на не нежелаещи.

    19 15 Отговор
    Какво прави той там ? Доверието към него е свалено. Той е подал оставка.няма никаква необходимост от присъствието му там.Кого представлява.той изпълнява само функции по управление до избиране на новото правителство. Но на международни форуми той тяма работа. Защо за частните инвестиции в Украина на франция великобритания и германия ,българите да плащат на украинската хунта да праща млади украинци да умират за капиталите на тези страни ,които те ще загубят с победата на Русия ! ? Това е т.н. непозволено кредитиране, форма на грабеж от народа на безвъзмездни средства за чужди интереси - вложени частни милиарди капитали в Украина. Българите нямат никакви интереси и вложения в Украина и той не може да въвлича България във евроизмамите в интерес на Германия ,Франция и Великобритания.

    Коментиран от #15

    15:12 06.01.2026

  • 12 Българин

    19 16 Отговор
    Точно така е.Желязков е неелигитимен,няма право да подписва каквито и споразумения от името на българския народ.Ако иска може от собствения си джоб.Президентът трябва да се самосезира по въпроса.

    15:14 06.01.2026

  • 13 пресолена

    14 7 Отговор
    хайде де . та нали като сдадоха властта и нямаше нов бюджет народът пропищя отново? ти кажи защо. искаме сега бюджета. оня ден не го искаха.....та се внесоха промени и тн стар бюджет не е стар а е нов ....но пък критикари много. демокрация.....

    15:15 06.01.2026

  • 14 Благой от СОФстрой

    19 5 Отговор
    Таа пpо3тakeca от русенските села няма нищо общо с ВМРО!!!

    15:16 06.01.2026

  • 15 Знаещ

    15 17 Отговор

    До коментар #11 от "от коалицията на не нежелаещи.":

    Българите имат българи в Украйна. И ще даваме колкото и когато трябва. Защото, когато почукат и на твоята врата, на теб кой ще ти дава????

    Коментиран от #41

    15:18 06.01.2026

  • 16 И той ,

    7 2 Отговор
    както и ти самия , сте за зад решетките !

    15:19 06.01.2026

  • 17 Благой от СОФстрой

    13 4 Отговор
    Красимир Каракачанов е от влашко осъменяване!!!

    15:20 06.01.2026

  • 18 Българин

    14 10 Отговор
    Не трябва да се дават никакви пари за корумпирания киевски режим.РАЗБЕРЕТЕ ГО!

    15:22 06.01.2026

  • 19 Търновец

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Моралната деградация почна около 1980 когато хора без професионален опит заеха държавни и общински постове. А самият Каракачанов вършил ли е нещо полезно? А когато е пътувал до Югославия - там с кого се е срещал? А за последните 35 години имало ли е легитимен политик да представлява цяла България?

    Коментиран от #38

    15:22 06.01.2026

  • 20 Нехис

    8 10 Отговор
    Шкембе, как не може да ни представлява? За него сме гласували почти 650 000! За ДПС - още 250 000! Като сложим и другите от коаюицията, нещата отиват почти на милион!
    А колко са скачащите диванни тулупи и клоЗеди?
    20 000 срещу 1М????

    15:26 06.01.2026

  • 21 А ти кой

    12 3 Отговор
    Представляваш шкембеВойвода, макета дето им продаваше паспорти ли? Помним те как лъжеше за давността че ще бъде 5години и ще обхване и заварените случаи. За това бе си в парламента и никога няма да влезеш повече. Хващай се под ръчичка с гейлосания Джамбазки и продължавайте да си играете цяла нощ.

    15:27 06.01.2026

  • 22 Аман от

    12 5 Отговор
    ДС агенти! И защо да няма право? Това е законно избрано правителство. И Желязков спазва конституцията! Трябва да има и късна лустрация за всички, които са били сътрудници, агенти и доносници на ДС, да не припарват до партии, власт, политика.

    15:28 06.01.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    11 4 Отговор
    Комунистическият цър Вол, рекламното лице на Била, войводата с двата пищова на голия тумбак...
    Българин /с руско съзнание/, за чудо и приказ...

    15:29 06.01.2026

  • 24 Това

    12 3 Отговор
    Шкембе освен ДС агент и доносник, е и КГБ агент и доносник още от Тошово време. На такива мазници затова им се разминава каквото и вършат.

    15:30 06.01.2026

  • 25 Каракачан Петтераси

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Малък Воевода":

    Ти са не си Македонец бре? Десет хил. еврака и ще видим.

    15:30 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1111

    12 8 Отговор
    Един от малкото адекватни политици е Каракачанов...Милион пенсионери оцеляват с 250 евро на месец, нямаме пътища,за болните деца събираме капачки, а теглим заеми да дарим милярд и половина на корумпираните управляващи в Украйна ,за да избият народа си и разрушат държавата си....

    15:32 06.01.2026

  • 28 Смешник

    7 5 Отговор
    Браво войводо Точно в десятката

    15:35 06.01.2026

  • 29 Съд за дЖилезку и ГЕЙргиев

    9 6 Отговор
    няма право малоумният дЖилезку да обещава още пари от нашия джоб за Украйна !

    15:37 06.01.2026

  • 30 НЕЛЕГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО

    8 5 Отговор
    С ФАЛШИВИ ДАННИ,НИ НАБУТА В ЕВРОТИНЯТА, ПОДПИСВАТ ДОГОВОРИ ЗА МИЛИАРДИ ,С КОИТО НИ ЗАРОБВАТ-НАС,ДЕЦАТА НИ , ТА ДОРИ И ВНУЦИТЕ НИ.

    15:39 06.01.2026

  • 31 Никаква кариера

    8 5 Отговор
    оттук нататък за индивидите дЖилезку и ГЕЙргиев не може и не трябва да се допусне! Както и на подобните им атлантически примати. Тези неадекватни продажни зависими и корумпирани индивиди със "всякакви компромиси" единствено вредят на националния суверенитет и интерес на хората и държавата. Абсолютно попадат в дефиницията за национално предателство и злоупотреба с власт. Съд заслужават и затвор

    Коментиран от #32

    15:43 06.01.2026

  • 32 НАПРАВО

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Никаква кариера":

    СА ЗА Р,А,З,С,Т,Р,Е,Л.

    15:47 06.01.2026

  • 33 Стенограма от заседание на МС

    8 3 Отговор
    относно решение на МС за приета позиция която дЖилезку да защитава на срещата естествено отново няма ! Този човек е в хипотеза на извършване на престъпление поне по 4-5 члена от НК ! И това не е въобще единичен случай а рецидив!

    15:48 06.01.2026

  • 34 Живков

    6 2 Отговор
    Ами то у нас само доносниците дават акъл затова сме на тоз хал ЛУСТРЦИЯ

    15:49 06.01.2026

  • 35 Въпро са е

    6 1 Отговор
    Колко може да навреди един нелигитимен и в оставка жалък индивид с водопад

    Коментиран от #36

    15:54 06.01.2026

  • 36 Водопад от евро

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Въпро са е":

    Колкото и не сме предполагали

    15:59 06.01.2026

  • 37 Погребаха ни тия mrasnici

    1 0 Отговор
    Погребаха ни и ни се изплюха върху гробовеъе

    16:03 06.01.2026

  • 38 пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    деградацията почна 1989 год.

    16:09 06.01.2026

  • 39 Като няма

    0 0 Отговор
    право защо е там? Той ли ще си плати разходката до Париж или данъкоплатците - т.е.ние???

    16:12 06.01.2026

  • 40 Даката

    0 0 Отговор
    Много изгладняло Каракачанчето, направо се стопило милото.... скоро никой не го ... за слива.
    Правителството на Росен Желязков имаше достойнството да се оттегли от управлението на страната, след протестите, повечето от които бяха там от скука, ей така за шоу... никой не го е изгонил от управлението, политически 60клуци, изгладнели.

    16:13 06.01.2026

  • 41 Защо ще даваме?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Знаещ":

    Щом си толкова богат давай но без да искаш от нас! Но ти си ден за ден, знаеш само старата - "дайте да дадем...

    16:18 06.01.2026

