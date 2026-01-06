Каракачанов: Желязков не представлява България на срещата в Париж

Изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи. Още по-малко с финансови проекти, които бъркат дълбоко в джоба на българските граждани. Срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж е среща на провалени и отиващи си лидери. Тяхната безпомощност и некадърност не може да въвлича България в поредните лоши за европейските граждани решения.

Това се казва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, разпространена от пресцентъра на формацията. Ето и още от думите на Каракачанов:

Позицията на ВМРО е ясна и категорична: премиер, който е загубил доверието на народа си, притежава единствено формални функции до назначаването на служебен министър-председател. Той няма авторитет и мандат да подписва стратегически документи, да поема дългосрочни ангажименти или да изразява позиции, които определят курса на България за години напред и които може да нанесат щети на българския народ.

Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ.

Реални са опасенията, че прогоненият от улицата премиер търси лични възможности за кариера оттук нататък и може да допусне всякакви компромиси с националния суверенитет, само за да получи потупване по рамото от външни фактори или скъпо платена служба в Брюксел, подобно на редица други като него.

Желязков отива в Париж не като уважаван държавен лидер, а като беглец от народния гняв. Няма как да се скрие в прегръдките на групичката около Урсула фон дер Лайен. България не е упълномощавала никого да търгува с нейния интерес в последните часове на едно компрометирано управление!

Държавата ни се намира в икономическа криза, без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг. Затова и никой политик няма право да товари българския народ с нови непосилни ангажименти.

Партньорите на България в ЕС трябва да са наясно, че всяка позиция, изразена от Желязков на срещата в Париж, в качеството му на премиер в оставка, ще бъде подложена на ревизия от следващото легитимно управление на България и няма да бъде призната от гражданското общество.

ВМРО призовава президентът на Република България да заеме позиция и да се разграничи от поведението на министър-председателя и правителството в оставка, като ги предупреди, че нямат легитимност да поемат подобни ангажименти от името на страната.