Каракачанов: Желязков не представлява България на срещата в Париж

Изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи. Още по-малко с финансови проекти, които бъркат дълбоко в джоба на българските граждани. Срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж е среща на провалени и отиващи си лидери. Тяхната безпомощност и некадърност не може да въвлича България в поредните лоши за европейските граждани решения.
Това се казва в позиция на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, разпространена от пресцентъра на формацията. Ето и още от думите на Каракачанов:
Позицията на ВМРО е ясна и категорична: премиер, който е загубил доверието на народа си, притежава единствено формални функции до назначаването на служебен министър-председател. Той няма авторитет и мандат да подписва стратегически документи, да поема дългосрочни ангажименти или да изразява позиции, които определят курса на България за години напред и които може да нанесат щети на българския народ.
Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ.
Реални са опасенията, че прогоненият от улицата премиер търси лични възможности за кариера оттук нататък и може да допусне всякакви компромиси с националния суверенитет, само за да получи потупване по рамото от външни фактори или скъпо платена служба в Брюксел, подобно на редица други като него.
Желязков отива в Париж не като уважаван държавен лидер, а като беглец от народния гняв. Няма как да се скрие в прегръдките на групичката около Урсула фон дер Лайен. България не е упълномощавала никого да търгува с нейния интерес в последните часове на едно компрометирано управление!
Държавата ни се намира в икономическа криза, без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг. Затова и никой политик няма право да товари българския народ с нови непосилни ангажименти.
Партньорите на България в ЕС трябва да са наясно, че всяка позиция, изразена от Желязков на срещата в Париж, в качеството му на премиер в оставка, ще бъде подложена на ревизия от следващото легитимно управление на България и няма да бъде призната от гражданското общество.
ВМРО призовава президентът на Република България да заеме позиция и да се разграничи от поведението на министър-председателя и правителството в оставка, като ги предупреди, че нямат легитимност да поемат подобни ангажименти от името на страната.
1 Стършели
Коментиран от #7, #8
15:00 06.01.2026
2 Каракачамак
15:01 06.01.2026
3 Има - няма ,
15:02 06.01.2026
5 Милиарди ЕВРО под леда
15:02 06.01.2026
6 Малък Воевода
Коментиран от #25
15:05 06.01.2026
7 Мимчят
До коментар #1 от "Стършели":Нама значение какви функции изпълнява,в случая е прав ,че Железов не треби да товари България и народа с още дарения на пари към провалени лидери,като зеления.Той само такива будали търси,като нашите....
15:06 06.01.2026
8 Някой
До коментар #1 от "Стършели":Куклата на конци Желязков какви повече функции притежава, освен да е посредник на каквото му кажат?
Този досега не знам дали веднъж е изразил собствено мнение?
15:07 06.01.2026
9 пешо
Коментиран от #19
15:07 06.01.2026
10 сламения
15:08 06.01.2026
11 от коалицията на не нежелаещи.
Коментиран от #15
15:12 06.01.2026
12 Българин
15:14 06.01.2026
13 пресолена
15:15 06.01.2026
14 Благой от СОФстрой
15:16 06.01.2026
15 Знаещ
До коментар #11 от "от коалицията на не нежелаещи.":Българите имат българи в Украйна. И ще даваме колкото и когато трябва. Защото, когато почукат и на твоята врата, на теб кой ще ти дава????
Коментиран от #41
15:18 06.01.2026
16 И той ,
15:19 06.01.2026
17 Благой от СОФстрой
15:20 06.01.2026
18 Българин
15:22 06.01.2026
19 Търновец
До коментар #9 от "пешо":Моралната деградация почна около 1980 когато хора без професионален опит заеха държавни и общински постове. А самият Каракачанов вършил ли е нещо полезно? А когато е пътувал до Югославия - там с кого се е срещал? А за последните 35 години имало ли е легитимен политик да представлява цяла България?
Коментиран от #38
15:22 06.01.2026
20 Нехис
А колко са скачащите диванни тулупи и клоЗеди?
20 000 срещу 1М????
15:26 06.01.2026
21 А ти кой
15:27 06.01.2026
22 Аман от
15:28 06.01.2026
23 АГАТ а Кристи
Българин /с руско съзнание/, за чудо и приказ...
15:29 06.01.2026
24 Това
15:30 06.01.2026
25 Каракачан Петтераси
До коментар #6 от "Малък Воевода":Ти са не си Македонец бре? Десет хил. еврака и ще видим.
15:30 06.01.2026
27 1111
15:32 06.01.2026
28 Смешник
15:35 06.01.2026
29 Съд за дЖилезку и ГЕЙргиев
15:37 06.01.2026
30 НЕЛЕГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО
15:39 06.01.2026
31 Никаква кариера
Коментиран от #32
15:43 06.01.2026
32 НАПРАВО
До коментар #31 от "Никаква кариера":СА ЗА Р,А,З,С,Т,Р,Е,Л.
15:47 06.01.2026
33 Стенограма от заседание на МС
15:48 06.01.2026
34 Живков
15:49 06.01.2026
35 Въпро са е
Коментиран от #36
15:54 06.01.2026
36 Водопад от евро
До коментар #35 от "Въпро са е":Колкото и не сме предполагали
15:59 06.01.2026
37 Погребаха ни тия mrasnici
16:03 06.01.2026
38 пешо
До коментар #19 от "Търновец":деградацията почна 1989 год.
16:09 06.01.2026
39 Като няма
16:12 06.01.2026
40 Даката
Правителството на Росен Желязков имаше достойнството да се оттегли от управлението на страната, след протестите, повечето от които бяха там от скука, ей така за шоу... никой не го е изгонил от управлението, политически 60клуци, изгладнели.
16:13 06.01.2026
41 Защо ще даваме?
До коментар #15 от "Знаещ":Щом си толкова богат давай но без да искаш от нас! Но ти си ден за ден, знаеш само старата - "дайте да дадем...
16:18 06.01.2026