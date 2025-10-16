Румен Овчаров пред Явор Дачков: Борисов заминава. Следващата хапка, която си е приготвил Пеевски, е България! ВИДЕО

Явор Дачков разговаря с Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката в правителството на Сергей Станишев и една от най-силните фигури в БСП от близкото минало. Разговорът е записан на 15 октомври 2025 г. в Ехо Медия Студио.

Това, което стана в Пазарджик, е много сериозно и Борисов започва да го разбира. Клиентелата, която ГЕРБ беше изградил през годините, започва да се преориентира.

Има друг раздавач на порции и клиентелата започва да се обръща към него — това е Делян Пеевски. Кметовете в България отдавна са го разбрали. Няма проект, няма финансиране, ако не си отишъл да се снимаш в кабинета на Пеевски. Знам го от разговори с кметове, не си го измислям. Тези, които не отидоха да се снимат, сърбат попарата като варненския кмет.

Борисов усеща инстинктивно, че с него започва да се случва онова, което стана с всички ракетоносители на Пеевски,

като почнеш с Ангел Александров, бившия шеф на Следствието, който назначи Пеевски в Следствието и сам свидетелства как лично е взел дипломата на Пеевски от Югозападния университет, Галя Дичева, Симеон Сакскобургготски, после КТБ — Цветан Василев, после феномена — Ахмед Доган. Сега обаче има качествен скок. Ако досега говорехме за личности и организации — КТБ все пак е фирма, „Булгартабак“ е фирма, „Лафка“ е фирма — сега говорим за общественополитически структури. Първата, попаднала под властта на Делян Пеевски, е ДПС — тя вече не е партия на българските турци. БСП също си мина по пътя като малка спирка, но и тук е същата работа — клиентелата. Въобще в България се формират само партии на клиентелата. Партии, които нямат идеология.

Лошото е, че стигаме до България. Следващата хапка, която си е приготвил да хапне Пеевски, е България. Не знам колко хора го осъзнават и дали са щастливи от това.

Пеевски не играе политически. Пеевски играе лично и неслучайно споменах личностите, през които е преминал. Каква му е философията — той е идеалният изпълнител на поръчки от всякакъв вид. Не искам да кажа мокри, защото не мога да го докажа, но от всякакъв друг вид. Той бе идеалният изпълнител. До момента, в който изпълнителят усети, че вече владее лостовете, които му дават възможност да ритне съответния си благодетел по задника. Турците имат една дума — ибрикчия, т.е. обслужващ по всякакъв начин. До момента, в който се качва той отгоре. Аз не мисля, че предателството, измяната, такава степен на подлизурство, което поражда такава степен на омраза у онзи, който го практикува, са неща, които бихме могли да приемем. А това е истината за Пеевски до момента — той не е предал и не е унищожил само това, до което не се е докоснал, за да изплува отгоре.

Докъде ще стигнем — не знам, но ще трябва да си изпием чашата докрай, защото като народ се оказахме изключително податливи на това.

Групата Д2, както ги наричам — Делян Пеевски и Делян Добрев, натвориха огромни глупости в българската енергетика — от „Лукойл“ през „Белене“, „Уестингхауз“ и газа от Русия. Престъпление и предателство към българските интереси.

За първата година, след като правителството на Кирил Петков спря преките доставки на руски газ (което получи пълно одобрение от ГЕРБ и Пеевски), България плати 1 млрд. и 400 млн. лв. повече за природен газ. Направих си труда да го сметна. Само от април 2022 г. до април 2023 г. сме платили с един милиард и четиристотин милиона повече. Ние пак внасяхме руски газ, но през посредници. Аз не мисля, че в следващите години сме плащали по-малко. Напротив — със сигурност сме плащали и повече. За тези три години сме загубили минимум 3 млрд. лева.

Румен Радев е изцяло американски човек. Той говори едно, а прави съвсем друго. Това се вижда в поведението на служебните му правителства — и през енергетиката, и американското ядрено гориво, и през втората поръчка на американските изтребители Ф-16, и през поведението му след американския удар срещу ръководителите на АЕЦ „Козлодуй“, които ги вкараха в „Магнитски“. Това стана с неговото одобрение и активно съдействие. Само не ми казвайте, че сега се бори с Пеевски. Това е театър. „Не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря.“

През 2023 г. Гешев се обърна срещу Борисов и Пеевски и щеше да им повдига обвинения, когато те тръгнаха да го свалят.

Направи го по най-глупавия начин — можеше да свърши тази работа стегнато, вместо да обикаля по Израел и САЩ, но се опита. Ами че Румен Радев подписа указа за освобождаването му на следващия ден, след като ВСС го освободи. Можеше да го задържи една седмица, две — няма срок. Можеше да го върне за ново прегласуване, а Гешев през това време щеше да си свърши работата. Така че когато Румен Радев вдигне следващия път юмрука на площада, го попитайте срещу кого го вдига този юмрук.

Радев е изгоден на Пеевски и Борисов. Те вече са се договорили с него. То не остана някой, който да им е неизгоден.

Въпреки всичко това, аз не съм песимист. Мътната вода ще изтече, делянпеевщината ще приключи.

В България има разумни хора, има честни хора. Да, много от тях в момента са натикани в ъгъла, но и това ще мине.

Аз не искам да ме изкарват от списъка „Магнитски“, защото това е свидетелство как опитите да защитиш държавните интереси на собствената си родина, при това като говориш истината, може да те докара до „Магнитски“. Аз искам да стоя в този списък като знак за това как се формира политиката и отношението на „най-великата демокрация“ в света. Аз съм в този списък на базата на доноси до американското посолство, изприказвани на Байърли и ченгето на посолството от българи още през далечната 2005–2006 година, когато бях министър на енергетиката. Несъстоятелни глупости, чути по коридорите на министерството.

Истинската причина да попадна днес в „Магнитски“ е позицията ми по отношение на „Белене“, по отношение на ядреното гориво от „Уестингхауз“ и въобще за възгледите ми за развитието на българската енергетика, които не съвпадат с американските интереси.

Който иска да бъде свободен и да казва това, което мисли, си плаща цената.