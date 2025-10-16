Румен Овчаров пред Явор Дачков: Борисов заминава. Следващата хапка, която си е приготвил Пеевски, е България! ВИДЕО

Явор Дачков разговаря с Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката в правителството на Сергей Станишев и една от най-силните фигури в БСП от близкото минало. Разговорът е записан на 15 октомври 2025 г. в Ехо Медия Студио.
Това, което стана в Пазарджик, е много сериозно и Борисов започва да го разбира. Клиентелата, която ГЕРБ беше изградил през годините, започва да се преориентира.
Има друг раздавач на порции и клиентелата започва да се обръща към него — това е Делян Пеевски. Кметовете в България отдавна са го разбрали. Няма проект, няма финансиране, ако не си отишъл да се снимаш в кабинета на Пеевски. Знам го от разговори с кметове, не си го измислям. Тези, които не отидоха да се снимат, сърбат попарата като варненския кмет.
Борисов усеща инстинктивно, че с него започва да се случва онова, което стана с всички ракетоносители на Пеевски,
като почнеш с Ангел Александров, бившия шеф на Следствието, който назначи Пеевски в Следствието и сам свидетелства как лично е взел дипломата на Пеевски от Югозападния университет, Галя Дичева, Симеон Сакскобургготски, после КТБ — Цветан Василев, после феномена — Ахмед Доган. Сега обаче има качествен скок. Ако досега говорехме за личности и организации — КТБ все пак е фирма, „Булгартабак“ е фирма, „Лафка“ е фирма — сега говорим за общественополитически структури. Първата, попаднала под властта на Делян Пеевски, е ДПС — тя вече не е партия на българските турци. БСП също си мина по пътя като малка спирка, но и тук е същата работа — клиентелата. Въобще в България се формират само партии на клиентелата. Партии, които нямат идеология.
Лошото е, че стигаме до България. Следващата хапка, която си е приготвил да хапне Пеевски, е България. Не знам колко хора го осъзнават и дали са щастливи от това.
Пеевски не играе политически. Пеевски играе лично и неслучайно споменах личностите, през които е преминал. Каква му е философията — той е идеалният изпълнител на поръчки от всякакъв вид. Не искам да кажа мокри, защото не мога да го докажа, но от всякакъв друг вид. Той бе идеалният изпълнител. До момента, в който изпълнителят усети, че вече владее лостовете, които му дават възможност да ритне съответния си благодетел по задника. Турците имат една дума — ибрикчия, т.е. обслужващ по всякакъв начин. До момента, в който се качва той отгоре. Аз не мисля, че предателството, измяната, такава степен на подлизурство, което поражда такава степен на омраза у онзи, който го практикува, са неща, които бихме могли да приемем. А това е истината за Пеевски до момента — той не е предал и не е унищожил само това, до което не се е докоснал, за да изплува отгоре.
Докъде ще стигнем — не знам, но ще трябва да си изпием чашата докрай, защото като народ се оказахме изключително податливи на това.
Групата Д2, както ги наричам — Делян Пеевски и Делян Добрев, натвориха огромни глупости в българската енергетика — от „Лукойл“ през „Белене“, „Уестингхауз“ и газа от Русия. Престъпление и предателство към българските интереси.
За първата година, след като правителството на Кирил Петков спря преките доставки на руски газ (което получи пълно одобрение от ГЕРБ и Пеевски), България плати 1 млрд. и 400 млн. лв. повече за природен газ. Направих си труда да го сметна. Само от април 2022 г. до април 2023 г. сме платили с един милиард и четиристотин милиона повече. Ние пак внасяхме руски газ, но през посредници. Аз не мисля, че в следващите години сме плащали по-малко. Напротив — със сигурност сме плащали и повече. За тези три години сме загубили минимум 3 млрд. лева.
Румен Радев е изцяло американски човек. Той говори едно, а прави съвсем друго. Това се вижда в поведението на служебните му правителства — и през енергетиката, и американското ядрено гориво, и през втората поръчка на американските изтребители Ф-16, и през поведението му след американския удар срещу ръководителите на АЕЦ „Козлодуй“, които ги вкараха в „Магнитски“. Това стана с неговото одобрение и активно съдействие. Само не ми казвайте, че сега се бори с Пеевски. Това е театър. „Не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря.“
През 2023 г. Гешев се обърна срещу Борисов и Пеевски и щеше да им повдига обвинения, когато те тръгнаха да го свалят.
Направи го по най-глупавия начин — можеше да свърши тази работа стегнато, вместо да обикаля по Израел и САЩ, но се опита. Ами че Румен Радев подписа указа за освобождаването му на следващия ден, след като ВСС го освободи. Можеше да го задържи една седмица, две — няма срок. Можеше да го върне за ново прегласуване, а Гешев през това време щеше да си свърши работата. Така че когато Румен Радев вдигне следващия път юмрука на площада, го попитайте срещу кого го вдига този юмрук.
Радев е изгоден на Пеевски и Борисов. Те вече са се договорили с него. То не остана някой, който да им е неизгоден.
Въпреки всичко това, аз не съм песимист. Мътната вода ще изтече, делянпеевщината ще приключи.
В България има разумни хора, има честни хора. Да, много от тях в момента са натикани в ъгъла, но и това ще мине.
Аз не искам да ме изкарват от списъка „Магнитски“, защото това е свидетелство как опитите да защитиш държавните интереси на собствената си родина, при това като говориш истината, може да те докара до „Магнитски“. Аз искам да стоя в този списък като знак за това как се формира политиката и отношението на „най-великата демокрация“ в света. Аз съм в този списък на базата на доноси до американското посолство, изприказвани на Байърли и ченгето на посолството от българи още през далечната 2005–2006 година, когато бях министър на енергетиката. Несъстоятелни глупости, чути по коридорите на министерството.
Истинската причина да попадна днес в „Магнитски“ е позицията ми по отношение на „Белене“, по отношение на ядреното гориво от „Уестингхауз“ и въобще за възгледите ми за развитието на българската енергетика, които не съвпадат с американските интереси.
Който иска да бъде свободен и да казва това, което мисли, си плаща цената.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 @@@
От ГЕРБ се гърчат и квичат.
На Амбразурата се хвърлят Гербер, след Гербер,
но Пеевски вече е прочел последното им слово!
13:08 16.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #49
13:08 16.10.2025
3 Пак ,
13:08 16.10.2025
4 Нека нека
13:09 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пази Боже
13:14 16.10.2025
7 Ние с гайдите
Коментиран от #14
13:14 16.10.2025
8 Някой
Коментиран от #25, #29, #43
13:15 16.10.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #11
13:15 16.10.2025
10 Кога
13:17 16.10.2025
11 А стига , бе !
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Сефте чувам да викат на Белия дом "калния бункер" . Ами предполагам защото всеки се сеща , че отзад кукловодите е ЦиРейУто .
Коментиран от #17, #19
13:18 16.10.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:18 16.10.2025
13 да припомним КОЙ е той
"В началото на май 2007 г. директорът на Националната следствена служба (НСлС) Ангел Александров обявява пред медиите, че Овчаров го заплашва чрез посредници заради разследване на опит за скрита приватизация на Булгартабак холдинг"
"На 10 февруари 2023 г. правителството на САЩ санкционира Овчаров по Закона „Магнитски“"
13:18 16.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Ние с гайдите":Не точно българската, а руската, винаги е бил блатен слуга, като 95% от политиците в задунайска, но скоро заминавате всички на бунището при пияната си матушка, Зеленски ви приключи ‼️
Коментиран от #54
13:19 16.10.2025
15 Н.НИКОЛОВ
13:19 16.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "А стига , бе !":Подлого изгнила и глуповата, белия дом налага санкции, а калния бункер раздава рушвети за разни потоци и тръби!
Коментиран от #26, #41
13:21 16.10.2025
18 Борисов заминава
що не се вдигнат на въстание
срещу домуз ефенди
Коментиран от #20
13:21 16.10.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #11 от "А стига , бе !":Хахаа, по тъпо и гладно няма, цру, а, хахааа
13:22 16.10.2025
20 Атина Палада
До коментар #18 от "Борисов заминава":Защото султанчето с ботакса от бункера не дава
13:25 16.10.2025
21 Червена измет
13:26 16.10.2025
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ДПС ПЕЕВСКИ
.....
И В 3-ТЕ ОБЩИНИ ВСИЧКИ ТЛЪСТИ ПОРЪЧКИ ГИ ВЗИМАТ САМО 2 ФИРМИ НА ПОЛИТИЦИ ОТ ДПС
.
ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ РЪКОВОДЕНИ ОТ ТУРЦИ СА КРАЛИ ЗЕМИ НА БЪЛГАРИ - ЗАБРАВЕНИ ЗЕМИ - И СА ГИ ДАВАЛИ НА ТУРЦИ
....
ВСИЧКИ ДЖАМИИ ( НАПРИМЕР ПОСТРОЕНИ 1960) СА ОБЯВЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
И НИТО ЕДНА ЦЪРКВА ( НАПРИМЕР ПОСТРОЕНИ 1890 ГОДИНА)
.....
ВСИЧКИ ПРИЗНАЦИ ЧЕ ДПС ИМА ОПГ В ТЕЗИ ОБЩИНИ
НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА
.....
ПРАВЕТЕ И ВИЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ГИ ПУСКАЙТЕ В МЕДИИТЕ
13:27 16.10.2025
23 Георги
13:27 16.10.2025
24 хе хе
Изборите в Пазарджик показаха нещо друго - втръснали сте на всички!
13:28 16.10.2025
25 мдаа
До коментар #8 от "Някой":Руски опорки...
13:30 16.10.2025
26 Аз помня а вие?
До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Р.Овч. да каже защо беше уволнен заедно със Курнела и Р.Геч. от правителството на Ж.Виденов???!!!!!! И тогава да ръси умнотии и да се прави на светец!
13:30 16.10.2025
27 Крадец и политически труп
13:31 16.10.2025
28 123456
13:31 16.10.2025
29 И се научете!
До коментар #8 от "Някой":Корпоративния вот е по фирмите! Оня в махалите се нарича контролиран!
Коментиран от #44
13:32 16.10.2025
30 Браво!
Коментиран от #34
13:33 16.10.2025
31 500 години
13:33 16.10.2025
32 Ти да видиш
13:35 16.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Аха
До коментар #30 от "Браво!":Той какъв? Крушите не падат по-далеч от бащите си, мафиоти и пак мафиоти.
13:37 16.10.2025
35 за да изплува отгоре....
Добър вечер уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. До вчерашни мухльовци, а днеска дупета. Играят си на страшни, безкомпромисни ченгета...... А ?
13:37 16.10.2025
36 оня с коня
13:39 16.10.2025
37 Б32
13:39 16.10.2025
38 Ами сега?
13:40 16.10.2025
39 Дии
13:40 16.10.2025
40 Браво!
Радев съсипа енергийно България
Боташ!- пак неговото служебно!
Това е престъпление спрямо националната сигурност!
Щял да си ходи с колата
Той е за съд!
И всички останали- знаете ги!
Циркови ще ни разиграват!
Коментиран от #45, #46
13:42 16.10.2025
41 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":М.а.-наФтине смучкаш ли пак сиренясали фуюве за едно кайве?
13:48 16.10.2025
42 Въпросът е
13:49 16.10.2025
43 Тримата от запаса
До коментар #8 от "Някой":Те са трима-най- голяма вина носи Радев!
Изпра Борисов!
Излъга народа!
Промотира ПП
Връчва мандати с " ала-бала"
Връчва мандат с фалшифициран вот признат от КС!
Държи това фалшиво правителство да работело!
Да си чул друго?
Виж думите на Овчаров!
Виж Боташ!
Змии- натовски и Пентагона ли
Вън!!!
13:49 16.10.2025
44 Някой
До коментар #29 от "И се научете!":Точно за корпоративен говоря. По фирмите. Знаеш ли колко фирми има този дебеличък господин? Колко хора са зависими от него?
Научете се да мислите!
Коментиран от #52
13:49 16.10.2025
45 Хахах
До коментар #40 от "Браво!":Овчаров е доказан осъден престъпник. Продължавайте да окуражавате престъпниците. Затова е такова положението в България! Насърчава се корупцията и престъпността. В белите държави такива изчезват от обществено политическия живот. Докато тук им ръкопляскате.
13:52 16.10.2025
46 Колко сте жалки
До коментар #40 от "Браво!":Робите спорите, на кой да бъдете роби и кой да ви е господар. И какво чуждо гориво да използвате. Как един от вас не каза, защо България да не произвежда гориво. Както румънците? Станахте всички прекупвачи и бизнесмени!
Коментиран от #47
13:54 16.10.2025
47 Обаче
До коментар #46 от "Колко сте жалки":Ако България си произвежда нещата тогава такива търгаши и некадърници като Овчаров и други подобни, ще бъдат лишени от възможността да им подаряват апартаменти и джипки.
13:56 16.10.2025
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПОЧНАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ САЙТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
.....
И ДА ТЪРСЯТ КОИ ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ТЛЪСТИТЕ ПОРЪЧКИ
. ТАКА МОГАТ ДА ХВАНАТ ОПГ-ТО НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА В ТЯХНАТА ОБЩИНА
....
И ВСИЧКИ ОТКРИТИ ФАКТИ ДА ГИ ПУСКАТ В МРЕЖАТА И ПО МЕДИИТЕ И В ПРОКУРАТУРАТА
.....
50 ОПГ-ТА НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И
СЪДА ЩЕ ЗАБРАНИ ДПС НН
13:59 16.10.2025
49 МНОГО
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ТОЧЕН КОМЕНТАР!
ЧЕ И МИШЕНИТЕ СА ДОСТА ЕДРИ.
ЩЕ СТАНЕ БЪРЗО.
ТЪРСИ СЕ ПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК!
14:04 16.10.2025
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Само Пеевски може да приключи Борисов!"
14:11 16.10.2025
51 Мунчо
и много знания! Нито едното нито другото е вярно. Мога само да добавя, че Р. Овч., отдавна трябваше да е там, където му е мястото!
За агент Буда, да изчака малко, защото приказката за вълка, Р. Овч. я интерпретира неточно, невярно и доста простовато!
14:27 16.10.2025
52 Така ли?
До коментар #44 от "Някой":А ти се научи да казваш истината! Е, колко фирми има и колко хора работят за него? Това сигурно е нищожен процент от гласовете, които получава. Другите дойдоха от махалите!
14:30 16.10.2025
53 коко
14:33 16.10.2025
54 Знаеш ли...?!
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако не са ти го казвали до сега,да ти го кажа-Много си Зле...!
Румен Овчаров е Най-Квалитетият Български Инженер- Енергетик...!
Още преди много години имаше интервю с Петко Бочаров,относно Румен Овчаров ..!
Той каза това :
,,Не мога да разбера едно нещо!
Най-малко аз,мога да бъда обвинен в любов към комунистите!
НО!
Как може да наречеш Румен Овчаров-,,Червен Боклук"...?!
Та той е най-добрият български енергиен експерт!..."
14:35 16.10.2025
55 ООрана държава
14:38 16.10.2025