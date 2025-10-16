Новини
Румен Овчаров пред Явор Дачков: Борисов заминава. Следващата хапка, която си е приготвил Пеевски, е България! ВИДЕО

16 Октомври, 2025 13:07 2 935 55

  • румен овчаров-
  • явор дачков-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • българия-
  • корупция

Борисов усеща инстинктивно, че с него започва да се случва онова, което стана с всички ракетоносители на Пеевски

Румен Овчаров пред Явор Дачков: Борисов заминава. Следващата хапка, която си е приготвил Пеевски, е България! ВИДЕО - 1
Снимка: Гласове
Гласове Гласове

Явор Дачков разговаря с Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката в правителството на Сергей Станишев и една от най-силните фигури в БСП от близкото минало. Разговорът е записан на 15 октомври 2025 г. в Ехо Медия Студио.

Това, което стана в Пазарджик, е много сериозно и Борисов започва да го разбира. Клиентелата, която ГЕРБ беше изградил през годините, започва да се преориентира.

Има друг раздавач на порции и клиентелата започва да се обръща към него — това е Делян Пеевски. Кметовете в България отдавна са го разбрали. Няма проект, няма финансиране, ако не си отишъл да се снимаш в кабинета на Пеевски. Знам го от разговори с кметове, не си го измислям. Тези, които не отидоха да се снимат, сърбат попарата като варненския кмет.

Борисов усеща инстинктивно, че с него започва да се случва онова, което стана с всички ракетоносители на Пеевски,

като почнеш с Ангел Александров, бившия шеф на Следствието, който назначи Пеевски в Следствието и сам свидетелства как лично е взел дипломата на Пеевски от Югозападния университет, Галя Дичева, Симеон Сакскобургготски, после КТБ — Цветан Василев, после феномена — Ахмед Доган. Сега обаче има качествен скок. Ако досега говорехме за личности и организации — КТБ все пак е фирма, „Булгартабак“ е фирма, „Лафка“ е фирма — сега говорим за общественополитически структури. Първата, попаднала под властта на Делян Пеевски, е ДПС — тя вече не е партия на българските турци. БСП също си мина по пътя като малка спирка, но и тук е същата работа — клиентелата. Въобще в България се формират само партии на клиентелата. Партии, които нямат идеология.

Лошото е, че стигаме до България. Следващата хапка, която си е приготвил да хапне Пеевски, е България. Не знам колко хора го осъзнават и дали са щастливи от това.

Пеевски не играе политически. Пеевски играе лично и неслучайно споменах личностите, през които е преминал. Каква му е философията — той е идеалният изпълнител на поръчки от всякакъв вид. Не искам да кажа мокри, защото не мога да го докажа, но от всякакъв друг вид. Той бе идеалният изпълнител. До момента, в който изпълнителят усети, че вече владее лостовете, които му дават възможност да ритне съответния си благодетел по задника. Турците имат една дума — ибрикчия, т.е. обслужващ по всякакъв начин. До момента, в който се качва той отгоре. Аз не мисля, че предателството, измяната, такава степен на подлизурство, което поражда такава степен на омраза у онзи, който го практикува, са неща, които бихме могли да приемем. А това е истината за Пеевски до момента — той не е предал и не е унищожил само това, до което не се е докоснал, за да изплува отгоре.

Докъде ще стигнем — не знам, но ще трябва да си изпием чашата докрай, защото като народ се оказахме изключително податливи на това.

Групата Д2, както ги наричам — Делян Пеевски и Делян Добрев, натвориха огромни глупости в българската енергетика — от „Лукойл“ през „Белене“, „Уестингхауз“ и газа от Русия. Престъпление и предателство към българските интереси.

За първата година, след като правителството на Кирил Петков спря преките доставки на руски газ (което получи пълно одобрение от ГЕРБ и Пеевски), България плати 1 млрд. и 400 млн. лв. повече за природен газ. Направих си труда да го сметна. Само от април 2022 г. до април 2023 г. сме платили с един милиард и четиристотин милиона повече. Ние пак внасяхме руски газ, но през посредници. Аз не мисля, че в следващите години сме плащали по-малко. Напротив — със сигурност сме плащали и повече. За тези три години сме загубили минимум 3 млрд. лева.

Румен Радев е изцяло американски човек. Той говори едно, а прави съвсем друго. Това се вижда в поведението на служебните му правителства — и през енергетиката, и американското ядрено гориво, и през втората поръчка на американските изтребители Ф-16, и през поведението му след американския удар срещу ръководителите на АЕЦ „Козлодуй“, които ги вкараха в „Магнитски“. Това стана с неговото одобрение и активно съдействие. Само не ми казвайте, че сега се бори с Пеевски. Това е театър. „Не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря.“

През 2023 г. Гешев се обърна срещу Борисов и Пеевски и щеше да им повдига обвинения, когато те тръгнаха да го свалят.

Направи го по най-глупавия начин — можеше да свърши тази работа стегнато, вместо да обикаля по Израел и САЩ, но се опита. Ами че Румен Радев подписа указа за освобождаването му на следващия ден, след като ВСС го освободи. Можеше да го задържи една седмица, две — няма срок. Можеше да го върне за ново прегласуване, а Гешев през това време щеше да си свърши работата. Така че когато Румен Радев вдигне следващия път юмрука на площада, го попитайте срещу кого го вдига този юмрук.

Радев е изгоден на Пеевски и Борисов. Те вече са се договорили с него. То не остана някой, който да им е неизгоден.

Въпреки всичко това, аз не съм песимист. Мътната вода ще изтече, делянпеевщината ще приключи.

В България има разумни хора, има честни хора. Да, много от тях в момента са натикани в ъгъла, но и това ще мине.

Аз не искам да ме изкарват от списъка „Магнитски“, защото това е свидетелство как опитите да защитиш държавните интереси на собствената си родина, при това като говориш истината, може да те докара до „Магнитски“. Аз искам да стоя в този списък като знак за това как се формира политиката и отношението на „най-великата демокрация“ в света. Аз съм в този списък на базата на доноси до американското посолство, изприказвани на Байърли и ченгето на посолството от българи още през далечната 2005–2006 година, когато бях министър на енергетиката. Несъстоятелни глупости, чути по коридорите на министерството.

Истинската причина да попадна днес в „Магнитски“ е позицията ми по отношение на „Белене“, по отношение на ядреното гориво от „Уестингхауз“ и въобще за възгледите ми за развитието на българската енергетика, които не съвпадат с американските интереси.

Който иска да бъде свободен и да казва това, което мисли, си плаща цената.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 @@@

    27 8 Отговор
    Групировката ГЕРБ Загива!
    От ГЕРБ се гърчат и квичат.
    На Амбразурата се хвърлят Гербер, след Гербер,
    но Пеевски вече е прочел последното им слово!

    13:08 16.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    38 2 Отговор
    7 грама олово ще освободят България.

    Коментиран от #49

    13:08 16.10.2025

  • 3 Пак ,

    14 0 Отговор
    че не Европа !

    13:08 16.10.2025

  • 4 Нека нека

    28 3 Отговор
    По Хелоуин режем тикви, а скоро идва и Коледа

    13:09 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пази Боже

    24 7 Отговор
    Мислех ББ за малко по-умен не, но за малко по-обигран, вече е толкова години в политиката. Явно чак сега стопли, че е вече той самият на пангара. Изключително опасно е за България да бъде прилапана от ДП, но май нататък вървят нещата. ББ все още може да спаси положението, но не знам дали ще го направи. После ще стане наистина страшно. Другият, от когото много се страхуват болшинството политици е президента. И той трябва да действа!!!!! Няма време

    13:14 16.10.2025

  • 7 Ние с гайдите

    27 10 Отговор
    Браво на Румен Овчаров , че отстоява българската атомна енергетика !

    Коментиран от #14

    13:14 16.10.2025

  • 8 Някой

    27 8 Отговор
    Прав е Румен. Ще превземе България Пеевски. А той до каквото се докосне, приключва. Тъй че, до 2-3 години България ще я няма. Ама така става, като всички ходят на гъби по избори, щото нямало за кого да се гласува... Корпоративния вот тогава става много силен.

    Коментиран от #25, #29, #43

    13:15 16.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    А защо не споменава, че всичко това както винаги се командва от калния бункер, страх ли го е, пропуснах да спомена!

    Коментиран от #11

    13:15 16.10.2025

  • 10 Кога

    12 1 Отговор
    Кога ще изгоним Монтерей?

    13:17 16.10.2025

  • 11 А стига , бе !

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Сефте чувам да викат на Белия дом "калния бункер" . Ами предполагам защото всеки се сеща , че отзад кукловодите е ЦиРейУто .

    Коментиран от #17, #19

    13:18 16.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 6 Отговор
    Ма и тоз ка-ше.рен херои изпълзя и ръси морал.

    13:18 16.10.2025

  • 13 да припомним КОЙ е той

    20 7 Отговор
    "През 2006 г. Овчаров е замесен в аферата с Топлофикация София за източване на дружеството"
    "В началото на май 2007 г. директорът на Националната следствена служба (НСлС) Ангел Александров обявява пред медиите, че Овчаров го заплашва чрез посредници заради разследване на опит за скрита приватизация на Булгартабак холдинг"
    "На 10 февруари 2023 г. правителството на САЩ санкционира Овчаров по Закона „Магнитски“"

    13:18 16.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "Ние с гайдите":

    Не точно българската, а руската, винаги е бил блатен слуга, като 95% от политиците в задунайска, но скоро заминавате всички на бунището при пияната си матушка, Зеленски ви приключи ‼️

    Коментиран от #54

    13:19 16.10.2025

  • 15 Н.НИКОЛОВ

    16 4 Отговор
    АКО ИЗБОРИТЕ ПРЕДСТОЯЩИ НИТО БОРИСОВ НИТО ПЕЕВСКИ ЩЕ ГИ СПЕЧЕЛИ АКО НЕ ГИ ФАЛШИФИЦИРАТ И ПРАВЯТ ДАЛАВЕРИ.

    13:19 16.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "А стига , бе !":

    Подлого изгнила и глуповата, белия дом налага санкции, а калния бункер раздава рушвети за разни потоци и тръби!

    Коментиран от #26, #41

    13:21 16.10.2025

  • 18 Борисов заминава

    8 3 Отговор
    а неговите поклонници преизбирачи
    що не се вдигнат на въстание
    срещу домуз ефенди

    Коментиран от #20

    13:21 16.10.2025

  • 19 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "А стига , бе !":

    Хахаа, по тъпо и гладно няма, цру, а, хахааа

    13:22 16.10.2025

  • 20 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов заминава":

    Защото султанчето с ботакса от бункера не дава

    13:25 16.10.2025

  • 21 Червена измет

    13 7 Отговор
    Колко джипа и апартаменти получи родата ти от Москва за да продаваш България измет овчарова?

    13:26 16.10.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    В МОМЕНТА ГЛЕДАМ ДОКУМЕНТИТЕ НА 3 ОБЩИНИ
    НА ДПС ПЕЕВСКИ
    .....
    И В 3-ТЕ ОБЩИНИ ВСИЧКИ ТЛЪСТИ ПОРЪЧКИ ГИ ВЗИМАТ САМО 2 ФИРМИ НА ПОЛИТИЦИ ОТ ДПС
    .
    ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ РЪКОВОДЕНИ ОТ ТУРЦИ СА КРАЛИ ЗЕМИ НА БЪЛГАРИ - ЗАБРАВЕНИ ЗЕМИ - И СА ГИ ДАВАЛИ НА ТУРЦИ
    ....
    ВСИЧКИ ДЖАМИИ ( НАПРИМЕР ПОСТРОЕНИ 1960) СА ОБЯВЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
    И НИТО ЕДНА ЦЪРКВА ( НАПРИМЕР ПОСТРОЕНИ 1890 ГОДИНА)
    .....
    ВСИЧКИ ПРИЗНАЦИ ЧЕ ДПС ИМА ОПГ В ТЕЗИ ОБЩИНИ
    НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА
    .....
    ПРАВЕТЕ И ВИЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ГИ ПУСКАЙТЕ В МЕДИИТЕ

    13:27 16.10.2025

  • 23 Георги

    11 2 Отговор
    харесвани или не, г-н магниЦки е бъдещият едноличен собственик на територията. Доста партии и медии се постараха това да се случи.

    13:27 16.10.2025

  • 24 хе хе

    7 0 Отговор
    Онези, които гласуват за една чанта кренвирши, каква клиентела могат да бъдат?
    Изборите в Пазарджик показаха нещо друго - втръснали сте на всички!

    13:28 16.10.2025

  • 25 мдаа

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Руски опорки...

    13:30 16.10.2025

  • 26 Аз помня а вие?

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Р.Овч. да каже защо беше уволнен заедно със Курнела и Р.Геч. от правителството на Ж.Виденов???!!!!!! И тогава да ръси умнотии и да се прави на светец!

    13:30 16.10.2025

  • 27 Крадец и политически труп

    4 5 Отговор
    Започнал да дава изявления, пфу стой та бунището

    13:31 16.10.2025

  • 28 123456

    10 0 Отговор
    Народа си заслужава ДП .Окупиране на власта , купени махали . Народ който мълчи не е жертва , а съочасник

    13:31 16.10.2025

  • 29 И се научете!

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Корпоративния вот е по фирмите! Оня в махалите се нарича контролиран!

    Коментиран от #44

    13:32 16.10.2025

  • 30 Браво!

    6 1 Отговор
    Че давате видеото+ Да видят и верните му думи за Тримореца Радев! Двамата мафиоти и триморският са колеги- угодничат на един шеф- дълбоката държава.

    Коментиран от #34

    13:33 16.10.2025

  • 31 500 години

    8 1 Отговор
    Не ви стигна робството и сега ви налагат още робство . Не виждате ли , че откакто се показа човека в политика и цялата държава е в насипно състояние ,благодарение на него

    13:33 16.10.2025

  • 32 Ти да видиш

    8 4 Отговор
    Абе г-н Р.Овч ти какъв беше по средата на миналият век? Същият б..... ккато Пеевски! Подлого!!!!!

    13:35 16.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аха

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Браво!":

    Той какъв? Крушите не падат по-далеч от бащите си, мафиоти и пак мафиоти.

    13:37 16.10.2025

  • 35 за да изплува отгоре....

    8 2 Отговор
    А помните ли?.......
    Добър вечер уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. До вчерашни мухльовци, а днеска дупета. Играят си на страшни, безкомпромисни ченгета...... А ?

    13:37 16.10.2025

  • 36 оня с коня

    4 6 Отговор
    Р.Овч. се опитва да философства с помоща на Словоблудстване,представяйки тая Манджа с грозде за Полит. Анализ.Ама заминавал си Борисов...А има ли някой на Земята който да не си е заминал и не е ли вечна само Вселената?Ами той ББ си "заминава" от 10г,пък все още си е на Върха на БГ и Партията му е на космически години пред останалите!Та случило се нещо в Пазарджик и то било "много сериозно",та чак ББ започнал да го разбира...А какво е Пазарджик?Ами един дребен провинциален град,който НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО да е предаден на Пеевски след лична договорка между двамата на принципа "Ти - на мене,аз - на тебе" и какво влияние оказват тия Избори на 27% Рейтинг на ГЕРБ срещу 17% на Ново начало и надолу по редичката на останалите партии?А КОЛКО Лидери на Партии- и на ПП,и Нинова и на ДБ и т.н. настоятелно и злобно призовават ББ да се "отърве" от Зависимостта си към Пеевски?А целта е ясна- "Разделяй и владей",т.е. да се СГРОМОЛЯСА ГЕРБ без Пеевската подкрепа,та да поемат ТЕ Юздите на властта!Аре ВЪЗГЕЧ Тарикати непоръбени такива:)

    13:39 16.10.2025

  • 37 Б32

    4 1 Отговор
    Да вземат да го ликвидират Пеевски. Имам толкова кадърни момчета за тази работа

    13:39 16.10.2025

  • 38 Ами сега?

    5 2 Отговор
    Не знам защо трябва да бъдат тиражирани мненията на двама доказни продажници на българщината и българските интереси. Явно имат и доста последователи на подходящи позиции.

    13:40 16.10.2025

  • 39 Дии

    5 5 Отговор
    Дългия инкасатор отдавна трябваше да е в затвора — осъден за кражби в особено големи размери и като ръководител на ОПГ. Освен затвор му се полага и конфискация на имуществото.

    13:40 16.10.2025

  • 40 Браво!

    8 4 Отговор
    Вижте подлата игра на Румен Радев за подмяната на руското ядрено гориво с Уестингхаус! Чуйте го!
    Радев съсипа енергийно България
    Боташ!- пак неговото служебно!
    Това е престъпление спрямо националната сигурност!
    Щял да си ходи с колата
    Той е за съд!
    И всички останали- знаете ги!
    Циркови ще ни разиграват!

    Коментиран от #45, #46

    13:42 16.10.2025

  • 41 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    М.а.-наФтине смучкаш ли пак сиренясали фуюве за едно кайве?

    13:48 16.10.2025

  • 42 Въпросът е

    3 3 Отговор
    Кога ще видим Р.Овч. в пандиза за постоянно? Ще гласувам за този който го реализира

    13:49 16.10.2025

  • 43 Тримата от запаса

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Те са трима-най- голяма вина носи Радев!
    Изпра Борисов!
    Излъга народа!
    Промотира ПП
    Връчва мандати с " ала-бала"
    Връчва мандат с фалшифициран вот признат от КС!
    Държи това фалшиво правителство да работело!
    Да си чул друго?
    Виж думите на Овчаров!
    Виж Боташ!
    Змии- натовски и Пентагона ли
    Вън!!!

    13:49 16.10.2025

  • 44 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "И се научете!":

    Точно за корпоративен говоря. По фирмите. Знаеш ли колко фирми има този дебеличък господин? Колко хора са зависими от него?
    Научете се да мислите!

    Коментиран от #52

    13:49 16.10.2025

  • 45 Хахах

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Браво!":

    Овчаров е доказан осъден престъпник. Продължавайте да окуражавате престъпниците. Затова е такова положението в България! Насърчава се корупцията и престъпността. В белите държави такива изчезват от обществено политическия живот. Докато тук им ръкопляскате.

    13:52 16.10.2025

  • 46 Колко сте жалки

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Браво!":

    Робите спорите, на кой да бъдете роби и кой да ви е господар. И какво чуждо гориво да използвате. Как един от вас не каза, защо България да не произвежда гориво. Както румънците? Станахте всички прекупвачи и бизнесмени!

    Коментиран от #47

    13:54 16.10.2025

  • 47 Обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Колко сте жалки":

    Ако България си произвежда нещата тогава такива търгаши и некадърници като Овчаров и други подобни, ще бъдат лишени от възможността да им подаряват апартаменти и джипки.

    13:56 16.10.2025

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ КОИТО ЖИВЕЯТ В ОБЩИНИ НА ДПС
    ДА ПОЧНАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ САЙТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
    .....
    И ДА ТЪРСЯТ КОИ ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ТЛЪСТИТЕ ПОРЪЧКИ
    . ТАКА МОГАТ ДА ХВАНАТ ОПГ-ТО НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА В ТЯХНАТА ОБЩИНА
    ....
    И ВСИЧКИ ОТКРИТИ ФАКТИ ДА ГИ ПУСКАТ В МРЕЖАТА И ПО МЕДИИТЕ И В ПРОКУРАТУРАТА
    .....
    50 ОПГ-ТА НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И
    СЪДА ЩЕ ЗАБРАНИ ДПС НН

    13:59 16.10.2025

  • 49 МНОГО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ТОЧЕН КОМЕНТАР!
    ЧЕ И МИШЕНИТЕ СА ДОСТА ЕДРИ.
    ЩЕ СТАНЕ БЪРЗО.
    ТЪРСИ СЕ ПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК!

    14:04 16.10.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Помните ли как почнаха бунтовете преди десет години ❓
    "Само Пеевски може да приключи Борисов!"

    14:11 16.10.2025

  • 51 Мунчо

    0 1 Отговор
    Свободни съчинения на Р. Овч. с теми анализи
    и много знания! Нито едното нито другото е вярно. Мога само да добавя, че Р. Овч., отдавна трябваше да е там, където му е мястото!
    За агент Буда, да изчака малко, защото приказката за вълка, Р. Овч. я интерпретира неточно, невярно и доста простовато!

    14:27 16.10.2025

  • 52 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Някой":

    А ти се научи да казваш истината! Е, колко фирми има и колко хора работят за него? Това сигурно е нищожен процент от гласовете, които получава. Другите дойдоха от махалите!

    14:30 16.10.2025

  • 53 коко

    1 0 Отговор
    Да му е сладко на Пеевски! Защо се сърдите като ви е толкова акъла да се ядете като кучета помежду си.

    14:33 16.10.2025

  • 54 Знаеш ли...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако не са ти го казвали до сега,да ти го кажа-Много си Зле...!
    Румен Овчаров е Най-Квалитетият Български Инженер- Енергетик...!
    Още преди много години имаше интервю с Петко Бочаров,относно Румен Овчаров ..!
    Той каза това :
    ,,Не мога да разбера едно нещо!
    Най-малко аз,мога да бъда обвинен в любов към комунистите!
    НО!
    Как може да наречеш Румен Овчаров-,,Червен Боклук"...?!
    Та той е най-добрият български енергиен експерт!..."

    14:35 16.10.2025

  • 55 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Е то това с газа беше заповед от урсулите, те си взиюат високите пенсии и заплати а ние с мижавите, плащаме прескъпо

    14:38 16.10.2025

