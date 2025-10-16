Новини
Слави Василев: Сблъсъкът между Борисов, Пеевски и Радев ще определи политическото бъдеще

16 Октомври, 2025 17:15

Тримата са в различна позиция и от тях Бойко Борисов е в най-неудобната. Той е на ход и каквото и да направи, ще загуби. Делян Пеевски е в сравнително удобна - изчаквателна позиция

Голямата игра е между големите трима мъже в държавата - Борисов, Пеевски и Радев. Сблъсъкът и динамиката между тях ще предопредели не само живота на този кабинет, но ще предопредели и политическото бъдеще на България. Това заяви пред БНР политологът Слави Василев, бивш главен експерт в кабинета на настоящия държавен глава, като добави, че "всичко работи в интерес на президента и всичко води натам, че Радев ще се включи в битката, когато обстоятелствата го принудят".

"Тримата са в различна позиция и от тях Бойко Борисов е в най-неудобната. Той е на ход и каквото и да направи, ще загуби. Делян Пеевски е в сравнително удобна - изчаквателна позиция - чака да види какво ще е решението на неговия коалиционен, в кавички, партньор, за да вземе повече власт и да вземе повече от ГЕРБ. Румен Радев е в най-удобна позиция, защото той ползва перфектната буря, която другите двама създават", коментира той.

Според Василев всички виждат, че алтернативата на парламентарната коалиция е единствено президентът: "Затова той е в удобната ситуация и той ще ги остави да се довършат в Народното събрание".

Когато Радев влезе в битката, желаещите да се присъединят към отбора му сами ще започнат да се самоназовават, смята той и даде пример, че това ще е така, както видяхме в Пазарджик. "Тънкият момент, когато политическото движение на президента се роди, ще бъде той да отсее кой е правилният човек и кой е неправилният, за да бъде част от тези структури".

По думите на политолога "Борисов е изключително нервен, защото с неговия силен нюх осъзнава, че той е в безизходица": "Бойко Борисов има основно три хода напред. Единият е да не прави нищо, но това играе срещу него, защото очевидно партията му ГЕРБ бива изядена лека-полека от Пеевски, голяма част от негови съпартийци отиват към "ДПС-Ново начало", защото там има динамика. Вторият ход, който също е много неблагоприятен за него, е да предизвика предсрочни избори, но това ще официализира Радев. Третият ход на Борисов е също изключително неприятен за неговата партия и това е да преформатира коалицията и да покани официално ДПС-НН във властта. Това ще засили апетитите на Делян Пеевски и изяждането на ГЕРБ ще се ускори", посочи Василев.

ИТН и БСП ще стоят в това управление, защото нямат полезен ход, посочи Василев и уточни, че дори няма нужда те да се коментират.


  • 1 ИТН

    5 11 Отговор
    Борисов и Пеевски в тандем ще унищожат завинаги Радев и вкарат в затвора за държавна измяна! Разбра ли съветнико?

    Коментиран от #3, #5

    17:17 16.10.2025

  • 2 Нехис

    6 8 Отговор
    На Мунчо и служебните му мунчовци - Хасан Василевци, просто кировци, спецовци, гълъби, безлични гробари - Стефан Яневци - им видяхме бъдещето - инфлация до небесата. Оставете сега Борисов на спокойствие поне 5 години, че да опита да ви оправи дупката от 18 милиарда, която оставихте.

    17:17 16.10.2025

  • 3 Познах те

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИТН":

    Ти си Тиквата Борисов, който е мъжка секретарка на Пеевски, нали?! А що се отнася за Радев, в момента той е политикът с най висок рейтинг в България. Българският народ му е дал този рейтинг, а не твоите Мазни и Дебели любимци.

    17:22 16.10.2025

  • 4 И накрая

    2 0 Отговор
    "И трите , дядо Попе" .

    17:25 16.10.2025

  • 5 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИТН":

    Или обратното? Аз залагам на обратното

    17:29 16.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тиквата и Шишко ще вкарат Радев в затвора.

    17:35 16.10.2025

  • 7 Тези които

    2 1 Отговор
    Гласуват за Боко и Пеевски са просто едни 25% които се продават за място на държавната хранилка или за пай от държавните поръчки.отчитайкинче на изборите 60% не гласуват явно не се припознават с Боко и шиши и те могат да бъдат привлечени от радев

    17:36 16.10.2025

  • 9 Промяна

    2 3 Отговор
    РАДЕВ ПРО РУСКИ АГЕНТ БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ НАРОДА ГО ИЗБИРА И ХАРЕСВА А ТУК НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ДОПИСНИКА НЕ СА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #11

    17:39 16.10.2025

  • 10 РАДЕВ

    4 1 Отговор
    ЩЕ ГИ ОТВЕЕ КАТО Л@НЯНИ КНИЖКИ!

    17:40 16.10.2025

  • 11 Колко

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Е одобрението за Боко и колко за Радев...май Радев води в пъти!!!

    17:42 16.10.2025

  • 12 Румен

    1 1 Отговор
    И тримата да правят набирания на лост. Който направи повече той става Аспарух на БГ

    17:43 16.10.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Истината е, че Балкански поток е добър за всички държави, намиращи се по пътя на природния газ. Това го право нежелан от някои. Хората, които го реализираха са обект на потенциална заплаха. По този въпрос, те трябва да получат подкрепа от всички. Но това не им дава имунитет за причинени вреди и злоупотреби.

    17:44 16.10.2025

  • 14 Пророк коко

    2 0 Отговор
    Пеевски ще властва а останалите ще го духат,взеха се за богуподобнии се забравиха и помислиха народа за овце.

    17:45 16.10.2025

  • 15 коко

    2 1 Отговор
    Така и не разбрах защо трябваше България да се управлява толкова години от куклите на конци на Радев и Митрофанова?

    17:48 16.10.2025

  • 16 “ големите трима мъже в държавата”

    2 0 Отговор
    Мъж си когато имаш чувство за чест и достойнство, а не залоен търбух !

    17:53 16.10.2025

