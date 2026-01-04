Божидар Божанов: Бойко Борисов изговори монолог от неистини за Пеевски в интервюто си пред Явор Дачков

Като за човек, който никога не лъже (по собствените му думи), вчера Борисов наговори толкова много неверни и подвеждащи неща, че за малко да си помисля, че лъже. Но сигурно просто живее в паралелна реалност. Този монолог съдържаше толкова много заблуди, че няма да е продуктивно всички да се оборват, но някои по-основни заслужават да бъдат посочени. Най-малкото защото човекът, който стоеше в стола срещу Борисов по време на монолога, не ги контрира.

Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

1. Основна спасителна теза на Борисов е, че той не е зависим от Пеевски, но заради ПП-ДБ се е наложило да разчита на него, а Пеевски станал силен, след като ПП-ДБ сме изоставили ГЕРБ на ротацията.

Съвсем лесно проверимо е, че това е лъжа. Че и при преговорите за ротацията, и при преговорите в настоящия парламент, ГЕРБ прекратяваха преговорите. Вече сигурно малко хора помнят защо, но заглавията „ГЕРБ прекрати преговорите“ стоят.

Е, ГЕРБ прекратяваше преговорите, когато станеше ясно, че искаме да изолираме влиянието на Пеевски. Ротацията се провали, защото настоявахме новият Висш съдебен съвет да се избира без Пеевски. Преговорите миналата зима се провалиха, защото искахме да приложим санитарния кордон и не отстъпвахме от това.

Но Борисов го беше страх и в двата случая. Защото е зависим от Пеевски. Сега явно тактиката е Пеевски да мине в „дубайски режим“, както стана 2020 г. – беше един обикновен депутат, който го няма – заминал за Дубай. И да се ползва само транзакционно, а не пълноправно, както стана в този парламент. Но това няма да се получи – ние ще сме там, да осветяваме тази токсична за страната зависимост.

2. Правителството паднало защото всички, освен ГЕРБ прекалили. И защото партньорите в управлението се подвели от лошия език на ПП-ДБ. Да кажеш второто за ДПС и ИТН, които имат най-пошлия език в парламента от години, е неадекватно. За езика на ГЕРБ и Борисов няма да коментирам, но това, че пак някой бил обиден и затова се случило нещо в управлението на страната е по-скоро дискредитиращо за ГЕРБ – те все са обидени и затова не правят иначе правилни неща.

А да кажеш, че ГЕРБ не е прекалил, докато е обслужвал безропотно всички прекалявания, е най-малкото лоша преценка. Да обясняваш, как заради ареста на кмета на Варна е паднало правителството, но ГЕРБ да продължава да отказва да подпише искането за оставката на Антон Славчев (който ръководи тези арести) е лицемерие.

3. Еврозона, Шенген и мониторингов механизъм – Борисов смята, че е постигнал и трите и вероятно ще го повтаря следващите месеци. Реалността е съвсем различна. В Шенген ни вкара кабинетът Денков, след като 10 години ГЕРБ измазваше една сграда.

Първо по въздух, с ангажимент за сухопотен година по-късно, което и се случи, и то по време на служебен кабинет. Част от изискванията на Холандия и Австрия бяха свързани с върховнеството на закона, и бяха покрити с промените в глава „Съдебна власт“ на Конституцията. Която после хората на ГЕРБ и Пеевски в КС отмениха.

Относно мониторинга на Съвета на Европа – докладът за отпадането му е от 2024 г., след като в двата кабинета на ПП и ДБ беше свършена изключително много работа. И бяха приети закони, които ГЕРБ дълги години отказваше да гласува, но под наш натиск все пак гласува – напр. за разследването на главния прокурор. Да се хвалиш с нещо, което си саботирал, само защото формалният финален акт се е случил по твое време, е нагло дори за Борисов.

Що се отнася до еврозоната – тя е плод на работата на много правителства, вкл. такива на ГЕРБ, но далеч не само. Припомних си онзи ден дебата и гласуването в кабинета Петков за плана за въвеждане на еврото. Когато БСП и ИТН бяха против, но ПП и ДБ имахме повече гласове в Министерския съвет. Пак припомням началото на този кабинет, когато и МФ и Борисов казваха, че ще се забавят с извънредния конвергентен доклад (Борисов беше казал след бюджета, МФ и коалиционните партньори – когато покрием критериите), което щеше да значи на практика, че няма да сме в еврозоната през 2026 г. Нашият огромен натиск тогава беше важен фактор, който ги принуди да поискат конвергентния доклад и днес да сме еврозоната, която той си приписва.

4. „ПВУ беше провален, ГЕРБ го спаси“. Тук също заглавията и документите в деловодството говорят достатъчно. ГЕРБ една година отказваше да гласува 2 закона и 1 решение на НС, които бяха последните точки за второто плащане. Вече си мисля, че е било нарочно, за да кажат после „по наше време дойде второто плащане“.

5. Борисов се хвали с ръста на БВП от 2009 досега – т.е. откакто ГЕРБ се е появил. Ако отворим данните, ще видим, че БВП е 52 млрд долара през 2009 и 70 млрд. през 2020 – последната година на управление на ГЕРБ. А през 2024 е 113 млрд. Т.е. при ГЕРБ ръстът е 18 млрд, а в „последните 4 години на хаос и безвремие“ (както те определят периода, в който имаше 2 наши правителства), ръстът е 43 млрд. Разбира се, факторите са толкова много (Ковид, световна икономическа криза и др.), че такива сравнения не е коректно да се правят само на база на тези числа, но като се хвалиш с номинален ръст на БВП, е добре да прецениш тези пробойни в тезата ти.

6. Внушението, че в ПП-ДБ имаме някакви апартаменти, получени от „партията“ (БКП), а той имал само къщата в Банкя – нито един от настоящите или бившите председатели на трите партии в нашата коалиция не е получавал по наследство апартамент в центъра на София, придобит благодарение на някакви комунистически връзки. Борисов пак бълнува и се опитва да размие собствените си грехове.

Борисов явно ще го играе умерен, спокоен, загрижен за бъдещето центрист. Но всичките му театри вече са ясни и са омръзнали. Защото отдолу винаги прозира зависимостта от Пеевски и това, че двамата в тандем, бранейки и подхранвайки корупционния модел на нелегитимно упражняване на власт, са причината за политическата криза, в която се намираме от години.