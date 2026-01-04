Новини
Божидар Божанов: Бойко Борисов изговори монолог от неистини за Пеевски в интервюто си пред Явор Дачков

Божидар Божанов: Бойко Борисов изговори монолог от неистини за Пеевски в интервюто си пред Явор Дачков

4 Януари, 2026

  • божидар божанов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • корупция

Лидерът на ГЕРБ явно ще го играе умерен, спокоен, загрижен за бъдещето центрист

Божидар Божанов: Бойко Борисов изговори монолог от неистини за Пеевски в интервюто си пред Явор Дачков - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като за човек, който никога не лъже (по собствените му думи), вчера Борисов наговори толкова много неверни и подвеждащи неща, че за малко да си помисля, че лъже. Но сигурно просто живее в паралелна реалност. Този монолог съдържаше толкова много заблуди, че няма да е продуктивно всички да се оборват, но някои по-основни заслужават да бъдат посочени. Най-малкото защото човекът, който стоеше в стола срещу Борисов по време на монолога, не ги контрира.

Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

1. Основна спасителна теза на Борисов е, че той не е зависим от Пеевски, но заради ПП-ДБ се е наложило да разчита на него, а Пеевски станал силен, след като ПП-ДБ сме изоставили ГЕРБ на ротацията.

Съвсем лесно проверимо е, че това е лъжа. Че и при преговорите за ротацията, и при преговорите в настоящия парламент, ГЕРБ прекратяваха преговорите. Вече сигурно малко хора помнят защо, но заглавията „ГЕРБ прекрати преговорите“ стоят.

Е, ГЕРБ прекратяваше преговорите, когато станеше ясно, че искаме да изолираме влиянието на Пеевски. Ротацията се провали, защото настоявахме новият Висш съдебен съвет да се избира без Пеевски. Преговорите миналата зима се провалиха, защото искахме да приложим санитарния кордон и не отстъпвахме от това.

Но Борисов го беше страх и в двата случая. Защото е зависим от Пеевски. Сега явно тактиката е Пеевски да мине в „дубайски режим“, както стана 2020 г. – беше един обикновен депутат, който го няма – заминал за Дубай. И да се ползва само транзакционно, а не пълноправно, както стана в този парламент. Но това няма да се получи – ние ще сме там, да осветяваме тази токсична за страната зависимост.

2. Правителството паднало защото всички, освен ГЕРБ прекалили. И защото партньорите в управлението се подвели от лошия език на ПП-ДБ. Да кажеш второто за ДПС и ИТН, които имат най-пошлия език в парламента от години, е неадекватно. За езика на ГЕРБ и Борисов няма да коментирам, но това, че пак някой бил обиден и затова се случило нещо в управлението на страната е по-скоро дискредитиращо за ГЕРБ – те все са обидени и затова не правят иначе правилни неща.

А да кажеш, че ГЕРБ не е прекалил, докато е обслужвал безропотно всички прекалявания, е най-малкото лоша преценка. Да обясняваш, как заради ареста на кмета на Варна е паднало правителството, но ГЕРБ да продължава да отказва да подпише искането за оставката на Антон Славчев (който ръководи тези арести) е лицемерие.

3. Еврозона, Шенген и мониторингов механизъм – Борисов смята, че е постигнал и трите и вероятно ще го повтаря следващите месеци. Реалността е съвсем различна. В Шенген ни вкара кабинетът Денков, след като 10 години ГЕРБ измазваше една сграда.

Първо по въздух, с ангажимент за сухопотен година по-късно, което и се случи, и то по време на служебен кабинет. Част от изискванията на Холандия и Австрия бяха свързани с върховнеството на закона, и бяха покрити с промените в глава „Съдебна власт“ на Конституцията. Която после хората на ГЕРБ и Пеевски в КС отмениха.

Относно мониторинга на Съвета на Европа – докладът за отпадането му е от 2024 г., след като в двата кабинета на ПП и ДБ беше свършена изключително много работа. И бяха приети закони, които ГЕРБ дълги години отказваше да гласува, но под наш натиск все пак гласува – напр. за разследването на главния прокурор. Да се хвалиш с нещо, което си саботирал, само защото формалният финален акт се е случил по твое време, е нагло дори за Борисов.

Що се отнася до еврозоната – тя е плод на работата на много правителства, вкл. такива на ГЕРБ, но далеч не само. Припомних си онзи ден дебата и гласуването в кабинета Петков за плана за въвеждане на еврото. Когато БСП и ИТН бяха против, но ПП и ДБ имахме повече гласове в Министерския съвет. Пак припомням началото на този кабинет, когато и МФ и Борисов казваха, че ще се забавят с извънредния конвергентен доклад (Борисов беше казал след бюджета, МФ и коалиционните партньори – когато покрием критериите), което щеше да значи на практика, че няма да сме в еврозоната през 2026 г. Нашият огромен натиск тогава беше важен фактор, който ги принуди да поискат конвергентния доклад и днес да сме еврозоната, която той си приписва.

4. „ПВУ беше провален, ГЕРБ го спаси“. Тук също заглавията и документите в деловодството говорят достатъчно. ГЕРБ една година отказваше да гласува 2 закона и 1 решение на НС, които бяха последните точки за второто плащане. Вече си мисля, че е било нарочно, за да кажат после „по наше време дойде второто плащане“.

5. Борисов се хвали с ръста на БВП от 2009 досега – т.е. откакто ГЕРБ се е появил. Ако отворим данните, ще видим, че БВП е 52 млрд долара през 2009 и 70 млрд. през 2020 – последната година на управление на ГЕРБ. А през 2024 е 113 млрд. Т.е. при ГЕРБ ръстът е 18 млрд, а в „последните 4 години на хаос и безвремие“ (както те определят периода, в който имаше 2 наши правителства), ръстът е 43 млрд. Разбира се, факторите са толкова много (Ковид, световна икономическа криза и др.), че такива сравнения не е коректно да се правят само на база на тези числа, но като се хвалиш с номинален ръст на БВП, е добре да прецениш тези пробойни в тезата ти.

6. Внушението, че в ПП-ДБ имаме някакви апартаменти, получени от „партията“ (БКП), а той имал само къщата в Банкя – нито един от настоящите или бившите председатели на трите партии в нашата коалиция не е получавал по наследство апартамент в центъра на София, придобит благодарение на някакви комунистически връзки. Борисов пак бълнува и се опитва да размие собствените си грехове.
Борисов явно ще го играе умерен, спокоен, загрижен за бъдещето центрист. Но всичките му театри вече са ясни и са омръзнали. Защото отдолу винаги прозира зависимостта от Пеевски и това, че двамата в тандем, бранейки и подхранвайки корупционния модел на нелегитимно упражняване на власт, са причината за политическата криза, в която се намираме от години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    27 14 Отговор
    с трети пол гейлорд божанко ходиме да се поклониме на тюркян джаба чешма

    13:25 04.01.2026

  • 2 Той

    23 2 Отговор
    вече ги е забравил !

    13:26 04.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 19 Отговор
    ПП и ДБ ни набутаха в еврото.Да знаете на кого да благодарите

    Коментиран от #16, #17

    13:27 04.01.2026

  • 4 ей педерynгел

    32 17 Отговор
    Гнусен пəдал нещастен, колко окрадохте от ППДБ+ а? Вие не бяхте ли в сглобкана. Лицемерници. Ще има държава с голямо Д да знаете и вие не се вписвате там.

    13:27 04.01.2026

  • 5 Българин

    24 27 Отговор
    Аз предпочитам да вярвам на Бойко! Той просто ми е по--симпатичен от тоя уръфляк!

    13:29 04.01.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    25 12 Отговор
    познайте къде съм скрил голямата дълга флашка за машинното гласуване

    13:31 04.01.2026

  • 7 Бъбъту

    18 4 Отговор
    си е ясен, тутурудка тутуууу

    13:32 04.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Даниел

    20 7 Отговор
    “Интервюто”по същество беше поредния монолог,а истината отсъстваше в изказванията на Борисов!

    Коментиран от #59

    13:35 04.01.2026

  • 10 Даката

    26 9 Отговор
    Естествено че от ПП ДБ ще скачат... времето показа, че всичките променкаджии са или корумпирани, или педофили, или фалшификатори... мили мои вие сте вън от политиката... няма такава гнусна пасмина, които се съюзихте с русофилите "Възраждане", "Меч", "Величие" за да съборите правителството, заедно с тях, срещу приемането на еврото... няма такива подли същества, като вас.

    13:39 04.01.2026

  • 11 Хед енд Шолдърс

    25 5 Отговор
    Тоз бастон има вид на лапнал врабче и за кво го пробутват? Липсва ми Кики, Ники и Парапета, голяма забава бяха.

    13:39 04.01.2026

  • 12 гост

    13 0 Отговор
    От кога се й мила моя майнольо дИмокрация зазорила, от тогаз сей мила моя майнольо мафия развилняла!
    Лъжец до лъжеза мила моя майнольо, крадец до крадеца.Мераците им мила моя майнольо кат таз земя голяма, простаците им мила моя майнольо слънцето засенчват!

    13:39 04.01.2026

  • 13 Наведения

    17 5 Отговор
    Наведения еничар на Тюркмян чешма прописа...
    1.По първата му точка - /без да симпатизирам изобщо на ГЕРБ, а напротив/ ротацията я провалиха ППДБ, защото: "Ники искаше да пътува" и вместо договорката след премиер да стане образователен министър поиска да е външен министър. И второ защото наглеците от ППДБ поискаха отново абсолютно всички министри, без Габриел като премиер да са техни
    2."Оставката на Антон Славчев, който ръководи тези арести" - и какво да направи Славчев, като има подаден сигнал до него, да стои и да мълчи защото кмета е ваш човек, така ли? Той еничаря ще поиска и оставката на съда, където му е делото за корупционни практики в министерството на електронното управление и за натиска над Йоловски.
    3.Поне си признава, че ППДБ са в основата да ни натикат в еврозоната
    4.Никой нямал апартамент в наследство от ППДБ - а Асен че продаде имота в Чаталджа на цени по данъчна оценка, а не по пазарни, за да не плати големи данъци удобно се премълчава
    Безпардонни наглеци, шарлатани и родоотстъпници са от ППДБ!

    13:44 04.01.2026

  • 14 Лъжата

    16 4 Отговор
    По т1. знаем как цялото ПП сборище от министри публично отказаха да продължат да са министри в правителство с председател Мария Габриел с аргумента, че тя НЕ ги била питала.

    Коментиран от #18, #26

    13:45 04.01.2026

  • 15 ивайла мирчева

    8 3 Отговор
    божанчи довечера нали там..... кукоряка и хекимяу ще ни чаката за четворка "белот"с щастлив завършек

    13:46 04.01.2026

  • 16 Така е

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кремълския актив, агент Буда, винаги е саботирал европейското развитие на България.
    От 2011 г. боядисва една барака за да влезем в Шенген, направи ни 100% зависими от руски енергийни източници, изгони всички западни инвеститори, построи Турски поток на Путлер, покровителстваше всички кражби на Мордор.
    Не случайно ген. Решетников каза, че Тиквата и ГЕРБ за най-желания партньор на РФ.

    13:46 04.01.2026

  • 17 Не знам

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Последен Софиянец не знам защо ти слагат минуси, след като си абсолютно прав - ППДБ ни набутаха в еврото.

    13:47 04.01.2026

  • 18 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжата":

    Да ги е питала.

    Коментиран от #23

    13:47 04.01.2026

  • 19 И аз да кажа

    14 8 Отговор
    Борисов печели обичта на хората,защото обещава нещо реално и го изпълнява.От ПП обещават фабрика за насекоми,за ядливи чашки за кафе,защото те самите са си насмогнали на масрафа, образно казано и се чудят какви по-големи простотии да измислят.Подиграват се,че хората в Родопите искали евтини дърва за огрев,ами искат,защото това е базисната необходимост за децата им през зимата.На тях не им трябва някакво ИМАГИНЕРНО БЪДЕЩЕ.Трябват им евтини дърва за огрев през зимата.А...и от ПП и техните глупости,които обещават,не ги изпълняват,а си търсят оправдания --ако Борисов или Пеевски не са им виновни,започнат с Путин.Сега може и Мадуро да започне да е причина,че техните обещания на килограм не се осъществяват.

    Коментиран от #30

    13:48 04.01.2026

  • 20 Някой

    7 3 Отговор
    Искам да кажа и на Божидар Божанов, и на Бойко Борисов. Че и двамата бъркат като наричат инфлцията икономически ръст. Да от 2009 до 2020 и от 2020 до 2024 г в България има икономически ръст, но това, което и двамата отчитат като "икономически ръст" включва много инфлация. А важен е реалният икономичиски ръст, който е това, което остава като се извади инфлацията. И само него тпябва да отчетат, а не сбора му с инфлацията.

    Искам да обърта внимание на Бойко Борисов, че повечето ГЕРБ заслуги, които си приписва, не са лично негони, а са на Симеон Дянков. Тези ГЕРБ заслуги, които Борисов си приписва, че е направил за 11 години от 2009 до 2020. Реално са плод на това, което Симеон Дянков направи в ночалото за 3,5 години. Именно Бойко Борисов предаде и изгони Симеон Дянков, после и Цветан Цветанов. Цветан Цветанов беше изгонен заради апаргамент с частен асансьор. А за бутика и къщата в Барселона, нямаше изгонен.

    13:48 04.01.2026

  • 21 Копейка

    4 3 Отговор
    Тука за кой да викаме?

    Коментиран от #27, #31

    13:48 04.01.2026

  • 22 Един не-трол

    15 3 Отговор
    От вашият план за ПВУ видяхме ядливи чаши и насекоми. Не ми се мисли какво щяха да бъдат другите ви предложения. Да не забравяме и Джемкорп, която щеше да ни занули енергетиката. Вашият пРезидент ни стовари Боташ, подръжка на пътища никаква, а за прословутите 8млрд на година, които били крадени да не говорим. Не ги видяхме да излезнат, но видяхме как се опоскаха паричните буфери от магистрала Хемус, от БЕХ и от където имаше нещо за вземане. И какво стана същите фирми строят Хемус по същата процедура на двойна цена. Добри сте няма спор. Колкото до Благо ми е Коцеффф във Варна всички си го знаят и него и баща му. Помислете си как изглеждате в техните очи или как спечелихте район Одесос и с кои гласове и по какъв начин. Та не ми говорете и за купуване на гласове, да не забравяме и как искахте да вземете кода на флашките да си поиграете с него. Морала ви е като на Киро и Лена и сте жалки като мъжа и. Да не говорим за на Асен бюджетите, че се разду всичко като цени и покупателната способност намаля след тях въпреки увеличенията на заплатите. И сега Асен чака да взема нови дългове, че да се бие в гърдите как е увеличил заплатите. И ще дойде време за бюджет, в сравнение с който предложеният сега ще ни се стори прекрасен.

    13:49 04.01.2026

  • 23 Лъжата

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Ами да лъжат по-смирено!

    13:49 04.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стара чанта

    14 3 Отговор
    Просташката Партийка и новото им говорителче - Божко Кравичката !

    13:50 04.01.2026

  • 26 И още

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжата":

    В онзи запис,през смях си обясняваща,как ще преметнат ГЕРБ и ще имат само. международен консултант Габриел.После се сърдят,че от ГЕРБ "не пасат трева"

    13:52 04.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 този ПП-олиго е

    11 3 Отговор
    за 100% гласуване с мадуровските машини. Помним ала-бала с флашките и кодовете.

    Коментиран от #58

    13:54 04.01.2026

  • 29 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    3 11 Отговор
    - Нарастване на доходите и средната заплата. По паритет на покупателна способност на разполагаемите доходи България почти настига държави като Унгария, Словакия, Румъния;
    - Нарастване на БВП;
    - Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
    - Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
    - Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
    - Страната влезе в Шенген;
    - Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
    - Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
    - Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.

    Коментиран от #39, #50

    13:55 04.01.2026

  • 30 Искам

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "И аз да кажа":

    Така да се подредалят нещага, че само ти и подобнити на теб калинки, милиционери ... да сърбате попарата, която Бойко Борисов надроби.

    Искам всички червени и пребоядисани крадци и съучастниците им калинки, милиционери, маргинали, червени бабички ... да получат каквото заслужават.

    Коментиран от #49

    13:56 04.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Майора

    12 3 Отговор
    От един подсъдим и мамино и татково синче анализ не приемам! Да си погледне Партията на кешаи пудела с пачките , прочула се с аферите и тогава да погледне другите!

    13:57 04.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 3 Отговор
    БОЖКО , ШАРЛАТАНИНО , ПЪРВО КАЖЕТЕ ЗА ..................... ВАШИТЕ ЛЪЖИ И "АЛА БАЛА" С РЕZИДЕНТА МУНЧО ................... СЛЕД ТОВА "РАЗСЛЕДВАЙТЕ" ДРУГИТЕ ...................

    13:59 04.01.2026

  • 35 Реалист

    2 9 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    Викам да ги махнем.
    И какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Нинова, която чака от Москва да и се обадят, за да знае как иска Борисов да гласуват от БСП.
    Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.
    Няма други.

    Коментиран от #44

    14:00 04.01.2026

  • 36 Куба либре

    4 6 Отговор
    Следващия път американците да дойдат за двамата дебелаци и да ги отведат на курорта Гуантанамо. Карибски ритми, хубав климат, бели дрехи,море.

    14:02 04.01.2026

  • 37 Възpожденец 🇧🇬

    3 8 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    14:03 04.01.2026

  • 38 Като българин юнак,

    5 4 Отговор
    Бойко лъже, маже, краде и българите си го обичат. Кога пак ще го арестувате?

    14:04 04.01.2026

  • 39 Някой

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    "Нарастване на ... пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ"

    Това не е съвсем вярно, за няколко години най-вече минималната пенсия се удвои, но максималната си остана почги същата. Аз лично одобрявам замразанането на максималната пенсия и затвапянето на ножицата между минимална и максимална пенсия.

    БСП са менте социалисти, заедно с ГЕРБ се грижат само за пенсионерите с големите червени пенсии, но не и за нещастниците с минималната и ниските пенсии.

    14:04 04.01.2026

  • 40 Най-мразя

    10 2 Отговор
    Отвратително е когато хора не направили нищо за никого,ама нищо нищичко не направили,ОМАЛОВАЖАВАТ направеното от други.Аз лично съм свидетел,че Борисов обеща да направи пътя Сливница-Брезник и пътят е почти завършен.Бавно стана,но като има кой да пречи.Да не говорим,че санирането на сгради се възобнови,благодарение на ГЕРБ. Има право да се хвали Борисов.А хора ,които само дърдорят,време е да замълчат.Само пречат на развитието на България.

    Коментиран от #52, #62

    14:05 04.01.2026

  • 41 дъвка втора употреба

    8 1 Отговор
    Що за политици и ръководители на ПП, на които личността на Пеевски им е настоящето и визията за бъдещето, пък при Доган нещата за страната по мед и масло ли е било, да сега се сговарват с АПС?

    14:06 04.01.2026

  • 42 Асен Василев е виновен

    3 9 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар

    14:10 04.01.2026

  • 43 България може

    3 6 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    14:13 04.01.2026

  • 44 Лъжата

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Реалист":

    Кои са ПП/ДБ Рашков - соц следовател разследващ журналисти за заканата към протеста с фразата "искат танковете ли да дойдат", Атанасов - соц.прокурор, Терзиев столичен кмет за смет ДС отроче... ит.н....

    14:13 04.01.2026

  • 45 Вие

    8 0 Отговор
    ДБ ли сте
    ДС ли сте
    не знам
    ама сте гола вода

    14:17 04.01.2026

  • 46 Бившия евродепутат Бареков го разкри

    2 3 Отговор
    Боговете - пиари на Шишко сигурно да полудели!?

    “За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”

    Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
    Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.
    Ами мен, примерно, почти всяка седмица ме гледат по толкова за 24 часа в YouTube каналите на Ивелин Николов и Мартин Карбовски. Но има една разлика - не ме хейтят. Докато 90% от тези 130 хиляди, гледали за по някоя и друга минута кючек интервюто на Борисов, го хейтят яко и му пожелават съдбата на Мадуро заедно с Пеевски. Понеже надали ГЕРБ вече има и твърдо ядро от 150 хиляди, тези, които са гледали Борисов, са основно хората, които му искаха оставката на жълтите павета и му желаят да свърши в затвора.
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с

    Коментиран от #57

    14:18 04.01.2026

  • 47 Бившия евродепутат Бареков го разкри

    3 4 Отговор
    Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с каквито и лъжи и малоумни опорки да ни облъчват пиарките на Шиши. Този път Румен Радев се задава на хоризонта, а на хората им писна да ги правят на идиоти. Ту-туу! Слухът за политическото Възкресение на Борисов е силно преувеличен, както би се пошегувал Марк Твен.

    Николай Бареков

    Коментиран от #53, #61

    14:19 04.01.2026

  • 48 Брата

    6 0 Отговор
    ПП ДБ са фурнаджийски лопати. Ако те да са на власт са готови да се съюзът и с дявола.

    14:19 04.01.2026

  • 49 И аз да кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Искам":

    Къде живееш,бе човек?! Какво е надробил Борисов? Пътища правеше ли -правеше.Голям зор видяха да го критикуват за ин хаус и пак по същия начин продължават.Санираше ли сгради,санираше,за да има какво да оплюват умните и красивите,защото те само това правеха--оплюваха направеното от ГЕРБ, а самите те нищо не направиха,за да има какво и ние да оплюваме.Да не говорим за заринатата в боклуци София и добре че пак със старите фирми удължиха договорите,че и всички квартали щяха да пропищят. При Борисов има развитие,а при ППпълен застой.И стига с тази мантра за бедни българи.Щом даваш 59 евро за дневна карта на Банско да караш ски,щом всички курорти са пълни,щом и в почивните дни колите са по пътищата,значи хората не са бедни.Държавата е длъжна само на болните и инвалидите.

    14:19 04.01.2026

  • 50 Лъжата

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    За 7 месеца резултати от нова икономика не може да се очакват, но отклоняване на средства от инфраструктурни проекти, които да подпомогнат икономиката, могат и се отклониха от Ас.Василев и също за 7 месеца могат да се ударно похарчат натрупани резерви до тогава!!

    14:20 04.01.2026

  • 51 БОЖАНОВ НЕ ГОВОРИ

    5 0 Отговор
    ВРЕЛИ НЕКИПЕЛИ.ДНЕС МИНАХ ПОКРАЙ ТАМ КАДЕТО КИРО ПРОСТИЯ И ЕДИН ОТ НСО УБИХА ЧОВЕК КАТО СВАЛИХА ВЕДНАГА ЗНАКА ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ 60км И ПРЕАСВАЛТИРАХА 10МК.СЕГА ПАК ВЪРНАЛИ ЗНАКА ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ ДОРИ ВЕЧЕ ОГРАНИЧЕНИЕТО ВЕЧЕ ЗАРАДИ ПРОСТИЯ КИРО Е 50 Км ТОВА СТЕ ВИЕ ШАРЛАТАНИ И ИЗМАМНИЦИ

    14:20 04.01.2026

  • 52 Василев

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Най-мразя":

    Аз и цялото ми семейство отчитаме, че сме живяли и живеем най- добре при Бойко Борисов.Колкото и да скачате, колкото и да се блъскате по площадите , трябва да ви е ясно, че този човек има постоянен електорат, и на следващите избори пак ще бъде пръв, защото заслужава.Трудното е после, защото другите партии са злобни, неподготвени, ламтящи за пари и слава.

    14:21 04.01.2026

  • 53 Лоша работа

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":

    Щом Бареков ти е еталон,много си закъсал

    14:22 04.01.2026

  • 54 Куко

    3 0 Отговор
    Сътрудничеството ви с Асен Василев е срам за всеки инженер!

    14:26 04.01.2026

  • 55 Ветеран от протеста

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов каза още и е много точен - "Не протестите свалиха правителството а самонадеяността и претенциите на другите ни два коалиционни партньори. Пеевски обича реда и страната и искаше аз да съм премиер"
    ...
    Скоро Борисов пряко ще обвини ИТН и БСП за краха на управлението и държавата

    14:27 04.01.2026

  • 56 Най-жалкото е

    2 0 Отговор
    Че ППДП играят ролята на алтернатива, а не са. Все едно да накарат американците да избират между Харис и Тръмп, т.е. нямат избор, всичко е решено предварително.

    14:29 04.01.2026

  • 57 Какви протести?!

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":

    Пълна ЕКЛЕКТИКА Знеш ли какво значи? Разнородни ,това бяха протестите --едни хора бяха за еврото,други против еврото,едни бяха за озаконовяване на гей браковете,други--против ЛГБТ,едни бяха за Русия,други-против(нали заедно бяха и Възраждане и ППДБ).Пък джензитата бяха за масовките. .

    14:30 04.01.2026

  • 58 Минчев

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "този ПП-олиго е":

    ППДБ воглаве с двамата полулидери си мислят, че ще измамят отново хората, но този път няма да им се получи. Божанов няма на първо място визия за този пост.Той е мазен, нечистоплътен и нагъл. Другият крушарски тарикат е злобен, неподготвен/ освен за бой/ и отвратителен.В устите им са само Борисов и Пеевски, отвратиха всички с тези изказвания.Толкова не можеше да бъде един председател, а то двама, защото не могат да разделят мижавата си партия.

    14:33 04.01.2026

  • 59 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел":

    АМА РАЗБИРА СЕ ИСТИНАТА ИСТИНАТА ИСТИНАТА НАЛИ ШАРЛАТАНСКАТА ИЗМАМА Е НЕ МАФИЯТА ШАРЛАТАНСКАГА АЛА БАЛАНИЦА Е НАВСЯКЪДЕ НАЛИ А ТОЗИ БОЖАНКАТА Е НАГЛЕЦ И ЦИНИК КАКВА ПАРТИЯ ИМА ТОЗИ ИНДИВИД КЪДЕ СА МУ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ КАКВО ЛИЧНО ТОЗИ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ИСТИНАТА КАЖЕТЕ КОГА А НЕ ОГРОМНИТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БОЖАНКАТА БЪРГАРИЯ ИСКА ДА ПРИВАТИЗИРА ЗА СЕБЕ СИ ЛЕСНИ МИЛИОНИ ПРИБИРА ЗА НЕИСТИНАТА

    14:38 04.01.2026

  • 60 Избиратели

    1 0 Отговор
    Не познавам по-фанатични и дисциплинирани избиратели от тези на ППДБ. Нито един мой познат, който е техен привърженик не е пропускал избори да гласува за тях, за разлика от тези които не ги харесват, но не намират друга алтернатива и не ходят да гласуват.
    Избирателите на ППДБ са максимум 340 000 и както казах по-горе, който ги харесва той винаги гласува за тях и не пропуска избор, това им е тавана на подкрепа.
    Избирателите в България са 6 600 000.
    Привържениците на ППДБ наричат всеки различен от тех - копейка, руски трол, смятат че останалите са интелектуално ограничени /за разлика от тях/. Иначе казано 6 300 000 българи са копейки и руски тролове.
    Моля който е поддръжник на ППДБ да попита съседа си /негласуващ за тях/ дали е вземал рубли и копейки или БЕЗПЛАТНО ГИ НЕНАВИЖДА !

    14:41 04.01.2026

  • 61 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":

    ФАКТИ БГ АЗ НЯМА ДА СПРА ДА ВИ КАЗВАМ ЧЕ ТУК ПУБЛИКУВАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИГУРНО ВИ ЗАПЛАЩАТ ЩОМ АЗ СЕ ВЪЗМУЩАВАМ ПИША ВИ А ВИЕ ФАКТИ БГ МЕ ТРИЕТЕ И ДАЖЕ МЕ БЛОКИРАТЕ А ТЕЗИ ГНУСОТИИ СИ СТОЯТ ЗА ТЕЗИ НЯМА БЛОКИРВАНЕ НАЛИ БЪЛГАРИЯ Е НА БЪЛГАРИТЕ КОИТО РАБОТИМ А НЕ ЛЪЖЕМ И НЕ КРАДЕМ

    14:43 04.01.2026

  • 62 Маринова

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Най-мразя":

    Нещата не вървят на добре. Трябва да се отчита направеното от този или онзи политик, в случая е Бойко. Но аз питам, какво направиха и какво праеят тези дваматс сбъркани управители на ПпДб, освен да се бият, да крещят и да повтарят само Пеевски, Борисов.Те нямат какво да кажат, нямат с какво да заинтересуват хората, освен със скандали .Безполезни хора, сбъркани.

    14:44 04.01.2026

