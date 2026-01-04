Божидар Божанов: Бойко Борисов изговори монолог от неистини за Пеевски в интервюто си пред Явор Дачков

Като за човек, който никога не лъже (по собствените му думи), вчера Борисов наговори толкова много неверни и подвеждащи неща, че за малко да си помисля, че лъже. Но сигурно просто живее в паралелна реалност. Този монолог съдържаше толкова много заблуди, че няма да е продуктивно всички да се оборват, но някои по-основни заслужават да бъдат посочени. Най-малкото защото човекът, който стоеше в стола срещу Борисов по време на монолога, не ги контрира.
Това написа във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
1. Основна спасителна теза на Борисов е, че той не е зависим от Пеевски, но заради ПП-ДБ се е наложило да разчита на него, а Пеевски станал силен, след като ПП-ДБ сме изоставили ГЕРБ на ротацията.
Съвсем лесно проверимо е, че това е лъжа. Че и при преговорите за ротацията, и при преговорите в настоящия парламент, ГЕРБ прекратяваха преговорите. Вече сигурно малко хора помнят защо, но заглавията „ГЕРБ прекрати преговорите“ стоят.
Е, ГЕРБ прекратяваше преговорите, когато станеше ясно, че искаме да изолираме влиянието на Пеевски. Ротацията се провали, защото настоявахме новият Висш съдебен съвет да се избира без Пеевски. Преговорите миналата зима се провалиха, защото искахме да приложим санитарния кордон и не отстъпвахме от това.
Но Борисов го беше страх и в двата случая. Защото е зависим от Пеевски. Сега явно тактиката е Пеевски да мине в „дубайски режим“, както стана 2020 г. – беше един обикновен депутат, който го няма – заминал за Дубай. И да се ползва само транзакционно, а не пълноправно, както стана в този парламент. Но това няма да се получи – ние ще сме там, да осветяваме тази токсична за страната зависимост.
2. Правителството паднало защото всички, освен ГЕРБ прекалили. И защото партньорите в управлението се подвели от лошия език на ПП-ДБ. Да кажеш второто за ДПС и ИТН, които имат най-пошлия език в парламента от години, е неадекватно. За езика на ГЕРБ и Борисов няма да коментирам, но това, че пак някой бил обиден и затова се случило нещо в управлението на страната е по-скоро дискредитиращо за ГЕРБ – те все са обидени и затова не правят иначе правилни неща.
А да кажеш, че ГЕРБ не е прекалил, докато е обслужвал безропотно всички прекалявания, е най-малкото лоша преценка. Да обясняваш, как заради ареста на кмета на Варна е паднало правителството, но ГЕРБ да продължава да отказва да подпише искането за оставката на Антон Славчев (който ръководи тези арести) е лицемерие.
3. Еврозона, Шенген и мониторингов механизъм – Борисов смята, че е постигнал и трите и вероятно ще го повтаря следващите месеци. Реалността е съвсем различна. В Шенген ни вкара кабинетът Денков, след като 10 години ГЕРБ измазваше една сграда.
Първо по въздух, с ангажимент за сухопотен година по-късно, което и се случи, и то по време на служебен кабинет. Част от изискванията на Холандия и Австрия бяха свързани с върховнеството на закона, и бяха покрити с промените в глава „Съдебна власт“ на Конституцията. Която после хората на ГЕРБ и Пеевски в КС отмениха.
Относно мониторинга на Съвета на Европа – докладът за отпадането му е от 2024 г., след като в двата кабинета на ПП и ДБ беше свършена изключително много работа. И бяха приети закони, които ГЕРБ дълги години отказваше да гласува, но под наш натиск все пак гласува – напр. за разследването на главния прокурор. Да се хвалиш с нещо, което си саботирал, само защото формалният финален акт се е случил по твое време, е нагло дори за Борисов.
Що се отнася до еврозоната – тя е плод на работата на много правителства, вкл. такива на ГЕРБ, но далеч не само. Припомних си онзи ден дебата и гласуването в кабинета Петков за плана за въвеждане на еврото. Когато БСП и ИТН бяха против, но ПП и ДБ имахме повече гласове в Министерския съвет. Пак припомням началото на този кабинет, когато и МФ и Борисов казваха, че ще се забавят с извънредния конвергентен доклад (Борисов беше казал след бюджета, МФ и коалиционните партньори – когато покрием критериите), което щеше да значи на практика, че няма да сме в еврозоната през 2026 г. Нашият огромен натиск тогава беше важен фактор, който ги принуди да поискат конвергентния доклад и днес да сме еврозоната, която той си приписва.
4. „ПВУ беше провален, ГЕРБ го спаси“. Тук също заглавията и документите в деловодството говорят достатъчно. ГЕРБ една година отказваше да гласува 2 закона и 1 решение на НС, които бяха последните точки за второто плащане. Вече си мисля, че е било нарочно, за да кажат после „по наше време дойде второто плащане“.
5. Борисов се хвали с ръста на БВП от 2009 досега – т.е. откакто ГЕРБ се е появил. Ако отворим данните, ще видим, че БВП е 52 млрд долара през 2009 и 70 млрд. през 2020 – последната година на управление на ГЕРБ. А през 2024 е 113 млрд. Т.е. при ГЕРБ ръстът е 18 млрд, а в „последните 4 години на хаос и безвремие“ (както те определят периода, в който имаше 2 наши правителства), ръстът е 43 млрд. Разбира се, факторите са толкова много (Ковид, световна икономическа криза и др.), че такива сравнения не е коректно да се правят само на база на тези числа, но като се хвалиш с номинален ръст на БВП, е добре да прецениш тези пробойни в тезата ти.
6. Внушението, че в ПП-ДБ имаме някакви апартаменти, получени от „партията“ (БКП), а той имал само къщата в Банкя – нито един от настоящите или бившите председатели на трите партии в нашата коалиция не е получавал по наследство апартамент в центъра на София, придобит благодарение на някакви комунистически връзки. Борисов пак бълнува и се опитва да размие собствените си грехове.
Борисов явно ще го играе умерен, спокоен, загрижен за бъдещето центрист. Но всичките му театри вече са ясни и са омръзнали. Защото отдолу винаги прозира зависимостта от Пеевски и това, че двамата в тандем, бранейки и подхранвайки корупционния модел на нелегитимно упражняване на власт, са причината за политическата криза, в която се намираме от години.
1 бою циганина
13:25 04.01.2026
2 Той
13:26 04.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #17
13:27 04.01.2026
4 ей педерynгел
13:27 04.01.2026
5 Българин
13:29 04.01.2026
6 гейлорд кукорчу
13:31 04.01.2026
7 Бъбъту
13:32 04.01.2026
9 Даниел
Коментиран от #59
13:35 04.01.2026
10 Даката
13:39 04.01.2026
11 Хед енд Шолдърс
13:39 04.01.2026
12 гост
Лъжец до лъжеза мила моя майнольо, крадец до крадеца.Мераците им мила моя майнольо кат таз земя голяма, простаците им мила моя майнольо слънцето засенчват!
13:39 04.01.2026
13 Наведения
1.По първата му точка - /без да симпатизирам изобщо на ГЕРБ, а напротив/ ротацията я провалиха ППДБ, защото: "Ники искаше да пътува" и вместо договорката след премиер да стане образователен министър поиска да е външен министър. И второ защото наглеците от ППДБ поискаха отново абсолютно всички министри, без Габриел като премиер да са техни
2."Оставката на Антон Славчев, който ръководи тези арести" - и какво да направи Славчев, като има подаден сигнал до него, да стои и да мълчи защото кмета е ваш човек, така ли? Той еничаря ще поиска и оставката на съда, където му е делото за корупционни практики в министерството на електронното управление и за натиска над Йоловски.
3.Поне си признава, че ППДБ са в основата да ни натикат в еврозоната
4.Никой нямал апартамент в наследство от ППДБ - а Асен че продаде имота в Чаталджа на цени по данъчна оценка, а не по пазарни, за да не плати големи данъци удобно се премълчава
Безпардонни наглеци, шарлатани и родоотстъпници са от ППДБ!
13:44 04.01.2026
14 Лъжата
Коментиран от #18, #26
13:45 04.01.2026
15 ивайла мирчева
13:46 04.01.2026
16 Така е
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Кремълския актив, агент Буда, винаги е саботирал европейското развитие на България.
От 2011 г. боядисва една барака за да влезем в Шенген, направи ни 100% зависими от руски енергийни източници, изгони всички западни инвеститори, построи Турски поток на Путлер, покровителстваше всички кражби на Мордор.
Не случайно ген. Решетников каза, че Тиквата и ГЕРБ за най-желания партньор на РФ.
13:46 04.01.2026
17 Не знам
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Последен Софиянец не знам защо ти слагат минуси, след като си абсолютно прав - ППДБ ни набутаха в еврото.
13:47 04.01.2026
18 Ами
До коментар #14 от "Лъжата":Да ги е питала.
Коментиран от #23
13:47 04.01.2026
19 И аз да кажа
Коментиран от #30
13:48 04.01.2026
20 Някой
Искам да обърта внимание на Бойко Борисов, че повечето ГЕРБ заслуги, които си приписва, не са лично негони, а са на Симеон Дянков. Тези ГЕРБ заслуги, които Борисов си приписва, че е направил за 11 години от 2009 до 2020. Реално са плод на това, което Симеон Дянков направи в ночалото за 3,5 години. Именно Бойко Борисов предаде и изгони Симеон Дянков, после и Цветан Цветанов. Цветан Цветанов беше изгонен заради апаргамент с частен асансьор. А за бутика и къщата в Барселона, нямаше изгонен.
13:48 04.01.2026
21 Копейка
Коментиран от #27, #31
13:48 04.01.2026
22 Един не-трол
13:49 04.01.2026
23 Лъжата
До коментар #18 от "Ами":Ами да лъжат по-смирено!
13:49 04.01.2026
25 Стара чанта
13:50 04.01.2026
26 И още
До коментар #14 от "Лъжата":В онзи запис,през смях си обясняваща,как ще преметнат ГЕРБ и ще имат само. международен консултант Габриел.После се сърдят,че от ГЕРБ "не пасат трева"
13:52 04.01.2026
28 този ПП-олиго е
Коментиран от #58
13:54 04.01.2026
29 За година и 7 месеца без ГЕРБ
- Нарастване на БВП;
- Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
- Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
- Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
- Страната влезе в Шенген;
- Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
- Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
- Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.
Коментиран от #39, #50
13:55 04.01.2026
30 Искам
До коментар #19 от "И аз да кажа":Така да се подредалят нещага, че само ти и подобнити на теб калинки, милиционери ... да сърбате попарата, която Бойко Борисов надроби.
Искам всички червени и пребоядисани крадци и съучастниците им калинки, милиционери, маргинали, червени бабички ... да получат каквото заслужават.
Коментиран от #49
13:56 04.01.2026
32 Майора
13:57 04.01.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
13:59 04.01.2026
35 Реалист
За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
Викам да ги махнем.
И какво остава:
- ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите,
- Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
- Нинова, която чака от Москва да и се обадят, за да знае как иска Борисов да гласуват от БСП.
Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме за Пеевски.
Е!!!???
Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.
Няма други.
Коментиран от #44
14:00 04.01.2026
36 Куба либре
14:02 04.01.2026
37 Възpожденец 🇧🇬
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
14:03 04.01.2026
38 Като българин юнак,
14:04 04.01.2026
39 Някой
До коментар #29 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":"Нарастване на ... пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ"
Това не е съвсем вярно, за няколко години най-вече минималната пенсия се удвои, но максималната си остана почги същата. Аз лично одобрявам замразанането на максималната пенсия и затвапянето на ножицата между минимална и максимална пенсия.
БСП са менте социалисти, заедно с ГЕРБ се грижат само за пенсионерите с големите червени пенсии, но не и за нещастниците с минималната и ниските пенсии.
14:04 04.01.2026
40 Най-мразя
Коментиран от #52, #62
14:05 04.01.2026
41 дъвка втора употреба
14:06 04.01.2026
42 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар
14:10 04.01.2026
43 България може
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
14:13 04.01.2026
44 Лъжата
До коментар #35 от "Реалист":Кои са ПП/ДБ Рашков - соц следовател разследващ журналисти за заканата към протеста с фразата "искат танковете ли да дойдат", Атанасов - соц.прокурор, Терзиев столичен кмет за смет ДС отроче... ит.н....
14:13 04.01.2026
45 Вие
ДС ли сте
не знам
ама сте гола вода
14:17 04.01.2026
46 Бившия евродепутат Бареков го разкри
“За 24 часа Борисов събра аудитория, равна на тази на по-големия протест на площада. Това коментира пиарът и анализатор Диана Дамянова във Фейсбук по повод на интервюто, което лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов даде преди ден пред журналиста Явор Дачков, излъчено в подкаста му.”
Я, да видим, дали правилно съм разбрал - личната пиарка на Пеевски твърди, че има знак на равенство между онези 150 хиляди, които няколко пъти излязоха на площада в София през декември срещу двамата мафиоти Борисов и Пеевски и тяхното сламено правителство плюс още половин милион в цяла България и тези 130 хиляди, гледали Борисов в подкаста на Дачков?
Бихте ли сложили такъв знак за равенство, ако не сте лъжец срещу пари в плик или пациент на Курило? Или и двете.
Ами мен, примерно, почти всяка седмица ме гледат по толкова за 24 часа в YouTube каналите на Ивелин Николов и Мартин Карбовски. Но има една разлика - не ме хейтят. Докато 90% от тези 130 хиляди, гледали за по някоя и друга минута кючек интервюто на Борисов, го хейтят яко и му пожелават съдбата на Мадуро заедно с Пеевски. Понеже надали ГЕРБ вече има и твърдо ядро от 150 хиляди, тези, които са гледали Борисов, са основно хората, които му искаха оставката на жълтите павета и му желаят да свърши в затвора.
Борисов в комбинация с Пеевски за трети път предизвиква всенародни протести и бунтове срещу себе си и своето управление. Реинкарнацията трети път няма да е възможна, с
Коментиран от #57
14:18 04.01.2026
47 Бившия евродепутат Бареков го разкри
Николай Бареков
Коментиран от #53, #61
14:19 04.01.2026
48 Брата
14:19 04.01.2026
49 И аз да кажа
До коментар #30 от "Искам":Къде живееш,бе човек?! Какво е надробил Борисов? Пътища правеше ли -правеше.Голям зор видяха да го критикуват за ин хаус и пак по същия начин продължават.Санираше ли сгради,санираше,за да има какво да оплюват умните и красивите,защото те само това правеха--оплюваха направеното от ГЕРБ, а самите те нищо не направиха,за да има какво и ние да оплюваме.Да не говорим за заринатата в боклуци София и добре че пак със старите фирми удължиха договорите,че и всички квартали щяха да пропищят. При Борисов има развитие,а при ППпълен застой.И стига с тази мантра за бедни българи.Щом даваш 59 евро за дневна карта на Банско да караш ски,щом всички курорти са пълни,щом и в почивните дни колите са по пътищата,значи хората не са бедни.Държавата е длъжна само на болните и инвалидите.
14:19 04.01.2026
50 Лъжата
До коментар #29 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":За 7 месеца резултати от нова икономика не може да се очакват, но отклоняване на средства от инфраструктурни проекти, които да подпомогнат икономиката, могат и се отклониха от Ас.Василев и също за 7 месеца могат да се ударно похарчат натрупани резерви до тогава!!
14:20 04.01.2026
51 БОЖАНОВ НЕ ГОВОРИ
14:20 04.01.2026
52 Василев
До коментар #40 от "Най-мразя":Аз и цялото ми семейство отчитаме, че сме живяли и живеем най- добре при Бойко Борисов.Колкото и да скачате, колкото и да се блъскате по площадите , трябва да ви е ясно, че този човек има постоянен електорат, и на следващите избори пак ще бъде пръв, защото заслужава.Трудното е после, защото другите партии са злобни, неподготвени, ламтящи за пари и слава.
14:21 04.01.2026
53 Лоша работа
До коментар #47 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":Щом Бареков ти е еталон,много си закъсал
14:22 04.01.2026
54 Куко
14:26 04.01.2026
55 Ветеран от протеста
...
Скоро Борисов пряко ще обвини ИТН и БСП за краха на управлението и държавата
14:27 04.01.2026
56 Най-жалкото е
14:29 04.01.2026
57 Какви протести?!
До коментар #46 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":Пълна ЕКЛЕКТИКА Знеш ли какво значи? Разнородни ,това бяха протестите --едни хора бяха за еврото,други против еврото,едни бяха за озаконовяване на гей браковете,други--против ЛГБТ,едни бяха за Русия,други-против(нали заедно бяха и Възраждане и ППДБ).Пък джензитата бяха за масовките. .
14:30 04.01.2026
58 Минчев
До коментар #28 от "този ПП-олиго е":ППДБ воглаве с двамата полулидери си мислят, че ще измамят отново хората, но този път няма да им се получи. Божанов няма на първо място визия за този пост.Той е мазен, нечистоплътен и нагъл. Другият крушарски тарикат е злобен, неподготвен/ освен за бой/ и отвратителен.В устите им са само Борисов и Пеевски, отвратиха всички с тези изказвания.Толкова не можеше да бъде един председател, а то двама, защото не могат да разделят мижавата си партия.
14:33 04.01.2026
59 Промяна
До коментар #9 от "Даниел":АМА РАЗБИРА СЕ ИСТИНАТА ИСТИНАТА ИСТИНАТА НАЛИ ШАРЛАТАНСКАТА ИЗМАМА Е НЕ МАФИЯТА ШАРЛАТАНСКАГА АЛА БАЛАНИЦА Е НАВСЯКЪДЕ НАЛИ А ТОЗИ БОЖАНКАТА Е НАГЛЕЦ И ЦИНИК КАКВА ПАРТИЯ ИМА ТОЗИ ИНДИВИД КЪДЕ СА МУ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ КАКВО ЛИЧНО ТОЗИ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ИСТИНАТА КАЖЕТЕ КОГА А НЕ ОГРОМНИТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БОЖАНКАТА БЪРГАРИЯ ИСКА ДА ПРИВАТИЗИРА ЗА СЕБЕ СИ ЛЕСНИ МИЛИОНИ ПРИБИРА ЗА НЕИСТИНАТА
14:38 04.01.2026
60 Избиратели
Избирателите на ППДБ са максимум 340 000 и както казах по-горе, който ги харесва той винаги гласува за тях и не пропуска избор, това им е тавана на подкрепа.
Избирателите в България са 6 600 000.
Привържениците на ППДБ наричат всеки различен от тех - копейка, руски трол, смятат че останалите са интелектуално ограничени /за разлика от тях/. Иначе казано 6 300 000 българи са копейки и руски тролове.
Моля който е поддръжник на ППДБ да попита съседа си /негласуващ за тях/ дали е вземал рубли и копейки или БЕЗПЛАТНО ГИ НЕНАВИЖДА !
14:41 04.01.2026
61 Промяна
До коментар #47 от "Бившия евродепутат Бареков го разкри":ФАКТИ БГ АЗ НЯМА ДА СПРА ДА ВИ КАЗВАМ ЧЕ ТУК ПУБЛИКУВАТЕ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИГУРНО ВИ ЗАПЛАЩАТ ЩОМ АЗ СЕ ВЪЗМУЩАВАМ ПИША ВИ А ВИЕ ФАКТИ БГ МЕ ТРИЕТЕ И ДАЖЕ МЕ БЛОКИРАТЕ А ТЕЗИ ГНУСОТИИ СИ СТОЯТ ЗА ТЕЗИ НЯМА БЛОКИРВАНЕ НАЛИ БЪЛГАРИЯ Е НА БЪЛГАРИТЕ КОИТО РАБОТИМ А НЕ ЛЪЖЕМ И НЕ КРАДЕМ
14:43 04.01.2026
62 Маринова
До коментар #40 от "Най-мразя":Нещата не вървят на добре. Трябва да се отчита направеното от този или онзи политик, в случая е Бойко. Но аз питам, какво направиха и какво праеят тези дваматс сбъркани управители на ПпДб, освен да се бият, да крещят и да повтарят само Пеевски, Борисов.Те нямат какво да кажат, нямат с какво да заинтересуват хората, освен със скандали .Безполезни хора, сбъркани.
14:44 04.01.2026