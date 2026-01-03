Новини
България »
Слави Василев: Надявам се следващият ни премиер да бъде Румен Радев

3 Януари, 2026 17:32 372 10

  • слави василев-
  • румен радев-
  • премиер

Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет

Слави Василев: Надявам се следващият ни премиер да бъде Румен Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако Румен Радев стане лидер на партия, той ще бъде проевропейски, ще се доближи до политиката на унгарския премиер Виктор Орбан. Такова мнение изрази в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS политологът Слави Василев.

„Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава“, смята той и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано.

„Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация“, посочи той.

По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч.

„По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях“, каза Василев.

Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет.

„Те се раждаха, защото партиите в НС бяха неспособни да направят правителство“, допълни политологът.

На въпрос кой прогнозира, че ще е бъдещ служебен премиер той отговори по следния начин: „Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Ироничен

    4 3 Отговор
    Аз се надявам да не е.

    17:34 03.01.2026

  • 2 Те имат мандат. Който го номинират ходи

    1 0 Отговор
    да го избират. Рано е . Сега с еврото ще е нужно и на други постове да сменят с други .

    17:35 03.01.2026

  • 3 Туй

    5 3 Отговор
    момче..... вятъра, май му е изgyaaл акъла.

    17:36 03.01.2026

  • 4 Бухаха

    4 2 Отговор
    Днес да не е 1 април?

    17:36 03.01.2026

  • 5 Любов

    4 0 Отговор
    по-силна от тая на Ромео към Жулиета

    17:37 03.01.2026

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Слави трябва да премиер. Той е единствният, който обединява народа!

    17:37 03.01.2026

  • 7 Спасов

    1 1 Отговор
    Надай се булка!

    17:37 03.01.2026

  • 8 Хладилниците

    0 0 Отговор
    връщай,бе !

    17:38 03.01.2026

  • 9 Бялджип

    0 0 Отговор
    Ако стане премиер, ще е премия за България. Професионалист от класа, Умен, знаещ и хладнокръвен мъж. Със сигурност ще е от висшата класа политици и в Европа. Всички ще го усетим, след толкова дългото управление от влечуги, гащници, наведени слуги предатели на народа и продаващи България на чужди господари...

    17:39 03.01.2026

  • 10 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Не се надявайте

    17:40 03.01.2026

